Проєкт "Без цензури": Зеленський здає суди Портнову. Як влада заганяє країну в полон судової мафії. ВIДЕО
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Український суд - безжальний та незалежний… від закону і здорового глузду. І про нього сьогодні - похмурий, та все ж оптимістичний випуск "Без цензури" із Богданом Буткевичем.
В останні місяці Україна перебуває у відкритій фазі кризи судової системи. Окружний адмінсуд (він же - "вовчий") скасовує новий правопис, перерозподіляє кримінальні провадження між силовими органами, захищає свого голову Павла Вовка від НАБУ і просто зловтішається з усіх нас.
Суди вкупі з Офісом генпрокурора роблять усе, щоб закрити кримінальну справу НАБУ проти заступника голови Офісу президента Андрія Татарова. КСУ скасовує антикорупційну реформу, потрібну для безвізу, погрожує Україні сепаратизмом і виходом областей. Судова влада остаточно перетворилася на закриту корпорацію, яка не має жодного стосунку до закону, а натомість обслуговує саму себе та своїх кураторів.
Чому Портнов насправді аж геть не виграв суд проти Міносвіти щодо підручників з історії? Тобто виграв, але не те, про що кричить! Де набрехав вірний слуга "русского мира"? Чи справді "вовчий" суд заборонив відзначати пам’ятні дати низки визначних постатей типу Уласа Самчука? Чому Володимир Зеленський дозволяє спруту Андрія Портнову запускати свої "русскомірні" щупальця в тіло української держави? І головне - чому ми все одно переможемо?
Дивіться проект журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.
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Снова скулёж о "Народном Лидере". Украина парламентско-президентская республика, фюрер или император в ней не предусмотрен. Если Вам известен "Мессия", просто назовите имя. Желательно не того кто умеет рассказывать как не надо было делать, а того кто знает и умеет, и делает, и имеет реальные политические перспективы не подкреплённые олигархическими деньгами.
Попугаев повторяющих - "кто угодно только не Порошенко" хватает. Вас не беспокоит, что Вы поёте в унисон с к кремлёвскими шлюхами?
"Була шостою-сьомою економікою Європи" - это из кремлёвских методичек? Неконкурентноспособная продукция, древнее оборудование, разорванные экономические связи плановой советской "экономики" - Вы про этот "потенциал, загубленный Порошенком"?
вы не с с сайта Антиколорадоса?
там тоже все очень хорошо знают шо надо шоб все было очень хорошо.... правда необходим ПАП и массовые казни, а так - все круто будет.
та же вата тока в анфас
хотя и обидно - мы самая лузерская страна.
чего тока стоит - весело голодать заСралина, а ч-з 7 лет весело опускать немецких пулеметчиков путем нагрузки пулеметов .... засралина.
я х.з., но кроме как "судьбой" это не назвать. ибо такого не могло быть в принципе, не будь "судьбы"
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.
Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....
;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на хє...., не пи...іть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!
На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;
А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...
Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
Разве, что один был достойный - Черновол, но его тогдашняя власть убила...
он социалистом был, не?
за все хорошее, заСвободу и против всего злого противЗлого
Отож... невідомо... Тоді кегебешними сексотами були майже всі писаки й керівники громадських організацій...
статки Порошенка за часи президенства зросли в десятки разів! Мені цього достатньо щоб дати йому оцінку. Крапка!
Що стосується Чорновола - всім пофігу що й за що пропагує президен АБИ ВЛАДА БУЛА ЧЕСТНОЮ Й НЕ КРАЛА як твій порох. Як що влада не краде - люди живуть добре!