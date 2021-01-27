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Комітет ВР руками "слуг народу" підтримав законопроєкт, який фактично згортає судову реформу, - ЦПК. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроєкт №3711, який віддає Вищій раді правосуддя (ВРП) ключову роль у відборі Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

У ЦПК впевнені, що ВРП скомпрометувала себе рішеннями з "відмазування" суддів типу глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та заступника голови ОАСК Євгена Аблова.

"Судову реформу хотіли? Угу, отримаєте дулю з маком. Комітет руками "слуг" підтримав законопроєкт, який віддає скомпрометованій ВРП ключову роль у відборі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Наплювавши на меморандум з ЄС, висновки Венеціанської комісії і послів Великої сімки", - зазначили в ЦПК.

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За даними Центру, в період новорічних свят члени комітету з правової політики переписали попередньо узгоджену редакцію законопроєкту, знівелювавши роль міжнародних експертів і віддавши повний контроль за підбором членів ВККС у руки ВРП.

Таким чином, на думку антикорупційників, депутати підсилюють "нечесних представників судово-адвокатських кланів, які зайняли крісла членів ВРП".

Комітет ВР руками слуг народу підтримав законопроєкт, який фактично згортає судову реформу, - ЦПК 01

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Топ коментарі
+15
Зелену мерзоту поперло...
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27.01.2021 21:08
+9
Когда плюешь в послов семерки - они утрутся. Когда плюнут они - зелень утонет.
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27.01.2021 21:10
+7
портянка курирует ваксом с приходом зеленого дерьма к воасти. Поэтому с принятием закона №3711 все суды будут принимать решения в угоду рыговско-зеленским тварям.
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27.01.2021 21:09
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И слава Богу. Такую судебную реформу не мешало бы и свернуть. Комитет ВР руками "слуг народа" поддержал законопроект, фактически сворачивающий судебную реформу, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4683
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27.01.2021 21:05 Відповісти
От Шабуніна торкнуло...)))
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27.01.2021 21:06 Відповісти
Зелену мерзоту поперло...
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27.01.2021 21:08 Відповісти
Нагадайте, це з моменту як провладний депутат (представник 73%) потрапив під санкції США? Чи з моменту як проти діючого президента США відкрили кримінальну справу? Чи може з моменту як 73% даунів віддало всю повноту влади у воюючій країні кловунам-наркоманам?
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27.01.2021 21:32 Відповісти
Что судебную реформу, тут под руководством СН уже государство во всю сворачивают.
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27.01.2021 21:09 Відповісти
портянка курирует ваксом с приходом зеленого дерьма к воасти. Поэтому с принятием закона №3711 все суды будут принимать решения в угоду рыговско-зеленским тварям.
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27.01.2021 21:09 Відповісти
Когда плюешь в послов семерки - они утрутся. Когда плюнут они - зелень утонет.
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27.01.2021 21:10 Відповісти
Терпітимемо, як Вітька-хама два роки, чи ..?
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27.01.2021 21:38 Відповісти
Не можливо згорнути те, чого фактично не існує.
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27.01.2021 21:42 Відповісти
так галасували же за зебілів!
Жрі-тє!
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27.01.2021 21:49 Відповісти
Подонки и мрази !
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27.01.2021 21:57 Відповісти
В Україні всі суди корумповані. Рух по судівських сходах повязаний з шаленими взятками. Чим вище посада тим більше кеш. Некорумповані високих посад не займають їм просто нічим платити. Чим вище суд, посада тим більше краде. Тому всі ці високі посадовці вссудівських органах продажні і працюють не на державу Україну а на власну кишеню і інтереси тих хто більше заплатить.ЇХ ВСІХ ТРЕБА РОЗІГНАТИ БЕЗ ПРАВА ЗАЙМАТИ ДЕРЖАВНІ ПОСАДИ І ЯКНАЙСКОРІШЕ.
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27.01.2021 22:56 Відповісти
 
 