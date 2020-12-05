Із понад ста підприємств "Укроборонпрому" після реформування залишиться 60-65, - Уруський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
З понад ста підприємств, які зараз входять до складу "Укроборонпрому", в реформованому оборонно-промисловому комплексі України залишиться від 60 до 65 підприємств.
Про це повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогодні є понад 100 підприємств, які входять до складу "Укроборонпрому". Вони діляться на три категорії. Перша категорія – це ті, які повністю втратили всякий зв’язок з оборонною промисловістю, не мають активів, серйозних ніяких. Ця група сформована. І вона йде на передачу до Фонду держмайна з подальшою приватизацією чи ліквідацією", – вказав Уруський.
Друга частина, яка має перейти до Фонду держмайна, це "ті, які також вже не мають стосунку до оборонної промисловості, державного оборонного замовлення, але мають активи серйозні… це приблизно група з понад 40 підприємств".
"Залишається кістяк, той, який буде в подальшому складати основу державну оборонної промисловості. Це десь 60–65 підприємств, які будуть розділені на холдингові компанії за напрямками. Всі ці підприємства підлягають корпоратизації. Усі. Зі збереженням 100% державою", – розповів міністр.
Раніше цього тижня новий генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв повідомив на брифінгу у Києві, що наступного року концерн буде ліквідовано. Він висловився за концепцію трансформації "Укроборонпрому" у два холдинги – "Оборонні системи України" та "Аерокосмічні системи".
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Не придумали ещё кто его из олигархов приХватизирует, вот сейчас приберут к рукам, первую "обанкротившуюся" партию оборонных заводов, потом вторую, потом оставшуюся, а уже тогда построят патронный завод-банкрот...
Ни разу в истории Украины, речь не шла об налаживании эфективного управления и работы государственных предприятий.
Звучит только одно Олигарх-Бурчеевское - Гони при3,14доватизацию!
юяди.
Расскажите хто-нить министру про что такое холдинг, корпорация и государство... -- а лучше -- гоните его в шею... ...тем более, у Зели это эффективней всего получается...*)
"С начала апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина".
По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве."
Смена председателя произошла сегодня, 17 июля 2020 года, по решению Совета директоров международного холдинга Progresstechgroup. Об этом сообщается на сайте компании.
Смена главы "Прогресстех-Украина" связана с назначением предыдущего руководителя компании - Олега Уруского - вице-премьер-министром Украины - Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/kurs-na-amerikanskiy-rynok-progressteh-ukraina-vozglavil-laureat-nasa-langley-1587442.html
Все понятно и это пистес. Всего лишь с 20 числа Мая месяца 2019 года все это гамо вообщепоявилось и вот.....Это полупистес в Украине.
Цим і пАпірєдніки займались, і наступники будуть займатись ... Гроші не пахнуть!
Це все що можна сказати про Зе владу.