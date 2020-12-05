Припинення вогню у Нагірному Карабасі: В столиці Азербайджану Баку готують парад. ВIДЕО

У столиці Азербайджану Баку 10 грудня відбудеться військовий парад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу Міністерства оборони Азербайджану, військовий парад відбудеться йде на площі Азадлиг. У ньому візьмуть участь понад 3 тис. військовослужбовців, продемонструють 150 одиниць військової техніки.

Також на параді представлять частину військових трофеїв.

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Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерти.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій в Нагірному Карабасі . Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введені російські війська у вигляді миротворчого контингенту.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв ввів нове державне свято - День Перемоги, який буде відзначатися щорічно 10 листопада.