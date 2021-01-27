"Без цензури" у прямому ефірі: Що не так із референдумом, Саша проти Зе, Арахамія за ОПЗЖ, Люся любить Бойка. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Відео Цензор.НЕТ Політика України
"Вийди звідси, розбійник" - версія 2.0, чому Дубінський не слухається Зеленського, День народження "великого лідера сучасності", що не так із законом про референдум, а також - чому, коли і за що Давид Арахамія і Олексій Арестович полюбили ОПЗЖ?
Про все це і не тільки - в традиційному стрімі "Без цензури" з Богданом Буткевичем і Мариною Данилюк-Ярмолаєвою!
О 20:45 обговорюємо таке:
- "А Саша вийде?", або як Володимир Зеленський виганяв чергового розбійника. Ось тільки цього разу - безуспішно.
Чому президент тільки зараз згадав, що Дубінський "розколював фракцію весь час", і його "журналістська діяльність" під час депутатства знижувала рейтинг і імідж фракції? Що означає ця сварка для майбутнього "Слуги народу" загалом і для Володимира Зеленського зокрема? І який стосунок до цієї ситуації має (або не має) Ігор Коломойський?
- Референдум від Зеленського. Що не так із законом про народовладдя через референдум?
Які питання можна виносити на плебісцит? Чи є в ньому щось хороше і які небезпеки він несе для суверенітету України? І при чому тут ОРДЛО?
- Хто покусав Арахамію?
Лідер фракції "Слуга народу" на запитання кореспондента журналу "Фокус" про те, чи просувають лідери ОПЗЖ проросійські погляди у спілкуванні, відповів так: "У Бойка взагалі дуже проукраїнська позиція практично з усіх питань. У багатьох активи тут, хочуть працювати й інвестувати в Україну". Серйозно?!
- За що Олексій Арестович любить Юрія Бойка?
Схожа ситуація склалася і зі спікером ТКГ Олексієм Арестовичем. З тією лише різницею, що Арестович кинувся захищатися ОПЗЖ і її лідера з матом і з піною з рота. Звідки такий напад колективної любові до біло-синіх? І чи варто нам хвилюватися з цього приводу?
Також згадаємо про події на фронті, поговоримо про день народження "великого лідера сучасності" і його мовчання про загибель солдатів.
Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до посиденьок "Без цензури" у прямому ефірі!
Будь ласка, зачекайте...
специ з ФСБ #росії взяли Зелень в оборот і "правлять бал"(
Ja NeUmerHerwam
@neumerherwam
НУ КАК РЕФОРМЫ? ПОКРАЩЕННЯ?
В Украине уровень бедности составляет 51%, - демограф
І ще ось: https://bykvu.com/ua/mysli/zelenskomu-vipovnilosja-43-jak-dr-garanta-na-jogo-storinkah-v-socmerezhah-svjatkuvali/
Іван Грозний хвора людина, знищив велику кількість своїх рабів угро-фінські племена -Моксель, вважав себе святим. На століття угро-фіни тартати були в ізоляції від усього світу;
-Петро 1, в народі "кривавий", почав фальсифікацію історії, з московитів (угро-фінів, хинови) у 1721 році одним указом зробив росміян, які до Руси немають ніякого відношення.
Ну, а Найсвітліший лідер **********, Великий син щироукраїнськогокриворілького наріду, як самий великий шахрай обианув зубожілий нарід і сів їм на голову...Першим указом призначив пенсії громадянам Ізраїлю, які виїхали із бувшого совка і до настання пенсійного віку в Ізраїлі(там він вищий, ніж в Україні) мають отримувати українську пенсію.
Sofiya Fedyna@ukrainesinger 9 ч
Тут пташка на хвості принесла, що Зеленський хоче перепідпорядкування нацгвардію собі.
Іде розробка законопроекту. Узурпація в дії.
Цікаво, що на то скаже Аваков.
Та і закон про народовладдя допоможе переобратись зеЛеніну. Всі центральні ЗМІ контролюються декількома олігархічними групами. За умови укладання політично-економічного альянсу між зЕ та олігархами останні, через свої канали, забезпечуватимуть підтримку всіх його ініціатив. Розгляд багатьох питань на референдумі допоможе зеЛеніну зняти з себе політичну відповідальність бо це - "Народовладдя". Народ - радіє народовладдю, а краіна - у дупі.