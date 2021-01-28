УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3909 відвідувачів онлайн
Новини Відео Події
6 729 6
Миколаївська область (1819) Одеська область (2487) снігопад (397)

В Одеській і Миколаївській областях для розчищення снігу заборонили або обмежили рух транспорту. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Для проведення розчищення снігу заборонено рух усіх транспортних засобів на автодорогах державного значення М-15 Одеса-Рені, М-16 Одеса - Кучурган (орієнтовно до 10 год. 28 січня) і на всіх автодорогах місцевого значення в Одеській області.

Про це повідомила Держслужба з НС у телеграм-каналі в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, в Миколаївській області тимчасово запроваджено обмеження руху транспортних засобів на автодорогах Н-24 Благовіщенське-Миколаїв, М-13 Кропивницький-Платонове.

"На інших автомобільних дорогах державного значення країни транспортне сполучення забезпечено", - зазначається в повідомленні.

Напередодні на деяких дорогах в Одеській області через негоду рух автомобілів був ускладнений або блокований.

Відео Думська

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рух дорогами Одеської області обмежують через снігопад

В Одеській і Миколаївській областях для розчищення снігу заборонили або обмежили рух транспорту 01

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
надо же, зимой и снег!
неожиданно!
показати весь коментар
28.01.2021 10:24 Відповісти
Потрібно зауважити що Служби автомобільних доріг в Одеській та Миколаївській областях і їх підрядники не підготувались до снігопадів, не встановили снігозупинні щити на полі на відстані 50-100 метрів від дороги і сніг намітає на дорогу, біля якої не скошена суха минулорічна трава і виходить сніжний занос. Якби Служби автомобільних доріг та їх підряники правильно експлуатували дороги і готувались до сніжних заносів, дороги не було б занесено снігом. Для цього влаштовується з дерев'яних щитів штучна перепона з обох боків дороги, яка зупиняє сніг який несе вітром на дорогу. Це робили з часів СРСР і роблять дорожники на Західній Україні, а в Одескій та Миколаївській областях втратили ці навички і беруть від підряників відкати грошима за незроблену роботу, а потім перекривають дороги бо замело! Потрібно вирахувати з зарплат керівників Служб автодору всі витрати та аварійну розчистку непідготовлених до зими автодоріг!
показати весь коментар
28.01.2021 10:27 Відповісти
Десятки домов на одесских Черемушках остались без отопления. Авария произошла на участке теплотрассы, между домами по И.Рабина, 33, 35 и Генерала Петрова, 57. Очевидцы утверждают, что фонтан горячей воды достигал высоты четвертого этажа.
Как передает корреспондент «Думской», старый тополь не выдержал напора стихии и упал на трубы отопления, проходящие на высоте около трех метров над землей.

Сейчас на месте аварии нет ни одного коммунальщика - они перекрыли воду и уехали. Батареи в близлежащих домах холодные, тысячи людей остались без отопления.
Одесситы продолжают «доверять делам»...
показати весь коментар
28.01.2021 11:25 Відповісти
За кого голосовали жители Одэсы? Насколько я помню, весь прошлый год у одесситов была проблема как вернуть комунистические названия ихним улицам, а не как поменять трубы и ремонт инфраструктуры.
показати весь коментар
28.01.2021 11:42 Відповісти
Пару лет назад, в Днепре была аналогичная ситуация - с вечера пошел дождь и начала падать температура. Коммунальщики работали всю ночь и к утру пошел общественный транспорт и были расчищены все магистрали. К вечеру, были порезаны и убраны все поваленные деревья во дворах. Как-то было всё скучно и обыденно... аж абидна! Без криков, привлечения армии и всеобщего ажиотажа. По области отработала команда Резниченко... тоже в штатном режиме, хотя перемёты достигали метра. А в Одессе кроме понтов, есть ещё что-нибудь стоящее?
показати весь коментар
28.01.2021 12:58 Відповісти
странно,а в самом Николаеве снега нет
показати весь коментар
28.01.2021 13:15 Відповісти
 
 