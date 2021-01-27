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Новини Відео Політика України
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Бойко (360) Зеленський (17371) Арахамія (1000) Данилюк-Ярмолаєва (361) Опозиційна платформа - За життя (466) Дубінський Олександр (415) Буткевич Богдан (432) Арестович Олексій (372)

"Без цензури" у прямому ефірі: Що не так із референдумом, Саша проти Зе, Арахамія за ОПЗЖ, Люся любить Бойка. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Політика України

"Вийди звідси, розбійник" - версія 2.0, чому Дубінський не слухається Зеленського, День народження "великого лідера сучасності", що не так із законом про референдум, а також - чому, коли і за що Давид Арахамія і Олексій Арестович полюбили ОПЗЖ?

Про все це і не тільки - в традиційному стрімі "Без цензури" з Богданом Буткевичем і Мариною Данилюк-Ярмолаєвою!

О 20:45 обговорюємо таке:

- "А Саша вийде?", або як Володимир Зеленський виганяв чергового розбійника. Ось тільки цього разу - безуспішно.

Чому президент тільки зараз згадав, що Дубінський "розколював фракцію весь час", і його "журналістська діяльність" під час депутатства знижувала рейтинг і імідж фракції? Що означає ця сварка для майбутнього "Слуги народу" загалом і для Володимира Зеленського зокрема? І який стосунок до цієї ситуації має (або не має) Ігор Коломойський?

- Референдум від Зеленського. Що не так із законом про народовладдя через референдум?

Які питання можна виносити на плебісцит? Чи є в ньому щось хороше і які небезпеки він несе для суверенітету України? І при чому тут ОРДЛО?

- Хто покусав Арахамію?

Лідер фракції "Слуга народу" на запитання кореспондента журналу "Фокус" про те, чи просувають лідери ОПЗЖ проросійські погляди у спілкуванні, відповів так: "У Бойка взагалі дуже проукраїнська позиція практично з усіх питань. У багатьох активи тут, хочуть працювати й інвестувати в Україну". Серйозно?!

- За що Олексій Арестович любить Юрія Бойка?

Схожа ситуація склалася і зі спікером ТКГ Олексієм Арестовичем. З тією лише різницею, що Арестович кинувся захищатися ОПЗЖ і її лідера з матом і з піною з рота. Звідки такий напад колективної любові до біло-синіх? І чи варто нам хвилюватися з цього приводу?

Також згадаємо про події на фронті, поговоримо про день народження "великого лідера сучасності" і його мовчання про загибель солдатів.

Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до посиденьок "Без цензури" у прямому ефірі!
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Топ коментарі
+14
Вана Ксена, захистниця зубажілих

"Без цензури" у прямому ефірі: Що не так із референдумом, Саша проти Зе, Арахамія за ОПЗЖ, Люся любить Бойка - Цензор.НЕТ 248
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27.01.2021 21:01
+12
"Без цензури" у прямому ефірі: Що не так із референдумом, Саша проти Зе, Арахамія за ОПЗЖ, Люся любить Бойка - Цензор.НЕТ 6082
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27.01.2021 21:11
+12
"Без цензури" у прямому ефірі: Що не так із референдумом, Саша проти Зе, Арахамія за ОПЗЖ, Люся любить Бойка - Цензор.НЕТ 4014
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27.01.2021 21:14
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NTa11y@NTa11y 9 мин

специ з ФСБ #росії взяли Зелень в оборот і "правлять бал"(
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27.01.2021 20:46 Відповісти
Є й гарна новина - таких довбограїв усього 0070 на весь світ."Без цензури" у прямому ефірі: Що не так із референдумом, Саша проти Зе, Арахамія за ОПЗЖ, Люся любить Бойка - Цензор.НЕТ 2547
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27.01.2021 20:53 Відповісти
Вана Ксена, захистниця зубажілих

"Без цензури" у прямому ефірі: Що не так із референдумом, Саша проти Зе, Арахамія за ОПЗЖ, Люся любить Бойка - Цензор.НЕТ 248
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27.01.2021 21:01 Відповісти
АЗІЯ! "Без цензури" у прямому ефірі: Що не так із референдумом, Саша проти Зе, Арахамія за ОПЗЖ, Люся любить Бойка - Цензор.НЕТ 7984
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28.01.2021 02:01 Відповісти
Нашего зекретина,после прошлогоднего позорища,и в Давос не пригласили...теперь,оказывается,США и Европа начали работать с нашими структурами,игноря зелю- наконец весь Мир понял,что на посту президента у нас сейчас никого нет...
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27.01.2021 21:00 Відповісти
Интересно какой повод они найдут для того чтобы лягнуть Пороха в этом выпуске.
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27.01.2021 21:00 Відповісти



Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam


НУ КАК РЕФОРМЫ? ПОКРАЩЕННЯ?

В Украине уровень бедности составляет 51%, - демограф
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27.01.2021 21:08 Відповісти
"Без цензури" у прямому ефірі: Що не так із референдумом, Саша проти Зе, Арахамія за ОПЗЖ, Люся любить Бойка - Цензор.НЕТ 6082
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27.01.2021 21:11 Відповісти
какую же мы украинцы мразь привели к власти
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27.01.2021 21:38 Відповісти
не мы а вы "Без цензури" у прямому ефірі: Що не так із референдумом, Саша проти Зе, Арахамія за ОПЗЖ, Люся любить Бойка - Цензор.НЕТ 2553 и не украинцы, а малоросы "Без цензури" у прямому ефірі: Що не так із референдумом, Саша проти Зе, Арахамія за ОПЗЖ, Люся любить Бойка - Цензор.НЕТ 2553
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28.01.2021 02:02 Відповісти
Нечесть !
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27.01.2021 22:02 Відповісти
"Без цензури" у прямому ефірі: Що не так із референдумом, Саша проти Зе, Арахамія за ОПЗЖ, Люся любить Бойка - Цензор.НЕТ 4014
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27.01.2021 21:14 Відповісти
"Без цензури" у прямому ефірі: Що не так із референдумом, Саша проти Зе, Арахамія за ОПЗЖ, Люся любить Бойка - Цензор.НЕТ 2636
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27.01.2021 21:28 Відповісти
Это правда или фотомонтаж?
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28.01.2021 01:13 Відповісти
Ось фото оригинал: https://postimg.cc/njCfJK35
І ще ось: https://bykvu.com/ua/mysli/zelenskomu-vipovnilosja-43-jak-dr-garanta-na-jogo-storinkah-v-socmerezhah-svjatkuvali/
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28.01.2021 01:18 Відповісти
В одном точно прав Лавров - дебилы, ***
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28.01.2021 02:16 Відповісти
Олександр Нєвський, здав монголам брата, захопив місто, де правив його син, сина здав на смерть монголам, допоміг монголам поработити угро-фінські племена -Моксель, на карачках ліз за ярликом, цілував чобік баскаку, щоб правити улусом, був отруєний в ставі монголів, як зрадник;
Іван Грозний хвора людина, знищив велику кількість своїх рабів угро-фінські племена -Моксель, вважав себе святим. На століття угро-фіни тартати були в ізоляції від усього світу;
-Петро 1, в народі "кривавий", почав фальсифікацію історії, з московитів (угро-фінів, хинови) у 1721 році одним указом зробив росміян, які до Руси немають ніякого відношення.
Ну, а Найсвітліший лідер **********, Великий син щироукраїнськогокриворілького наріду, як самий великий шахрай обианув зубожілий нарід і сів їм на голову...Першим указом призначив пенсії громадянам Ізраїлю, які виїхали із бувшого совка і до настання пенсійного віку в Ізраїлі(там він вищий, ніж в Україні) мають отримувати українську пенсію.
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28.01.2021 09:24 Відповісти
Єдине, що на цьому фото вірне - те, що Зе є таким же патріотом Московії, як і інші, від Нєвскава до Вєлікава.
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28.01.2021 11:15 Відповісти
а ростов всьо бліже



Sofiya Fedyna@ukrainesinger 9 ч

Тут пташка на хвості принесла, що Зеленський хоче перепідпорядкування нацгвардію собі.
Іде розробка законопроекту. Узурпація в дії.
Цікаво, що на то скаже Аваков.
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27.01.2021 22:14 Відповісти
Аваков скаже те, що говорив на засідані РНБО - Бе-Бе-Бе! Це якби стосувалося щось Порошенко, то вже би нацсуки побігли скупати іграшкові свинки і біглиб до адміністрації президента. Плопереду Параска, Зімін-Соболев і "Семенченко" під присмотром Бені.
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28.01.2021 09:31 Відповісти
olele - "Узурпація в дії....."

Та і закон про народовладдя допоможе переобратись зеЛеніну. Всі центральні ЗМІ контролюються декількома олігархічними групами. За умови укладання політично-економічного альянсу між зЕ та олігархами останні, через свої канали, забезпечуватимуть підтримку всіх його ініціатив. Розгляд багатьох питань на референдумі допоможе зеЛеніну зняти з себе політичну відповідальність бо це - "Народовладдя". Народ - радіє народовладдю, а краіна - у дупі.
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27.01.2021 22:49 Відповісти
 
 