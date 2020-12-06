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Силовики Лукашенка затримали 69 осіб на акціях протесту в Білорусі (оновлено). ВIДЕО

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Силовики Лукашенка затримали 69 осіб на акціях протесту в Білорусі (оновлено). ВIДЕО

На протестах у Білорусі 6 грудня затримали майже 70 осіб. Учасників акцій затримували в різних містах.

Нразі відомо про затримання 69 осіб у Мінську, Гродно, Бресті, Смолевичах та інших містах. Про це йдеться в повідомленні правозахисного центру "Весна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що в Мінську, Гродно та інших містах Білорусі відбуваються акції протесту проти фальсифікації президентських виборів і насильства під загальною назвою "Марш свободи". Відомо, що в Гродно затримали журналістів БелаПАН Марисю Харевич і Сергія Людкевича.

Точкові затримання відбулись у кількох районах Мінська, де відбуваються акції протесту. У мікрорайоні Кам'яна Гірка затримали щонайменше двох осіб, близько 20 протестувальників там же розбіглися, побачивши співробітників силових структур.

Крім того, за інформацією очевидців, кількох людей затримали на вулиці Столєтова. Відомо про затримання в мікрорайонах Уруччя і Лебединий.

За інформацією Білоруської асоціації журналістів, у Гродно затримали двох журналістів агентства БелаПАН.

Інформацію про затримання в Мінську оприлюднив також портал Onliner.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, який обіймає цей пост із 1994 року.

Наймасовіші акції відбуваються щонеділі в білоруській столиці. Останні кілька тижнів акції змінили формат: загальної точки збору протестувальників немає, марші відбуваються у районах Мінська.

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Топ коментарі
+17
"Щоб здобути свободу,потрібно ворогові дати зрозуміти.що заради свободи ти підешь на все.Тоді і тільки тоді ти знайдешь свободу"
Малкольм Ікс.
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06.12.2020 13:40
+12
Щиро похер. Дурна бульба цілком заслуговує на цей терор. Вони десятиліттями голосували за Луку та глузували з наших Майданів, нехай тепер вигрибають.
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06.12.2020 13:57
+10
Умер Лукашенко и попал в рай, там его черти за руки схватили и хрясь в котел с кипящей смолой! Лукашенко выныривает из него и говорит:
- Братцы, шо-ж вы делаете, в раю все не так должно быть!
А черти ему и говорят:
- Аааа… Александр Григорьевич, это вы, наверное, белорусское гос. ТВ смотрели?
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06.12.2020 14:06
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ты по-дебильному суешь сюда то, что не относится к делу
извини, но здесь не твой парашкостан, населенный потомственными дебилами
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06.12.2020 19:26 Відповісти
так ты ж и есть папус, козломордый раб
и трус - ты даже боишься сюда зайти под своим флажочком на аве
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06.12.2020 19:25 Відповісти
З жиру бісяться. І не плутайте особисту свободу з національною. Білоруси мають незалежну державу і особисту свободу, ніхто їх не тримає, вони їздять по всьому світу і працюють де хочуть і живуть. Хто багато їздив по світу, той знає, що ніде він не був щасливіший, ніж дома.
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06.12.2020 19:08 Відповісти
Оксаночко, у мене зять має купу рідні на Гомельщині. Я сам живу теж недалеко від Білорусі (Взимку рибалить їжджу на Сож, там, де вона впадає в Дніпро. Один берег - Україна, інший Білорусь. На льоду сидимо поряд з білорусами, лоївчанами, що переходять Дніпро, до гирла Сожі... Буває, мотилем ділимся, буває, разом обідаємо... Ви думаєте, ми - німі? Чи у нас мови різні? Чи ми не обговорюємо, крім риболовлі, і політику?) То кому Ви "казки розказуєте"?... Я по Союзу (і не тільки по Союзу), попоїздив - не приведи господь, Вам стільки. Як Ви думаєте, я був сліпим, глухим і дурним, і з людьми не спілкувався?.
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06.12.2020 19:18 Відповісти
та это проплаченный бот
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06.12.2020 19:27 Відповісти
Шо-то связи с Минском нету ... ...задолбали променадники -- ни себе, ни людям.
Был у меня, ещё при развитом Совке, одни друган -- художник...
Мечтал написать маслом полотно 2х4 метра -- называлось бы оно так: "В торжественной обстановке рабочие Путиловского Завода возвращают ключи от Зимнего Дворца, девяти Министрам-Капиталистам, в связи с острой нехваткой продуктов питания и предметов первой необходимости"
-- это было бы монументально! *)
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06.12.2020 16:37 Відповісти
Файно, й щиро -- дуже дякую! *)
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06.12.2020 17:29 Відповісти
По-моему неплохо... Силовики Лукашенка затримали 69 осіб на акціях протесту в Білорусі (оновлено) - Цензор.НЕТ 9931
Сенцов мог бы снять по этой картине гениальную картину.
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06.12.2020 17:40 Відповісти
Беларусь - это два цирка.


Первый - стационарный. Робкие и не понимающие того, что они хотят, беларусы, тайно протестуют, незаметно собираясь по подворотням, где они, держа в своих карманах гордо свёрнутые в фиги пальцы, выражают Лукашенко своё недоверие. Это не спасает их от ментов, которые подобный хеппенинг считают нарушением канонов циркового искусства.


Второй цирк - выездной. В нем главную роль исполняет Тихановская, которая колесит по всему миру и просит зрителей этих выступлений перестать платить деньги на содержание циркового аппарата, чтобы гендиректор цирка обанкротился и попросил прощения.

В этом цирке нет хищных зверей, что очень снижает интерес к его выступлениям. Одни клоуны.
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06.12.2020 16:51 Відповісти
Завтра на работу, ждите теперь следующего воскресенья, а вдруг услышит ваши призывы воскресенья и уйдет Лукашенки в отставку возможно даже извинится пред вами, ну а завтра как и в остальные будни все дружно на работу в институт как ни в чем не бывало
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06.12.2020 17:07 Відповісти
Силовики Лукашенка затримали 69 осіб на акціях протесту в Білорусі (оновлено) - Цензор.НЕТ 7254
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06.12.2020 18:18 Відповісти
Трохи раніше, 1721-го року Петро 1 назвав "РОСІЯ" Московію, яка з 1272-го року була ординським поселенням. І тоді русинів назвав українцями, а Русь -- Україною. Це тоді він проводив такі реформи.
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06.12.2020 19:23 Відповісти
Силовики Лукашенка затримали 69 осіб на акціях протесту в Білорусі (оновлено) - Цензор.НЕТ 5701 Valentin Nasus Я не знаю почему ваш пост не лайкают , но это шедевр , все кратко и понятно
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06.12.2020 19:23 Відповісти
Протесты по подворотням? А может быть два миллиона минчан протестуют каждый в своей квартире? Кроме пары десятков человек которых арестовывают на улице.
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06.12.2020 20:31 Відповісти
На втором видео идут 1,5 - 2 десятка людей. Вокруг многоэтажки, в которых десятки тысяч людей. Почему к этому весьма малому количеству людей не присоединяются жители домов. А нам рассказывают, о массовости протестов.

Кстати, на видео написано "Разгон". Но там никто никого не разгонял. То есть никто их не бил. Их только куда-то повели. Наверно в машины. Притом не видела, чтобы их хватали за руки. Посто стали теснить куда-то.
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06.12.2020 20:53 Відповісти
Це все нагадує дитячу гру в "кошки и мышки". "Страйкарі" тікають, а мінти їх доганяють та хапають... Силовики Лукашенка затримали 69 осіб на акціях протесту в Білорусі (оновлено) - Цензор.НЕТ 4516
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06.12.2020 21:01 Відповісти
А цього не повідомляють на цензорі про навіть більш масові затримання людей в Німеччині, Франції, Англії, Іспанії?
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06.12.2020 23:16 Відповісти
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