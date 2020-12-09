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Франція (1975) Донбас (21703) нормандська четвірка (1512) Понсен (58)

Франція впевнена, що "нормандський формат" допоможе знайти рішення щодо Донбасу, - посол де Понсен. ВIДЕО

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Франція зберігає довіру до "нормандського формату" як переговорного майданчику, який допоможе знайти рішення з відновлення миру на Донбасі.

Про це сказав посол Франції в Україні Етьєн де Понсен у коментарі, який є у розпорядженні Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Дипломат зазначив, що за рік, що минув після переговорів лідерів "нормандської четвірки" у Парижі, відбулися певні зрушення, зокрема в питанні обміну полоненими, дотриманні режиму тиші, були відкриті нові пункти пропуску. Але залишається ще багато роботи, яку треба виконати як на рівні глав держав, так і на рівні дипломатичних радників "нормандської четвірки".

"Зі свого боку Франція як учасник і модератор в рамках нормандського формату зберігає довіру до цього переговорного майданчика, який має дозволити нам знайти рішення щодо відновлення миру на Донбасі", - сказав де Понсен.

Він додав, що Президент Франції Емануель Макрон і команди, які працюють у Парижі і у посольстві Франції в Києві, "залишаються мобілізованими на досягнення цієї мети".

Також читайте: Порошенко запропонував кроки для забезпечення миру на Донбасі: Залучення США до "нормандського формату", миротворці ООН, санкційний тиск на РФ

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року у Парижі відбувся саміт лідерів "нормандського формату" - України, Франції, Німеччини та Росії.

Речниця Президента Юлія Мендель у коментарі Укрінформу зазначила, що за рік після проведення саміту Україна виконала всі передбачені зустріччю умови, зокрема було повернуло близько 200 осіб, які незаконно утримувалися на території ОРДЛО, в Росії і тимчасово окупованому Криму.
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Топ коментарі
+3
Ага. Помним мы как жабоеды на переговорах решают проблемы. Как свою проблему на переговорах в 1940 решили и как нам *помогли* с крымом проблему решить в 2014
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09.12.2020 19:59
+2
йшов би той Мікрон- сциклон куди подалі зі своєю НормандієюФранция уверена, что "нормандский формат" поможет найти решение по Донбассу, - посол де Понсен - Цензор.НЕТ 73
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09.12.2020 20:00
+2
підпижджування жабоїдів в унісон з кацапами занадто помітне. Вони чисто ситуативний союзник. Як і ліберасти німці.Уся надія на США.
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09.12.2020 20:06
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Ага. Помним мы как жабоеды на переговорах решают проблемы. Как свою проблему на переговорах в 1940 решили и как нам *помогли* с крымом проблему решить в 2014
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09.12.2020 19:59 Відповісти
йшов би той Мікрон- сциклон куди подалі зі своєю НормандієюФранция уверена, что "нормандский формат" поможет найти решение по Донбассу, - посол де Понсен - Цензор.НЕТ 73
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09.12.2020 20:00 Відповісти
Что можно решать на переговорах с врагом? Освобождать или не освобождать наш крым и дамбас? ***** вам четко сказал что он не собирается без боя отдавать окупированные земли. Что вы еще хотите с етих переговоров? Раздвинуть булки перед *****м чтобы он еще отымел вас?
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09.12.2020 20:05 Відповісти
Да. Начинать освобождать можно не то что завтра а начинать сегодня. Только правильно освобождать, а не сломя голову бежать и биться головой в стену. Чтобы разрушить вражескую крепость сначала выбивают подпорки на которых она стоит. А стоит вражеская окупационная система в том числе на наших колаборантах и сепарах. Которые помогают окупантам не только финансово и морально а и политически. Не забываем что окупанты в первую очередь привезли не танки а телевизоры.
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09.12.2020 20:17 Відповісти
Не догадываешься что нужно сделать с вражеской агентурой в нашем тылу?
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09.12.2020 20:25 Відповісти
Ты тупой? Для начала нужно убрать гниль которая позвала войну в Украину и призывала ввести росийские войска, а сейчас помогает врагу узаконить окупированые территории.
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09.12.2020 20:43 Відповісти
підпижджування жабоїдів в унісон з кацапами занадто помітне. Вони чисто ситуативний союзник. Як і ліберасти німці.Уся надія на США.
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09.12.2020 20:06 Відповісти
А чи взагалі союзник? Це ще питання.
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09.12.2020 20:09 Відповісти
Франция как участник и модератор в рамках нормандского формата сохраняет доверие к этой переговорной площадке, которая должна позволить нам найти решение по восстановлению мира на Донбассе", - сказал де Писюн

Кому вы там доверяете на переговорной площадке? *****, который хвастается что он питерский гопник и говорит одно а делает другое?
О каком там мире на дамбасе вы говорите? Разве вы уже не договорились о мире на дамбасе еще в 2015? Ну и как вам мир? Или вы хотите мир как на приднестровье или абхазии сделать?
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09.12.2020 20:09 Відповісти
Франція й Росія мають особливу спільну рису-всюди де вони беруться "захищати мир" гримить війна,гинуть люди,зростає напруження й віддаляється мир! Так діють жадібність,підлість,"мнима велич" що притаманна обом цим державам-нерідко вони разом й терзають як стерв'ятники ,одну жертву! Лівія,Карабах-тому приклад!
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09.12.2020 20:10 Відповісти
Жабоеды мерзкие подх.йловники - срань гейРопейская одним словом...
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09.12.2020 20:18 Відповісти
Ви вже для Арменії та Азербайджану навирішували, досить!
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09.12.2020 20:18 Відповісти
Судя по выражению лица французского дипломата он сам удивлен тому что ляпнул...
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09.12.2020 20:36 Відповісти
Ага. Я даже представляю как ето испуганное чучело ведет с Лавровым переговоры.
Переговоры с Рашкой вести нужно только так: https://www.youtube.com/watch?v=xSKLNKXfbJE
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09.12.2020 20:50 Відповісти
это как раз тот случай. пусть в форточку иногда выглядывает, прежде чем такие перлы изрыгать.
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09.12.2020 20:50 Відповісти
30 лет в Минске решали вопрос по Карабаху (франки учаственики) а кагда Азербайджан войсками решил свой вопрос , что запели жабоеды ? Дошло до признания независимости Карабаха, и такое предложила страна входящяя в ООН в совбез ,призывает нарушить Хельсенские договоры о нерушимости после войенных границ , жабоеды берут пример с раши. Так вот вопрос - нахрена нам такие друзья посредники в Минске?
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09.12.2020 21:20 Відповісти
Им это пофиг. Они в этом не разбираются. Им нужно торговать со срашей.
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10.12.2020 03:03 Відповісти
Не звездите , Азербайджан в курсе 🙄🤫😂😂😂
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10.12.2020 06:47 Відповісти
 
 