Призначивши Татарова в ОП, Зеленський пішов на злочин, - Бутусов. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський, призначивши колишнього чиновника МВС часів Захарченка Олега Татарова заступником голови Офісу Президента, порушив закон про люстрацію.
Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив на акції "Дезінфекція", яка відбулася біля Офісу Президента.
"Для того, щоб сюди протащити знову Татарова, Зеленський пішов на злочин. Він порушив закон про люстрацію, який забороняє Татарову обіймати державну посаду. А він, Зеленський, - це прямий злочин - він попри те, що існує заборона, все одно призначив Татарова", - сказав Бутусов.
Журналіст припустив, що Татаров подобається Зеленському, як і всі, хто пропонує прості рішення.
"Когось побити, а потім збрехати. Вкрасти, а потім збрехати. Це така проста двохходівка. А потім він (Зеленський. - Ред.) іде і записує відео з дуже веселою посмішкою, як ніби нічого не трапляється в країні", - зауважив він.
Головний редактор Цензор.НЕТ назвав Зеленського "клоунською версією Януковича" і нагадав, що той перебуває на посаді президента волею народу України і тільки доти, поки народ України з цим згоден.
"Сподіваюся, що президент Зеленський, якщо у нього є хоч якийсь інстинкт самозбереження, зрозуміє, що те, чим він почав займатися тут - це не кіно, не анекдот і не жарти. Він має нести відповідальність за свої призначення, за свої рішення. Якщо він цього не розуміє - йому це пояснять", - підсумував Бутусов.
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Бывалый - сильный, толстый, наглый мужчина с бритой наголо головой, неформальный лидер шайки.
Ключевое слово сильный, наглый.
Трус - нервный, сентиментальный и слабовольный ипохондрик. Зимой кутается в тёплые вещи, летом носит интеллигентскую шляпу и светлый пиджак, говорит высоким голосом .
Ключевое слово синтементальный, слабовольный.
Меня опять терзают смутные сомнения… кино или реальность?
Таких люстрированных Татаровых, вернувшихся во власть вагон и маленькая тележка!
И кто вам сказал, что это
Зеленский назначил?
У нас давно президент господин Ермак ибо ни при одном президенте я не слышал об главе ОП как при Зе!
Ермак тут, Ермак там, Ермак все решает, Ермак, Ермак, ермак! И похоже чихать хотел Ермак на все ранее принятые Законы! А где Зеленский? Зачем шел в президенты если ноль без палочки, лучше бы играл на своем рояле, по крайней мере может артиста сохранили б для страны, а так ни артиста, не президента!
Александр Бондаренко, который больше года возглавляет Днепропетровскую ОГА, 7 лет назад был участником российской программы "Давай поженимся". Его анкета до сих пор размещена в базе российских кином
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Правильно сказано, друже Юрію! Але забагато "води" (зайвого тексту). Можна лаконічніше:
"А он, Зеленский - это прямое преступление".
Все. Ось так коротко і по суті. Зеленський як такий - це злочин.
Ось тепер правильно
Зєлю геть. Дострокові.
Зелені - «порохоботам»: «Хлопці, ми тут «трішки всралися», поки на вас перділи, так давайте зараз разом подумаємо, як НАШ з вами спільний зад вимить і НАШІ спільні з вами штани випрать…».
Це саме про тебе... Скиглиш тут саме ТИ...