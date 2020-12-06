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Наєв привітав українських воїнів із Днем ЗСУ: Захист Батьківщини завжди був покликанням сильних духом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв звернувся до українських воїнів у День Збройних сил України, який відзначається 6 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ОС ЗСУ.

"Щиро вітаю вас зі святом мужності, доблесті та національної гідності - Днем Збройних сил України!
Захист Батьківщини та її суверенітету завжди був покликанням сильних духом. А, ставши учасниками доленосних для нашої країни подій, ви здобули і велику повагу українського народу.

Ваша служба є прикладом хоробрості, витримки й загартованості.

Переконаний, що проявлений вами патріотизм та відданість Україні під час виконання бойових завдань слугуватимуть взірцем для наслідування майбутніми поколіннями захисників.

Вічна пам'ять і слава кожному герою, який загинув за Україну!"- сказав Наєв.

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Від імені командування Об'єднаних сил Збройних сил України та себе особисто Наєв побажав військовослужбовцям та їхнім родинам міцного здоров'я, щастя і благополуччя.
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Топ коментарі
+25
Дорогі наші Захисники, ми всією душею і серцем з вами.
Повертайтеся додому неушкодженими.
Серце болить за вас.

P.S. Сволоту, яка обпльовує діаспору, посилаю далеко ... І хай ваше вам вернеться.
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06.12.2020 09:05
+21
Наев поздравил украинских воинов с Днем ВСУ: Защита Родины всегда была призванием сильных духом - Цензор.НЕТ 1883

...
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06.12.2020 09:07
+15
Наєв привітав українських воїнів із Днем ЗСУ: Захист Батьківщини завжди був покликанням сильних духом - Цензор.НЕТ 4560
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06.12.2020 09:30
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Наев поздравил украинских воинов с Днем ВСУ: Защита Родины всегда была призванием сильных духом - Цензор.НЕТ 9991 Наев поздравил украинских воинов с Днем ВСУ: Защита Родины всегда была призванием сильных духом - Цензор.НЕТ 7500
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06.12.2020 08:57 Відповісти
"Наев поздравил украинских воинов с Днем ВСУ: Защита Родины всегда была призванием сильных духом." - Зеленский слабый духом, он четыре раза от защиты Родины откупился.
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06.12.2020 08:58 Відповісти
Наев поздравил украинских воинов с Днем ВСУ: Защита Родины всегда была призванием сильных духом - Цензор.НЕТ 3526
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06.12.2020 09:01 Відповісти
Откупился или уклонился?
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06.12.2020 11:34 Відповісти
Віктор Хведорович Проффесор в Ростові щиро вітає українців зі святом:
Наев поздравил украинских воинов с Днем ВСУ: Защита Родины всегда была призванием сильных духом - Цензор.НЕТ 9413
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06.12.2020 09:04 Відповісти
https://youtu.be/f-9BHlPTMk4
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06.12.2020 09:05 Відповісти
Дорогі наші Захисники, ми всією душею і серцем з вами.
Повертайтеся додому неушкодженими.
Серце болить за вас.

P.S. Сволоту, яка обпльовує діаспору, посилаю далеко ... І хай ваше вам вернеться.
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06.12.2020 09:05 Відповісти
півтора мільйона українців Канади ніхто і ніколи не зможе обплювати і зганьбити!
ніколи! (не звертайте уваги на диких і невихованих йолопів)
Ви з нами! І наші серця б"ються однаково! Любити Україну можна з-за океану, а деякі ненавидять її і тут (ще й як! віддаючи на поталу синам рабів з холопським уявленням меншовартості і душею душонкою раба ...)
дякуємо всіх, хто стоїть плече в плече...і кому наше горе пече ! - так казали моя бабусічка...
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06.12.2020 09:18 Відповісти
Наев поздравил украинских воинов с Днем ВСУ: Защита Родины всегда была призванием сильных духом - Цензор.НЕТ 1883

...
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06.12.2020 09:07 Відповісти
Тінь Сонця - Громом і Вогнем Наєв привітав українських воїнів із Днем ЗСУ: Захист Батьківщини завжди був покликанням сильних духом - Цензор.НЕТ 6118
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06.12.2020 09:14 Відповісти
Зеленский и Ермак слил все спец операции СБУ и ГРУ поздравляю Вас и обменял убийц украинцев на заробитчанин России и с этим тоже Вас поздравляю, главное дебилы 73% не стрелять
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06.12.2020 09:16 Відповісти
Наєв привітав українських воїнів із Днем ЗСУ: Захист Батьківщини завжди був покликанням сильних духом - Цензор.НЕТ 4560
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06.12.2020 09:30 Відповісти
Самое главное это не поверить в то что в Украине есть сильная Армия.Которая способна победить Российскую.И все эти ВОПЛИ.Что мы можем воевать ,а Зеленский не дает.Вопли ни о чем.Сильные духом? А в реалии ЗАРОБИТЧАНЕ.Даже в 2014 большая часть отмобилизированных- были слабаки попавшие в Армию по глупости.Да были регулярные войска с хорошими обученными воинами - но основная масса или глупци или со слабой психикой и непониманием куда они попадут.Сказки о том что ВОЛОНТЕРЫ создали Армию - еще одно ошибочное мнение.Чтоб офицер стал офицером - ему ноужно 5- 6 лет.Волонтеры наверно офицеров за неделю делали как с Семенченко?.В реалии в Украине есть Армия готовая воевать - с низким качеством личного состава и старой техникой которой КАТАСТРОФИЧЕСКИ не хватает.За 6 лет войны техники поставили не больше 10% от нужного обьема и сейчас блокируют ее поставки в Армию сами же украинци - продавшись за деньги.И среди них много тех кто и воевал раньше....Ситуация очень плачевная и с каждым годом Армия все слабее и слабее....А как токо Высшее руководство поймет что войны не будет - об Армии начнут забывать - и ее начнут грабить - как сейчас хотят разграбить Укроборонопром....
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06.12.2020 10:04 Відповісти
Tiльки на Вас надiя, пан генерал...
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06.12.2020 10:14 Відповісти
Зі святом.
ЗСУ рулить Наєв привітав українських воїнів із Днем ЗСУ: Захист Батьківщини завжди був покликанням сильних духом - Цензор.НЕТ 8342
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06.12.2020 10:54 Відповісти
Да, это наша армия и мы ею гордимся. И ...есть чем!
И тут же..там ************** применяют дистанционное минирование участков расположения ВСУ. Уроды, ну что скажешь, с зеленым говном во главе. Но! ..но...почему не применить...робота-пылесоса для того же дистанционного разминирования...тех же участков!!! Ну вы поняли, используется только сам алгоритм робота пылесоса с док станцией, сам робот может быть просто бронемодуль с выносной штангой(вариант), имитируещей ходьбу человека. Осканировал участок, передал карту на док станцию, приехал зарядился, дальше следующий участок, достаточен радиоканал, а возле док станции вообще блютус. В него же сунуть GPS, карты и привязку в военным топграф. программам.
В итоге сам смысл дистанционного минирования теряется. Лишний риск для личного состава.
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06.12.2020 11:33 Відповісти
Вітаємо вас, пан Сергій, і ваших побратимів зі святом !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!! Наєв привітав українських воїнів із Днем ЗСУ: Захист Батьківщини завжди був покликанням сильних духом - Цензор.НЕТ 6412
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06.12.2020 11:58 Відповісти
А УБИВАТЬ КОРРУПЦИОНЕРОВ ОЛИГАРХОВ ЭТО ЧЬЯ ЗАДАЧА !!!???
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06.12.2020 22:13 Відповісти
 
 