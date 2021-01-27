Рада вирішила змінити процедуру виборів керівників вишів. ВIДЕО

В Україні планують змінити процедуру обрання керівника вищого навчального закладу. Верховна Рада прийняла за основу відповідний законопроєкт №4489-1.

"За" проголосували 335 нардепів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Документ пропонує розбити вибори на два тури. Обраним керівником закладу вищої освіти буде вважатися кандидатура, яка набрала понад 50% голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, а в разі проведення другого туру - понад 50% голосів осіб, що взяли участь у голосуванні.

Відповідно до проєкту, якщо у виборах взяли участь дві і більше особи (кандидатури), і жодна з них не набрала більш як 50% голосів від загальної кількості претендентів, на сьомий календарний день після проведення першого туру проводиться другий тур виборів.

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Зараз у законі "Про вищу освіту" не передбачений другий тур у виборах керівника вишу.