Суд 9 грудня не обрав запобіжний захід Януковичу у "справі Майдану", давши адвокатам час ознайомитися з новими матеріалами. ВIДЕО

Печерський районний суд Києва в середу не розглянув по суті клопотання Офісу генерального прокурора про обрання запобіжного заходу експрезиденту Віктору Януковичу в "справі Майдану", обидві сторони протягом дня заявляли клопотання.

Під час судового засідання прокурори заявили відвід захиснику, адвокату Олександру Горошинському, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна. Горошинський попросив час для підготовки своїх аргументів, після чого було оголошено перерву. Потім, після ознайомлення з матеріалами відводу, адвокат зазначив, що в клопотанні про його відвід містяться матеріали, які не базуються на достовірних фактах.

Суд відмовив у задоволенні заяви про відвід адвоката, після чого захист заявив відвід прокурорам, мотивуючи упередженістю прокурорів в процесі.

У відведенні прокурорів суд також відмовив. Після цього сторона обвинувачення попросила про залучення до розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Януковичу представника потерпілої сторони. Суд допустив представника до участі в процесі з певними обмеженнями.

Також під час засідання прокурори попросили суд про залучення низки документів, які є доказами у справі. Захист звернув увагу на те, що нові матеріали повинні бути відкриті всім учасникам процесу, також має бути доповнене клопотання про обрання запобіжного заходу. "Це просто оновлена інформація щодо розшуку, що він (Янукович) не перетинав кордон, жодних нових обставин немає ... Це підтвердження, що Янукович перебуває в розшуку на сьогодні", - пояснив прокурор в процесі Олексій Донський.

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Суд долучив документи до матеріалів справи. Адвокати попросили суд час для ознайомлення з новими матеріалами для підготовки позиції захисту.

Після уточнення суду, чи є ще клопотання у сторони захисту, адвокат Віталій Сердюк сказав, що у захисту є ще 17 заяв і клопотань.

Сердюк заявив клопотання про залучення потерпілих до розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Крім того, захист Януковича заявив клопотання про допит цілої низки осіб з колишніх високопоставлених чиновників, екскерівництва міліції, а також представників на той час опозиції. Суд долучив клопотання до матеріалів справи, але в допиті свідків відмовив.

Також суд відмовив захисту в участі Януковича в засіданні в режимі відеозв'язку.

Засідання тривало близько 7 годин, після чого суд оголосив тригодинну перерву для ознайомлення захисту з долученими прокуратурою матеріалами. Трансляція судового засідання ведеться на на ютуб-каналі "Судова влада".

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Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку РФ. Такий вирок суд оголосив 24 січня 2019 року. Кримінальне провадження щодо В.Януковича розглядалося за спеціальною (заочною) процедурою через те, що обвинувачений перебуває на території РФ.

Ключовим доказом для суду став лист Януковича Путіну, датований 1 березня 2014 року, в якому він просив ввести в Україну російські війська.

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Водночас суд визнав його невинуватим у пособництві в порушенні територіальної цілісності. Згідно з рішенням суду, обвинувачення не довело, що Янукович був поінформований про кінцеву мету РФ - анексію Автономної Республіки Крим і зміну меж території України.

За державну зраду експрезидента засуджено до 13 років ув'язнення, а за пособництво у веденні агресивної війни - до 12 років. Отже, загальний термін відбування ув'язнення для Януковича становить 13 років. Час відбування терміну має відраховуватися з моменту затримання винуватця.

Під час ухвалення вироку суд врахував те, що Віктор Янукович не має судимості (судимість, яка була в експрезидента, погашена), здобув вищу освіту і не перебуває на обліку в нарколога. Також судді врахували його тривалий і успішний кар'єрний шлях і позитивну характеристику, яку дала підсудному Ганна Герман.

1 березня Оболонський суд направив до апеляційного суду підсумки від адвокатів 6 апеляцій на вирок Януковичу.

За даними Офісу Генерального прокурора, стосовно президента-втікача Віктора Януковича діє друге рішення про заочний арешт, також суд виніс постанову про його затримання для обрання запобіжного заходу.

9 грудня Печерський райсуд приступив до розгляду клопотання Офісу Генпрокурора про обрання запобіжного заходу втікачу-президенту Віктору Януковичу у "справі Майдану". Обвинувачений виявив бажання бути присутнім особисто.