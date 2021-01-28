Медзакупівлі у 2021 році розпочнуться своєчасно, - заступниця голови МОЗ Шаталова. ВIДЕО

МОЗ уже завершило формування номенклатур лікарських засобів та медичних виробів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це на брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

"Медичні закупівлі 2021 року почнуться своєчасно. МОЗ уже завершило формування номенклатур лікзасобів і медвиробів. Загалом у переліку 1,117 тис. МНН. Ми зібрали потреби за 17 напрямами закупівель із 30, робота скоро буде закінчена", - зазначила Шаталова.

За словами заступниці міністра, в Міністерстві охорони здоров'я узгодили всі документи і чекають відповідний наказ, після чого проєкт постанови уряду відправлять на узгодження та затвердження. У 2020 році таку постанову затвердили 6 травня.

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