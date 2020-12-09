УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5426 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
700 14
ВР (11782) карантин (16073) Разумков Дмитро (1445) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

Верховна Рада продовжуватиме роботу під час строгого карантину в січні, - Разумков. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Верховна Рада не буде припиняти свою діяльність під час введення суворого карантину в січні.

Про це в ефірі програми "Велика політика" на "5 каналі" розповів голова українського парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене немає поки що остаточного варіанту того, як ми працюватимемо, але я впевнений, що ми працюватимемо, тому що Верховна Рада навіть під час (пандемії. – Ред.) коронавірусу не йшла на карантин жодного разу", – наголосив посадовець.

Він зазначив, що на початку пандемії коронавірусу в Раді змінювали режим роботи – більше працювали в комітетах і менше збиралися в залі пленарних засідань. Але це не впливало на процес ухвалення важливих рішень Верховною Радою, запевняє Разумков.

За словами голови парламенту, у Верховній Раді наразі багато працівників апарату та нардепів хворіють на коронавірус.

"Ця професія також зобов'язує спілкуватися з людьми, багато хто працює в регіонах. До того ж вибори, які нещодавно відбувалися, – це також вплинуло на цей процес. Ну і давайте згадаємо, що ми працюємо в залі Верховної Ради – скупчення багатьох людей в одному приміщенні також впливає на цей процес", – розповів Разумков.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що локдаун в Україні запровадять 8 січня 2021 року, і діятиме він до 24 січня включно.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович, всё о народе думаешь...

И каждый раз когда ему приходилось думать вне рабочее время, он ловил себя на мысли что думает бесплатно, а значит это безвозмездная благотворительность, а народ даже и не думает проявить благодарность за такую бескорыстность. Чернь не благодарная.
показати весь коментар
09.12.2020 20:59
+2
А Где плоды вашей Работы???, - Вы как бы и не гуляли.
показати весь коментар
09.12.2020 20:53
+2
Дармоеды, вы не в строгом и в строгом не работаете. Никакой пользы от вас, только зарплаты сумасшедшие получаете.
показати весь коментар
09.12.2020 20:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Где плоды вашей Работы???, - Вы как бы и не гуляли.
показати весь коментар
09.12.2020 20:53 Відповісти
Дармоеды, вы не в строгом и в строгом не работаете. Никакой пользы от вас, только зарплаты сумасшедшие получаете.
показати весь коментар
09.12.2020 20:53 Відповісти
Верховная Рада будет продолжать работать в "Велюре" во время строгого карантина
показати весь коментар
09.12.2020 20:54 Відповісти
Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович, всё о народе думаешь...

И каждый раз когда ему приходилось думать вне рабочее время, он ловил себя на мысли что думает бесплатно, а значит это безвозмездная благотворительность, а народ даже и не думает проявить благодарность за такую бескорыстность. Чернь не благодарная.
показати весь коментар
09.12.2020 20:59 Відповісти
Для страны будет лучше если вся Верховна Рада уйдет в локдаун зв свой счет а все остальные будут работать - пользы будет больше.
показати весь коментар
09.12.2020 21:07 Відповісти
труженики ептыть..
показати весь коментар
09.12.2020 21:15 Відповісти
Звичайно! Примусову вакцинацію приймати мусять.
хай кожен приходить на засідання зі своїм милом і мотузкою. Верховна Рада продовжуватиме роботу під час строгого карантину в січні, - Разумков - Цензор.НЕТ 1788
показати весь коментар
09.12.2020 21:23 Відповісти
Возможно какую небудь гадость-протянут,выборы в ордло-например.Будет,как с землей.
показати весь коментар
09.12.2020 21:35 Відповісти
Какую подлость опять примут?
показати весь коментар
09.12.2020 21:35 Відповісти
В Трускавце или в Буковеле?
показати весь коментар
09.12.2020 21:37 Відповісти
"У меня нет пока окончательного варианта того, как мы будем работать, но я уверен, что мы будем работать, потому что Верховная Рада даже во время пандемии коронавируса не шла на карантин ни разу", - подчеркнул он".

Да понятно, что будете трудится в поте лица на распиле бюджета, и лоббировании интересов самой "нищей" и "незащищённой" части населения - гудков, беней и прочих "обездоленных".
Для страны от вас пользы - как от козла молока, даже того меньше.
показати весь коментар
09.12.2020 21:48 Відповісти
Какой-то цирк!

Депутаты хотят в январе получать зарплату ИЗ НАЛОГОВ , которые не поступят в бюджет из-за закрытых предприятий 😀😀😎
показати весь коментар
09.12.2020 21:50 Відповісти
Від вашої роботи, тільки народу гірше. Верховна Рада продовжуватиме роботу під час строгого карантину в січні, - Разумков - Цензор.НЕТ 2619
показати весь коментар
10.12.2020 00:00 Відповісти
опять какое то западло зделают как обычно
показати весь коментар
10.12.2020 00:04 Відповісти
 
 