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Оборонзамовлення в 2019-му не виконане на 42%, цього року - більш ніж на половину, а в 21-му взагалі скорочується, - полковник ЗСУ Ісмаїлов. ВIДЕО

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Державне оборонне замовлення на 2020 рік не виконане на половину.

Про це повідомив на пресконференції "Невиконання державного оборонного замовлення: загроза обороноздатності держави" полковник, екскомандир 27-ї реактивної артилерійської бригади Валерій Ісмаїлов, передає Цензор.НЕТ.

"Верховний головнокомандувач каже, що ми виконаємо державне оборонне замовлення ... але на сьогодні ДОЗ не виконане більш ніж на половину. Що можна зробити за два тижні, як його виконати?" - зазначив він.

За словами Ісмаїлова, зима вже почалася, а дизпаливо для армії не закуплено. Також, зазначає він, завалено програму переходу ЗСУ на комплексне харчування.

"Виникає питання, чому в 19-му році на 42% не виконано ДОЗ, цього року не виконано, а в наступному ще й скорочується бюджет Міноборони на ЗСУ", - зазначив Ісмаїлов.

Читайте також: "Укроборонпром" виконав 99% контрактів у межах ДОЗ на 2020 рік: 3950 одиниць техніки передано замовникам. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
У Зеленского в голове нет войны с ***********, зато есть война с магазинами "Рошен". Шоколапки на подступах к Киеву, шалени бджилки бомбят правительственный квартал.
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09.12.2020 13:42
+23
ДОЗ у 2019-му не виконане на 42%, цього року - більш ніж на половину, а в 21-му взагалі скорочується, - полковник ЗСУ Ісмаїлов - Цензор.НЕТ 3197
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09.12.2020 13:47
+16
ДОЗ у 2019-му не виконане на 42%, цього року - більш ніж на половину, а в 21-му взагалі скорочується, - полковник ЗСУ Ісмаїлов - Цензор.НЕТ 9248
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09.12.2020 13:56
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У Зеленского в голове нет войны с ***********, зато есть война с магазинами "Рошен". Шоколапки на подступах к Киеву, шалени бджилки бомбят правительственный квартал.
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09.12.2020 13:42 Відповісти
-А чому все це ЗАВАЛЕНО? Відповідь проста, як світ... бо найближчому оточенні ЗЕ - антиукраїнці і посіпаки Путіна, бо сам ЗЕ -агент Москви!!! (хоча вже слід було б вживати замість скороченого ЗЕ, розширене - ЗЕК!)
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09.12.2020 18:40 Відповісти
Де там хомчакові теревені про ЗЕ-реформи в ЗСУ? Про підвищення боєготовності? Де там теревені ЗЕ-клована про "турботу" за обороноздатність країни, про армію?
ця інфа всю цю брехню спростовує.
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09.12.2020 13:43 Відповісти
патаму шо! не думали, хоть паржьом- то їжте! і ваабще айну прідумал барига шоб нас абкрадивать! свінарчукі, лепецкая хвабріка, ми усталі, он відєл мір в глазах путіна
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09.12.2020 13:46 Відповісти
ДОЗ у 2019-му не виконане на 42%, цього року - більш ніж на половину, а в 21-му взагалі скорочується, - полковник ЗСУ Ісмаїлов - Цензор.НЕТ 3197
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09.12.2020 13:47 Відповісти
ДОЗ у 2019-му не виконане на 42%, цього року - більш ніж на половину, а в 21-му взагалі скорочується, - полковник ЗСУ Ісмаїлов - Цензор.НЕТ 2015
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09.12.2020 13:49 Відповісти
О как!!! Оборонзамовлення в 2019-му не виконане на 42%, цього року - більш ніж на половину, а в 21-му взагалі скорочується, - полковник ЗСУ Ісмаїлов - Цензор.НЕТ 8139А помнится чувак с литовской фамилией (А-с) заявлял(в более 300 статьях),что это при "Порохе весь Укрооборонпром разворавали"...и когда он станет его начальником-то подымет его на небывалую высоту!!! Оборонзамовлення в 2019-му не виконане на 42%, цього року - більш ніж на половину, а в 21-му взагалі скорочується, - полковник ЗСУ Ісмаїлов - Цензор.НЕТ 7397
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09.12.2020 15:39 Відповісти
ДОЗ у 2019-му не виконане на 42%, цього року - більш ніж на половину, а в 21-му взагалі скорочується, - полковник ЗСУ Ісмаїлов - Цензор.НЕТ 9248
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09.12.2020 13:56 Відповісти
А що там Свинарчуки? Виявляється, після їх відсторонення нарощувати закупи продукції оборонпому по то нікому? Зєля, поверни Свинарчуеіа, розбійник! 😡
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09.12.2020 13:59 Відповісти
В своей голове он их давно посадил, срок мотают...
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09.12.2020 14:15 Відповісти
Оборонзамовлення в 2019-му не виконане на 42%, цього року - більш ніж на половину, а в 21-му взагалі скорочується, - полковник ЗСУ Ісмаїлов - Цензор.НЕТ 2412
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09.12.2020 14:37 Відповісти
Ты их привел. Чем теперь недоволен, Митенька? Главное ведь что не Порох. Смачного теперь.
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09.12.2020 14:10 Відповісти
сдели разом петю, сделаем разом и зелю. Пока не научимся обсуждать и выбирать суспильный договор для себя, а не для государства чиновников-мародеров. Человек это такая тваринка что сначала думает о себе,а потом о других если это ему приятно или выгодно.
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09.12.2020 15:15 Відповісти
Вы сделали разом только самих себя и свои остатки мозгов. Вот и сидите сейчас в глухой заднице.Нужно было слушать не зомбоящик олигархов, а умных людей. Глядишь и не сидели бы по уши в фекалиях и не рассуждали бы о "тварынках".
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09.12.2020 15:25 Відповісти
Да получается что эти чиновники совсем не мародёры-а предатели Украины и агенты РФ!!!Ведь они нанесли больше ущерба обороноспособности Украины-чем даже ВС РФ в активной фазе!!! Оборонзамовлення в 2019-му не виконане на 42%, цього року - більш ніж на половину, а в 21-му взагалі скорочується, - полковник ЗСУ Ісмаїлов - Цензор.НЕТ 8810
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09.12.2020 15:47 Відповісти
вже хочеться кожну вчилку, що за нього голосувала, прогнать зі школи сраню мітлою. такі нічому не навчать, раз самі тупі!
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09.12.2020 14:18 Відповісти
цього замало.
Судячи за все, за недоумка проголосували не лише більшість вчителів, а й лікарі, військові, правоохоронці, силовики, держслужбовці...
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09.12.2020 14:35 Відповісти
ти теж їхній продукт, по коменту видно, бо не взмозі побачити почток: у школі формують тобі світогляд.як школа його формує, зараз видно по маладьіи и новьім.
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09.12.2020 14:40 Відповісти
А по твоєму коменту видно, який ти вихований і освічений.
І ще видно, що жодна заграніца з бидлана людину не зробить.
То тебе в школі навчили, що треба їхати за кордон і звідти вчити жити тих, хто лишився в Україні?
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09.12.2020 16:07 Відповісти
Какого выбрали главнокомандующего, такой и результат. Сами руки с бюллетнями в урны совали. Теперь любуйтесь и пожинайте.
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09.12.2020 14:27 Відповісти
"Оборонзаказ в 2019-м не выполнен на 42%, в этом - более чем на половину, а в 21-м вообще сокращается, - полковник ВСУ Исмаилов." - "Укроборонпром" выполнил 99% контрактов в рамках ГОЗ на 2020 год: 3950 единиц техники переданы заказчикам, - Мустафа Найем.
Кто брешет, Исмаилов или Найем? Думаю, что Найем.
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09.12.2020 14:35 Відповісти
Зеленые как рот открывают, так сразу и брешут.
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09.12.2020 14:39 Відповісти
Щас прийде главред одного інфосайту і наведе порядки, да Юрік ?!
Ти ж спеціаліст у міноборони.....
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09.12.2020 15:22 Відповісти
таякарізницягіршенебудеабинепорошенко
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09.12.2020 18:28 Відповісти
Зеленой мрази армия не нужна, эти твари отрабатывают приказы их хозяев из мацквы.
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09.12.2020 19:41 Відповісти
Гипноз ввз действует - такие глаза у ввх - посмотрел и пиз..ц.
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09.12.2020 20:06 Відповісти
 
 