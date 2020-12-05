Припинення вогню у Нагірному Карабасі: В столиці Азербайджану Баку готують парад. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
У столиці Азербайджану Баку 10 грудня відбудеться військовий парад.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу Міністерства оборони Азербайджану, військовий парад відбудеться йде на площі Азадлиг. У ньому візьмуть участь понад 3 тис. військовослужбовців, продемонструють 150 одиниць військової техніки.
Також на параді представлять частину військових трофеїв.
Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерти.
У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій в Нагірному Карабасі . Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.
У регіон введені російські війська у вигляді миротворчого контингенту.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв ввів нове державне свято - День Перемоги, який буде відзначатися щорічно 10 листопада.
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А в нас армію, на жаль, руйнують хомчаки..
Оксана Корчинська- як виганяють хлопців, які мають ампутації, з лав ЗСУ.
Про хомчака. І втікача Зеленського.
Хочешь что-нибудь сказать об этом?
Там народец такой же тупой, как наш
Эрдоган держит Путиена за трубопроводы..
Какие нафиг договоры?
Тем временем в Карабах ежедневно возвращается не меньше 1000 армян.
Единственный город, который реально достался Азербайджану Шуша.
Об этом прямо говорит вся позиционная пресса и западные политологи.
2) вошло их не 10 тысяч а две . это немного меньше чем ты пишешь
3) Азербайджан отбил два ( если не ошибаюсь ) района и еще три (вместе со всеми населенными пунктами ) получил после прекращения боевых действий . это немного больше чем "Единственный город Шуша"
вывод . если взялся писать комментарии будь пожалуйста точен и передай привет западным политологам и какой то неизвестной мне " позиционной прессе "
Спецназ ВДВ - 2000, саперы - 2000, МЧС - 4000, военная полиция - 2000, технический персонал - хрен его знает, не меньше нескольких тысяч
Создано 30 укрепрайонов.
В азербайджанских городах отсутствует азербайджанская полиция, вместо нее - кацапская.
Это прямая капитуляция
А ты, если хочешь перечить взрослым дядям и писать комментарии - сначала заканчивай свое пту, может сможешь заработать на тарелку и черпать информацию из источников кроме цензора.
Например, новое время, евроньюс и ТП.
твоя писанина имеет документальное подтверждение или мне тебе на слово верить ? а то ведь плод фантазии без подтверждения называется брехней
2. Osvobozhdeni 80% territorii. Ostavshiesya 20% s mirotvorcami ne oboronosposobniy ogrizok.
3. v den' po 1000, no v summe vse ravno budet ne bolshe 70 000. Eto realno skolko tam bylo, ne schitaya *******. Plus my toje budem tuda vozvrashat' svoix bejencev. V sela Shushi, Xojali i tak dalee.
Проте потрібно намагатись усе робити "чисто".
"Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях".
Это - явная ложь. ВС Армении покидают все занимаемые позиции по мере вхождения миротворческих сил.