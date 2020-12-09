"До нього до#бались, що він без маски. Ти одягни краще", - в київському ТРЦ охорона влаштувала бійку з відвідувачем. ВIДЕО

У Києві охоронці ТРЦ Ocean Plaza побили одного з відвідувачів, який зайшов до торгового центру без захисної маски, намотавши замість неї на обличчя шарф. Увага! Нецензурна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.

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"Прекрасний приклад охорони, яка мусить зникнути з розвинених ТРЦ. Хлопець зайшов без маски в "ОушенПлазу", але замотаний шарфом. Охорона почала негайно "реагувати".

Після всього цього дійства його ще й забрали в райвідділ поліції, склали протокол, а тепер вимагають відшкодування матеріального збитку", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як між хлопцем і охороною відбувається діалог. Пізніше охоронець штовхнув хлопця, і той впав, заваливши рамки металошукача, на що охоронниця сказав: "Оооо, оце ти попав на бабки ...".

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