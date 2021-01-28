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негода (689) Одеська область (2487) снігопад (397) ДСНС (4457)

Зі снігового полону на трасі в Одеській області звільнено майже тисячу людей, - ДСНС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Підрозділи рятувальників Одеського облуправління ДСНС витягли впродовж доби зі снігового полону майже тисячу осіб, зокрема 13 дітей.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в області.

"За період негоди здійснено 63 виїзди на вилучення автотранспортної техніки і розчищення доріг. Завдяки цьому вилучено зі складних ділянок автодоріг 385 одиниць техніки, надано допомогу 995 особам, зокрема 13 дітям", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що для надання допомоги людям, яких звільнили зі снігових заметів працюють 2 стаціонарні і 1 пересувний пункт обігріву, пункт харчування на триста шостому кілометрі автотраси Одеса-Київ.

Підрозділи ДСНС також залучаються до розпилу та прибирання повалених дерев із проїжджої частини автодоріг і прибудинкових територій.

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Топ коментарі
+7
Два года назад тоже говорили: «не голосуйте!» а толку?
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28.01.2021 16:32
+5
Але ніби ж попереджали про снігопади.
Куди ті дятли їхали ...
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28.01.2021 16:23
+5
1000 человек, если каждый расчистил бы 50 метров снега ...
В процессе еще и согрелись бы.
Из снегового плена на трассе в Одесской области освобождена почти тысяча людей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1149
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28.01.2021 16:30
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Але ніби ж попереджали про снігопади.
Куди ті дятли їхали ...
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28.01.2021 16:23 Відповісти
Два года назад тоже говорили: «не голосуйте!» а толку?
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28.01.2021 16:32 Відповісти
Та де ж той плєн? На фото 10 см. снігу.
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28.01.2021 16:26 Відповісти
Якщо на тій фурі літня шосейна резина, то їй і цього достатньо.
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28.01.2021 16:27 Відповісти
НА фіга ??
Адесіти , ставайте на лижі !
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28.01.2021 16:30 Відповісти
1000 человек, если каждый расчистил бы 50 метров снега ...
В процессе еще и согрелись бы.
Из снегового плена на трассе в Одесской области освобождена почти тысяча людей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1149
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28.01.2021 16:30 Відповісти
Только при сильном ветре когда несет снег чем больше чистишь тем больше его наметает
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28.01.2021 16:56 Відповісти
Зі снігового полону на трасі в Одеській області звільнено майже тисячу людей, - ДСНС - Цензор.НЕТ 264

На трассе Одесса-Кучурган, в районе Васильевки уже сутки заблокированы в снегу два автобуса с людьми. Заблокированы порядка 50-ти человек. У людей заканчиваются продукты питания, у автобусов - топливо. МЧС подвезло питьевой воды.
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28.01.2021 16:37 Відповісти
На данный момент все пассажиры автобусов, о которых шла речь выше, находятся дома. Силами неравнодушных людей была создана спасательная группа в количестве 8 внедорожников, которые не только смогли добраться до заблокированных автобусов, но и эвакуировать всех пассажиров. Из снежного плена вывезли 41 человека.

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29.01.2021 13:32 Відповісти
летняя, лысая ,хомяки, все виноваты, только не виноват автодор, это ж не царское дело, дорогу вовремя чистить, лучше выдумать, зимнюю резину на грузовики, на поезда цепи одеть, коментаторы херовы.
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28.01.2021 16:40 Відповісти
А где сама трасса и снегоуборочные машины на ней?
Так во всем мире поступают, перекрывая трассу во время обычного снегопада?
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28.01.2021 17:43 Відповісти
Ждут пока снег закончится потом начнут чистить так как чистить во время снега для них дорого ничего себе не останется
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28.01.2021 19:21 Відповісти
 
 