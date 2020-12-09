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Данилюк-Ярмолаєва (359) Буткевич Богдан (428)

"Без Цензури" в прямому ефірі: Коли локдаун? Кривбас не за Зе! Око государеве пильнує. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Так а що там з локдауном? За ким стежить "око государеве"? Чому Кривбас не за Зе? Що гуглили українці в 2020-му?

Все це - в традиційно злободенно-саркастичному  стрімі "Без цензури" з Богданом Буткевичем і Мариною Данилюк-Ярмолаєвою!

У програмі - традиційна зрада, корупція та інший політичний треш.

- Чи відправлять Ірину Венедіктову у відставку?

- Що з Олегом Татаровим?

- Справа Андрія Антоненка. Рік за гратами без жодних доказів - і що далі?

- Скандал в Київраді. Як Віталій Кличко маневрує між Порошенком і Зеленським і що з цього виходить.

- Чи потрібен нам локдаун і якщо так, то коли і на скільки? Дружно будемо шукати логіку в планах уряду.

Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до посиденьок "Без цензури в прямому ефірі"!
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Топ коментарі
+11
"Без Цензуры" в прямом эфире: Когда локдаун? Кривбасс не за Зе! Око государево бдит. - Цензор.НЕТ 2543
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09.12.2020 20:53
+10
"Без Цензуры" в прямом эфире: Когда локдаун? Кривбасс не за Зе! Око государево бдит. - Цензор.НЕТ 8230
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09.12.2020 20:52
+7
красива йолка ваві буде "Без Цензуры" в прямом эфире: Когда локдаун? Кривбасс не за Зе! Око государево бдит. - Цензор.НЕТ 48

"Без Цензуры" в прямом эфире: Когда локдаун? Кривбасс не за Зе! Око государево бдит. - Цензор.НЕТ 8113
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09.12.2020 20:47
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красива йолка ваві буде "Без Цензуры" в прямом эфире: Когда локдаун? Кривбасс не за Зе! Око государево бдит. - Цензор.НЕТ 48

"Без Цензуры" в прямом эфире: Когда локдаун? Кривбасс не за Зе! Око государево бдит. - Цензор.НЕТ 8113
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09.12.2020 20:47 Відповісти
Шляпа Гэндальфа)
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09.12.2020 21:22 Відповісти
А йолка до чого? А, зрозумів, шляпа ************ у нас працює!
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09.12.2020 21:26 Відповісти
"Без Цензури" в прямому ефірі: Коли локдаун? Кривбас не за Зе! Око государеве пильнує - Цензор.НЕТ 1035
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09.12.2020 23:35 Відповісти
"Без Цензуры" в прямом эфире: Когда локдаун? Кривбасс не за Зе! Око государево бдит. - Цензор.НЕТ 8230
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09.12.2020 20:52 Відповісти
"Без Цензуры" в прямом эфире: Когда локдаун? Кривбасс не за Зе! Око государево бдит. - Цензор.НЕТ 2543
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09.12.2020 20:53 Відповісти
"Без Цензури" в прямому ефірі: Коли локдаун? Кривбас не за Зе! Око государеве пильнує - Цензор.НЕТ 927
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09.12.2020 21:15 Відповісти
Не око, а очко и не бдит, а играет "Без Цензури" в прямому ефірі: Коли локдаун? Кривбас не за Зе! Око государеве пильнує - Цензор.НЕТ 4281
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10.12.2020 11:05 Відповісти
"Без Цензури" в прямому ефірі: Коли локдаун? Кривбас не за Зе! Око государеве пильнує - Цензор.НЕТ 8564
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09.12.2020 21:17 Відповісти
"Без Цензури" в прямому ефірі: Коли локдаун? Кривбас не за Зе! Око государеве пильнує - Цензор.НЕТ 7426
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09.12.2020 22:38 Відповісти
Будкевич і Єрмолаєва разом. Підтягуйте й дружка свого в тусовку.Весело буде.
"Без Цензури" в прямому ефірі: Коли локдаун? Кривбас не за Зе! Око государеве пильнує - Цензор.НЕТ 8766
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09.12.2020 23:38 Відповісти
Балбес - оптимистичный и жизнерадостный алкоголик, обладатель легко краснеющего носа. Зимой носит оранжевую вязаную шапку, летом - тюбетейку. Ключевое слово шапка.
Бывалый - сильный, толстый, наглый мужчина с бритой наголо головой, неформальный лидер шайки.
Ключевое слово сильный, наглый.
Трус - нервный, сентиментальный и слабовольный ипохондрик. Зимой кутается в тёплые вещи, летом носит интеллигентскую шляпу и светлый пиджак, говорит высоким голосом .
Ключевое слово синтементальный, слабовольный.
Меня опять терзают смутные сомнения… кино или реальность?
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09.12.2020 23:42 Відповісти
"Без Цензури" в прямому ефірі: Коли локдаун? Кривбас не за Зе! Око государеве пильнує - Цензор.НЕТ 4574
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09.12.2020 23:59 Відповісти
Яка бридка особа ця прокурорша. Бррр!
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10.12.2020 13:39 Відповісти
 
 