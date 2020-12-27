Білоруси в різних містах вийшли на "останню недільну прогулянку у 2020 році", силовики затримали понад десять осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
У Білорусі традиційні для неділі марші протесту 27 грудня почалися вже на світанку і тривали до настання темряви, хоча жодних конкретних планів у телеграм-каналах не анонсували.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время", марші та пікети відбулись у Мінську, Гродні, Бресті, Жодіні й інших містах.
Вранці в Мінську з'явилася військова техніка. Однак мобільний інтернет не відключали, метро не перекривали. Силовики, як зазвичай, проводили затримання. Загалом, за даними правозахисного центру "Весна", затримано не менше 16 осіб.
У різних місцях протестувальники запускали в небо білі та червоні повітряні кулі, танцювали в костюмах Діда Мороза, з протестною метою використовуються новорічні привітання.
На розтяжці написали: "З Новым годам! У год Быка без Пацука". Пацук білоруською - щур. Рік, що минає, був роком Щура, а прийдешній буде роком Бика.
Координаційна рада білоруської опозиції подякувала жителям країни, які вийшли на "останню недільну прогулянку у 2020 році".
Будь ласка, зачекайте...
Когда говоришь, шо вас мало и вы нихто -- обидки до слёз! -- а, когда ей надо в магазин -- она ментов боится -- на улицу выходить...
-- Правда глаза колет. ...а я виноват...*)
Беларусы поляков не понимают! -- о тут я -- украинец -- якраз до прыгоды...*)
...всё, разбежались -- надоел...*)
Адзiн дальнабой -прыдумлiвае сабе каханак беларусак, а сам сумуе у' кабiне у кулак. Другi "жорсткi трахальшчык" - падтрымау' балючую тэму.
Гэта я табе, прыдурку - такiх дзебiлау' не кожны дзень сустрэнеш...
Жду, пока дозреет... -- пока слоники дотопают...*)
сдулись, а могли все решить за один день в августе...
струсили, а Лука не струсил тогда - с автоматом бегал..
вот вам малята и "Роль личности в Истории"
а у нас Зеля...
Твоя кацапская морда даже через интернет заметна.
ЯК ПІДТРИМУВАТИ ЯК ЩО НЕ ГРОШЕЙ... НЕ ПРОДУКТІВ... НЕ ТОВАРІВ ПЕРЕДАТИ до їхнего штабу НЕ МОЖЛИВО!??
Молебен заказати чи шо?
там мало деток. там есть много обозлённих до предела мужчин!
Было так интересно! -- то я на поезде "Комсомолец Украины" -- по Западному Пограничному Округу -- в качестве артиста Киевской авторской песни, с Генералом впридачу, шо тем Округом командовал недавно (задруганились мы с ним люто! -- встречали, как родных везде -- то отдельный разговор)... ...-- то я -- через 32 года -- но уже по-любви -- сам, к своей Генеральше...*)
Они сперва тащились, шо им просто можно выйти на улицу толпой -- хоть это и нельзя!
Просто -- реально -- тупо выйти толпой погулять! -- от и погуляли...
А на большее ты не расчитывай.(с)
любо в совке - живите в совке
за свободу платить надо
иногда кровью
таке життя
Це захід, на якому збираються люди які абсолютно дезорієнтовані, вони не знають хто вони, не знають рідної мови, не знають чого вони хочуть. Єдине що вони знають так це те що треба принести квіти, напекти перепічки та віддати це тим,хто їх буде гамселити з усієї сили.
Ну -- Минск -- идеальный Совок. Но люди тусуются, по ресторанчикам сидят, криминала ноль, всё по расписанию, тепло, светло и мухи не кусают... -- куча экскурсий по бесценке -- народ ездит, просвещаетс, гостинницы не пустые -- правда, кацапы, в основном -- нл тоже денюжка...
С Коханей -- куда хочем, там и едем -- по любым морям...
Ну, я не знаю -- чего ещё надо?
Национальное возрождение? -- кхм! -- пардон за извинение -- кому оно в Беларуси надо?
Я там со многими общался -- все недовольны -- как и немцы... -- а я ж тоже Анкой недовольный!
Короче. Беларусы хотят Личность поменять, без ущерба для уровня жизни... -- ну, вот им с Кремля и поменяют -- будут жить долго, но неплохо...*)
Приспичило в туалет -- побёг... -- две очереди стоит: одна к кассе, другая к очку... -- 10 минут потребовалось, шо б билетик на пописять взять... -- три бабки на параше лютуют -- меня без очереди не пустили -- 5 евро предлагал!
Фсё по-честному в Беларуси...*)
Білоруси мають рівно ту владу, на яку заслуговують.
3-го ? Чи 10-го ?
Які слогани до тих пір придумають ?