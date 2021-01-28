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МОЗ (3879) закупівлі (585) Шаталова (20)

Медзакупівлі у 2021 році розпочнуться своєчасно, - заступниця голови МОЗ Шаталова. ВIДЕО

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МОЗ уже завершило формування номенклатур лікарських засобів та медичних виробів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це на брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

"Медичні закупівлі 2021 року почнуться своєчасно. МОЗ уже завершило формування номенклатур лікзасобів і медвиробів. Загалом у переліку 1,117 тис. МНН. Ми зібрали потреби за 17 напрямами закупівель із 30, робота скоро буде закінчена", - зазначила Шаталова.

За словами заступниці міністра, в Міністерстві охорони здоров'я узгодили всі документи і чекають відповідний наказ, після чого проєкт постанови уряду відправлять на узгодження та затвердження. У 2020 році таку постанову затвердили 6 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не законтрактувала вакцини проти COVID-19, тому що переговори вів МОЗ, - ДП "Медзакупівлі"

Автор: Наталя Джума
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Украина осталась единственной страной в Европе в которой не начата государственная программа вакцинации от COVID-19.
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28.01.2021 10:27 Відповісти
Каждый вечер вечер наступает вдруг.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
Здесь сияют витрины
И горят фонари,
Здесь сигналят машины
От зари до зари.
Здесь красотки танцуют,
Здесь вседа полный зал,
Здесь девчонки целуют,
Даже если устал.
Здесь всегда зажигает
Наш Вечерний Квартал!

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28.01.2021 10:45 Відповісти
Лютий на носі, а чинуши тільки 17 з 30 позицій опрацювати. Може їм в такий пропорції й платити?
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28.01.2021 10:37 Відповісти
О де корито.. Коли прийде справжня українська влада, першим що слід зробити, це убрати МОЗ від цих закупівель...
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28.01.2021 10:44 Відповісти
Так Супрун же убрала....
Этим по закону должно заниматься ДП.
Но степашка с бывшими друзьями Богатыревой все возвращает обратно.

И что противно - своевременно МОЗ и своевременно больных - это два разных своевременно.
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28.01.2021 12:00 Відповісти
А 21 год уже начался? Или ждут начала по китайскому календарю ?
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28.01.2021 11:40 Відповісти
У кого диабет, не получали лекарства ещё с ноября 2020года.
Можно ли верить этой власти?
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28.01.2021 12:32 Відповісти
 
 