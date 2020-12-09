Десантно-штурмові війська навчалися на півдні України утримувати противника, що висадився на морське узбережжя, до приходу основних сил. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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На півдні України відбулися навчання десантно-штурмових військ, що входять до складу Об'єднаних сил.
Про це повідомляє Командування Об'єднаних сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.
Тренування "Крилатої піхоти"
Швидко висуватися на загрозливі напрямки та надійно утримувати противника, що висадився на морське узбережжя, до приходу основних сил - саме такі завдання в ході тактико-спеціальних навчань було поставлено командувачем Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим підрозділам десантно-штурмових військ, які боронять південні рубежі України.
- Під час бойового вишколу відбувся штурм панівної висоти. Особлива увага приділялась вмінню командирів управляти підрозділом, стежити за ходом бою, вести розвідку противника, своєчасно ставити завдання підлеглим, уміло використовувати всі вогневі засоби, а також результати вогневого ураження противника, – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"З поставленими завданнями десантники впоралися добре, значно підвищивши свої практичні навички. А, за часовими показниками та злагодженими діями весь підрозділ, який підпорядкований Командуванню Об’єднаних сил ЗС України, був оцінений як готовий виконувати завдання за призначенням", - йдеться в повідомленні.
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И мне кажется, что танки являются фактором только при условии мощной и современной ПВО. Карабах - ярчайшее подтверждение.
А ЗРКашки Байрактары пощелкали как орешки. Я вот, кстати, так и не понял почему?
Численность авиации россии в Крыме УЖЕ больше, чем у нас по всей стране. Это без учета качественного превосходства и возможностей переброски резерва с континента. Российская авиация будет прикрывать свой десант до тех пор пока не появится наша авиация. А потом авиация против авиации.
ЗРК - согласен, могут очень помочь. Но они у нас есть? Сколько? Что с боеприпасами к ним? Какого поколения? Вот тут бы и учения были бы показательны. Что бы мы, т.с., спали спокойно. Но таких учений нет. Почему-то ...
1-Все не поеазують (ворог також читає наші ЗМІ).
2-Недофінансування - це проблема. Але Фонди так просто не освоїш.
3-Переставити таку махіну, яка наше військо на нові рейки дуже важко. А для цього потрібні люди, які знають, що хочуть отримати і можуть це зробити. Залучення молодого покоління без знання ситуації та системи своє показало (я про законодавчу та виконавчі гілки влади).
Позитивно те, що частини, які залучені до ведення бойових дій шліфують свою майстерність. А якщо ми будемо чекати нової техніки чи зброї, то це нас нідочого не приведе. Зрештою історія з Біблії про Голіафа або повстання Маковіїв повинно нас чомусь навчити.
2. рэп бы хоть наш, если есть норм на видео наложили
3. если посм. немецкое видео с 40-вых, то там гораздо круче простые пехотинцы действуют.
4. ах да, наши штурмовать "Изоляцию" мол хотели(притом их бы там ждали, учитывая дЕрмаков и прочих, прости Яхве, хомчаков)
В кучу сбиваются... друг на друга постоянно смотрят, как будто ждут чего то ... Дистанцию не держат...
В общем спектакль...
так бы по щам кацапам дали сразу