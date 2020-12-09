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Десантно-штурмові війська навчалися на півдні України утримувати противника, що висадився на морське узбережжя, до приходу основних сил. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На півдні України відбулися навчання десантно-штурмових військ, що входять до складу Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Командування Об'єднаних сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Тренування "Крилатої піхоти"

Швидко висуватися на загрозливі напрямки та надійно утримувати противника, що висадився на морське узбережжя, до приходу основних сил - саме такі завдання в ході тактико-спеціальних навчань було поставлено командувачем Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим підрозділам десантно-штурмових військ, які боронять південні рубежі України.

- Під час бойового вишколу відбувся штурм панівної висоти. Особлива увага приділялась вмінню командирів управляти підрозділом, стежити за ходом бою, вести розвідку противника, своєчасно ставити завдання підлеглим, уміло використовувати всі вогневі засоби, а також результати вогневого ураження противника, – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"З поставленими завданнями десантники впоралися добре, значно підвищивши свої практичні навички. А, за часовими показниками та злагодженими діями весь підрозділ, який підпорядкований Командуванню Об’єднаних сил ЗС України, був оцінений як готовий виконувати завдання за призначенням", - йдеться в повідомленні.

Десантно-штурмові війська навчалися на півдні України утримувати противника, що висадився на морське узбережжя, до приходу основних сил 01
Десантно-штурмові війська навчалися на півдні України утримувати противника, що висадився на морське узбережжя, до приходу основних сил 02
Десантно-штурмові війська навчалися на півдні України утримувати противника, що висадився на морське узбережжя, до приходу основних сил 03
Десантно-штурмові війська навчалися на півдні України утримувати противника, що висадився на морське узбережжя, до приходу основних сил 04
Десантно-штурмові війська навчалися на півдні України утримувати противника, що висадився на морське узбережжя, до приходу основних сил 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Навчання запорука успіху!!!
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09.12.2020 10:11
+14
"С поставленными задачами десантники справились хорошо, значительно повысив свои практические навыки. А, по временным показателям и слаженными действиями все подразделение, подчиненные Командованию Объединенными силами ВС Украины, были оценены как готовые выполнять задачи по назначению"
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09.12.2020 13:03
+13
Постійні навчання сил, що залучені до "бойових дій" на Півдні та Сході України є хорошим сигналом.
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09.12.2020 13:11
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Т.е. все-таки дошло чем может закончится для Украины поиск воды в Крыме оккупантами.
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09.12.2020 09:28 Відповісти
Хочеться зробити зауваження по цим "навчанням". Бронетехніка вся знаходться в зоні ураження одного пакету Граду, а Град є навіть на десантному кораблі ворога і обов'язково буде застосований ворогом по атакуючим підрозділам ЗСУ. Отже така тактика зосередження сил та засобів під час наступу на морський десант ворога є невдалою і тупою і призведе тільки до великих втрат бронетехніки та особового складу. Отже наступати на морський десант потрібно розбивши тактичні групи по два відділення і розтягнувши бронемашини і групи солдат в лінію на 150-200м одна від одної, щоб не потрапити кільком бронемашинам під один пакет реактивних снарядів РСЗВ Град але разом з тим забезпечивши необхідну концентрацію вогневих засобів на кожній ділянці наступу. Після контакту з ворогом кожна тактична група починає інтенсивний вогонь для того щоб відкинути ворога до води і примусити відступити. Але навіть тут є питання, ворог буде активно застосовувати ПТРК і не дасть БТРам підійти ближче ніж 3-5-10 кілометрів до берега, отже використання поганозахищених БТР без активного та динамічного захисту проти морського десанту ворога - це маразм! В протидесантних операціях можна буде задіювати тільки танки і тільки обладнані ******** динамічним та активним захистом, а це унеможливлює використання піхоти поруч з танками, піхота має йти на 200-300 метрів позаду танків. Йдемо далі, ворог буде застосовувати БМП, які будуть десантуватись з десантного корабля і для боротьби з ними та гелікоптерами потрібні розрахунки ПТРК та навісні ПТРК на бронетехніці. Тут ми не бачимо ані переносних ПТРК, ані ПТРК на БТР!!!! ми не бачимо розрахунків ПЗРК, які мають знищувати ворожу авіацію, що говорить про повне нерозуміння офіцерами які планували навчання суті майбутньої операції! Йдемо далі, якщо БМП та ПТРК ворога.за підтримки гелікоптерів та авіації не дадуть нашим бронемашинам підійти навіть на кілька кілометрів до берега, то потрібно застосовувати артилерію та авіацію ЗСУ, яка буде знищувати підрозділи ворога без візуального контакту з ним, а це означає що в складі піхотної групи мають бути артилерійські та авіаційні корегувальники, які будуть корегувати вогонь артилерії та авіації по виявленим цілям на морі та на березі. Отже навчання мають виглядати зовсім інакше, спочатку масований удар реактивними снарядами по берегу та акваторії, поки танки виходять на ісходні позиції, далі танкова атака за підтримки піхоти, яка корегує артилерію та авіацію. А БТР можуть тільки довести піхоту до ісходних позицій, не більше і то мають мати ПТРК на собі на випадок раптової зустрічи з ворожими БМП та гелікоптерами. А після того як морський десант ворога буде блокований на березі, мають бути підтягнуті Гіацинти та Нептуни які будуть добивати пошкоджені та вцілілі кораблі та катера ворога в морі.
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09.12.2020 10:28 Відповісти
У випадку морського десанту ворог буде активно застосовувати міни, фугаси, засідки, ПТРК, авіацію та ракетну зброю, задля прикриття десанту і унеможливлення оперативного перекидання танків ЗСУ до місця висадки. Тому пересування підрозділів ЗСУ по дорогам, навіть польовим буде вкрай небезпечним. Танки при пересуванні по дорогам мають обов'язково використовувати протимінні тралли і уникати накатаних шляхів, якщо місцевість дозволяє пройти по полю. Мости та дорожні розв'язки будуть взяті під контроль диверсійними групами терористів і головне завдання десантників буде не наступ на берегу а знищення засідок диверсантів, для проходу танків до місця висадки ворожого десанту.
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09.12.2020 10:36 Відповісти
Не эксперт в этой области, но то что ты написал звучит адекватно. И это лишний раз подтверждает 2 неоспоримых факта. Первый: Все "реформы" в ВСУ - для галочки, а по факту "махровый нафталиновый совок". Второй: В условиях громадного недофинансирования ВСУ и как, следствие - тотальная экономия боеприпасов, все эти "покатушки" без стрельбы (тем более тяжелым и ракетами) - та же фикция "для галочки"
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09.12.2020 10:41 Відповісти
Та навіть покатушки мають бути реалістичними, сценарії навчань мають бути адекватними, бо війська мають тренуватись відбивати реальний морський десант! У нас є місця в яких радянська армія під час наступу висаджувалась в часи другої світової війни, там є сприятливі умови для десантування ворога - потрібно проводити навчання в цих місцях, щоб бачити з якими реальними проблемами ми зіткнемось під час реального морського десанту. Головна проблема це оперативна переброска танків до місця ворожого десанту. Я б тримав танки берегової оборони завантаженими на трали цілодобово, щоб протягом 10-15 хвилин виїхати в потрібну точку.
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09.12.2020 10:48 Відповісти
Сценарии учений разрабатывает кто? Правильно - хенералы в генштабах. А они у нас кто? Правильно - махровый нафталиновый совок. Вот тебе и все ответы на все вопросы.

И мне кажется, что танки являются фактором только при условии мощной и современной ПВО. Карабах - ярчайшее подтверждение.
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09.12.2020 10:59 Відповісти
Протиповітряну оборону у випадку морського десанту ворога буде забезпечувати авіація ЗСУ та ЗРК Стріла-10 ближнього радіусу дії, які будуть йти разом з танковими підрозділами, бо ЗРК ОСА малої дальності не зможуть оперативно пробитись до місця висадки через засади диверсантів і можуть бути знищені ракетами ворога, які наводяться по радіовипромінюванню.
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09.12.2020 11:16 Відповісти
Авиация ВСУ против авиации россии? Нууу... не уверен.
А ЗРКашки Байрактары пощелкали как орешки. Я вот, кстати, так и не понял почему?
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09.12.2020 11:20 Відповісти
Російська авіація буде прикривати свій морський десант і наносити бомбові удари по контратакуючим підрозділам ЗСУ і має нести катастрофічні втрати від всіх видів озброєння ЗСУ. А забезпечити ці втрати авіації ворога мають генерали Генштабу ЗСУ, які мають наситити район морського десанту переносними ЗРК, ЗРК Стріла-10, вивести в райони безпосередньо межуючі з районами морського десанту ЗРК Бук та С-300, застосувати винищувальну авіацію ВПС. Але головна військова сила в протидії ворожій авіації та морському десанту це авіація ВПС ЗСУ, саме вона має нанести ворогу головні втрати і унеможливити застосування російської терористичної авіації на території України!
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09.12.2020 11:37 Відповісти
Еще раз:
Численность авиации россии в Крыме УЖЕ больше, чем у нас по всей стране. Это без учета качественного превосходства и возможностей переброски резерва с континента. Российская авиация будет прикрывать свой десант до тех пор пока не появится наша авиация. А потом авиация против авиации.

ЗРК - согласен, могут очень помочь. Но они у нас есть? Сколько? Что с боеприпасами к ним? Какого поколения? Вот тут бы и учения были бы показательны. Что бы мы, т.с., спали спокойно. Но таких учений нет. Почему-то ...
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09.12.2020 11:54 Відповісти
Чисельність авіації росії в Криму показує з якими силами нам прийдеться зтикнутись під час першої фази висадки ворожого морського десанту і не тільки в зоні висадки ворожого десанту а по всьому узбережжю на навіть по всьому півдню України, бо ворожі літаки будуть масово залітати з Криму на територію України і намагатись знищувати наші війська ще на марші. Тому потрібно готувати не тільки ППО в районі морського десанту, а по всьому узбережжю, а також потрібно готувати повітряно-ракетні удари по базам російських терористичних сил в Криму! Легше знищити ворожі літаки в місцях базування - на аеродромах, ніж збивати ворожі літаки під час ворожої повітряної атаки. Ракети Нептун в нас є, потрібно випробувати їх осколково-фугасні БЧ по наземним цілям і потренуватись знищувати ними літаки в арочних укриттях. Вже зараз потрібно визначати найбільш вирогідні маршрути російських літаків з Криму на Одесу і тренуватись розгортати в цьому напрямку ЗРК Оса, Бук, С-300
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09.12.2020 13:20 Відповісти
На мою думку усе просто:
1-Все не поеазують (ворог також читає наші ЗМІ).
2-Недофінансування - це проблема. Але Фонди так просто не освоїш.
3-Переставити таку махіну, яка наше військо на нові рейки дуже важко. А для цього потрібні люди, які знають, що хочуть отримати і можуть це зробити. Залучення молодого покоління без знання ситуації та системи своє показало (я про законодавчу та виконавчі гілки влади).

Позитивно те, що частини, які залучені до ведення бойових дій шліфують свою майстерність. А якщо ми будемо чекати нової техніки чи зброї, то це нас нідочого не приведе. Зрештою історія з Біблії про Голіафа або повстання Маковіїв повинно нас чомусь навчити.
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09.12.2020 13:28 Відповісти
Ворог прораховує наші можливі дії краще за генералів Генштабу ЗСУ, бо кваліфікація та бойовий досвід офіцерів ворога на порядок більша ніж у Хомчака-Муженка! Тому потрібно перестати ламати комедію і почати реально працювати - реально відпрацьовувати ті вправи які будуть застосовані під час відбиття агресії. Десант має тренуватись полювати на диверсантів, брати під охорону, обороняти та зачищати дорожні розв'язки, мости, переправи і забезпечувати прохід танків берегової оборони. Берегова оборона має тренуватись розгортатись і знищувати ворожий морський десант за підтримки артилерії та авіації. Артилерія має тренуватись висуватись в задані райони для нанесення вогневого ураження по морському десанту. Авіація та ППО мають тренуватись боротись з ворожою авіацією на всіх можливих напрямках, тренуватись наносити удари по кораблям і ворожим підрозділам на березі і в морі!
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09.12.2020 13:37 Відповісти
Лучше я бы и не ответил. Але.... Этого всего нет или делается на 10% от того что можно и необходимо. И мы даже догадываемся "почему". Вопрос: Что делать?
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09.12.2020 14:23 Відповісти
Потрібно міняти Начгенштабу!
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09.12.2020 15:19 Відповісти
Боюсь, что не все так просто. Когда рак 4 степени, просто вырезать опухоль не помогает. Надо лечить весь организм.
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09.12.2020 15:51 Відповісти
Лікувати будемо ще 50 років, а зараз потрібно максимально збільшити можливості ЗСУ а для цього потрібен нормальний офіцер на посаді Начгенштабу, а не збитий льотчик.
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09.12.2020 15:54 Відповісти
коли вже цього стратега мобілізують
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09.12.2020 11:55 Відповісти
У нього неконтрольована діарея.
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09.12.2020 12:18 Відповісти
Я так розумію, найкраще було б зобити восьмигодинну міні-ядерну війну. Ми без"ядерна держава, отже треба було всього лиш залучити наземні, повітряні та морські сили, тактичні ракетні комплекси, артилерію, РСЗВ.
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09.12.2020 13:03 Відповісти
Кожен підрозділ має знати та відпрацьовувати свій маневр до автоматизму. Тоді можна буде захиститись і без ядерної зброї. А для цього потрібно чітке розуміння командуванням можливих сценаріїв розвитку бойових дій і планування ефективних контрзаходів які не дозволять ворогу досягнути намічених цілей і зроблять напад на Україну для ворога безглуздою військовою катастрофою! Так, ворог має чисельну армію та флот, але потрібно воювати "не чіслом а уменієм"!
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09.12.2020 13:24 Відповісти
НЕ "удерживать", а "сдерживать". https://censor.net/ru/ де ви берете тих малописьменних неуків ? Чи то у вас бурсаки за чай з пиріжком підробляють на карантині дистанційно ?
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09.12.2020 09:34 Відповісти
А з гімнокомандуючим погодили ці навчання,чи ні?
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09.12.2020 09:53 Відповісти
А вот и видео БТРов с танками, о которых я говорил в видео с вертолетами)))
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09.12.2020 09:55 Відповісти
1. АКСУ немного.... плюйка
2. рэп бы хоть наш, если есть норм на видео наложили

3. если посм. немецкое видео с 40-вых, то там гораздо круче простые пехотинцы действуют.
4. ах да, наши штурмовать "Изоляцию" мол хотели(притом их бы там ждали, учитывая дЕрмаков и прочих, прости Яхве, хомчаков)
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09.12.2020 10:11 Відповісти
Навчання запорука успіху!!!
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09.12.2020 10:11 Відповісти
За такі "навчання" потрібно знімати погони з генералів і виганяти з ЗСУ без військового звання та пенсії.
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09.12.2020 11:22 Відповісти
"навчання" или спектакль на публику !?
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09.12.2020 23:37 Відповісти
"С поставленными задачами десантники справились хорошо, значительно повысив свои практические навыки. А, по временным показателям и слаженными действиями все подразделение, подчиненные Командованию Объединенными силами ВС Украины, были оценены как готовые выполнять задачи по назначению"
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09.12.2020 13:03 Відповісти
Цілком згоден.
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09.12.2020 13:30 Відповісти
Постійні навчання сил, що залучені до "бойових дій" на Півдні та Сході України є хорошим сигналом.
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09.12.2020 13:11 Відповісти
Любые учения имеют свой бюджет,и его рамки не дают возможности ведения полномасштабных боевых действий, с учетом ваших замечаний. Бюджет, пока такой, какой мы видим на учениях. И именно это, является причиной всего того, что мы здесь не увидели. Руководство ЗСУ прошло горнило войны на Донбассе и прекрасно знает какие силы нужны для сдерживания десанта.
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09.12.2020 14:26 Відповісти
Це було навчання танкових, та десантно-штурмових підрозділів ЗСУ, які цілком фахово справились з поставленним завданням у повному обсязі. Решта поза кадром.
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09.12.2020 14:44 Відповісти
Ну почему за кадром?) Вот тоже от туда))) https://censor.net/ru/news/3233063/glavnaya_zadacha_unichtojit_morskoyi_desant_protivnika_desantniki_i_vertoletchiki_vsu_proveli_ucheniya
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09.12.2020 15:07 Відповісти
В ходе учений основные усилия были сосредоточены на обучении командиров управлять подразделением, следить за ходом боя, вести разведку противника, своевременно ставить задачи подчиненным, умело использовать все огневые средства то есть именно на том что необходимо в реальном бою.
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09.12.2020 15:14 Відповісти
Все эти учения до жопы дверцы с таким украинским народом и их кремлёвским презедентом.
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09.12.2020 20:10 Відповісти
Терпеть не могу военную показуху...
В кучу сбиваются... друг на друга постоянно смотрят, как будто ждут чего то ... Дистанцию не держат...
В общем спектакль...
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09.12.2020 23:36 Відповісти
О чем поют негритосы кто в курсе?
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10.12.2020 00:34 Відповісти
жаль что в 14м не было, ни техники, ни снаряжений, ни практики, ни слаженности.
так бы по щам кацапам дали сразу
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10.12.2020 09:26 Відповісти
 
 