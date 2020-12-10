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Дніпропетровщина (2408) Кошкіна (13) ОДА (1539) Бондаренко Олександр (14)

Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка. ВІДЕО+ФОТО

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Олександр Бондаренко, який понад рік очолює Дніпропетровську ОДА, 7 років тому був учасником російської програми "Давай одружимося". Його анкета досі розміщена в базі російських кіномоделей, і там зазначено, що Бондаренко живе в Москві і готовий рекламувати спідню білизну.

Про це пише у фейсбуці журналістка Соня Кошкіна, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кошкіної, вона почала шукати інформацію про Бондаренка, коли отримала від його пресслужби запит на інтерв'ю.

"Олександр Бондаренко, голова Дніпропетровської ОДА (з вересня 2019-го). 33 роки. Сам себе при цьому титрує як "політик". Ще б "державним діячем" підписав, їй Богу. Відомий тим, що раніше жив у Росії, працював там моделлю (рекламуючи товари вельми своєрідні. Хочете подробиць - гугліть, я вже більше не можу ржати), брав участь у зйомках програм типу "Давай одружимося"", - написала Кошкіна.

Також читайте: Резніченко повторно очолить Дніпропетровську ОДА: Кабмін погодив призначення

Також його анкета досі розміщена на сайті kinomodel.ru. В анкеті зазначено, що Бондаренко живе в Москві і готовий рекламувати спідню білизну.

"У середу кабмін затвердив на посаду голови Дніпровської ОДА Валентина Резніченка. У п'ятницю очікується указ Президента про призначення. Як шкода-як шкода, так ми і не поговорили з молодим "політиком" Бондаренком про децентралізацію-ковід-вибори", - додала Кошкіна.

Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі Давай одружимося і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка 01

Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі Давай одружимося і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка 02
Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі Давай одружимося і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка 03
Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі Давай одружимося і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка 04

Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі Давай одружимося і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка 05
Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі Давай одружимося і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка 06
Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі Давай одружимося і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка 07

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+84
у зеЛеных клоуны/воры/идиоты и другие отбросы в команде
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10.12.2020 01:54
+67
И возглавляет этот цирк, такой-же точно...
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10.12.2020 02:26
+47
Где они этих низкосортных артистов берут и зачем они ставят их на такие высокие должности???
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10.12.2020 01:54
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Серйозно ??? Кошкіна,що соромиться батькового прізвища,дізналася про "сенсацію" річної давності ? А Цензор ? Профєсіонали....
24 декабря, 2019, 14:47 Реклама нижнего белья: Чем занимался Александр Бондаренко до того, как возглавил Днепропетровскую область

20.12.2019 Губернатор Днепропетровской области снимался в шоу "Давай поженимся" с Гузеевой (ВИДЕО)
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10.12.2020 11:23 Відповісти
ФСБ-шний прийомчик, котрому там навчають - переводити критику з предмету обговорення (Бондаренко та Зеленський) на критику дописувача, чи співрозмовника. В даному випадку на журналістку Кошкіну та редакцію Цензора.
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10.12.2020 11:33 Відповісти
Можете пояснити,для чого критикувати майже звільненого чиновника ? Те,що Кішкіна знаходить всім відому "сенсацію" річної давнини в переддень звільнення ?
З такими темпами Кішчина дізнається подібну "сенсацію",що теперішній перший заступник голови фонду Держмайна Льоня Антоненко-гей,і взяли його на роботу зовсім не за професійні якості...
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10.12.2020 11:47 Відповісти
Грош цена кошкинскому "прозрению" через год после назначения дегенерата на должность ОГА. Вместо него уже назначается Резниченко.
Кричать о засилье подобных персонажей в команде Зели нужно было зимой-весной 2019, чтобы не допустить их во власть. Но тогда многочисленные Сони в упор не видели, что власть в стране хочет захватить олигархично-имбецильная банда.
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10.12.2020 11:52 Відповісти
Вы правы, но ведь точно лучше поздно чем никогда ... Кто-то раскрылся сам, кого-то побоялись вовремя - а имеем страшнейшую картину прихода убийцы украины к власти. Кто-то еще говорит, что его окружили теплой ванной, он не профи, он не виновен а виновен Ермак с Татаровым, Портнов с Беней...
если человек способен был выучивать свои дебильные шутки- значит не совсем дебил. А если не совсем дебил - он знал цену своему образованию, он знал цену себе любимому , каким бы нарциссом он ни был. Хорошо- нарцисс, согласился - Беня пообещал помочью стал помогать ? Назначать стрептизеров их пап и мам на посты? И вова по прежнему был спокоен ,что все путем? Ему 42 и он не лох? Пусть выныривают все кто что-либо знают о нем и о цели его прихода на трон, о тех кто его посадил и какие задачи поставил. Вакарчук убежал от этого говноболота тоже что-то зная. УВЕРЕННА
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10.12.2020 17:17 Відповісти
Да цей вилупок Бондаренко, призначений Зеленським , і не актор навіть. Пропонував себе як "кіномодель" - тобто для з"йомок в телерекламі. а саме нижньої білизни. Може в порнофільмиах мріяв, чи таки знімався. І ця неосвідчена аморальна гидота з російским паспортом керувала прифронтовою областю півтора роки!
Зедебіли , щом вам треба ще, щоб прокинутись?
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10.12.2020 11:30 Відповісти
"Може в порнофільмиах мріяв, чи таки знімався".

Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 7177
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10.12.2020 15:15 Відповісти
Дніпропетровська область закрила собою усю країну - а вилупок у Києві віддав її на поталу рашистському проституту? Як зараз віддав свій дуже Кривий РІг. ТО ХТО ВІН ? скільки Україні його терпіти?
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10.12.2020 17:31 Відповісти
Цирк на дроті! Дротіти - заборонено!
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10.12.2020 11:30 Відповісти
хорошого дротика закинув Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 1749
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10.12.2020 19:34 Відповісти
Який преЗедент, такі і підлеглі. Нічого дивуватися якщо вибрали у преЗеденти блазня.
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10.12.2020 11:30 Відповісти
Покажи свою команду и народ поймет кто есть ты...
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10.12.2020 11:32 Відповісти
Каков поп ,таков и приход! А ,для сегодня -это даже хорошо...... посмеёмся и, дай Бог , поумнеем....Или нет?
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10.12.2020 11:41 Відповісти
пидарок походу.
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10.12.2020 11:48 Відповісти
Довбане ЗЕлене шапіто!

Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 7255
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10.12.2020 12:07 Відповісти
так может там и не клавиши были , а бывший губернатор ?
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10.12.2020 12:48 Відповісти
Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 234
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10.12.2020 12:08 Відповісти
Хоспаді, то чому тут дивуватися. Це давним-давно сформульоване в прислів"ї: "яке їхало, таке здибало"..
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10.12.2020 12:09 Відповісти
Какая "личная жизнь" .Губернатор- публичная персона. А главное- ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ Зеленский назначил необразованное тело пригодное для демонстрации трусов на должность губернатором прифронтовой области!
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10.12.2020 12:09 Відповісти
За личную преданность, наверное.
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10.12.2020 12:32 Відповісти
Мда. Цензор скатился до откровенной чернухи и джинсы. Не знаю что там нарыли за Александра Бондаренко и тот ли это Александ Бондаренко, но вот вики что говорит о политике Александре Викторовиче Бондаренко, назначенным председателем Днепропетровской ОГА.

В 2008 году окончил Национальный университет «Киево-Могилянская академия», специальность «Экономика и предпринимательство», квалификация «Бакалавр финансов» (с отличием). В 2010 году окончил Национальный университет «Киево-Могилянская академия», специальность «Финансы», квалификация «Магистр» (с отличием).
Выпускник сертификатных программ Kyiv-****** Business School, программы DYB Ukraine, а также IEDC Bled School of Management.
Проходил стажировку в Швеции по программе развития частного сектора экономики Strategic Business Management (SIDA) для топ-менеджмента компаний и лидеров общественного сектора развивающихся стран Европы[4].
Выпускник исполнительной программы Strategic Marketing при Kellogg School of Management at Northwestern University в Чикаго, США.
Прошел Программу Парламентской стажировки US Aid в Верховной Раде при комитете финансов и банковской деятельности, а также в Счетной Палате Украины окончил программу молодых лидеров общественного сектора Young Leaders Exchange Program US-Ukraine Foundation в Вашингтоне, США.
В октябре 2019 года прошел курсы повышения квалификации Украинской школы управления по общей краткосрочной программе «Организация деятельности председателей областных государственных администраций в условиях реформ».
Сентябрь-октябрь 2020 года проходит обучение в UCGA (Украинская академия корпоративного управления).

Вы считаете такое образование недостаточным для занимаемой должности?
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10.12.2020 13:44 Відповісти
просто зелупа и слуги такие, что никого не удивит минетчик в должности. Вон, Гончарук, в массовке на ТВ сидел и целым премьером стал, так что и тут такое возможно. Тип лица и некоторые черты сходны (как-никак минимум 12 лет разницы между фото), образование и некоторые другие факты в анкете с вашей вики совпадает, так что вполне законтаченный питец, в духе зе все.
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10.12.2020 14:43 Відповісти
P.S. Cкажу больше, это зе-хрен сам свою вики и правил, вам не надо рассказывать, как в вики статьи пишутся? Или надо?)))
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10.12.2020 14:44 Відповісти
Мне рассказывать не надо как вики пишется. Тем не менее этих данных никто не опровергает. Нет? Даже Вы вон сослались на совпадение фактов из анкеты на вики. Значит таки не от балды таки она написана. Кроме того мне не нужно также объяснять, что когда принимают на работу проверяют документы, подтверждающие образование. Мне лично сей политик похрен, но должна же быть хоть какая-то этика в подаче информации. А в статье она дана однобоко. Я понимаю, что нужны жареные факты дабы поднять журналистский рейтинг. Но где тогда журналистская этика. В статье ведь не обговариваются его деятельность как политика или председателя ОГА. В статье обсуждается его биография. Точнее отдельные моменты, вырванные из нее. Так подавайте корректно всю биографию если уж взялись за это. Внсьма интересная дамочка эта Кошкина. Типа решила погуглить и нагуглила. Ок, нагуглила чернуху и в упор ей гугл не дал информации, которую мне дал на первой же странице. Прикольный однако у нее гугл. Так что я гуглил согласно совету журналиста, на основании фейсбука которого и была написана эта статья. Некрасиво Соня ведет себя как журналист. Видать рейтинг как журналиста падает. Только такими вот жареными фактами она его вряд ли себе поднимет.
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10.12.2020 14:59 Відповісти
Т.е. когда зе-гавно годами обливало работающих людей дерьмом, выдумывало всякий бред, что-то вы об этике не беспокоились? А чего тогда сейчас забеспокоились?
Мне тоже Кошкина не особо нравится, но взаимное обмазывание гавном одними зегенератами других меня вполне забавит.
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10.12.2020 15:38 Відповісти
Когда критикуют деятельность это одно. Но это не тот случай. Это наподобие как начать критиковать чью либо внешность. Типа глаза перекошены или уши оттопырены больше чем надо. Вы действительно разницы в критике не замечаете?
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10.12.2020 15:49 Відповісти
Блин, а как тут разница? Клоуны, которые себе в вики странички типа как для порядочных намалевали и вперед, областями управлять?
Все эти бондаренки - арестовичи это суть дегенераты, просто зелупе очко лижут вот и в эксперты и назначили
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10.12.2020 15:58 Відповісти
Тем не менее эту страницу в вики никто не оспорил и не закрыл. Значит с определенной долей ей верить можно. И сейчас разговор не об арестовичах и бондаренках. Вопрос об корректности подачи материала Кошкиной и цензором. Или будем скатываться до арестовичей и бондаренок? Так чем мы в таком случае их лучше?
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10.12.2020 16:32 Відповісти
У нас уже был опыт мотивирования мовою, армією, вірою, результат відомий. Тому да, треба їм на доступній мові пояснювати і висміювати їх
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10.12.2020 16:37 Відповісти
Тут в данному контексті не висміювання, а скоріше блюзнирство та пересмикування фактів. У всякому разі у мене таке враження склалося.
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10.12.2020 16:42 Відповісти
Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 1112висміювання всієї системи, коли будь-якого кандидата мали б 10 раз перевірити перед призначенням, а вони тільки сторіночку в вікі виправили і всьо, держслужбовець. це як би гітлеру поставили ось таку фотку і написали в вікі що був такий приємний емо
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10.12.2020 16:48 Відповісти
А власне що такого кримінального вони насмикали? Ще окреме питання в достовірності цієї інформації.
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10.12.2020 16:53 Відповісти
намагались замовчати, що воно зашкварене, і почали створювати імідж нііпать якого фінансіста. це як зелупа - юрист
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10.12.2020 16:54 Відповісти
Тим не менш у Зелупи діплом юриста є. А у Вас? Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 5808 Може якісь наукові доробки, може якійсь професійний фах у цій сфері діяльності. Десь можна ознайомитись?
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12.12.2020 17:43 Відповісти
І у мене є, він другий, перший - вища єкономічна, юристом вже років 10 працюю по другій спеціальності.
Наукових доробок у мене не має. Але, наприклад, наукові доробки у прахвесара були, і що? Той хоч не був таким долпойопом як зепулня
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14.12.2020 15:56 Відповісти
всю русскую википедию нужно оспорить и закрьіть к уям, там брехня на брехне, +пропаганда
Завтра ваша статья пропадет вроде никогда и не бьіло
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10.12.2020 19:44 Відповісти
Добре. Згодний. Кацапська вікі не по феншую. Для патріотів дам посилання на українську сторінку. Бо і справді може завтра пропасти сторінка у кацапів. Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 1849
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12.12.2020 17:41 Відповісти
о,это же совсем другое дело і Кицькиній перешлю
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12.12.2020 17:53 Відповісти
Зеленое кодло только фриками, проститутками, зе-дарасами, пустышками и идиотами прирастает.. Множится плесень под фуги членограйного рояля.
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10.12.2020 12:21 Відповісти
Крепкий хозяйственник, видать, этот бондаренко. Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 6295
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10.12.2020 12:30 Відповісти
Смог дважды пройти собеседование?.... Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 9355
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10.12.2020 12:33 Відповісти
кастинг
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10.12.2020 12:44 Відповісти
По ходу -***** партнер Вазелина.
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10.12.2020 12:44 Відповісти
ну и ... типа преЗЕдент скоморох меньший трэш!? нас просто тупо адаптируют к стандартам лугандона и довольно успешно
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10.12.2020 12:47 Відповісти
весело...., но говорит только об одном - президенту абсолютно до лампочки, кого он назначает, куда и зачем... и лишнее подтверждение тому, что за спиной куклы-президента люди, чьи цели точно не процветание и развитие страны...
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10.12.2020 13:00 Відповісти
Ну і що? У нас в тредні клоуни, шоумени, ресторатори .
"Дайош по клоуну в каждую семью".

Клоунада - это наше всё.
Ставим во главу угла политику - клоунизма и економику - шоуменства.
Ура- товарищи.
Слава "цирку" и его славним "труженикам".
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10.12.2020 13:17 Відповісти
Дно !!!!
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10.12.2020 13:17 Відповісти
Нормально. Так цього голову Дніпропетровської ОДА обрав то, хто прутнем по клавішах лупив Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 5360
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10.12.2020 13:22 Відповісти
******** Цирк часть.......
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10.12.2020 13:27 Відповісти
а била еще і эта история во время виборов Вовки, помните?
11 квітня 2019 року Манжосов планував зустрітись з журналістами й дати інтерв'ю щодо свого конфлікту із Зеленським.Згодом невідомий повідомив про мінування аґенції «Українські новини», а Денис поїхав звідти, пояснивши це тим, що йому погрожують.Інтерв'ю в результаті не відбулося. Згодом в інтерв'ю він заявив, що Зеленський не вживає наркотиків, та що його політичну позицію він не підтримує.
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10.12.2020 13:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8Bw1QVKe8B4 Ролик Манжосова до дня Захисника України - грудень 2108 року . То що не сказав про Нелоха Манжосов?Й що знав?
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10.12.2020 13:48 Відповісти
Був найкращим другом і однокласником Володимира Зеленського і сидів з ним за однією партою в гімназії № 95 з поглибленим навчанням англійської. Грав у театральних виставах за творами Чехова, Фонвізіна, Достоєвського, був гітаристом у шкільному ансамблі.
У 90-х працював на місцевому радіо «Система» оператором прямого ефіру, іноді як ведучий прямого ефіру. В 11 класі разом з Зеленським вступив до студентського театру естрадних мініатюр «Беспризорник», де художнім керівником був Олександр Пікалов. Вчився на юриста у Криворізькому економічному інституті Київського національного економічного університету.
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10.12.2020 13:51 Відповісти
Вечером 11 апреля в эфире "Прямого" . Манжосов также рассказал, что не собирается говорить гадости о друзьях детства. Кроме того, актер заявил, что не поддерживает Владимира Зеленского, как кандидата в президенты Украины.
Отже , це був єдиний квартальщик, якому під загрозами розправи не дали сказати про Зеленського правду .
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10.12.2020 13:59 Відповісти
Ну, так це ж свій. Якби він брав участь в АТО чи ООС - то бандьора.
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10.12.2020 13:55 Відповісти
То виходить усе гівно що виволік Вовка у владу - масовка з набору його вірних, як кардибалет для головних діючих персовн у владі під завісою , не Вовка ж діє, це вже очевидно,
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10.12.2020 14:03 Відповісти
Не власть, а дебильные клоВАны. Ну типа не лохи.
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10.12.2020 14:14 Відповісти
Так осуществил он свою мечту о яхте и винограднике, или нет?
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10.12.2020 14:28 Відповісти
Теперь можно не только билеты на квартал в Раде купить, но и труселя прямо в ОДА.
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10.12.2020 14:46 Відповісти
наворовал за полтора года в прифронтовой области и свалил
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10.12.2020 15:04 Відповісти
Какой поп, такой и приход.
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10.12.2020 15:08 Відповісти
Претендент на должность с голубыми глазами. Возможно Зеля, в дуэте с Ермаком, пели голосом Лободы:
Твои глаза такие чистые, как небо
Назад нельзя, такая сила притяжения...
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10.12.2020 15:15 Відповісти
Ну то ж маємо президентом клоуна з юридичною освітою. Чому голова ОДА з освітою «бакалавр з фінансів» не може рекламувати труси.
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10.12.2020 15:39 Відповісти
А вдруг он умный, образованный и с большим опытом работы в госструктурах?
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10.12.2020 15:43 Відповісти
: - ) шутка зашла
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10.12.2020 19:02 Відповісти
Срамота!
Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 6698
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10.12.2020 16:00 Відповісти
тьху...3.14дар
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10.12.2020 16:14 Відповісти
чи хтось дотепає додати досвіду у Вікипедії ?
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10.12.2020 16:17 Відповісти
Рекламировал пеньюары ажурные черные.
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10.12.2020 17:09 Відповісти
Дурость - она как магнит - подтягивает всю дурь к себе. Зеленский тому пример.
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10.12.2020 18:11 Відповісти
О гомик назначает гомиков, друзья.
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10.12.2020 18:12 Відповісти
"Я уже больше не могу ржать": журналистка поделилась деталями биографии экс-главы ДнепрОГА БондаренкоЧетверг, 10 декабря 2020, 15:46

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До прихода в политику недавно уволенный глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко жил совсем другой жизнью - работал моделью и снимался в российской передаче "Давай поженимся".
Об этом пишет в Facebook журналистка и шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина.
К таким выводам Кошкина пришла после того, как Бондаренко пытался дать ей интервью и она начала искать информацию о чиновнике.
"Значит, знакомьтесь. Александр Бондаренко, Глава Днепропетровской ОГА (с сентября 2019). 33 года. Сам себя при этом титрует как "политик". Ещё бы "государственным деятелем" подписал, ей Богу", - пишет журналистка.
По ее словам, у Бондаренко богатый опыт работы моделью в России, а также участия в российских телешоу.
"Известен тем, что ранее жил в России, работал там моделью (рекламируя товары весьма своеобразные. Хотите подробностей - гуглите, я уже больше не могу ржать), участвовал в съемках программ типа "Давай поженимся", - сообщает она.
Также Кошкина поделилась некоторыми фото Бондаренко, сделанными до того, как он пошел в политику.

"Комментировать не буду, оставлю вам. Тут, по-моему, все ясно-понятно. Почти полтора года на должности главы Днепровской ОГА. Вынесло волной", - замечает Кошкина.
Ранее днепропетровские и центральные СМИ обвиняли руководство региона в провале реализации "Большого строительства". Ключевым фактором неудач стало вмешательство в работу подрядчиков со стороны Бондаренко и главы облсовета Святослава Олейника, которого называют реальным руководителем Днепропетровской области.
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10.12.2020 18:12 Відповісти
прости господи ...Зе команда
Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 6650
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10.12.2020 18:54 Відповісти
чему удивляться, если президент- КЛОУН..!!!
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10.12.2020 18:56 Відповісти
Кадры вовика
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10.12.2020 19:01 Відповісти
А случайно этот Бондаренко не голубой, уж слишком смахивает на голубизну?!
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10.12.2020 19:40 Відповісти
Ти шо ,гомофоб? Чи проти гендерської рівності? Чи не хочеш щоб 314дараси нами керували? Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 7413
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10.12.2020 19:49 Відповісти
После того , что вытворяет Осел , я понял , что оно очень с профессией ошиблось , ему не в комики идти надо было , а в геологи и бурить скважины , по тому что не кто в мире не в состоянии так ежедневно и постоянно пробивать дно .
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10.12.2020 20:37 Відповісти
"руководство" государства чмошники.
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10.12.2020 22:20 Відповісти
Автор статьи говорит не правду... В Днепре растет виноград!
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10.12.2020 22:25 Відповісти
Та чи не диво. Ми і не таке бачили - так, дрібна пародія на Єпіфанцеву...
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10.12.2020 23:40 Відповісти
Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 7829
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11.12.2020 00:54 Відповісти
Да красава, Бондаренко, и на кой ляд в роSSию подался?
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11.12.2020 02:22 Відповісти
позор, на должности надо брать только пирожников.
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11.12.2020 12:03 Відповісти
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