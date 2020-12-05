Із понад ста підприємств "Укроборонпрому" після реформування залишиться 60-65, - Уруський. ВIДЕО

З понад ста підприємств, які зараз входять до складу "Укроборонпрому", в реформованому оборонно-промисловому комплексі України залишиться від 60 до 65 підприємств.

Про це повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні є понад 100 підприємств, які входять до складу "Укроборонпрому". Вони діляться на три категорії. Перша категорія – це ті, які повністю втратили всякий зв’язок з оборонною промисловістю, не мають активів, серйозних ніяких. Ця група сформована. І вона йде на передачу до Фонду держмайна з подальшою приватизацією чи ліквідацією", – вказав Уруський.

Друга частина, яка має перейти до Фонду держмайна, це "ті, які також вже не мають стосунку до оборонної промисловості, державного оборонного замовлення, але мають активи серйозні… це приблизно група з понад 40 підприємств".

"Залишається кістяк, той, який буде в подальшому складати основу державну оборонної промисловості. Це десь 60–65 підприємств, які будуть розділені на холдингові компанії за напрямками. Всі ці підприємства підлягають корпоратизації. Усі. Зі збереженням 100% державою", – розповів міністр.

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Раніше цього тижня новий генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв повідомив на брифінгу у Києві, що наступного року концерн буде ліквідовано. Він висловився за концепцію трансформації "Укроборонпрому" у два холдинги – "Оборонні системи України" та "Аерокосмічні системи".