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ВР (10830) виш, ЗВО (428) вища освіта (101)

Рада вирішила змінити процедуру виборів керівників вишів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

В Україні планують змінити процедуру обрання керівника вищого навчального закладу. Верховна Рада прийняла за основу відповідний законопроєкт №4489-1.

"За" проголосували 335 нардепів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Документ пропонує розбити вибори на два тури. Обраним керівником закладу вищої освіти буде вважатися кандидатура, яка набрала понад 50% голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, а в разі проведення другого туру - понад 50% голосів осіб, що взяли участь у голосуванні.

Відповідно до проєкту, якщо у виборах взяли участь дві і більше особи (кандидатури), і жодна з них не набрала більш як 50% голосів від загальної кількості претендентів, на сьомий календарний день після проведення першого туру проводиться другий тур виборів.

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Зараз у законі "Про вищу освіту" не передбачений другий тур у виборах керівника вишу.

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Вот чего не отнять у Рады - умеет она выбрать самое насущное...
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27.01.2021 14:45 Відповісти
Рада решила изменить процедуру выборов руководителей вузов - Цензор.НЕТ 8281
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27.01.2021 14:47 Відповісти
Ні.
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27.01.2021 15:03 Відповісти
Можливість здавати все самостійно існує майже завжди, було б тільки бажання. До того ж ви ведете мову про заочну форму навчання де корупційна складова набагато вища і сформована бажанням більшості студентів отримати відмітки без зайвого клопоту.
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27.01.2021 15:43 Відповісти
так все одно занос до брата ермака усе вирішує
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27.01.2021 14:52 Відповісти
Так ректора не оберуть ніколи!!! І недолуге міністерство буде ставити своїх людей!!!
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27.01.2021 17:36 Відповісти
 
 