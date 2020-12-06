Наєв привітав українських воїнів із Днем ЗСУ: Захист Батьківщини завжди був покликанням сильних духом. ВIДЕО

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв звернувся до українських воїнів у День Збройних сил України, який відзначається 6 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ОС ЗСУ.

"Щиро вітаю вас зі святом мужності, доблесті та національної гідності - Днем Збройних сил України!

Захист Батьківщини та її суверенітету завжди був покликанням сильних духом. А, ставши учасниками доленосних для нашої країни подій, ви здобули і велику повагу українського народу.

Ваша служба є прикладом хоробрості, витримки й загартованості.

Переконаний, що проявлений вами патріотизм та відданість Україні під час виконання бойових завдань слугуватимуть взірцем для наслідування майбутніми поколіннями захисників.

Вічна пам'ять і слава кожному герою, який загинув за Україну!"- сказав Наєв.

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Від імені командування Об'єднаних сил Збройних сил України та себе особисто Наєв побажав військовослужбовцям та їхнім родинам міцного здоров'я, щастя і благополуччя.