"До нього до#бались, що він без маски. Ти одягни краще", - в київському ТРЦ охорона влаштувала бійку з відвідувачем. ВIДЕО
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У Києві охоронці ТРЦ Ocean Plaza побили одного з відвідувачів, який зайшов до торгового центру без захисної маски, намотавши замість неї на обличчя шарф. Увага! Нецензурна лексика!
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.
"Прекрасний приклад охорони, яка мусить зникнути з розвинених ТРЦ. Хлопець зайшов без маски в "ОушенПлазу", але замотаний шарфом. Охорона почала негайно "реагувати".
Після всього цього дійства його ще й забрали в райвідділ поліції, склали протокол, а тепер вимагають відшкодування матеріального збитку", - йдеться в повідомленні.
На відео видно, як між хлопцем і охороною відбувається діалог. Пізніше охоронець штовхнув хлопця, і той впав, заваливши рамки металошукача, на що охоронниця сказав: "Оооо, оце ти попав на бабки ...".
Будь ласка, зачекайте...
Такої охорони в магазинах, як в Україні, я тут ніколи не бачила. Завжди дико від них. Ще й просять сумку показати ... Чи лазять за тобою між рядами ...
Але тут типу =не бидло= верещить, що якась "охорона" повинна бити і виволочувати / викидати людину на вулицю.
Мало того, що населення України в своїй агресивності вже переплюнуло дуже багатьох + законність - чуже і невідоме слово.
І дуже подобається, коли плюються слиною про =ефективність= масок, особливо киваючи на Захід і ставлячи в приклад Польщу, Італію, Німеччину, Францію. І в якій же ж такій країні на Заході поголовне і примусове носіння масок помогло і зупило вірус ?
Китай не наводити. Хіба що хочете жити, як китайці - тоді так.
Навіть зомбувати не треба, лише програмку перемкнули - і стадо готове.
Ось що поки-що роблять в Канаді. Не такий дикий треш, але всерівно ...
Чхати вони хотіли на розпорядження влади.
У нас розсилають довбані alerts від уряду про червону зону, про заборону збиратися і т.д., бо мало голову проїли. Я працюю, на телефоні з клієнтом, воно гуде. Дзвонили/слали, поки не натисла - ОК. Я не давала дозвіл мені дзвонити, так само, як і постити свою рекламу на моїй фб сторінці і записати мене в інформаційн групу ковід.
На це люди скаржаться, поки в соцмережах. Далі буде видно.
Всі трампісти бажають нам лиха. Це очевидно.
Дякую.
Всіх поіменно перераховувати не маю бажання, тому узагальнюю.