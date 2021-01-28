Медзакупівлі у 2021 році розпочнуться своєчасно, - заступниця голови МОЗ Шаталова. ВIДЕО
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МОЗ уже завершило формування номенклатур лікарських засобів та медичних виробів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це на брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.
"Медичні закупівлі 2021 року почнуться своєчасно. МОЗ уже завершило формування номенклатур лікзасобів і медвиробів. Загалом у переліку 1,117 тис. МНН. Ми зібрали потреби за 17 напрямами закупівель із 30, робота скоро буде закінчена", - зазначила Шаталова.
За словами заступниці міністра, в Міністерстві охорони здоров'я узгодили всі документи і чекають відповідний наказ, після чого проєкт постанови уряду відправлять на узгодження та затвердження. У 2020 році таку постанову затвердили 6 травня.
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Будь ласка, зачекайте...
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
Здесь сияют витрины
И горят фонари,
Здесь сигналят машины
От зари до зари.
Здесь красотки танцуют,
Здесь вседа полный зал,
Здесь девчонки целуют,
Даже если устал.
Здесь всегда зажигает
Наш Вечерний Квартал!
Этим по закону должно заниматься ДП.
Но степашка с бывшими друзьями Богатыревой все возвращает обратно.
И что противно - своевременно МОЗ и своевременно больных - это два разных своевременно.
Можно ли верить этой власти?