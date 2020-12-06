Силовики Лукашенка затримали 69 осіб на акціях протесту в Білорусі (оновлено). ВIДЕО

На протестах у Білорусі 6 грудня затримали майже 70 осіб. Учасників акцій затримували в різних містах.

Нразі відомо про затримання 69 осіб у Мінську, Гродно, Бресті, Смолевичах та інших містах. Про це йдеться в повідомленні правозахисного центру "Весна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що в Мінську, Гродно та інших містах Білорусі відбуваються акції протесту проти фальсифікації президентських виборів і насильства під загальною назвою "Марш свободи". Відомо, що в Гродно затримали журналістів БелаПАН Марисю Харевич і Сергія Людкевича.

Точкові затримання відбулись у кількох районах Мінська, де відбуваються акції протесту. У мікрорайоні Кам'яна Гірка затримали щонайменше двох осіб, близько 20 протестувальників там же розбіглися, побачивши співробітників силових структур.

Крім того, за інформацією очевидців, кількох людей затримали на вулиці Столєтова. Відомо про затримання в мікрорайонах Уруччя і Лебединий.

За інформацією Білоруської асоціації журналістів, у Гродно затримали двох журналістів агентства БелаПАН.

Інформацію про затримання в Мінську оприлюднив також портал Onliner.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, який обіймає цей пост із 1994 року.

Наймасовіші акції відбуваються щонеділі в білоруській столиці. Останні кілька тижнів акції змінили формат: загальної точки збору протестувальників немає, марші відбуваються у районах Мінська.

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