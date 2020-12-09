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"Не треба їсти антибіотики. Інакше це не назвеш. Слухайте своїх лікарів", - Степанов про зростання споживання ліків. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Споживання антибіотиків за деякими групами в Україні зросло в 5-6 разів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві в середу.
"Споживання антибіотиків в Україні зросло за деякими групами в 5-6 разів", - сказав він.
Разом з тим міністр зазначив, що ситуація контрольована.
"Я проводив зустрічі з фармпідприємствами, у нас контрольована ситуація, медустанови забезпечені дво-тримісячним запасом антибіотиків", - додав глава МОЗ.
Також Степанов ще раз звернувся до українців: "Не треба їсти антибіотики ... Будь ласка, слухайте своїх лікарів".
Топ коментарі
+7 Fjall_Raven
показати весь коментар09.12.2020 10:25
+5 Ksenia VB
показати весь коментар09.12.2020 10:23
+3 Игорь Сергиенко 399efcac
показати весь коментар09.12.2020 10:38
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Будь ласка, зачекайте...
- Не делайте из еды культа.
После этого он съел огурец сам».(с)
А ліків з'їдають все більше і більше.
Ця кліка увела брехню в ранг державної політики.
выброситьвзять. кого-то. такого. шоб. по. бумажке. способен. был. читать. текст. без. ааааа. - Путина - НА!
та блин, дай Гелиос памяти, такого "диктора" послать до Венедиктовой.... ой.
Да ещё и гомеопатию впридачу.
Я зробив тест за власний кошт, заплатив за обстеження інфекціоніста, зробив ренген та аналіз крові. А "сімейного лікаря" цікавило одне - якого числа я здав зразки на тест, щоб вірно відрахувати десять днів для лікарняного. Якби не антибіотики з першого дня то хто-зна чим би все закінчилось.
В тій же самій Росії хоч є список рекомендованих ліків. Які до речі, деяким категоріям надають безкоштовно. А тут ніякої боротьби з цим вірусом. За часів бариги "дохтор смерть" зруйнувала медицину своїми дебільними "рехформами", а тепер вони лише дають "розумні" поради.
Супрун 18 вересня 2020 ЧИМ ШКІДЛИВИЙ БЕЗКОНТРОЛЬНИЙ ПРИЙОМ АНТИБІОТИКІВ
11 листопада У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, українці почали приймати антибіотики у 3,5 раза частіше.
Супрун 18 листопада 2020 ЯК ПРАВИЛЬНО ВЖИВАТИ АНТИБІОТИКИ
Когда на него будет составлен соотв. протокол? Когда он и сурдопереводчик рядом - оплатят штрафы по 170грн. каждый?
РS І пан міністр, якого дива лікароі диктують по телефону список ліків, або дають простий папірець з списком. За останні 20 років рецепт не бачив в очі
А если повезет заберутт в больничку.. Где откачают..или не откачают
В общем спасайтесь сами.. По симптомам..делайте кт.. У меня показало 75проц поражения легких и типичный ковид..жах.. Если б слушала дуру в белом халате... Хорошо что не послушала.. И на свой страх и риск начала лечение... Также и родственница лечу... 39.5. Пейте парацетамою
Л.. Ага вот их родственницу лечу.. .. Когда гонит температуру.. До сраки он .. Пришлось ставить капельницу.. И аллилуйя.. Кароче..эти смайлики на фиг кому они нужны.. Выписать направление к какому специалисту? Я и так знаю кто мне нужен...
Бардак в медицине.. Надо убрать эти направления.. А то жди Узкого специалиста 3недел и... Пока дождешься.. Сам себе и назначить лечение)))
Антибиотики потребны лишь при развитии бактериальных осложнениях вирусной инфекции, в противном случае можно получить лишь угнетение иммунитета.