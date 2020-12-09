"Без Цензури" в прямому ефірі: Коли локдаун? Кривбас не за Зе! Око государеве пильнує. ВIДЕО

Так а що там з локдауном? За ким стежить "око государеве"? Чому Кривбас не за Зе? Що гуглили українці в 2020-му?

Все це - в традиційно злободенно-саркастичному стрімі "Без цензури" з Богданом Буткевичем і Мариною Данилюк-Ярмолаєвою!

У програмі - традиційна зрада, корупція та інший політичний треш.

- Чи відправлять Ірину Венедіктову у відставку?

- Що з Олегом Татаровим?

- Справа Андрія Антоненка. Рік за гратами без жодних доказів - і що далі?

- Скандал в Київраді. Як Віталій Кличко маневрує між Порошенком і Зеленським і що з цього виходить.

- Чи потрібен нам локдаун і якщо так, то коли і на скільки? Дружно будемо шукати логіку в планах уряду.

Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до посиденьок "Без цензури в прямому ефірі"!