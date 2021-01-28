Покерний клуб на тисячу кв. м планують відкрити в Будинку профспілок на Майдані, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

У центрі Києва в Будинку профспілок на Майдані Незалежності відкриють гігантський покерний клуб.

Про це в Telegram-каналі повідомляє "Слідство.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що підвальне приміщення будівлі площею близько тисячі квадратів Федерація профспілок віддала в оренду понад півтора року тому. Судячи з держреєстру нерухомості, ці площі планують використовувати для роботи клубу спортивного покеру. Договір оренди розрахований на 10 років.

Як відомо, під час кривавих подій 2013-2014 Будинок профспілок був штабом учасників Майдану. Під час штурму і подальшої пожежі там загинули люди.

"Будівля стала символом Революції Гідності. Тепер же в ній хочуть відкрити підпільне казино площею тисяча квадратних метрів, де грають на гроші", - йдеться в повідомленні.

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Журналістам вдалося потрапити в майбутній покерний клуб в Будинку профспілок і з'ясувати, що там, зокрема, планують грати на гроші.

"Про це нам повідомила людина, яка представилася завідувачем клубу. Він показав журналістам VIP-кімнати, в яких, за його словами, можна буде грати на "кеш", тобто на гроші. Також на території клубу буде ресторан і місце для куріння кальяну. Відвідувачів VIP-кімнат будуть обслуговувати "свої" офіціанти", - йдеться в матеріалі.

У коментарі "Слідству.Інфо" президент федерації спортивного покеру Сергій Єфименко заперечує, що в новому клубі гратимуть на гроші.

"Це нонсенс. Там на гроші грати не будуть. Там тільки турніри проводитимуть", - запевняє Єфименко.

Нагадаємо, раніше в Будинку профспілок вже відкривали мережу фастфуду KFC, кафе "Каратель" і L'kafa. Всі вони закрилися після акцій протесту і великих скандалів.

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Після цих інцидентів Федерація профспілок визнала, що відкривати розважальні заклади в цій будівлі - велика помилка.