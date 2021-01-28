УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12525 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика України
6 617 57
Портнов (304) суд (8030) суддя (1422) Вовк Павло (254) Окружний адмінсуд Києва (377) Буткевич Богдан (432)

Проєкт "Без цензури": Зеленський здає суди Портнову. Як влада заганяє країну в полон судової мафії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Український суд - безжальний та незалежний… від закону і здорового глузду. І про нього сьогодні - похмурий, та все ж оптимістичний випуск "Без цензури" із Богданом Буткевичем.

В останні місяці Україна перебуває у відкритій фазі кризи судової системи. Окружний адмінсуд (він же - "вовчий") скасовує новий правопис, перерозподіляє кримінальні провадження між силовими органами, захищає свого голову Павла Вовка від НАБУ і просто зловтішається з усіх нас.

Суди вкупі з Офісом генпрокурора роблять усе, щоб закрити кримінальну справу НАБУ проти заступника голови Офісу президента Андрія Татарова. КСУ скасовує антикорупційну реформу, потрібну для безвізу, погрожує Україні сепаратизмом і виходом областей. Судова влада остаточно перетворилася на закриту корпорацію, яка не має жодного стосунку до закону, а натомість обслуговує саму себе та своїх кураторів.

Чому Портнов насправді аж геть не виграв суд проти Міносвіти щодо підручників з історії? Тобто виграв, але не те, про що кричить! Де набрехав вірний слуга "русского мира"? Чи справді "вовчий" суд заборонив відзначати пам’ятні дати низки визначних постатей типу Уласа Самчука? Чому Володимир Зеленський дозволяє спруту Андрія Портнову запускати свої "русскомірні" щупальця в тіло української держави? І головне - чому ми все одно переможемо?

Дивіться проект журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Зелена пліснява ,згідно з кремлівським сценарієм,здає все набуте Україною на шляху євроінтеграціі і впевненно втілює кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь " Московію !!!)))
показати весь коментар
28.01.2021 15:37
+10
Папа-Кучма таким чином побудував в Україні клептократично-олігархічний устрій (в якому СБУ, міліція-поліція, прокурори та судді стали гарантією його непохитності). На жаль, без революції (тобто без силового варіанту і без допомоги США, Канади , В.Британії на першому етапі становлення Нової Держави) - об"єктивно вже не обійдемось...
показати весь коментар
28.01.2021 15:37
+10
Зебіли, що ж ви наробили?-
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.

Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....

;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на хє...., не пи...іть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!

На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;

А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...

Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
показати весь коментар
28.01.2021 15:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какая разница или еще потерпеть 100 дней?
показати весь коментар
28.01.2021 15:31 Відповісти
Та нібито посли великої сімки ультимативно надали пошагову інструкцію Зєйлу по реформуванню судової системи. Нібито всі вимоги до Зєйла реальні. Бажано, щоб надали УКраїні ще 12 тисяч інопланетян для призначення на найвищі державні посади.
показати весь коментар
28.01.2021 15:36 Відповісти
Зелена пліснява ,згідно з кремлівським сценарієм,здає все набуте Україною на шляху євроінтеграціі і впевненно втілює кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь " Московію !!!)))
показати весь коментар
28.01.2021 15:37 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Зеленський здає суди Портнову. Як влада заганяє країну в полон судової мафії - Цензор.НЕТ 7478
показати весь коментар
28.01.2021 16:31 Відповісти
Папа-Кучма таким чином побудував в Україні клептократично-олігархічний устрій (в якому СБУ, міліція-поліція, прокурори та судді стали гарантією його непохитності). На жаль, без революції (тобто без силового варіанту і без допомоги США, Канади , В.Британії на першому етапі становлення Нової Держави) - об"єктивно вже не обійдемось...
показати весь коментар
28.01.2021 15:37 Відповісти
З 1991 р. українці обирают досвідченних крадіїв ,колишня партнаменклатура переважно!! З 1994 р. в Україні на грунті колишньої партноменклатури виріс олігархат ,який і керує Україною !!))
показати весь коментар
28.01.2021 15:42 Відповісти
Повністю згоден (дивіться трохи нижче).
показати весь коментар
28.01.2021 15:45 Відповісти
Я добре пам"ятаю передвиборчі кампаніі 1991 і наступних років !!!)))
показати весь коментар
28.01.2021 15:50 Відповісти
Яка судебна мафія??? Всі судді нові і чесні. Порошенко все реформував безповоротно!!!!
показати весь коментар
28.01.2021 15:38 Відповісти
Вселяка люстрована гидота повертається на держпосади (Татаринов та т. п.) !!!))))
показати весь коментар
28.01.2021 15:43 Відповісти
ггг) сколько ж еще у зебилов порошенко будет виноват)
показати весь коментар
28.01.2021 15:46 Відповісти
У Пети Штепа седьмой год виновата.
показати весь коментар
28.01.2021 16:27 Відповісти
так він же розповідав про 144 "успішні" рехворми і судова бала завершена...і "люстрацію" була така "правильна" що повертаються і конституційний суд поскасовував...добре попрацювали папєрдніки тому і викинули на смітник - тільки члени секти "божароса" ніяк не вгамуються..
показати весь коментар
28.01.2021 18:08 Відповісти
Помиляєшся. Порошенко почав шлях реформування , але 73% розумних обрали гундосого. Тепер один з його хазяїв повертає суди овоча. Чи хтось переплутав та Порох знову президент вже рік і 9 місяців ?
показати весь коментар
28.01.2021 15:47 Відповісти
"Порошенко почав шлях реформування..."(с) з того, що залишив без кари тих, хто голосував за Закон 16 січня, ставив на посади Ген. прокурора людей, які розвалили Справу Майдану, привів в МВС Авакяна, який зробив "реформу МВС і поліції" таким чином, що вони стали головними рекетирами в країні, поставив на чолі головних органів, які мали зайнятися зачисткою Країни від корупції в вищих ешелонах таких суб"єктів, які ту саму корупцію й очолили. Залишив контроль за Банківським сектором в руках у олігархів (Ахметова, Новінського, Фірташа та ін.), шляхом входження "в долю" по більшості напрямків і т.д. і т.і.
показати весь коментар
28.01.2021 16:05 Відповісти
Сочувствую. Если у тебя во всем до сих пор виноват Порошенко. Наверное виноват и в томосе и безвизе, международной коалиции по поддержке Украины , в освобождении страны от ********* в сохранении Украины во время войны с срашией. Почему же портнова принес не было? А при гундосом приехал ?
показати весь коментар
28.01.2021 16:19 Відповісти
При нем *
показати весь коментар
28.01.2021 16:25 Відповісти
Порошенко - не виключення, Порошенко - один З ... Зніміть нарешті рожеві окуляри (хоча б тому, щоб усвідомити, що людина, яка знищила надбання Помаранчової Революції (згадайте виступи О.Зінченка), людина, яка "вигнала пару у свисток" Революції Гідності, людина, яка будучи все своє життя "державним діячем" і одночасно зуміла стати одним з найбагатшим олігархом цієї ж держави,- не може бути Народним Лідером (за визначенням). Подивіться навколо себе, послухайте самого себе.
показати весь коментар
28.01.2021 16:29 Відповісти
Порошенко привёл в МВС Авакова, серьёзно? Это либо ложь, либо манипуляция, либо незнание вопроса. И весь текст на таком уровне.
Снова скулёж о "Народном Лидере". Украина парламентско-президентская республика, фюрер или император в ней не предусмотрен. Если Вам известен "Мессия", просто назовите имя. Желательно не того кто умеет рассказывать как не надо было делать, а того кто знает и умеет, и делает, и имеет реальные политические перспективы не подкреплённые олигархическими деньгами.
Попугаев повторяющих - "кто угодно только не Порошенко" хватает. Вас не беспокоит, что Вы поёте в унисон с к кремлёвскими шлюхами?
показати весь коментар
28.01.2021 17:20 Відповісти
Навіщо Вам "месія", якщо Ви такого собі вже обрали? Навіщо Вам "народний лідер", якщо Ви своїми чварами навколо двох сортів "Г" з адептами ЗЕ (читай - ковбаси за 2,20 та смачного "пломбіру") захаращуєте весь інформаційний простір!? Навіщо Ви називаєте будь-кого підспівучами кремлівських шлюх, якщо самі підтримуєте будь-кого, хто саме й підіграє Кремлю в його найголовнішому зовнішньому проекті: "Знищенню України як Держави" (хіба не геніальний Порошенко, двадцять років будучи при владі від Кучми до Себе Любого, не робив з України, що була шостою-сьомою економікою Європи, - однієї з злиденних країн Світу і найбідніших у Європі, "трансформуючи" її багатства разом з іншими "пташенятами гнізда Папи-Кучми", через схематози - в свої особисті)?! Нарешті: Вас - більше ніж 20% (а це набагато більше, ніж було на Майдані) і ви всі (як самі Ви й Ваші однодумці заявляєте) -"пассіонарії, а не диванні адепти ЗЕдебіла"! Зробіть під проводом свого Сивочолого Гетьмана та Полум"яного Революціонера Анті-ЗЕ-Майдан і підніміть Україну! Вам буде Честь і Шана (а від мене особисто 4 б/у ската, які я разом з сином принесу на Банкову, 11).
показати весь коментар
28.01.2021 17:43 Відповісти
Так что там про Авакова?
"Була шостою-сьомою економікою Європи" - это из кремлёвских методичек? Неконкурентноспособная продукция, древнее оборудование, разорванные экономические связи плановой советской "экономики" - Вы про этот "потенциал, загубленный Порошенком"?
показати весь коментар
28.01.2021 17:53 Відповісти
Дивно, а чому вас не турбує *****, шарій, портнов, дубинський, бужанський, ківа, рабінович, мервячук, а тільки Порошенко? Це якесь особисте ?
показати весь коментар
28.01.2021 17:45 Відповісти
Бо я Президентів України з такими прізвищами не знаю! (Подивіться, будь ласка на початок нашої з Вами дискусії і нагадайте Собі її тему. Вибачте.)
показати весь коментар
28.01.2021 17:51 Відповісти
Ти підспівуєш ворогам України, зелербот. А може, ти не тільки Безнос, а й Безмозг ))
показати весь коментар
29.01.2021 08:50 Відповісти
ТП? Проєкт "Без цензури": Зеленський здає суди Портнову. Як влада заганяє країну в полон судової мафії - Цензор.НЕТ 780 Без сумніву - ТП! Проєкт "Без цензури": Зеленський здає суди Портнову. Як влада заганяє країну в полон судової мафії - Цензор.НЕТ 6064
показати весь коментар
29.01.2021 09:53 Відповісти
Ніби до Пороха і після Пороха всі держшахраї по шконках сиділи !!!)))
показати весь коментар
28.01.2021 17:59 Відповісти
Пороху дісталася пограбована казна і знищена армія під час російсько-фашистського нападу. Він ще й своїх грошей доклав для оборони. Підняв армію, економіку, захистив мову і країну. Якби він ще 5 років був при владі, то ми б догнали Польщу. І не його вина, що Аваков зрадив і знищив "Народний фронт".
показати весь коментар
29.01.2021 08:59 Відповісти
Судьи парят над законами , поэтому законных способов вернуть их на землю нет , только самосуды и народный гнев может что то исправить , хотя последствия для государства будут плачевные , но ... лечить уже не получиться надо только ампутировать
показати весь коментар
28.01.2021 15:41 Відповісти
Країні потрібен Майдан 2.0 з поверненням до "заводських налаштувань" (тобто до стану Виборів 1991 року, коли проголосувавши не за Чорновола, а за Кравчука, Україна пішла хибним цивілізаційним шляхом)! На жаль, на перших порах це буде Диктатура Свідомої Патріотичної Меншості (та "попрання прав" тих, хто "думає" шлунком та марить морозивом за 20 копійок), але це треба буде пройти, інакше - смерть!
показати весь коментар
28.01.2021 15:43 Відповісти
Пан Г. Веллс ???)))
показати весь коментар
28.01.2021 15:46 Відповісти
До чого тут "утопія"? Це "найреалістичніша реальність" (інакше наші онуки-правнуки будуть знаходити згадування про Україну виключно в історичних романах).
показати весь коментар
28.01.2021 15:55 Відповісти
Веллс не утопіст ,він фантаст !!)))
показати весь коментар
28.01.2021 15:58 Відповісти
А реально, то я громадянин України,свідомий, та добре усвідомлюю про розумові здібності 73% лохтората ,чи "мудрого наріда" !!!)))
показати весь коментар
28.01.2021 16:02 Відповісти
та ну?
вы не с с сайта Антиколорадоса?
там тоже все очень хорошо знают шо надо шоб все было очень хорошо.... правда необходим ПАП и массовые казни, а так - все круто будет.
та же вата тока в анфас
показати весь коментар
28.01.2021 17:31 Відповісти
ЦН ,іноді буваю на Коррі,але вже з півмісяця не заходив !!!)))
показати весь коментар
28.01.2021 17:55 Відповісти
10 статей в день и уверение в том шо он это пишет, анализируя прессу, почту и прочее и прочее. но х.з., может и 20 часов в сутки сидеть и тупо работать, мож. и получится
показати весь коментар
28.01.2021 17:58 Відповісти
да иначе и не могло быть, это еще др. греки знали ("Мойры" например или "Пифия")
хотя и обидно - мы самая лузерская страна.
чего тока стоит - весело голодать заСралина, а ч-з 7 лет весело опускать немецких пулеметчиков путем нагрузки пулеметов .... засралина.
я х.з., но кроме как "судьбой" это не назвать. ибо такого не могло быть в принципе, не будь "судьбы"
показати весь коментар
28.01.2021 17:27 Відповісти
Зебіли, що ж ви наробили?-
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.

Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....

;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на хє...., не пи...іть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!

На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;

А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...

Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
показати весь коментар
28.01.2021 15:44 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Зеленський здає суди Портнову. Як влада заганяє країну в полон судової мафії - Цензор.НЕТ 8456
показати весь коментар
29.01.2021 09:30 Відповісти
Не заганяє, а загнала. В судах все менше українського, а більше малоросійського-донецького і харківського. Це як ОЗГ, де є лідер, ну ви зрозуміли хто, "бригади": керівники силовиків і різні надбудови для забезпечення рішень лідера ОЗУ через суди, офіс прокурора. А їх економічна основа - різні проекти за рахунок бюджету, одна з них афера-"велике крадівництво" і "закупівля ліків". Класичний приклад дії ОЗУ. На користь кого діють? Є три напрямки - московія, Беня і Ахметка.
показати весь коментар
28.01.2021 15:45 Відповісти
Ну не знаю я ниодного нашего президента что бы мы с ним выйграли. Каждый раз овечка оказывалась сволочным волком! Ворюгой.

Разве, что один был достойный - Черновол, но его тогдашняя власть убила...
показати весь коментар
28.01.2021 15:46 Відповісти
угу, как Навальный - говорил то шо приносило баллы.
он социалистом был, не?
за все хорошее, заСвободу и против всего злого противЗлого
показати весь коментар
28.01.2021 17:33 Відповісти
да...
показати весь коментар
28.01.2021 18:03 Відповісти
Лукавиш, Вавкін, справжнім Президентом був Петро Порошенко. Він єдиний патріот, державник і дипломат державного рівня. І ніяким проросійським гнидам не вдасться його очорнити. За його досягнення така й ненависть ворогів України. А що стосується чорновола, то я добре пам'ятаю, як він пропагував за регіони в унісон донецьким сепаратистам. Підозрюю, що й раніше був не таким вже патріотом.
показати весь коментар
29.01.2021 09:14 Відповісти
Між іншим, чорновол був співкамерником Стуса. Невідомо, хто здав поета і забрав його рукописи, що зникли.
показати весь коментар
29.01.2021 09:32 Відповісти
Оксана Стецьків Між іншим, чорновол був
Отож... невідомо... Тоді кегебешними сексотами були майже всі писаки й керівники громадських організацій...
показати весь коментар
29.01.2021 11:44 Відповісти
Оксана Стецьків Лукавиш, Вавкін, справжн

статки Порошенка за часи президенства зросли в десятки разів! Мені цього достатньо щоб дати йому оцінку. Крапка!
Що стосується Чорновола - всім пофігу що й за що пропагує президен АБИ ВЛАДА БУЛА ЧЕСТНОЮ Й НЕ КРАЛА як твій порох. Як що влада не краде - люди живуть добре!
показати весь коментар
29.01.2021 11:41 Відповісти
Зеленський - не винятковий, він Шостий (з тих, хто призвів до цього). Попередні 5 (включно й Сивочолий) були такими ж самими дійовими особами в загальній п"єсі "Знищення України"!
показати весь коментар
28.01.2021 15:50 Відповісти
Bogdanu dyaka za analitiku.
показати весь коментар
28.01.2021 15:55 Відповісти
патрушев нервничает, в омане договорились, что ЗЕ сдаст Украину за год, а ЗЕ уже два года оправдывается, что ему порохоботы мешают Проєкт "Без цензури": Зеленський здає суди Портнову. Як влада заганяє країну в полон судової мафії - Цензор.НЕТ 288
показати весь коментар
28.01.2021 16:01 Відповісти
не, ну портной реально доиграется
показати весь коментар
28.01.2021 18:19 Відповісти
аппендицит не лечится, аппендицит вырезается и выбрасывается... портнов - это настолько сгнивший придаток, что его даже вырезать не надо, настолько он всё завонял... пусть додохнет...
показати весь коментар
29.01.2021 07:20 Відповісти
Допоки він "додохнет", то ти зігниєш.
показати весь коментар
29.01.2021 09:24 Відповісти
 
 