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Затримано розвідника "ЛДНР", терорист дає свідчення про причетність РФ до окупації Донбасу, - контррозвідка СБУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Контррозвідники Служби безпеки України затримали в Донецькій області розвідника терористичних організацій "ЛДНР", який дав свідчення причетності РФ до військової агресії на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець регіону у 2016 році приєднався до незаконних збройних формувань зокрема до розвідпідрозділу НЗФ, який бере участь у бойових діях неподалік Докучаєвська, Авдіївки, Луганська та селища Стила.

Наразі затриманий, у межах кримінального провадження, співпрацює зі слідством та надає покази щодо діяльності терористичної організації, а також причетності РФ до окупації окремих районів Донецької і Луганської областей.

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Зловмисник, зокрема, повідомив про численні випадки обстрілів бойовиками населених пунктів і позицій українських військових для висвітлення в проросійських ЗМІ, як начебто провокацій з боку ЗС України. Також він розповів про свавілля російських кадрових офіцерів по відношенню до бойовиків з числа місцевого населення.

Наразі фігуранту провадження слідчі СБУ повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
І шо? Вава обміняє його на якогось таксиста.
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28.01.2021 12:28
+4
Пусть Бондаренко да Мураеву расскажет, а то те в неведении...
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28.01.2021 12:30
+2
Какая отвратительная рожа... Неудивительно, что его сразу задержали. С такой мордой разгуливать по городу...
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28.01.2021 12:36
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Шшас обмен организуют.
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28.01.2021 12:27 Відповісти
Ага ,попался скотина ,пятнашкой ему падле по рогам ...а лучше на пожизненное урода !!! Задержан разведчик "ЛДНР", террорист дает показания о причастности РФ к оккупации Донбасса, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 7364
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28.01.2021 12:27 Відповісти
І шо? Вава обміняє його на якогось таксиста.
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28.01.2021 12:28 Відповісти
Пусть Бондаренко да Мураеву расскажет, а то те в неведении...
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28.01.2021 12:30 Відповісти
Надо таких привязывать к столбу на Майдане) Кто за?
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28.01.2021 12:31 Відповісти
Хочешь подражать «братскому народу»?
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28.01.2021 12:35 Відповісти
Какая отвратительная рожа... Неудивительно, что его сразу задержали. С такой мордой разгуливать по городу...
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28.01.2021 12:36 Відповісти
Это ему при задержании пикселей дали.
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28.01.2021 15:15 Відповісти
причастность расийской передации... об этом знает весь мир... расследуйте деятельность руководства управлений в донецке и луганске, как они сдавали интересы Украины, как ссались как малые дети, боясь принимать конкретные решения...
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28.01.2021 12:43 Відповісти
А подія була? Ні фото, ні призвіща.
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28.01.2021 12:57 Відповісти
Та нє... Не может бить... Він просто на блокпосту стояв... Затримано розвідника "ЛДНР", терорист дає свідчення про причетність РФ до окупації Донбасу, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 4684
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28.01.2021 13:30 Відповісти
о произволе российских кадровых офицеров по отношению к наемникам РФ из числа местного населения
 Затримано розвідника "ЛДНР", терорист дає свідчення про причетність РФ до окупації Донбасу, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 5072
Бе-е-едненькие наемники.
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28.01.2021 14:57 Відповісти
 
 