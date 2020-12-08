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НАБУ (3420) хабар (3982) ФДМУ (275) Сенниченко Дмитро (69)

НАБУ затримало ексчиновника АТ "Миколаївобленерго" на хабарі голові ФДМ Сенниченку в $50 тис. ВIДЕО

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Колишній чиновник АТ "Миколаївобленерго", 70% акцій якого належить державі, викритий у вівторок на пропозиції і наданні неправомірної вигоди очільнику Фонду державного майна України.

Про це повідомляється в офіційному каналі НАБУ в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Експосадовець "Миколаївобленерго" запропонував голові ФДМ 100 тис. дол. за призначення на посаду голови правління акціонерного товариства. Причому 50 тис. ексчиновник обіцяв сплатити відразу, решту коштів - вже після призначення на посаду. Крім того, експосадовець пообіцяв після призначення щомісячно надавати 200 тис. дол. США як частину "тіньового" прибутку, отриманого на своїй посаді", - йдеться в повідомленні.

Ексчиновник був викритий під час передачі першої частини неправомірної вигоди. Зараз він затриманий, вирішується питання повідомлення йому про підозру.

Зазначається, що це вже третя спроба підкупу голови ФДМ Дмитра Сенниченка.

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НАБУ затримало ексчиновника АТ Миколаївобленерго на хабарі голові ФДМ Сенниченку в $50 тис 01

Автор: Анастасія Потіха
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08.12.2020 16:50 Відповісти
Как это ещё не скупили николаевоблэнерго?
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08.12.2020 16:53 Відповісти
накажут ... порицанием или общественными работами. Зезакон он такой....
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08.12.2020 16:53 Відповісти
Задержан за оскорбление начальника ФДМУ ничтожной суммой взятки.
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08.12.2020 16:57 Відповісти
 
 