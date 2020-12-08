Росіянин з прапором України біля стін Кремля вимагав припинити антиукраїнську істерію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Громадянин РФ Михайло Юдін провів біля стін Кремля в Москві одиночний пікет з вимогою припинити пропаганду агресії проти України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.
Юдін прийшов під стіни Кремля з державним прапором України та поклав квіти до монументу містам-героям.
"Щодня Україну принижують на всіх державних телеканалах, називають нацистською державою. Це не просто образа. Це злочин - за це треба судити тих, хто про це говорить з державних телеканалів. Є стаття в кримінальному кодексі РФ - розпалювання міжнаціональної ворожнечі, розпалювання ненависті між людьми", - сказав Юдін і наголосив, що внесок України в перемогу над нацизмом був колосальним.
"Моє звернення до Путіна і питання: коли це закінчиться?" - додав він.
Юдін наголосив, що вийшов на акцію, бо "якщо нічого не робити, потім буде соромно".
За його словами, на російських каналах йдуть прямі загрози бомбити Київ, Харків і ділити Україну.
"Люди в Росії поступово звикають, що якщо завтра буде війна - це нормально, "нацистів же б'ємо", - додав він.
Під час акції до Юдіна підійшов наряд поліції і хотів затримати активіста, однак після перевірки документів і "наради" з начальством правоохоронці не стали перешкоджати проведенню акції.
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Про це в коментарі для Gazeta.ua говорить Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".
"Ця інформаційна диверсія - маневри росіян та німців. Вони поки що не знають, що можуть собі дозволити в рамках цього проєкту. Намагаються таким чином перевірити реакцію Сполучених Штатів. Мовляв, у Вашингтоні йде транзит влади і їм зараз не до Північного потоку-2. Обіцяли розпочати добудову 5 грудня. Але цього досі не відбулось", - наголошує експерт.
То шо ж за документ такий був?...
В новостях про Украину не говорят, в народе то же все давно забыли.
Это в 14 году еще было кому то интересно. Сейчас совсем другие заботы.
Да и про Крым забыли, ну есть он и ладно.