Комітет ВР руками "слуг народу" підтримав законопроєкт, який фактично згортає судову реформу, - ЦПК. ВIДЕО

Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроєкт №3711, який віддає Вищій раді правосуддя (ВРП) ключову роль у відборі Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

У ЦПК впевнені, що ВРП скомпрометувала себе рішеннями з "відмазування" суддів типу глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та заступника голови ОАСК Євгена Аблова.

"Судову реформу хотіли? Угу, отримаєте дулю з маком. Комітет руками "слуг" підтримав законопроєкт, який віддає скомпрометованій ВРП ключову роль у відборі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Наплювавши на меморандум з ЄС, висновки Венеціанської комісії і послів Великої сімки", - зазначили в ЦПК.

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За даними Центру, в період новорічних свят члени комітету з правової політики переписали попередньо узгоджену редакцію законопроєкту, знівелювавши роль міжнародних експертів і віддавши повний контроль за підбором членів ВККС у руки ВРП.

Таким чином, на думку антикорупційників, депутати підсилюють "нечесних представників судово-адвокатських кланів, які зайняли крісла членів ВРП".

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