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Зеленський (17537) Бутусов Юрій (3129) Татаров Олег (358)

Призначивши Татарова в ОП, Зеленський пішов на злочин, - Бутусов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент Володимир Зеленський, призначивши колишнього чиновника МВС часів Захарченка Олега Татарова заступником голови Офісу Президента, порушив закон про люстрацію.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив на акції "Дезінфекція", яка відбулася біля Офісу Президента.

"Для того, щоб сюди протащити знову Татарова, Зеленський пішов на злочин. Він порушив закон про люстрацію, який забороняє Татарову обіймати державну посаду. А він, Зеленський, - це прямий злочин - він попри те, що існує заборона, все одно призначив Татарова", - сказав Бутусов.

Журналіст припустив, що Татаров подобається Зеленському, як і всі, хто пропонує прості рішення.

"Когось побити, а потім збрехати. Вкрасти, а потім збрехати. Це така проста двохходівка. А потім він (Зеленський. - Ред.) іде і записує відео з дуже веселою посмішкою, як ніби нічого не трапляється в країні", - зауважив він.

Головний редактор  Цензор.НЕТ назвав Зеленського "клоунською версією Януковича" і нагадав, що той перебуває на посаді президента волею народу України і тільки доти, поки народ України з цим згоден.

"Сподіваюся, що президент Зеленський, якщо у нього є хоч якийсь інстинкт самозбереження, зрозуміє, що те, чим він почав займатися тут - це не кіно, не анекдот і не жарти. Він має нести відповідальність за свої призначення, за свої рішення. Якщо він цього не розуміє - йому це пояснять", - підсумував Бутусов.
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Топ коментарі
+58
Бутусов звичайно ідеаліст. І це добре. В загальному. Тому він і виступав проти Порошенка, бо хотів, щоб той був ідеальним. Але вся заковика в тому, що ідеальних людей немає. Я теж часто критикував Порошенка, бо було за що. І багато дописувачів тут, на Цензорі це знають. Але на відміну від Зєлєнского не ідеальний Порошенко робив з критики аю правильні висновки і двічі одних і тих помилок не повторював. А Зєлєнскій навіть не усвідомлює, що він робить і які будуть наслідки для країни і для нього особисто згодом. І до того, що для країни зробив не ідеальний Порошенко Зєлєнскому не досягтися ніяк і ніколи. Не варто було підтримувати малороса Зєлєнского лише тому, що не подобвся Порошенко. Варто було думати і аналізувати хто нехай і повільно та з помилками робив країну сильнішою, а хто насмвхався з неї, принижуючи її ідеали і жителів.
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10.12.2020 00:06
+36
Дебилов предупреждали. Но любой дебил всегда точно знает, шо он умнее любого академика.
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10.12.2020 00:08
+32
фейс Зеленского не вызывал позитива... фейс татарова вызывает чувство мерзости и тошноты....
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09.12.2020 23:54
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до виборів ще далеко, з України вже нічого не залишиться
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10.12.2020 09:21 Відповісти
Балбес - оптимистичный и жизнерадостный алкоголик, обладатель легко краснеющего носа. Зимой носит оранжевую вязаную шапку, летом - тюбетейку. Ключевое слово шапка.
Бывалый - сильный, толстый, наглый мужчина с бритой наголо головой, неформальный лидер шайки.
Ключевое слово сильный, наглый.
Трус - нервный, сентиментальный и слабовольный ипохондрик. Зимой кутается в тёплые вещи, летом носит интеллигентскую шляпу и светлый пиджак, говорит высоким голосом .
Ключевое слово синтементальный, слабовольный.
Меня опять терзают смутные сомнения… кино или реальность?
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10.12.2020 00:14 Відповісти
Да клоун преступник, и дальше он будет преступник, и что вы ему слеоаете?
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10.12.2020 00:18 Відповісти
И до выборов был преступником! Не платил налоги, помогал бене выводить средства, а пуйлу бороться с украинской государственностью, открыто издевался над голодомором и революцией Достоинства, вся его предвыборная деятельность - ложь и клевета! Как, вообще, проукраинские ( к проросиянским у меня претензий нет, как и иллюзий на их счёт) избиратели могли поддерживать ЭТО? Для меня это шок... Вся их запоздалая критика, это издевательство над здравым смыслом....
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10.12.2020 01:03 Відповісти
А вы уверены,что среди избирателей Зе были проукраинские? Может, но тогда они относятся к категории дурней- делать пакости или просто назло, даже в ущерб себе.
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10.12.2020 18:55 Відповісти
Я лично с несколькими общался, считают себя патриотами, похлеще меня. Их главный аргумент - "аби не Порох - барига..." и дальше по методичке из телевизора.
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10.12.2020 22:49 Відповісти
Легко. Збираймось на київське віче і визначаймось з ЄДИНОЮ узгодженою кандидатурою на дострокові. А потім підписуєм з ним(нею) суспільний договір. До вечора того ж дня Зєля сам піде.
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10.12.2020 03:17 Відповісти
Саме з "визначаймось з ЄДИНОЮ узгодженою кандидатурою на дострокові" і не просто не легко, а на даний час майже неможливо. Доки не переборемо в собі " де два українця -там три гетьмани"- нічого не буде. По перше це мусять зробити проукраїнськи політичні сили і сформоване громадянське суспільство.
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10.12.2020 18:58 Відповісти
Призначивши Татарова в ОП, Зеленський пішов на злочин, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9037
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10.12.2020 00:57 Відповісти
Капати й капати Голобородьку в тім"ячко його злочинами . Арестович Апострофу відповів на питання про батл з Бутусовим - ДЕ ЗАРАЗ Я А ДЕ БУТУСОВ ! Шановний журналіст, довбай їх невпинно! А весна прийдЕ рані чи пізно , посадки прийдуть
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10.12.2020 01:04 Відповісти
статтею більше. статтею менше... вовкі вже й примочки з кори ягєля чи норвезького моху не допоможуть. ...все одно він під єрмаком .. і не пищить..(гундосіки якось в космос)..не смішно але згадався старий анікдот..."Ватсон! я замєтіл что Ви страдаєтє пасівной ***********! - А вот Ви і нє прави Холмс. Я ей нє страдаю... я єй наслаждаюсь!" Він дійсно насолоджується тепленькою ванною. а рулює якийсь блдь регент.
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10.12.2020 01:16 Відповісти
Да разве токо Татарова?
Таких люстрированных Татаровых, вернувшихся во власть вагон и маленькая тележка!
И кто вам сказал, что это
Зеленский назначил?
У нас давно президент господин Ермак ибо ни при одном президенте я не слышал об главе ОП как при Зе!
Ермак тут, Ермак там, Ермак все решает, Ермак, Ермак, ермак! И похоже чихать хотел Ермак на все ранее принятые Законы! А где Зеленский? Зачем шел в президенты если ноль без палочки, лучше бы играл на своем рояле, по крайней мере может артиста сохранили б для страны, а так ни артиста, не президента!
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10.12.2020 01:20 Відповісти
ЄРМАК ОЖИВИВ в нормандських тему Штанмайера , дід Льонька репнув погрозу про відключення платіжної системи для рашистів (так піару ради - Аферистович підказав) ) , й на другий день вимагає від ВР визначитись з темою штанмайєра - НУ НЕ ПРОСТИТУТИ !!!
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10.12.2020 01:29 Відповісти
Кадровая политика Зели вызывает много вопросов.Там один Кулеба из адекватных походу.Такая кадровая политика,позволяет оценить потенциал умственного развития Президента.И тут варианта два.Либо он сознательно ставит таких людей,либо он тупой и не понимает.Не пойму,шо лучше для него Призначивши Татарова в ОП, Зеленський пішов на злочин, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9725
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10.12.2020 01:28 Відповісти
Моя особиста думка , аналізуючи слова того ж Богдана, вимогу вчорашню Кривоноса допустити ЙОГО, ЗАМА ГОЛОВИ РНБО до закритого тіла Нелоха! Так ось - його тупості , чи то пак його розуму, вистачило на те, щоб погодитись на управління собою а заодне й країною без його участі , з освяченням свого президентства тупими відосиками з поганою акторською грою. ВСЬО! КРАПКА! наш президент кукла .
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10.12.2020 01:34 Відповісти
Країна тиждень гримить Татаровим , не кажучи скільки галасу викликало ще його призначення в бордель Єрмака, а що воно прогундосило? Що Бутусов ( алегоричний образ був у гундосого- керівник інтернетвидання , як та бабуся на лавочці) плітки розводить... Зараз з ВР поділився плітками полковник ГУР і що гундосий?
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10.12.2020 01:40 Відповісти
Ловлю себе на думцi,що для Зели виступ Бутусова,лише нагадування о проэкте"Розсмiшi комiка".Але Бутусов не рассмешил и грошей не отримает
Призначивши Татарова в ОП, Зеленський пішов на злочин, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7760 Призначивши Татарова в ОП, Зеленський пішов на злочин, - Бутусов - Цензор.НЕТ 21
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10.12.2020 01:46 Відповісти
Скорее жертвенный баран Призначивши Татарова в ОП, Зеленський пішов на злочин, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3746
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10.12.2020 01:40 Відповісти
Цей баран був головним редактором Інтеру ( з часів заснування ПРокремлівський канал). До цього не злазив з Кремлівської сцени, знімав у раші для Раші кіношки ... Подивітся на страожилилів Кремлівсьої сцени - Кіркорових- баскових-наших кроликів... Ви чули їхню громадянську позицію, ну хоча б про Білорусь... А чули вовчину про ******** палиці та батьківщину проститутку? то Ви й справді вважаєте жертовним бараном?
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10.12.2020 01:52 Відповісти
доки я про Вам про барана а ось й підтвердження -
Александр Бондаренко, который больше года возглавляет Днепропетровскую ОГА, 7 лет назад был участником российской программы "Давай поженимся". Его анкета до сих пор размещена в базе российских кином
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10.12.2020 01:55 Відповісти
Ну зеленский пошел на преступление и т.д. А зачем же ты лезешь в эту их "зе-манду"? Переживаешь что тебе не присылают приглашения из МинОбороны...
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10.12.2020 01:39 Відповісти
Він потролив їх знатніше, ніж вони його - через фейсбук на роботу в МО запросили ... Тільки запрошенням не та ціна , що умовам від Бутусова ... Його вже горгона прпокурор повинна за наклепи допитувати ... А щось тихо
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10.12.2020 01:44 Відповісти
да срать на тартарова, венедиктову на дыбу вместе со всем конституционным судом.
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10.12.2020 02:09 Відповісти
"А он, Зеленский - это прямое преступление - он, несмотря на то, что существует запрет, все равно назначил Татарова", - сказал Бутусов.

...
Правильно сказано, друже Юрію! Але забагато "води" (зайвого тексту). Можна лаконічніше:
"А он, Зеленский - это прямое преступление".
Все. Ось так коротко і по суті. Зеленський як такий - це злочин.
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10.12.2020 02:43 Відповісти
так собеседование не пройдешь...
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10.12.2020 02:45 Відповісти
Ну так що тут думати! Юру в Президенти! Нехай пропонує свою команду, а ми подивимось. Юлю візьмеш прем'єром, Юра?
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10.12.2020 03:07 Відповісти
Плять, опять укольчик пропустил?
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10.12.2020 05:22 Відповісти
Дякую, що нагадав. Зєлю геть. Дострокові. Твого работодавця Пєцю - на нари. Тебе - на примусові в автодор.
Ось тепер правильно Призначивши Татарова в ОП, Зеленський пішов на злочин, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1261
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10.12.2020 08:42 Відповісти
О, то так і яника запроторить на своє місце.; кілю-бімба в прем'єри, Пшонку замість Венедиктової... Краса просто, кулі там вже, 73% уіпанів тільки підтримають, хоча б тим, що не визнають свого нікчемного лоховства.
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10.12.2020 07:42 Відповісти
Юра спалює мости. Не хоче йти на роботу в МО до віслюка.
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10.12.2020 08:08 Відповісти
Правильно Юра робить. Це ми тільки скиглимо. А треба займати активну позицію.
Зєлю геть. Дострокові.
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10.12.2020 08:14 Відповісти
Ванько, я тут уже приводив анекдот:
Зелені - «порохоботам»: «Хлопці, ми тут «трішки всралися», поки на вас перділи, так давайте зараз разом подумаємо, як НАШ з вами спільний зад вимить і НАШІ спільні з вами штани випрать…».
Це саме про тебе... Скиглиш тут саме ТИ...
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10.12.2020 08:54 Відповісти
А ну, пєцін троль "ярхолодний", скажи про дострокові. Пєця команди не дає? Бо він пролітає на дострокових?(п'яте місце на місцевих))
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10.12.2020 09:21 Відповісти
Ванько, що треба, я вже сказав... І цього вистачить... А кому щось не подобається, хай "цьомне мене нижче пупа...".
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10.12.2020 10:08 Відповісти
Тюлька не пройде, не сподівайся.
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10.12.2020 09:08 Відповісти
А хто пройде? Твій Пєця?(п'яте місце на місцевих) Призначивши Татарова в ОП, Зеленський пішов на злочин, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1357
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10.12.2020 09:27 Відповісти
А "тьлькофіли" - на якому місці? А, знаю!!! "В задниці"!!!...
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10.12.2020 10:36 Відповісти
ТІЛЬКИ ЛОХИ ВЕДУТЬСЯ НА ТАОМУ ОПИТУВАННІ
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10.12.2020 17:12 Відповісти
видно, что Бутусов читает Цензор.. наш человек!
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10.12.2020 10:12 Відповісти
главное - не дать этой сопле зеленой свалить из страны... он за все ответить должен....
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10.12.2020 14:28 Відповісти
БЛАЗЕНЬ ПО СВОЇЙ СУТІ НЕ МАЄ ВЛАСНОЇ ДУМКИ ВСЕ ЩО ВІН ГОВОРИТЬ І РОБИТЬ - ТО ГРА НА ПУБЛІКУ І ВЕСЬ СЕНС ЖИТТЯ ВІН БАЧИТЬ У ТАКІЙ ГРІ ВІН ЖИВЕ В ТАКОМУ ВІРТУАЛЬНОМУ СВІТІ
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10.12.2020 17:11 Відповісти
Саме з "визначаймось з ЄДИНОЮ узгодженою кандидатурою на дострокові" і не просто не легко, а на даний час майже неможливо. Доки не переборемо в собі " де два українця -там три гетьмани"- нічого не буде. По перше це мусять зробити проукраїнськи політичні сили і сформоване громадянське суспільство.
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10.12.2020 19:28 Відповісти
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