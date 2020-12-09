УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17063 відвідувача онлайн
Новини Відео Київські новиниЗдоров'я
896 7
грип (304) Київ (13837) Кличко (2816) ГРВІ (144)

У столиці виявили вже понад 12,8 тис. хворих на грип та ГРВІ, - Кличко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

Хворіють як діти - понад 5 тис., так і дорослі - понад 7,8 тис. осіб.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу нагадати, що окрім коронавірусу, загострилися сезонні захворювання. Зокрема – на грип та ГРВІ. На сьогодні в столиці зареєстрували вже понад 12,8 тисяч випадків захворювання на ГРВІ та грип. І кількість хворих збільшується", - сказав Кличко.

Хворіють як діти – понад 5 тисяч. Так і дорослі – понад 7,8 тисяч киян.

"Тому ще раз закликаю всіх: будьте уважними до свого здоров'я. І при перших ознаках захворювання звертайтесь до сімейного лікаря. А також дотримуйтесь елементарних правил. Це важливо!", - наголосив Віталій Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чотири школи і сім дитсадків закриті на карантин у Києві, на COVID-19 хворіють близько 1,3 тис. школярів і майже тисяча педагогів, - Кличко

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нарешті ! А казали, що грипом не хворіють.
показати весь коментар
09.12.2020 13:15 Відповісти
А ГРВІ та грип це супутні діагнози при коронавірусі?
показати весь коментар
09.12.2020 13:17 Відповісти
А маски что- от гриппа не спасают??
показати весь коментар
09.12.2020 13:27 Відповісти
спасают, теперь осталось научить людей дышать через бороду и маски начнут осуществлять свою функцию.
показати весь коментар
09.12.2020 14:50 Відповісти
"коронавирус" такой-же сезонный, как грипп и ОРВИ

Тупизна их вообще разделять
Короновирус это просто очередной, 1001-й вид ОРВИ или гриппа
показати весь коментар
09.12.2020 13:37 Відповісти
Тести скінчилися?
показати весь коментар
09.12.2020 17:06 Відповісти
Никогда не было и вот опять....
показати весь коментар
09.12.2020 19:41 Відповісти
 
 