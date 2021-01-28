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Покерний клуб на тисячу кв. м планують відкрити в Будинку профспілок на Майдані, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

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У центрі Києва в Будинку профспілок на Майдані Незалежності відкриють гігантський покерний клуб.

Про це в Telegram-каналі повідомляє "Слідство.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що підвальне приміщення будівлі площею близько тисячі квадратів Федерація профспілок віддала в оренду понад півтора року тому. Судячи з держреєстру нерухомості, ці площі планують використовувати для роботи клубу спортивного покеру. Договір оренди розрахований на 10 років.

Як відомо, під час кривавих подій 2013-2014 Будинок профспілок був штабом учасників Майдану. Під час штурму і подальшої пожежі там загинули люди.

"Будівля стала символом Революції Гідності. Тепер же в ній хочуть відкрити підпільне казино площею тисяча квадратних метрів, де грають на гроші", - йдеться в повідомленні.

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Журналістам вдалося потрапити в майбутній покерний клуб в Будинку профспілок і з'ясувати, що там, зокрема, планують грати на гроші.

"Про це нам повідомила людина, яка представилася завідувачем клубу. Він показав журналістам VIP-кімнати, в яких, за його словами, можна буде грати на "кеш", тобто на гроші. Також на території клубу буде ресторан і місце для куріння кальяну. Відвідувачів VIP-кімнат будуть обслуговувати "свої" офіціанти", - йдеться в матеріалі.

У коментарі "Слідству.Інфо" президент федерації спортивного покеру Сергій Єфименко заперечує, що в новому клубі гратимуть на гроші.

"Це нонсенс. Там на гроші грати не будуть. Там тільки турніри проводитимуть", - запевняє Єфименко.

Нагадаємо, раніше в Будинку профспілок вже відкривали мережу фастфуду KFC, кафе "Каратель" і L'kafa. Всі вони закрилися після акцій протесту і великих скандалів.

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Після цих інцидентів Федерація профспілок визнала, що відкривати розважальні заклади в цій будівлі - велика помилка.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Покерный клуб на тысячу кв. м планируют открыть в Доме профсоюзов на Майдане, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 910
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28.01.2021 11:46
+20
Покерный клуб на тысячу кв. м планируют открыть в Доме профсоюзов на Майдане, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 2482
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28.01.2021 11:53
+10
Открывайте сразу в Верховной Раде ! Зачем так далеко ходить депутатам !
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28.01.2021 11:47
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Then what are you doing on Ukrainian website under my country's flag, you russian imbecile?! Go away and die you stinky russian pig you!
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28.01.2021 14:28 Відповісти
А ты почему такой агрессивный? Успокойся, нервные клетки не восстанавливаются.

PS: Я не обязан перед тобой отчитываться.
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28.01.2021 14:31 Відповісти
ПШел нах, кацап
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28.01.2021 22:50 Відповісти
Іди геть, кацапська свиня! Тут не наливають! Водкі нєт, кацап!
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28.01.2021 14:03 Відповісти
Якщо Ви готові платити, прошу оплатити лікування Ігора Гофмана. Надасте скан переказу.

У "киборга" из 93-й ОМБр "Холодный Яр" Игоря Гофмана с позывным "Упырь" диагностировали рак горла. Мужчина временно вернулся домой в Каменское, так как не мог оплатить пребывание в клинике.
- У кого есть неудержимое желание поздравить меня с днем ​​рождения - давайте сделаем это с пользой и поможем "киборгу" из 93-й ОМБр "Холодный Яр" Игорю Гофману (позывной Упырь) собрать деньги на лечение. У него рак горла. На следующей неделе будет материал об этом, рассказы собратьев о нем, описание ситуации. Но давайте уже начнем", - призвала журналистка Цензор.Нет Валерия Бурлакова.
Чтобы продолжить лечение - он продает свой дом в Каменском. За подробностями Бурлакова попросила обратиться на страницу "киборга", а также оставила номер карты "ПриватБанка": 5168742714617473.
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28.01.2021 14:59 Відповісти
Дык он правду написал, все реформы пороха провал, берем реальные доходы и индекс счастья в Украине на уровне недоразвитых Африканских стран...
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28.01.2021 14:24 Відповісти
"Дык «?! Ще одна кацапська свиня з ботоферми!
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28.01.2021 14:29 Відповісти
Покерный клуб на тысячу кв. м планируют открыть в Доме профсоюзов на Майдане, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 5649 Покерный клуб на тысячу кв. м планируют открыть в Доме профсоюзов на Майдане, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 6056
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28.01.2021 11:47 Відповісти
Открывайте сразу в Верховной Раде ! Зачем так далеко ходить депутатам !
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28.01.2021 11:47 Відповісти
В ВР фішки видають, а готівку замість фішок - в казино. Там все вже продумано!
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28.01.2021 11:50 Відповісти
- ктото из депутатских пройдох забивает место под рулетку и прочие однорукие бандиты к тому моменту, когда Рада легализирует игорный бизнес
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28.01.2021 11:47 Відповісти
одно хорошо - для гопстопа не нужно искать перекрестков. Становись под этим клубом и тряси мажорчиков...
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28.01.2021 11:50 Відповісти
Здогадайтесь з трьох раз яке новоє літсо буде власником цього клюбу.
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28.01.2021 11:49 Відповісти
Невже ти?Покерный клуб на тысячу кв. м планируют открыть в Доме профсоюзов на Майдане, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 1214 Вітаю!Покерный клуб на тысячу кв. м планируют открыть в Доме профсоюзов на Майдане, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 5852
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28.01.2021 11:52 Відповісти
Батхерт, рига?
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28.01.2021 12:25 Відповісти
"Это нонсенс. Там на деньги играть не будут. Там только турниры будут проводить", - уверяет Ефименко.Источник: https://censor.net/ru/v3244586


Покерный клуб на тысячу кв. м планируют открыть в Доме профсоюзов на Майдане, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 5190 Нонсенс это играть в покер на интерес... а на деньги в покер играли..играют..и играть будут...
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28.01.2021 11:50 Відповісти
да это уже неважно. В этом суть всего происходящего: растоптать у народа понимание того факта, что он народ. Попробуй открыть покерный клуб в Яд ва-Шем. Не получится. А здесь можно все. Продать убитых людей - запросто. Лишь бы сошлись в цене. Цена предложена и погибшие выставлены на торги. Вот что такое современный украинец: по сути - это новый иуда.
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28.01.2021 11:51 Відповісти
"Слуги народа" после тяжкого труда, должны же гдето отдыхать (и их "Мамы которые любят скорость") и спускать нажитое .
. К тому же не факт, что очередные американские или др. санкции дадут им возможность поехать в Лас Вегас ну или в Монако.
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28.01.2021 11:52 Відповісти
Продажные профсоюзы опять проявили свою гнилую ублюдочную сущность. Прибрав к рукам тысячи санаториев, профилакториев (которые были доступны миллионам, а сейчас стали частными владениями), профсоюзы доказали: нет таких преступлений, на которые пойдут руководители этих ОПГ, защищающих на бумаге "интересы трудящихся".
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28.01.2021 11:53 Відповісти
Пусть будет покер,только почему это помпезное здание в центре города принадлежит профсоюзам,оно им совершенно не нужно.
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28.01.2021 11:54 Відповісти
Як це "не нужно", а де ж добра тисяча дармоїдів сидіти буде за державний кошт? Покерний клуб на тисячу кв. м планують відкрити в Будинку профспілок на Майдані, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 8420
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28.01.2021 11:56 Відповісти
Прлфсоюзи існують за «державний кошт»!?
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28.01.2021 12:15 Відповісти
Круто! люблю покер!
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28.01.2021 11:56 Відповісти
Отдали в аренду более полутора лет назад. При всем неуважении к Зеленскому, эта новость отражает почему же все таки за него проголосовало - надоела брехня про патриотичность и приверженность к ценностям Майдана Петрыка и главы его партии Веталека, надоела брехня про потужну реформу децентрализации
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28.01.2021 11:57 Відповісти
а в Бабьем Яру публичный дом слабо?... совестью пахнет за десятки километров...
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28.01.2021 11:58 Відповісти
Ну, вообще то, ничего плохого, кроме места расположения. Такие заведения где то на окраине города открывают. Некрасиво получится, ярко будет демонстрировать систему ценностей у народа... Так мусора скоро и публичный дом в Лавре откроют, кацапские батюшки против не будут.....
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28.01.2021 12:01 Відповісти
Блин, о чем это я? Какие ценности? Президент же Зеленский....
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28.01.2021 12:03 Відповісти
В одесском доме профсоюзов можно шашлычную для кацапов открыть
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28.01.2021 12:02 Відповісти
Там планують мєчєть зробити.
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28.01.2021 12:11 Відповісти
а может сразу бордель с шестами на 500 коек? а дубинского директором? а татарова замом? а как же пенсии? а зарплаты? ау гарант??? ты разве это обещал?
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28.01.2021 12:11 Відповісти
Покерный клуб...
Не на деньги..
Они там наверное на шалабоны будут играть!
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28.01.2021 12:11 Відповісти
Почему простой народный депутат, должен тратить драгоценное время (которое мог бы посвятить мыслям о народе) и выискать проституток в интернете? Почему бы ему в обеденное время не спустится на Майдан и не отдохнуть в объятьях жриц? Какой покерный клуб? Бордель! Однозначно!
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28.01.2021 12:21 Відповісти
Не нужно превращать центр Киева в кладбище.
Для памяти нужно построить музей-мемориал.
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28.01.2021 12:23 Відповісти
А зєльоний полупокєр буде члєном клуба?
Чи він члєном тільки по роялю? )))
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28.01.2021 12:37 Відповісти
С блек-джеком и шлюхами. Опять же, ничего личного, просто кто то хочет выгодно вложиться. Чинуши не против что б их посеели по старой традиции, валютой. Планеты сошлись на покерном клубе. Центр столицы как ни как место жильное.
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28.01.2021 12:39 Відповісти
Та відкривайте вже відразу "БОРДЕЛЬ"! Ну яке "казіно" без "дєвочєк" і "мальчіков"? Оформляйте вже башню з годинником "під фалос", вхідні двері "під вагіну", червону підсвітку і "хава, нагіла, хава" нехай оптимістично лунає щогодини... Покерний клуб на тисячу кв. м планують відкрити в Будинку профспілок на Майдані, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 6884
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28.01.2021 12:43 Відповісти
Здание в центре города должно теперь простаивать и разрушаться пока не рассыпется?
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28.01.2021 12:55 Відповісти
Нічого що там загинули люди?
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28.01.2021 13:44 Відповісти
так пусть простаивает и разрушается?
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28.01.2021 16:45 Відповісти
ну чтоб не простаивало и не разрушалось можно отдать его под менее развлекательные и увеселительные заведения... даже простое кафе или магазин - и то выглядят кощунственно...
а вот под офисы, ветеранские и волонтерские организации, (Дом профсоюзов спокойно может стать Домом ветеранов) ..даже в центре города нужны такие организации...а вот казино можно и подальше от центра...
(это мое сугубо личное мнение...не киевлянина, но украинца)
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28.01.2021 20:16 Відповісти
Зелёный покер на костях, хороший символ эпохи клоуна ментального недомерка
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28.01.2021 13:31 Відповісти
__кароче, самаритяне.Живём по Ситуации в країне !
ПродажныЕ все !
Пока ФОПы дудят и в пакетах на улице типа страх нагоняют ,профсоюзы помещения сдают ! Покерний клуб на тисячу кв. м планують відкрити в Будинку профспілок на Майдані, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 7703 Покерний клуб на тисячу кв. м планують відкрити в Будинку профспілок на Майдані, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 4009
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28.01.2021 13:56 Відповісти
А кто крышевать будет? Вова "Зеленый"? А он на контроль уже взял?
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28.01.2021 14:12 Відповісти
))))
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28.01.2021 14:22 Відповісти
Зато все вступят в профсоюз. Даром же взносы не будут вносить. На деньги играть не будут, но победители будут награждены призами.
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28.01.2021 15:29 Відповісти
А що не так ?

"Я думаю, что у нас есть возможность сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против (легализовать проституцию - Ред.), и налоги бы платили. Дать возможность какому-то городу, какой-то территории и там все это открыть. Можно этим самым (игорным бизнесом - Ред.) поднять какой-то город, в который никто не приезжает", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, за он или против легализации игорного бизнеса и проституции.
В то же время, кандидат в президенты считает, что в его родном Кривом Роге такую идею "мужики не поймут".
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28.01.2021 15:41 Відповісти
Цікаво,як в майбутньому назвуть теперішній історичний проміжок часу в Україні? В США подібний період колись назвали "періодом дикого накопичення капіталу".Моральні цінності-ніщо,бабло-всьо!!!
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28.01.2021 17:35 Відповісти
Покерний клуб на тисячу кв. м планують відкрити в Будинку профспілок на Майдані, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 5485

...
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28.01.2021 21:19 Відповісти
Вася , а путан зачем прилепил к данной теме ? как будто сейчас их нет
а по теме , многие майдановцы - уже не майдановцы , и это факт
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28.01.2021 22:31 Відповісти
И шо?

В ОП, Кабмине, ВР ЗЕ и СН публичные дома открыли летом 2019-го. И нормуль.

Некоторым только тарифы не нравятся.
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28.01.2021 21:23 Відповісти
Погибло два человека? Что за приколы, даже со стороны автора. А не чего, что на кадрах в актовом зале было уже не два скелета людских, не считая в коридоре и на лестничной площадке. Это что за переписывание событий?
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29.01.2021 01:09 Відповісти
Нормально,для зелуп самое то.
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29.01.2021 01:17 Відповісти
Ну хорошо. Я, к примеру, тоже против того, чтобы в этом месте открывали всякие увеселительные мероприятия или харчевни. Но как его использовать теперь? Логично было бы сделать там Музей Революции. Так нет же- нужен Дворец, а не Музей! Хотя лучше было бы деньги на Дворец направить на стоящий Мемориал. Не претендую на истину. Это просто моё мнение. А если не Музей, то что должно быть в Доме профсоюзов? Или он так и должен стоять, прикрытый огромным полотном с разорванными цепями?
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29.01.2021 02:13 Відповісти
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