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Із понад ста підприємств "Укроборонпрому" після реформування залишиться 60-65, - Уруський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

З понад ста підприємств, які зараз входять до складу "Укроборонпрому", в реформованому оборонно-промисловому комплексі України залишиться від 60 до 65 підприємств.

Про це повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні є понад 100 підприємств, які входять до складу "Укроборонпрому". Вони діляться на три категорії. Перша категорія – це ті, які повністю втратили всякий зв’язок з оборонною промисловістю, не мають активів, серйозних ніяких. Ця група сформована. І вона йде на передачу до Фонду держмайна з подальшою приватизацією чи ліквідацією", – вказав Уруський.

Друга частина, яка має перейти до Фонду держмайна, це "ті, які також вже не мають стосунку до оборонної промисловості, державного оборонного замовлення, але мають активи серйозні… це приблизно група з понад 40 підприємств".

"Залишається кістяк, той, який буде в подальшому складати основу державну оборонної промисловості. Це десь 60–65 підприємств, які будуть розділені на холдингові компанії за напрямками. Всі ці підприємства підлягають корпоратизації. Усі. Зі збереженням 100% державою", – розповів міністр.

Також читайте: Уруський визнав невиконання Кабміном впровадження закону "Про оборонні закупівлі" - закупівлі 2021 року під загрозою зриву, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Раніше цього тижня новий генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв повідомив на брифінгу у Києві, що наступного року концерн буде ліквідовано. Він висловився за концепцію трансформації "Укроборонпрому" у два холдинги – "Оборонні системи України" та "Аерокосмічні системи".
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Топ коментарі
+11
Из более сотни предприятий "Укроборонпрома" после реформирования останется 60-65, - Уруский - Цензор.НЕТ 6572
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05.12.2020 22:25
+7
Похоже хана придёт Укроборонпрому-зелёные начали и его "реХформировать". Капец
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05.12.2020 22:30
+6
И всё-таки в 155-й раз : нужен ли стране патронный завод и если да, то когда? 8-й год скоро будет с первых обещаний
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05.12.2020 22:24
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И всё-таки в 155-й раз : нужен ли стране патронный завод и если да, то когда? 8-й год скоро будет с первых обещаний
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05.12.2020 22:24 Відповісти
Патронный завод, стране пока не нужен!
Не придумали ещё кто его из олигархов приХватизирует, вот сейчас приберут к рукам, первую "обанкротившуюся" партию оборонных заводов, потом вторую, потом оставшуюся, а уже тогда построят патронный завод-банкрот...
Ни разу в истории Украины, речь не шла об налаживании эфективного управления и работы государственных предприятий.
Звучит только одно Олигарх-Бурчеевское - Гони при3,14доватизацию!
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06.12.2020 09:11 Відповісти
Из более сотни предприятий "Укроборонпрома" после реформирования останется 60-65, - Уруский - Цензор.НЕТ 6572
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05.12.2020 22:25 Відповісти
й так видно зелені рехворми: оборонка мертва
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05.12.2020 22:27 Відповісти
Все как всегда обанкротили ща скупят за копейки
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05.12.2020 22:27 Відповісти
Нужниє люяди.
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05.12.2020 22:34 Відповісти
Похоже хана придёт Укроборонпрому-зелёные начали и его "реХформировать". Капец
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05.12.2020 22:30 Відповісти
Его и до зеленых точно так же реХвормировали!
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06.12.2020 09:12 Відповісти
будут разделены на холдинговые компании по направлениям. Все эти предприятия подлежат корпоратизации. Все. С сохранением 100% государством", - рассказал министр
Расскажите хто-нить министру про что такое холдинг, корпорация и государство... -- а лучше -- гоните его в шею... ...тем более, у Зели это эффективней всего получается...*)
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05.12.2020 22:32 Відповісти
Його не випадково прилашутвали до укроборонпрому.
"С начала апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина".

По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве."
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05.12.2020 22:37 Відповісти
Директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина" назначен американский менеджер Антон Кульчицкий.
Смена председателя произошла сегодня, 17 июля 2020 года, по решению Совета директоров международного холдинга Progresstechgroup. Об этом сообщается на сайте компании.
Смена главы "Прогресстех-Украина" связана с назначением предыдущего руководителя компании - Олега Уруского - вице-премьер-министром Украины - Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/kurs-na-amerikanskiy-rynok-progressteh-ukraina-vozglavil-laureat-nasa-langley-1587442.html
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05.12.2020 23:18 Відповісти
Одни предатели.
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06.12.2020 08:55 Відповісти
Где-то я раньше видел эту рожу....Точно -Me Gusta по-испански означает I like It или Мне это нравится. Впервые мем с этим значением опубликовал в 2010 году иллюстратор Мэтт Освальд на 4chan. Позже в своём блоге на Tumblr он написал: "Я нарисовал противную рожу, известную как Me Gusta. Прости меня, интернет".
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06.12.2020 02:17 Відповісти
"Из более сотни предприятий "Укроборонпрома" после реформирования останется 60-65, - Уруский." - у нас реформа означает ухудшить или уничтожить.
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05.12.2020 22:34 Відповісти
c 1991 года развалили все предатели и жирные хари воровские. хочется, чтобы пришел к власти такой человек, который их всех будет казнить! желаю всем ***** смерти за развал армии и экономики. Просто сук надо расстреливать!!!
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05.12.2020 22:36 Відповісти
и кому это нах... нужно?
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05.12.2020 22:41 Відповісти
Сейчас они сами себя, как унтер-офицерская жена ("Ревизор", Н. Гоголь) сами себя высекут !..
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06.12.2020 09:16 Відповісти
Если ты не зебил, то и не министр..
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05.12.2020 22:38 Відповісти
,,,.Из более сотни предприятий "Укроборонпрома" после реформирования останется 60-65, - приказал Русский.(
Все понятно и это пистес. Всего лишь с 20 числа Мая месяца 2019 года все это гамо вообщепоявилось и вот.....Это полупистес в Украине.
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05.12.2020 22:41 Відповісти
началась зима... не надо ждать весны... надо это говняное руководство во главе пердизентом либо ставить на место, либо...
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05.12.2020 23:02 Відповісти
З цими "рехфарматорами" скоро оборонки може взагалі не стати...
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05.12.2020 23:53 Відповісти
Можеш і не сумніватись!
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06.12.2020 09:17 Відповісти
у вас забрали всё включая землю, но вы продолжаете молчать! стадо!
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06.12.2020 00:10 Відповісти
медицину уничтожили, армию уничтожают, с..ка термиты зеленые
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06.12.2020 00:10 Відповісти
Як би-ж то тільки ЗЕлені знищували !
Цим і пАпірєдніки займались, і наступники будуть займатись ... Гроші не пахнуть!
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06.12.2020 09:19 Відповісти
Попередники создали армию с 0, сильную армию! Зесволочи пришли на все готовое, и просадили весь бюджет страны.
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06.12.2020 12:43 Відповісти
Посмотрев в "честные" глаза очередного "проффесианала", преданного всей душой и всеми потрохами агрессивному безумному соседу с ядерной дубиной, разу понимаешь - его целью и задачей являются отнюдь не интересы защиты Украины в оборонной сфере! Когда в грязные, липкие руки попадают такие лакомые куски, как предприятия оборонного комплекса со всей готовой инфраструктурой, результат прогнозируем - банкротство, ликвидация, продажа за копейки и мгновенное возрождение, но уже под вражеским флагом. Такой и маму родную продаст! А может быть уже продал? Во всяком случае, с Украиной у урусского всё уже понятно!
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06.12.2020 05:54 Відповісти
Розкрадання йде планово.Так треба розуміти цих клептоманів.
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06.12.2020 06:37 Відповісти
Застав дурня Богу молитись ...
Це все що можна сказати про Зе владу.
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06.12.2020 10:51 Відповісти
 
 