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бійка (714) маска (144) охорона (284) ТРЦ (58)

"До нього до#бались, що він без маски. Ти одягни краще", - в київському ТРЦ охорона влаштувала бійку з відвідувачем. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини

У Києві охоронці ТРЦ Ocean Plaza побили одного з відвідувачів, який зайшов до торгового центру без захисної маски, намотавши замість неї на обличчя шарф. Увага! Нецензурна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.

"Прекрасний приклад охорони, яка мусить зникнути з розвинених ТРЦ. Хлопець зайшов без маски в "ОушенПлазу", але замотаний шарфом. Охорона почала негайно "реагувати".

Після всього цього дійства його ще й забрали в райвідділ поліції, склали протокол, а тепер вимагають відшкодування матеріального збитку", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як між хлопцем і охороною відбувається діалог. Пізніше охоронець штовхнув хлопця, і той впав, заваливши рамки металошукача, на що охоронниця сказав: "Оооо, оце ти попав на бабки ...".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У метро Києва поліція від початку карантину склала 148 протоколів на людей без масок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+34
Правильно.
В Тайланді вліпили штраф за 8 секундне !! порушення карантину.
А в нас бидло на все плює.
Приходиться бити.
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09.12.2020 09:55
+33
одного аленя научили соблюдать правила жизни в обществе.Другие возмущены.
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09.12.2020 10:04
+25
оця "охорона" трц - перші із тих, хто біг підзнамена рускаваміра. Абсолютно непотрібні дармоїди.
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09.12.2020 09:53
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Є такі хробачки -гангліїї ,у них мозок організовано на 800 нейронах. Після носіння маски ,внаслідок відсутності кисню, нейрони стрімко відмирають , зі стартових 150 млрд. поступово до рівня хробачка!
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10.12.2020 14:05 Відповісти
Перепис психічних.
Такої охорони в магазинах, як в Україні, я тут ніколи не бачила. Завжди дико від них. Ще й просять сумку показати ... Чи лазять за тобою між рядами ...
Але тут типу =не бидло= верещить, що якась "охорона" повинна бити і виволочувати / викидати людину на вулицю.
Мало того, що населення України в своїй агресивності вже переплюнуло дуже багатьох + законність - чуже і невідоме слово.

І дуже подобається, коли плюються слиною про =ефективність= масок, особливо киваючи на Захід і ставлячи в приклад Польщу, Італію, Німеччину, Францію. І в якій же ж такій країні на Заході поголовне і примусове носіння масок помогло і зупило вірус ?

Китай не наводити. Хіба що хочете жити, як китайці - тоді так.

Навіть зомбувати не треба, лише програмку перемкнули - і стадо готове.
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09.12.2020 20:54 Відповісти
Точно зомби. Интересно, чем их так обработали?
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09.12.2020 21:55 Відповісти
В кого зовсім мізків немає, той іде в охорону.
Ось що поки-що роблять в Канаді. Не такий дикий треш, але всерівно ...
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10.12.2020 01:08 Відповісти
Капець.
Чхати вони хотіли на розпорядження влади.
У нас розсилають довбані alerts від уряду про червону зону, про заборону збиратися і т.д., бо мало голову проїли. Я працюю, на телефоні з клієнтом, воно гуде. Дзвонили/слали, поки не натисла - ОК. Я не давала дозвіл мені дзвонити, так само, як і постити свою рекламу на моїй фб сторінці і записати мене в інформаційн групу ковід.
На це люди скаржаться, поки в соцмережах. Далі буде видно.
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10.12.2020 07:03 Відповісти
Може цим охоронцям податися на роботу в ментовку - зможуть частіше руками махати. А в ocean plaza туалети класні між іншим
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09.12.2020 21:49 Відповісти
Нє, в ментовку таких не беруть. Там треба вміти звіти писати і хоч трошки закон знати, щоб начальство не підставляти.
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10.12.2020 07:21 Відповісти
Носите маски! У нас в Италии уже не одного нарушителя выявили. Находяшиеся на изоляции по карантину больные ковид разгуливают по супермаркету и заходят в аптеку.
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09.12.2020 22:07 Відповісти
Патриоты побили русскочелюстного.
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09.12.2020 22:58 Відповісти
Скільки кацапського бидла набігло, тільки воно може так ненавидіти українців та бажати їм лиха. Хоча українські емігранти від них вже нічим не відрізняються, така сама зневага та пихатість до колишніх співітчизників. Шоб вам там за кордоном було краще жити, ніж нам тут. Насолоджуйтесь, падлюки.
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10.12.2020 00:07 Відповісти
" зневага та пихатість до колишніх співітчизників" - дарма ви так. Не думаю що хтось з колишніх чи діючих співвітчизників бажає вам лиха чи зневажає першим.
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10.12.2020 07:28 Відповісти
«Думать меньше надо. А соображать - больше! Не в росеи теперь». (с)
Всі трампісти бажають нам лиха. Це очевидно.
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10.12.2020 11:15 Відповісти
Не треба узагальнювати.
Дякую.
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10.12.2020 09:03 Відповісти
Ще й як треба. Кожний украінський емігрант поводиться так, наче саме він відкрив Америку та йому через океан видніше, що та як у нас відбувається.
Всіх поіменно перераховувати не маю бажання, тому узагальнюю.
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10.12.2020 11:20 Відповісти
😃
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10.12.2020 11:30 Відповісти
Ні розуму ні серця. За пів року ЗМІ перетворили "наріт" на стадо принципових та агресивних баранів. Очевидно ще через пів року будуть їсти один одного.
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10.12.2020 01:05 Відповісти
А просто предложить бесплатно маску, согласно требованиям к организациям торговли, ума не хватило?
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10.12.2020 09:06 Відповісти
а где это сказано что продавец должен предоставить маску покупателю?)) везде на входах висят объявления что без маски не входить
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10.12.2020 12:11 Відповісти
Бидло рулить... і країною, і в тц
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10.12.2020 10:00 Відповісти
Незачем вообще ходить по рыговским помойкам!
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10.12.2020 10:44 Відповісти
очень рано нашему обществу досталась демократия
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10.12.2020 12:09 Відповісти
заявление написать и в прокуратуру на мразей
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10.12.2020 12:14 Відповісти
Явку с повинной оформить? Получит штраф за нарушение карантина и хулиганку впаяют. Да, охранникам скорей всего в этом случае достанется, но скорей всего руководство им компенсирует.
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10.12.2020 21:49 Відповісти
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