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На Рівненщині та в Кропивницькому від COVID-19 померли дві 14-річні дівчинки. ВIДЕО

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У Кропивницькому 3 грудня померла 14-річна дівчина, у якої після смерті діагностували коронавірусну інфекцію. За кілька днів до цього її батьки підписали відмову від госпіталізації. У Рівненській області від ускладнень COVID-19 також померла 14-річна дівчинка. У неї було кілька важких вроджених патологій, зокрема генетична й серцева.

У Кропивницькому 3 грудня померла 14-річна дівчина, у якої після смерті діагностували коронавірус, розповів виконувач обов'язків заступника міського голови Сергій Колодяжний, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Колодяжного, вночі 1 грудня до хворої дитини викликали швидку. Через наявність висипу лікарі встановили попередній діагноз "краснуха" і запропонували госпіталізацію в інфекційне відділення. Мати дівчини підписала відмову.

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Наступного ранку медики швидкої передали інформацію педіатру, який зателефонував хворій. За словами батьків, їй стало краще, температура впала із 39 до 37,2 градуса, головний біль зменшився. Педіатр запропонував привести дівчинку на обстеження, але 2 грудня сім'я до лікаря не прийшла, а 3 грудня дитина померла: викликана додому бригада екстреної медицини констатувала смерть.

Діагноз "коронавірусна інфекція" було встановлено судмедекспертами вже після смерті дитини.

У Рівненській області від ускладнень COVID-19 померла 14-річна дівчинка, йдеться в повідомленні пресслужби облдержадміністрації.

"На жаль, померла 14-річна жителька с. Привітне", - йдеться в повідомленні.

"Серед померлих від ускладнень коронавірусу - дівчина 14-ти років, яка мала декілька важких вроджених патологій, у тому числі генетичну та серцеву, - розповіла заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Олена Гандзюк. - Мешканка села Привітне надійшла 5 грудня у Млинівську ЦРЛ у важкому стані. Після чого хвору доставлено в реанімацію обласної дитячої лікарні. 6 грудня стан пацієнтки погіршився, а вночі дівчинка померла".

Автор: Наталя Джума
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Що там ця проститутка жида каломойського росказує про успіхи в боротьбі за ковідом
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08.12.2020 14:51 Відповісти
У врача КРАСНУХА мозга ! ТЕПЕРЬ ЭТИ ТВАРИ БУДУТ НИ В ЧЁМ НЕ ВИНОВАТЫ ,будете СУКИ в АДУ ГОРЕТЬ ! На Ривненщине и в Кропивницком от COVID-19 умерли две 14-летние девочки - Цензор.НЕТ 5616
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08.12.2020 14:53 Відповісти
Шото эта краснуха на менингит похожа.
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08.12.2020 14:55 Відповісти
в это ж время, в той же ж ОПе Вошьдя Зели, бодро рапортуют устами "сладкоголосой короновидной сирены" Степановой, шо всё уже становится ништяк - меньше тестов крипакам - меньше хворых крипакив..
зебилы, вы все - соучасники, особенно те, кто доси смотрит тупорылый квартал на Г+Г и молится на его звизду-засланку.. дебилы-экспериментаторы, блин
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08.12.2020 16:17 Відповісти
за один день прям хз что бы и в больнице сделали.
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08.12.2020 16:25 Відповісти
Может и спасли бы, если бы в наличии были бы медикаменты и оборудование.
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08.12.2020 19:35 Відповісти
главное - правильная диагностика. я вообще хз как врачи бы умудрились угадать, это не ножевое\огнестрел\ветрянка. сначала анализы сдать надо. в реанимацию разве что подключили б. а если тромб - то вообще хз как лечат, и лечат ли.
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08.12.2020 22:30 Відповісти
 
 