Наєв привітав українських воїнів із Днем ЗСУ: Захист Батьківщини завжди був покликанням сильних духом. ВIДЕО
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Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв звернувся до українських воїнів у День Збройних сил України, який відзначається 6 грудня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ОС ЗСУ.
"Щиро вітаю вас зі святом мужності, доблесті та національної гідності - Днем Збройних сил України!
Захист Батьківщини та її суверенітету завжди був покликанням сильних духом. А, ставши учасниками доленосних для нашої країни подій, ви здобули і велику повагу українського народу.
Ваша служба є прикладом хоробрості, витримки й загартованості.
Переконаний, що проявлений вами патріотизм та відданість Україні під час виконання бойових завдань слугуватимуть взірцем для наслідування майбутніми поколіннями захисників.
Вічна пам'ять і слава кожному герою, який загинув за Україну!"- сказав Наєв.
Від імені командування Об'єднаних сил Збройних сил України та себе особисто Наєв побажав військовослужбовцям та їхнім родинам міцного здоров'я, щастя і благополуччя.
Будь ласка, зачекайте...
Повертайтеся додому неушкодженими.
Серце болить за вас.
P.S. Сволоту, яка обпльовує діаспору, посилаю далеко ... І хай ваше вам вернеться.
ніколи! (не звертайте уваги на диких і невихованих йолопів)
Ви з нами! І наші серця б"ються однаково! Любити Україну можна з-за океану, а деякі ненавидять її і тут (ще й як! віддаючи на поталу синам рабів з холопським уявленням меншовартості і
душеюдушонкою раба ...)
дякуємо всіх, хто стоїть плече в плече...і кому наше горе пече ! - так казали моя бабусічка...
...
ЗСУ рулить
И тут же..там ************** применяют дистанционное минирование участков расположения ВСУ. Уроды, ну что скажешь, с зеленым говном во главе. Но! ..но...почему не применить...робота-пылесоса для того же дистанционного разминирования...тех же участков!!! Ну вы поняли, используется только сам алгоритм робота пылесоса с док станцией, сам робот может быть просто бронемодуль с выносной штангой(вариант), имитируещей ходьбу человека. Осканировал участок, передал карту на док станцию, приехал зарядился, дальше следующий участок, достаточен радиоканал, а возле док станции вообще блютус. В него же сунуть GPS, карты и привязку в военным топграф. программам.
В итоге сам смысл дистанционного минирования теряется. Лишний риск для личного состава.