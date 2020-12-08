На Рівненщині та в Кропивницькому від COVID-19 померли дві 14-річні дівчинки. ВIДЕО

У Кропивницькому 3 грудня померла 14-річна дівчина, у якої після смерті діагностували коронавірусну інфекцію. За кілька днів до цього її батьки підписали відмову від госпіталізації. У Рівненській області від ускладнень COVID-19 також померла 14-річна дівчинка. У неї було кілька важких вроджених патологій, зокрема генетична й серцева.

У Кропивницькому 3 грудня померла 14-річна дівчина, у якої після смерті діагностували коронавірус, розповів виконувач обов'язків заступника міського голови Сергій Колодяжний, повідомляє Цензор.НЕТ.

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За словами Колодяжного, вночі 1 грудня до хворої дитини викликали швидку. Через наявність висипу лікарі встановили попередній діагноз "краснуха" і запропонували госпіталізацію в інфекційне відділення. Мати дівчини підписала відмову.

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Наступного ранку медики швидкої передали інформацію педіатру, який зателефонував хворій. За словами батьків, їй стало краще, температура впала із 39 до 37,2 градуса, головний біль зменшився. Педіатр запропонував привести дівчинку на обстеження, але 2 грудня сім'я до лікаря не прийшла, а 3 грудня дитина померла: викликана додому бригада екстреної медицини констатувала смерть.

Діагноз "коронавірусна інфекція" було встановлено судмедекспертами вже після смерті дитини.

У Рівненській області від ускладнень COVID-19 померла 14-річна дівчинка, йдеться в повідомленні пресслужби облдержадміністрації.

"На жаль, померла 14-річна жителька с. Привітне", - йдеться в повідомленні.

"Серед померлих від ускладнень коронавірусу - дівчина 14-ти років, яка мала декілька важких вроджених патологій, у тому числі генетичну та серцеву, - розповіла заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Олена Гандзюк. - Мешканка села Привітне надійшла 5 грудня у Млинівську ЦРЛ у важкому стані. Після чого хвору доставлено в реанімацію обласної дитячої лікарні. 6 грудня стан пацієнтки погіршився, а вночі дівчинка померла".