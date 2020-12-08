Росіянин з прапором України біля стін Кремля вимагав припинити антиукраїнську істерію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Громадянин РФ Михайло Юдін провів біля стін Кремля в Москві одиночний пікет з вимогою припинити пропаганду агресії проти України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.

Юдін прийшов під стіни Кремля з державним прапором України та поклав квіти до монументу містам-героям.

"Щодня Україну принижують на всіх державних телеканалах, називають нацистською державою. Це не просто образа. Це злочин - за це треба судити тих, хто про це говорить з державних телеканалів. Є стаття в кримінальному кодексі РФ - розпалювання міжнаціональної ворожнечі, розпалювання ненависті між людьми", - сказав Юдін і наголосив, що внесок України в перемогу над нацизмом був колосальним.

"Моє звернення до Путіна і питання: коли це закінчиться?" - додав він.

Юдін наголосив, що вийшов на акцію, бо "якщо нічого не робити, потім буде соромно".

За його словами, на російських каналах йдуть прямі загрози бомбити Київ, Харків і ділити Україну.

"Люди в Росії поступово звикають, що якщо завтра буде війна - це нормально, "нацистів же б'ємо", - додав він.

Під час акції до Юдіна підійшов наряд поліції і хотів затримати активіста, однак після перевірки документів і "наради" з начальством правоохоронці не стали перешкоджати проведенню акції.

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