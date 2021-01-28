Покерний клуб на тисячу кв. м планують відкрити в Будинку профспілок на Майдані, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО
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У центрі Києва в Будинку профспілок на Майдані Незалежності відкриють гігантський покерний клуб.
Про це в Telegram-каналі повідомляє "Слідство.Інфо", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що підвальне приміщення будівлі площею близько тисячі квадратів Федерація профспілок віддала в оренду понад півтора року тому. Судячи з держреєстру нерухомості, ці площі планують використовувати для роботи клубу спортивного покеру. Договір оренди розрахований на 10 років.
Як відомо, під час кривавих подій 2013-2014 Будинок профспілок був штабом учасників Майдану. Під час штурму і подальшої пожежі там загинули люди.
"Будівля стала символом Революції Гідності. Тепер же в ній хочуть відкрити підпільне казино площею тисяча квадратних метрів, де грають на гроші", - йдеться в повідомленні.
Журналістам вдалося потрапити в майбутній покерний клуб в Будинку профспілок і з'ясувати, що там, зокрема, планують грати на гроші.
"Про це нам повідомила людина, яка представилася завідувачем клубу. Він показав журналістам VIP-кімнати, в яких, за його словами, можна буде грати на "кеш", тобто на гроші. Також на території клубу буде ресторан і місце для куріння кальяну. Відвідувачів VIP-кімнат будуть обслуговувати "свої" офіціанти", - йдеться в матеріалі.
У коментарі "Слідству.Інфо" президент федерації спортивного покеру Сергій Єфименко заперечує, що в новому клубі гратимуть на гроші.
"Це нонсенс. Там на гроші грати не будуть. Там тільки турніри проводитимуть", - запевняє Єфименко.
Нагадаємо, раніше в Будинку профспілок вже відкривали мережу фастфуду KFC, кафе "Каратель" і L'kafa. Всі вони закрилися після акцій протесту і великих скандалів.
Після цих інцидентів Федерація профспілок визнала, що відкривати розважальні заклади в цій будівлі - велика помилка.
Будь ласка, зачекайте...
PS: Я не обязан перед тобой отчитываться.
У "киборга" из 93-й ОМБр "Холодный Яр" Игоря Гофмана с позывным "Упырь" диагностировали рак горла. Мужчина временно вернулся домой в Каменское, так как не мог оплатить пребывание в клинике.
- У кого есть неудержимое желание поздравить меня с днем рождения - давайте сделаем это с пользой и поможем "киборгу" из 93-й ОМБр "Холодный Яр" Игорю Гофману (позывной Упырь) собрать деньги на лечение. У него рак горла. На следующей неделе будет материал об этом, рассказы собратьев о нем, описание ситуации. Но давайте уже начнем", - призвала журналистка Цензор.Нет Валерия Бурлакова.
Чтобы продолжить лечение - он продает свой дом в Каменском. За подробностями Бурлакова попросила обратиться на страницу "киборга", а также оставила номер карты "ПриватБанка": 5168742714617473.
Нонсенс это играть в покер на интерес... а на деньги в покер играли..играют..и играть будут...
. К тому же не факт, что очередные американские или др. санкции дадут им возможность поехать в Лас Вегас ну или в Монако.
Не на деньги..
Они там наверное на шалабоны будут играть!
Для памяти нужно построить музей-мемориал.
Чи він члєном тільки по роялю? )))
а вот под офисы, ветеранские и волонтерские организации, (Дом профсоюзов спокойно может стать Домом ветеранов) ..даже в центре города нужны такие организации...а вот казино можно и подальше от центра...
(это мое сугубо личное мнение...не киевлянина, но украинца)
ПродажныЕ все !
Пока ФОПы дудят и в пакетах на улице типа страх нагоняют ,профсоюзы помещения сдают !
"Я думаю, что у нас есть возможность сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против (легализовать проституцию - Ред.), и налоги бы платили. Дать возможность какому-то городу, какой-то территории и там все это открыть. Можно этим самым (игорным бизнесом - Ред.) поднять какой-то город, в который никто не приезжает", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, за он или против легализации игорного бизнеса и проституции.
В то же время, кандидат в президенты считает, что в его родном Кривом Роге такую идею "мужики не поймут".
...
а по теме , многие майдановцы - уже не майдановцы , и это факт
В ОП, Кабмине, ВР ЗЕ и СН публичные дома открыли летом 2019-го. И нормуль.
Некоторым только тарифы не нравятся.