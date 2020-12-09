Хомчак і Таран саботують закупівлю озброєнь для армії, план РНБО ігнорується, - голова ГО "Безпека і взаємодія в Україні" Кабакаєв. ВIДЕО
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Міністр оборони Андрій Таран і головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак не виконують рішення президента України Володимира Зеленського та РНБО щодо виконання державного оборонного замовлення.
Про це повідомив на пресконференції "Невиконання державного оборонного замовлення: загроза обороноздатності держави" голова ГО "Безпека і взаємодія в Україні" Семен Кабакаєв, передає Цензор.НЕТ.
"Міноборони не тільки не уклало жодного контракту, який був затверджений програмами та рішеннями, що були запроваджені президентом і секретарем РНБО, фактично МОУ проігнорувало укази президента України ... Вони (Хомчак, Таран. - Ред.) розуміють, що такі комплекси як "Нептун", "Вільха", що "Стугни", "Богдани" потрібно закуповувати, вони були закладені, але цього не відбувається ... пана Тарана і пана Хомчака варто відправити у відставку за те, що вони фактично саботують закупівлю озброєнь для армії", - заявив Кабакаєв.
Він також наголосив, що на ЗСУ в оборонному бюджеті-2021 закладено на 1,9% менше коштів.
"Ми не розуміємо, чому в умовах війни Володимир Зеленський це робить. Чому це робить Таран. Це саботаж, диверсія", - підсумував Кабакаєв.
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"Укроборонпром" выполнил 99% контрактов в рамках ГОЗ на 2020 год: 3950 единиц техники переданы заказчикам. ИНФОГРАФИКА"
Тем более, что он уже ясно сказал, что защищать Украину не будет ни при каких обстоятельствах.
..Тут так ..а там ...
....ГОЗ на 2020 год: Найем о выполнении ГОЗ на 20 год (09.12.20 12:04) « Политика Украины | Цензор.НЕТ
Нужно быть полным дауном, чтобы верить официальной зеленогнойной власти. Те брешут ежесекундно, брешут как дышат! Везде и всегда.
Читайте уважно:
""Минобороны не только не заключило ни одного контракта, который был утвержден программами и решениями, которые были введены президентами и секретарем СНБО, фактически МОУ проигнорировало указы президента Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3235898"
"концерн "Укроборонпром" завершает выполнение своих контрактов в рамках Государственного оборонного заказа на 2020 год. На данный момент выполнено 99% контрактов.Источник: https://censor.net/ru/n3235863"
Ті контракти, що були укладені - Укроборонпромом виконані на 99%.
Тарану і Хомчаку закидають, що вони не уклали контракти на розробку новиж озброєннь.
..Є рішення РНБО про розробку та закупку ..ось до них і претензії !..
..До речі де воно ?..Не чутно !?
МО формує держзамовлення і укладає контракти з Укроборонпромом, виділяє фінансування - тільки після цього держзамовлення запускається у роботу.
Хомчаку нужны квартиры и машины---------------Він готується стати татусем !!))
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торговля безопасностью страны при Зеле Хитрожопо-Закомплексованной стала супервыгодным бизнесом, поставленным на поток, и без каких-либо табу - Ведьмадиктова им в помощь