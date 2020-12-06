Силовики Лукашенка затримали 69 осіб на акціях протесту в Білорусі (оновлено). ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
На протестах у Білорусі 6 грудня затримали майже 70 осіб. Учасників акцій затримували в різних містах.
Нразі відомо про затримання 69 осіб у Мінську, Гродно, Бресті, Смолевичах та інших містах. Про це йдеться в повідомленні правозахисного центру "Весна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Повідомляється, що в Мінську, Гродно та інших містах Білорусі відбуваються акції протесту проти фальсифікації президентських виборів і насильства під загальною назвою "Марш свободи". Відомо, що в Гродно затримали журналістів БелаПАН Марисю Харевич і Сергія Людкевича.
Точкові затримання відбулись у кількох районах Мінська, де відбуваються акції протесту. У мікрорайоні Кам'яна Гірка затримали щонайменше двох осіб, близько 20 протестувальників там же розбіглися, побачивши співробітників силових структур.
Крім того, за інформацією очевидців, кількох людей затримали на вулиці Столєтова. Відомо про затримання в мікрорайонах Уруччя і Лебединий.
За інформацією Білоруської асоціації журналістів, у Гродно затримали двох журналістів агентства БелаПАН.
Інформацію про затримання в Мінську оприлюднив також портал Onliner.
У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, який обіймає цей пост із 1994 року.
Наймасовіші акції відбуваються щонеділі в білоруській столиці. Останні кілька тижнів акції змінили формат: загальної точки збору протестувальників немає, марші відбуваються у районах Мінська.
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Будь ласка, зачекайте...
извини, но здесь не твой парашкостан, населенный потомственными дебилами
и трус - ты даже боишься сюда зайти под своим флажочком на аве
Был у меня, ещё при развитом Совке, одни друган -- художник...
Мечтал написать маслом полотно 2х4 метра -- называлось бы оно так: "В торжественной обстановке рабочие Путиловского Завода возвращают ключи от Зимнего Дворца, девяти Министрам-Капиталистам, в связи с острой нехваткой продуктов питания и предметов первой необходимости"
-- это было бы монументально! *)
Сенцов мог бы снять по этой картине гениальную картину.
Первый - стационарный. Робкие и не понимающие того, что они хотят, беларусы, тайно протестуют, незаметно собираясь по подворотням, где они, держа в своих карманах гордо свёрнутые в фиги пальцы, выражают Лукашенко своё недоверие. Это не спасает их от ментов, которые подобный хеппенинг считают нарушением канонов циркового искусства.
Второй цирк - выездной. В нем главную роль исполняет Тихановская, которая колесит по всему миру и просит зрителей этих выступлений перестать платить деньги на содержание циркового аппарата, чтобы гендиректор цирка обанкротился и попросил прощения.
В этом цирке нет хищных зверей, что очень снижает интерес к его выступлениям. Одни клоуны.
Кстати, на видео написано "Разгон". Но там никто никого не разгонял. То есть никто их не бил. Их только куда-то повели. Наверно в машины. Притом не видела, чтобы их хватали за руки. Посто стали теснить куда-то.