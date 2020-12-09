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Совкова "бюрократична боротьба між керівниками - одна з головних причин зриву оборонзамовлення. Вирішувати цю проблему мусить Зеленський, - аналітик Горбач. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

В українській армії, попри формальне прийняття стандартів НАТО, на посадах залишаються люди з радянським мисленням і ментальністю.

Про це повідомив на пресконференції "Невиконання державного оборонного замовлення: загроза обороноздатності держави" політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач, передає Цензор.НЕТ.

"Люди залишилися на цих посадах все-таки з колишньою свідомістю, політичною культурою, управлінською культурою. І їх внутрішня суто психологічна боротьба за лідерство в цьому секторі блокує ухвалення рішень, в тому числі і щодо фінансування держоборонзамовлення", - зазначив він.

Крім психологічного моменту, важлива ще й організаційна культура, додає Горбач.

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"Необхідність заповнення, узгодження різних заявок на фінансування озброєнь, неможливість прийти до єдиної думки швидко й ефективно. Наявна характерна для радянської бюрократії боротьба між різними керівниками одного і того ж сектору", - зазначає аналітик.

При цьому він підкреслює, що відповідальність за все це лежить не на Хомчакові або Тарані, а на президенті Зеленському, як верховному головнокомандуючому.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
я думаю, они не остались, они вернулись..., потому что, когда случилась война все это совковое толстозадое "войско", "красные совецкие командиры" разбежались кто куда, стало страшно, а счас - не страшно, а деньги платят, а воевать не нужно, а можно просто сидеть до пенсии, нихрена не делать и получать за это зарплату...
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09.12.2020 14:51
+3
Проблема не может решить проблему.
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09.12.2020 14:55
+2
Ха! Ха! Ха! Должен!!!!! Зеленский!!!!! ЩАС!!!!!
Давно так не смеялся!
Еслиб ОНО еще и понимало,что это такое!!!!!!
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09.12.2020 14:52
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Муженка повернути?
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09.12.2020 14:48 Відповісти
я думаю, они не остались, они вернулись..., потому что, когда случилась война все это совковое толстозадое "войско", "красные совецкие командиры" разбежались кто куда, стало страшно, а счас - не страшно, а деньги платят, а воевать не нужно, а можно просто сидеть до пенсии, нихрена не делать и получать за это зарплату...
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09.12.2020 14:51 Відповісти
Ха! Ха! Ха! Должен!!!!! Зеленский!!!!! ЩАС!!!!!
Давно так не смеялся!
Еслиб ОНО еще и понимало,что это такое!!!!!!
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09.12.2020 14:52 Відповісти
Клятый совок опять что-то натворил.
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09.12.2020 14:52 Відповісти
На то он и клятый.
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09.12.2020 16:26 Відповісти
Проблема не может решить проблему.
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09.12.2020 14:55 Відповісти
І цей апелює до царя
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09.12.2020 14:56 Відповісти
мда.... цей вам вирішиить, блд....
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09.12.2020 15:11 Відповісти
кто? Скажи, что ты пошутил.
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09.12.2020 16:26 Відповісти
ОНО вам ничего не должен.
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09.12.2020 17:05 Відповісти
 
 