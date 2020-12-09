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Азаров порадив Зеленському, як боротися з критикою: "Дай команду, і завтра проти цього Філатова порушать стільки справ! Інакше не може бути". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Експрем'єр України, утікач, Микола Азаров запропонував президенту Володимиру Зеленському нацькувати на мера Дніпра Бориса Філатова силовиків через критику на адресу президента.
Про це він заявив в ефірі телеканалу телеканалу "Наш", передає Цензор.НЕТ із посиланням на блогера Дениса Казанського.
"Азаров включився в прямий ефір українського телеканалу і порадив Зеленському організувати переслідування мера Дніпра Бориса Філатова за критику. Мовляв, треба порушити проти Філатова безліч кримінальних справ, неважливо за що - привід завжди знайдеться", - написав Казанський у коментарі під відео.
Топ коментарі
+104 vitaliymkua
показати весь коментар09.12.2020 10:55
+71 саша паламарчук
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+67 wake up-UA
показати весь коментар09.12.2020 11:00
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жарти-жартами, але Росія продовжує створювати альтернативну Україну і з того боку кордону і фронту достатньо тих, кому це потрібно і хто в цьому допомагає.
Відбулось закрите засідання комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, де виступив командир спецпідрозділу Головного Управліня Розвідки МінОборони. Саме він був безпосереднім керівником спецоперації із затримки 28 вагнерівців, яку в останній момент зірвали через витік секретної інформації з офісу Зеленського.
Авторитетний полковник Головного управління розвідки надав нардепам неспростовні факти проведення операції із вербування та затримання терористів ПВК Вагнер, які брали участь в війні на Донбасі.
Тобто, народні депутати, в тому числі опозиційні, одержали докази БРЕХНІ Володимира Зеленського та Андрія Єрмака, які з першого ж дня вагнергейту намагались переконати українців, що ніякої спецоперації не існувало.
Саме тоді вони перекупили блогера Арестовича, який намагався дискредитувати надані журналістами докази та відмазати від відповідальності вище керівництво держави.
Після засідання комітету, опозиційні партії з новою силою будуть вимагати негайного створення ТСК, щоб виявити «крота» в найближчому оточенні президента України. Тож поява відповідної ТСК - питання найближчих кількох тижнів.
Спійманий на брехні Зеленський наразі скаженіє і вимагає від оточення негайно «зам'яти» цю справу. Зараз Єрмак разом з «геніями» комунікації Подоляком і Арестовичем вигадують нову лінію захисту щодо зриву спецоперації.
Один з робочих варіантів - здати когось із присутніх на тій нараді помічників у «випадковому» зливі інформації. А всім нам скажуть, що ОП з першого ж дня шукало "крота" і брехали для дезінформації цього "зрадника".
Очевидно одне: кого б на Банковій не призначили «винним», уникнути відповідальності за брехню ані Зеленський, ані Єрмак уже не зможе. Путч.
М.Іщенко
Тебе давно пора о светлой обуви думать, а не советы дебильные давать!
Жди это чмо оманское скоро в гости!