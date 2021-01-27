"Без цензури" у прямому ефірі: Що не так із референдумом, Саша проти Зе, Арахамія за ОПЗЖ, Люся любить Бойка. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Вийди звідси, розбійник" - версія 2.0, чому Дубінський не слухається Зеленського, День народження "великого лідера сучасності", що не так із законом про референдум, а також - чому, коли і за що Давид Арахамія і Олексій Арестович полюбили ОПЗЖ?

Про все це і не тільки - в традиційному стрімі "Без цензури" з Богданом Буткевичем і Мариною Данилюк-Ярмолаєвою!

О 20:45 обговорюємо таке:

- "А Саша вийде?", або як Володимир Зеленський виганяв чергового розбійника. Ось тільки цього разу - безуспішно.

Чому президент тільки зараз згадав, що Дубінський "розколював фракцію весь час", і його "журналістська діяльність" під час депутатства знижувала рейтинг і імідж фракції? Що означає ця сварка для майбутнього "Слуги народу" загалом і для Володимира Зеленського зокрема? І який стосунок до цієї ситуації має (або не має) Ігор Коломойський?

- Референдум від Зеленського. Що не так із законом про народовладдя через референдум?

Які питання можна виносити на плебісцит? Чи є в ньому щось хороше і які небезпеки він несе для суверенітету України? І при чому тут ОРДЛО?

- Хто покусав Арахамію?

Лідер фракції "Слуга народу" на запитання кореспондента журналу "Фокус" про те, чи просувають лідери ОПЗЖ проросійські погляди у спілкуванні, відповів так: "У Бойка взагалі дуже проукраїнська позиція практично з усіх питань. У багатьох активи тут, хочуть працювати й інвестувати в Україну". Серйозно?!

- За що Олексій Арестович любить Юрія Бойка?

Схожа ситуація склалася і зі спікером ТКГ Олексієм Арестовичем. З тією лише різницею, що Арестович кинувся захищатися ОПЗЖ і її лідера з матом і з піною з рота. Звідки такий напад колективної любові до біло-синіх? І чи варто нам хвилюватися з цього приводу?

Також згадаємо про події на фронті, поговоримо про день народження "великого лідера сучасності" і його мовчання про загибель солдатів.

Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до посиденьок "Без цензури" у прямому ефірі!