Проєкт "Без цензури": Зеленський здає суди Портнову. Як влада заганяє країну в полон судової мафії. ВIДЕО

Український суд - безжальний та незалежний… від закону і здорового глузду. І про нього сьогодні - похмурий, та все ж оптимістичний випуск "Без цензури" із Богданом Буткевичем.

В останні місяці Україна перебуває у відкритій фазі кризи судової системи. Окружний адмінсуд (він же - "вовчий") скасовує новий правопис, перерозподіляє кримінальні провадження між силовими органами, захищає свого голову Павла Вовка від НАБУ і просто зловтішається з усіх нас.

Суди вкупі з Офісом генпрокурора роблять усе, щоб закрити кримінальну справу НАБУ проти заступника голови Офісу президента Андрія Татарова. КСУ скасовує антикорупційну реформу, потрібну для безвізу, погрожує Україні сепаратизмом і виходом областей. Судова влада остаточно перетворилася на закриту корпорацію, яка не має жодного стосунку до закону, а натомість обслуговує саму себе та своїх кураторів.

Чому Портнов насправді аж геть не виграв суд проти Міносвіти щодо підручників з історії? Тобто виграв, але не те, про що кричить! Де набрехав вірний слуга "русского мира"? Чи справді "вовчий" суд заборонив відзначати пам’ятні дати низки визначних постатей типу Уласа Самчука? Чому Володимир Зеленський дозволяє спруту Андрія Портнову запускати свої "русскомірні" щупальця в тіло української держави? І головне - чому ми все одно переможемо?

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