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Азаров (1834) Зеленський (17531) Філатов (417)

Азаров порадив Зеленському, як боротися з критикою: "Дай команду, і завтра проти цього Філатова порушать стільки справ! Інакше не може бути". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Експрем'єр України, утікач, Микола Азаров запропонував президенту Володимиру Зеленському нацькувати на мера Дніпра Бориса Філатова силовиків через критику на адресу президента.

Про це він заявив в ефірі телеканалу телеканалу "Наш", передає Цензор.НЕТ із посиланням на блогера Дениса Казанського.

"Азаров включився в прямий ефір українського телеканалу і порадив Зеленському організувати переслідування мера Дніпра Бориса Філатова за критику. Мовляв, треба порушити проти Філатова безліч кримінальних справ, неважливо за що - привід завжди знайдеться", - написав Казанський у коментарі під відео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філатов переміг на виборах мера Дніпра, набравши 80,61% голосів

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+104
Жалюгідна порада, жалюгідний радник, жалюгідний адресат поради.
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09.12.2020 10:55
+71
Азаров посоветовал Зеленскому, как бороться с критикой: "Дай команду, и завтра против этого Филатова возбудят столько дел! По другому не может быть" - Цензор.НЕТ 778
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09.12.2020 10:57
+67
"Новиє ліца..." Азаров порадив Зеленському, як боротися з критикою: "Дай команду, і завтра проти цього Філатова порушать стільки справ! Інакше не може бути" - Цензор.НЕТ 9512 Азаров порадив Зеленському, як боротися з критикою: "Дай команду, і завтра проти цього Філатова порушать стільки справ! Інакше не може бути" - Цензор.НЕТ 5461
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09.12.2020 11:00
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Надо послушать умные советы, и заодно научит шоумена как правильно и быстро сбежать, будет меньше проблем у нас.
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09.12.2020 12:25 Відповісти
у Ніколайа Йановіча на поличах Хмельницький, Гоголь..
жарти-жартами, але Росія продовжує створювати альтернативну Україну і з того боку кордону і фронту достатньо тих, кому це потрібно і хто в цьому допомагає.
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09.12.2020 12:35 Відповісти
жаль не грохнули этого ушлепка советчика
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09.12.2020 12:38 Відповісти
Яныча нужно в Минск, к Данилычу на разговоры...
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09.12.2020 12:41 Відповісти
Азаров порадив Зеленському, як боротися з критикою: "Дай команду, і завтра проти цього Філатова порушать стільки справ! Інакше не може бути" - Цензор.НЕТ 5870
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09.12.2020 17:03 Відповісти
правильно казати - у вагіні бімба
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09.12.2020 20:25 Відповісти
без картинок пожалуста, тут дети Азаров порадив Зеленському, як боротися з критикою: "Дай команду, і завтра проти цього Філатова порушать стільки справ! Інакше не може бути" - Цензор.НЕТ 4459
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09.12.2020 21:30 Відповісти
Российский геодезист, сраный ворюга-Азаров!! Копай дома у себя картошку и не звезди !!Твоя песня уже давно кончилась в Украине! Коммпосируй теперь мозги пуйлу и лаврову!!
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09.12.2020 12:44 Відповісти
його дівоче прізвище Пахло
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09.12.2020 20:03 Відповісти
Российский геодезист, сраный ворюга-Азаров!! Копай дома у себя картошку и не звезди !!Твоя песня уже давно кончилась в Украине! Коммпосируй теперь мозги пуйлу и лаврову!!
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09.12.2020 12:46 Відповісти
Азіров! не скіглі, а бері лапату і начинай капать сабе магилу! Азаров порадив Зеленському, як боротися з критикою: "Дай команду, і завтра проти цього Філатова порушать стільки справ! Інакше не може бути" - Цензор.НЕТ 5320
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09.12.2020 21:38 Відповісти
А дед, я вижу, симпатизирует клоуну.
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09.12.2020 12:57 Відповісти
Клоун и без советов едет уже по ростовской трассе , повторяя все действия легитимного .
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09.12.2020 12:59 Відповісти
а какой еще поц не консультировал нашего клована?
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09.12.2020 13:02 Відповісти
Азаров порадив Зеленському, як боротися з критикою: "Дай команду, і завтра проти цього Філатова порушать стільки справ! Інакше не може бути" - Цензор.НЕТ 6860
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09.12.2020 19:20 Відповісти
Так поэтому на Порошенко открыли стольно дел?
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09.12.2020 13:02 Відповісти
Хабаровск в пример тебе Зе , говорит Азаров.
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09.12.2020 13:04 Відповісти
Это ублюдок из прошлого.Кстати хорошее название фильма.УБЛЮДОК ИЗ ПРОШЛОГО
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09.12.2020 13:06 Відповісти
Я раз бачив суперечку Валерія Димова і Тані Чорновол на цьому ж мураєвському з цим павіаном.... Так він сказав "не приглашайте меня больше на таких, єто не мой уровень"
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09.12.2020 13:16 Відповісти
А чому це злочинець азаров дає поради президенту на українському теле каналі,чи може в радники набиваєтся.
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09.12.2020 13:20 Відповісти
Народила мати в ніч - не то сина не то дічь! (с) Мікіла ЯновіЧь! Кровопіся!
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09.12.2020 13:23 Відповісти
О, кровосісіч.
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09.12.2020 13:37 Відповісти
Чому антиукраїнські ворожі канали так добре себе почувають, де чорт Баканов, чорт Аваков, чорти із національної ради телебачення і ще купа чортів?
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09.12.2020 13:42 Відповісти
це якась бімба.
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09.12.2020 13:52 Відповісти
чмо радить чму як чмирити чуваків
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09.12.2020 14:00 Відповісти
Кацапи витягли пробздітись зі скрині нафтолінове опудало.
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09.12.2020 14:01 Відповісти
Азаров порадив Зеленському, як боротися з критикою: "Дай команду, і завтра проти цього Філатова порушать стільки справ! Інакше не може бути" - Цензор.НЕТ 4606
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09.12.2020 14:01 Відповісти
В Зеленського паніка.

Відбулось закрите засідання комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, де виступив командир спецпідрозділу Головного Управліня Розвідки МінОборони. Саме він був безпосереднім керівником спецоперації із затримки 28 вагнерівців, яку в останній момент зірвали через витік секретної інформації з офісу Зеленського.
Авторитетний полковник Головного управління розвідки надав нардепам неспростовні факти проведення операції із вербування та затримання терористів ПВК Вагнер, які брали участь в війні на Донбасі.
Тобто, народні депутати, в тому числі опозиційні, одержали докази БРЕХНІ Володимира Зеленського та Андрія Єрмака, які з першого ж дня вагнергейту намагались переконати українців, що ніякої спецоперації не існувало.
Саме тоді вони перекупили блогера Арестовича, який намагався дискредитувати надані журналістами докази та відмазати від відповідальності вище керівництво держави.
Після засідання комітету, опозиційні партії з новою силою будуть вимагати негайного створення ТСК, щоб виявити «крота» в найближчому оточенні президента України. Тож поява відповідної ТСК - питання найближчих кількох тижнів.
Спійманий на брехні Зеленський наразі скаженіє і вимагає від оточення негайно «зам'яти» цю справу. Зараз Єрмак разом з «геніями» комунікації Подоляком і Арестовичем вигадують нову лінію захисту щодо зриву спецоперації.
Один з робочих варіантів - здати когось із присутніх на тій нараді помічників у «випадковому» зливі інформації. А всім нам скажуть, що ОП з першого ж дня шукало "крота" і брехали для дезінформації цього "зрадника".
Очевидно одне: кого б на Банковій не призначили «винним», уникнути відповідальності за брехню ані Зеленський, ані Єрмак уже не зможе. Путч.

М.Іщенко
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09.12.2020 14:49 Відповісти
Вот все что нужно знать о Кровосиси и методах его работы.
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09.12.2020 14:52 Відповісти
Старый ты *******... Вас с чивокуней и погнали для того что бы было "по-другому", по закону и по совести! А никчему Зеленского к себе заберёте, шей колпак шутовской ему, не теряй времени - будете вместе с ним веселить божка вашего -путина!
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09.12.2020 14:57 Відповісти
кіля пахло на псевдо "капуста", а не пішов би ти у дупу до *****?
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09.12.2020 15:00 Відповісти
Кто бы этого старого гандона порезал на ленточки? Азаров порадив Зеленському, як боротися з критикою: "Дай команду, і завтра проти цього Філатова порушать стільки справ! Інакше не може бути" - Цензор.НЕТ 2357
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09.12.2020 15:33 Відповісти
для бескозырок?
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09.12.2020 16:52 Відповісти
ООООО!!!!! Старый пук -проснулся!!!! Дед - разберуться без тебя парни!!!!
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09.12.2020 16:36 Відповісти
Бесславные ублюдки.
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09.12.2020 16:51 Відповісти
"Топаз, дай команду" (ц) ))
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09.12.2020 16:59 Відповісти
А чого це чудо запрошують скігліти на телеканалах? Своїх "зашкварених" на всю голову вистачає без цього нафталіну.
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09.12.2020 17:04 Відповісти
А причем тут Зеленский?🤣
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09.12.2020 17:08 Відповісти
Старая падаль!
Тебе давно пора о светлой обуви думать, а не советы дебильные давать!
Жди это чмо оманское скоро в гости!
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09.12.2020 17:20 Відповісти
Его сестра по разуму уже начала кое в чем сомневаться. Киля уверен, что пока что события развиваются по плану.
Азаров порадив Зеленському, як боротися з критикою: "Дай команду, і завтра проти цього Філатова порушать стільки справ! Інакше не може бути" - Цензор.НЕТ 2618
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09.12.2020 17:42 Відповісти
Азаров запізнився з цими порадами зеленському. Той з самого початку так і діє відносно Порошенка, волонтерів, жіночок, що йому погрожують. В аморальності зеленський ще дасть фори азарову.
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09.12.2020 18:27 Відповісти
Азаров, чтоб ты такое съел, чтоб больше никогда не п#здел.
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09.12.2020 19:00 Відповісти
У цих порадах Зеленському багато сенсу. Вiн не веде себе як президент краiни . Треба бити першим, Вовчику, або викидати бiлий рушник.
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09.12.2020 19:23 Відповісти
Кіля жжоть
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09.12.2020 20:01 Відповісти
Это следующий премьер Украины. Будьте осторожны в высказываниях.
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09.12.2020 20:13 Відповісти
Киля бесплатный консультант нашего Лохдауна. Азаров порадив Зеленському, як боротися з критикою: "Дай команду, і завтра проти цього Філатова порушать стільки справ! Інакше не може бути" - Цензор.НЕТ 8999
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09.12.2020 20:42 Відповісти
микила янович азиров лапитами херачит за кардонам)))
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09.12.2020 21:05 Відповісти
О! Вништитний ридник Зилинскива пориды даит!
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09.12.2020 21:17 Відповісти
А як у Ростов звалити нашій провладній еліти Азаров не хоче порадити?
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09.12.2020 21:54 Відповісти
давно забытый голос из подземелья? бимба, ты бы лучше порекомендовал куда съ е б а т с я лучше в случае чего. ростов, я так понимаю , не резиновый! поэтому наверное лучше в Хвйфу там где все наши розенблат табачник грановский герман ставицкий и другие достойные люди.... это умный чувак советы даёт т которы с 1984 по 2014 года жил в Украине и не одного слова на мове освоить не мог!
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09.12.2020 22:28 Відповісти
Был бы сильнй президент как в Израиле.Этих бы Азоровых Шария Бойко Яныка и прочую мразь спецы бы уже на куски порвали.
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09.12.2020 22:54 Відповісти
Видно что Азіров мучается Азаров порадив Зеленському, як боротися з критикою: "Дай команду, і завтра проти цього Філатова порушать стільки справ! Інакше не може бути" - Цензор.НЕТ 7743
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09.12.2020 23:07 Відповісти
Дайте Азірову селёдки Азаров порадив Зеленському, як боротися з критикою: "Дай команду, і завтра проти цього Філатова порушать стільки справ! Інакше не може бути" - Цензор.НЕТ 6662
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09.12.2020 23:08 Відповісти
Бімба, досить скиглити! Азаров порадив Зеленському, як боротися з критикою: "Дай команду, і завтра проти цього Філатова порушать стільки справ! Інакше не може бути" - Цензор.НЕТ 9077
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10.12.2020 08:39 Відповісти
Киля Кровосися советы дает Янелоху как на стрелку идти))!! Азаров порадив Зеленському, як боротися з критикою: "Дай команду, і завтра проти цього Філатова порушать стільки справ! Інакше не може бути" - Цензор.НЕТ 3485.
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10.12.2020 09:06 Відповісти
Старый поц нарисовался.
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10.12.2020 09:24 Відповісти
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