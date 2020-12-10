Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка. ВІДЕО+ФОТО
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Олександр Бондаренко, який понад рік очолює Дніпропетровську ОДА, 7 років тому був учасником російської програми "Давай одружимося". Його анкета досі розміщена в базі російських кіномоделей, і там зазначено, що Бондаренко живе в Москві і готовий рекламувати спідню білизну.
Про це пише у фейсбуці журналістка Соня Кошкіна, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Кошкіної, вона почала шукати інформацію про Бондаренка, коли отримала від його пресслужби запит на інтерв'ю.
"Олександр Бондаренко, голова Дніпропетровської ОДА (з вересня 2019-го). 33 роки. Сам себе при цьому титрує як "політик". Ще б "державним діячем" підписав, їй Богу. Відомий тим, що раніше жив у Росії, працював там моделлю (рекламуючи товари вельми своєрідні. Хочете подробиць - гугліть, я вже більше не можу ржати), брав участь у зйомках програм типу "Давай одружимося"", - написала Кошкіна.
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Також його анкета досі розміщена на сайті kinomodel.ru. В анкеті зазначено, що Бондаренко живе в Москві і готовий рекламувати спідню білизну.
"У середу кабмін затвердив на посаду голови Дніпровської ОДА Валентина Резніченка. У п'ятницю очікується указ Президента про призначення. Як шкода-як шкода, так ми і не поговорили з молодим "політиком" Бондаренком про децентралізацію-ковід-вибори", - додала Кошкіна.
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24 декабря, 2019, 14:47 Реклама нижнего белья: Чем занимался Александр Бондаренко до того, как возглавил Днепропетровскую область
20.12.2019 Губернатор Днепропетровской области снимался в шоу "Давай поженимся" с Гузеевой (ВИДЕО)
З такими темпами Кішчина дізнається подібну "сенсацію",що теперішній перший заступник голови фонду Держмайна Льоня Антоненко-гей,і взяли його на роботу зовсім не за професійні якості...
Кричать о засилье подобных персонажей в команде Зели нужно было зимой-весной 2019, чтобы не допустить их во власть. Но тогда многочисленные Сони в упор не видели, что власть в стране хочет захватить олигархично-имбецильная банда.
если человек способен был выучивать свои дебильные шутки- значит не совсем дебил. А если не совсем дебил - он знал цену своему образованию, он знал цену себе любимому , каким бы нарциссом он ни был. Хорошо- нарцисс, согласился - Беня пообещал помочью стал помогать ? Назначать стрептизеров их пап и мам на посты? И вова по прежнему был спокоен ,что все путем? Ему 42 и он не лох? Пусть выныривают все кто что-либо знают о нем и о цели его прихода на трон, о тех кто его посадил и какие задачи поставил. Вакарчук убежал от этого говноболота тоже что-то зная. УВЕРЕННА
Зедебіли , щом вам треба ще, щоб прокинутись?
В 2008 году окончил Национальный университет «Киево-Могилянская академия», специальность «Экономика и предпринимательство», квалификация «Бакалавр финансов» (с отличием). В 2010 году окончил Национальный университет «Киево-Могилянская академия», специальность «Финансы», квалификация «Магистр» (с отличием).
Выпускник сертификатных программ Kyiv-****** Business School, программы DYB Ukraine, а также IEDC Bled School of Management.
Проходил стажировку в Швеции по программе развития частного сектора экономики Strategic Business Management (SIDA) для топ-менеджмента компаний и лидеров общественного сектора развивающихся стран Европы[4].
Выпускник исполнительной программы Strategic Marketing при Kellogg School of Management at Northwestern University в Чикаго, США.
Прошел Программу Парламентской стажировки US Aid в Верховной Раде при комитете финансов и банковской деятельности, а также в Счетной Палате Украины окончил программу молодых лидеров общественного сектора Young Leaders Exchange Program US-Ukraine Foundation в Вашингтоне, США.
В октябре 2019 года прошел курсы повышения квалификации Украинской школы управления по общей краткосрочной программе «Организация деятельности председателей областных государственных администраций в условиях реформ».
Сентябрь-октябрь 2020 года проходит обучение в UCGA (Украинская академия корпоративного управления).
Вы считаете такое образование недостаточным для занимаемой должности?
Мне тоже Кошкина не особо нравится, но взаимное обмазывание гавном одними зегенератами других меня вполне забавит.
Все эти бондаренки - арестовичи это суть дегенераты, просто зелупе очко лижут вот и в эксперты и назначили
Наукових доробок у мене не має. Але, наприклад, наукові доробки у прахвесара були, і що? Той хоч не був таким долпойопом як зепулня
Завтра ваша статья пропадет вроде никогда и не бьіло
"Дайош по клоуну в каждую семью".
Клоунада - это наше всё.
Ставим во главу угла политику - клоунизма и економику - шоуменства.
Ура- товарищи.
Слава "цирку" и его славним "труженикам".
11 квітня 2019 року Манжосов планував зустрітись з журналістами й дати інтерв'ю щодо свого конфлікту із Зеленським.Згодом невідомий повідомив про мінування аґенції «Українські новини», а Денис поїхав звідти, пояснивши це тим, що йому погрожують.Інтерв'ю в результаті не відбулося. Згодом в інтерв'ю він заявив, що Зеленський не вживає наркотиків, та що його політичну позицію він не підтримує.
У 90-х працював на місцевому радіо «Система» оператором прямого ефіру, іноді як ведучий прямого ефіру. В 11 класі разом з Зеленським вступив до студентського театру естрадних мініатюр «Беспризорник», де художнім керівником був Олександр Пікалов. Вчився на юриста у Криворізькому економічному інституті Київського національного економічного університету.
Отже , це був єдиний квартальщик, якому під загрозами розправи не дали сказати про Зеленського правду .
Твои глаза такие чистые, как небо
Назад нельзя, такая сила притяжения...
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До прихода в политику недавно уволенный глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко жил совсем другой жизнью - работал моделью и снимался в российской передаче "Давай поженимся".
Об этом пишет в Facebook журналистка и шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина.
К таким выводам Кошкина пришла после того, как Бондаренко пытался дать ей интервью и она начала искать информацию о чиновнике.
"Значит, знакомьтесь. Александр Бондаренко, Глава Днепропетровской ОГА (с сентября 2019). 33 года. Сам себя при этом титрует как "политик". Ещё бы "государственным деятелем" подписал, ей Богу", - пишет журналистка.
По ее словам, у Бондаренко богатый опыт работы моделью в России, а также участия в российских телешоу.
"Известен тем, что ранее жил в России, работал там моделью (рекламируя товары весьма своеобразные. Хотите подробностей - гуглите, я уже больше не могу ржать), участвовал в съемках программ типа "Давай поженимся", - сообщает она.
Также Кошкина поделилась некоторыми фото Бондаренко, сделанными до того, как он пошел в политику.
"Комментировать не буду, оставлю вам. Тут, по-моему, все ясно-понятно. Почти полтора года на должности главы Днепровской ОГА. Вынесло волной", - замечает Кошкина.
Ранее днепропетровские и центральные СМИ обвиняли руководство региона в провале реализации "Большого строительства". Ключевым фактором неудач стало вмешательство в работу подрядчиков со стороны Бондаренко и главы облсовета Святослава Олейника, которого называют реальным руководителем Днепропетровской области.