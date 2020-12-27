Білоруси в різних містах вийшли на "останню недільну прогулянку у 2020 році", силовики затримали понад десять осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Білорусі традиційні для неділі марші протесту 27 грудня почалися вже на світанку і тривали до настання темряви, хоча жодних конкретних планів у телеграм-каналах не анонсували.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время", марші та пікети відбулись у Мінську, Гродні, Бресті, Жодіні й інших містах.

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Вранці в Мінську з'явилася військова техніка. Однак мобільний інтернет не відключали, метро не перекривали. Силовики, як зазвичай, проводили затримання. Загалом, за даними правозахисного центру "Весна", затримано не менше 16 осіб.

У різних місцях протестувальники запускали в небо білі та червоні повітряні кулі, танцювали в костюмах Діда Мороза, з протестною метою використовуються новорічні привітання.





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На розтяжці написали: "З Новым годам! У год Быка без Пацука". Пацук білоруською - щур. Рік, що минає, був роком Щура, а прийдешній буде роком Бика.

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Координаційна рада білоруської опозиції подякувала жителям країни, які вийшли на "останню недільну прогулянку у 2020 році".

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