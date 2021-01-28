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ПАРЄ (806) Росія (47115) Толстой (18) Гончаренко (461) Слуцький Леонід (15)

"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство За кордоном

Представник РФ в ПАРЄ Леонід Слуцький і український делегат Олексій Гончаренко влаштували словесну перепалку під час засідання Асамблеї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Слуцький звинуватив Гончаренка в тому, що той ображає Путіна і процитував приказку: "Собака гавкає - караван іде".

Гончаренко у відповідь звинуватив російську делегацію в тому, що її члени поводяться, як в Держдумі РФ, і у відповідь процитував ще одне народне творіння: "Это там вы - граф Толстой, а здесь вы - просто ... простой".

Також читайте: "Ця ПАРЄ давно зламалася, нову так і не принесли", - Кулеба

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+170
гідна відповідь кацапському лайну)))
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28.01.2021 17:11
+75
XDDDD

"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6862
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28.01.2021 18:50
+61
Кто скоро начнет уважать? зе-бобики? Вряд ли оно ему надо. Украину в ПАСЕ он представляет достойно. Во времена прошлого созыва ему хоть Береза помогал, а теперь он один, остальные члены нашей делегации или никакие, или работают на кремль.
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28.01.2021 17:36
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А ти бачив що він про свобак до цього казав. Це просто епізод з тролінгу Гончаренка рашистів протягом останнії кількох днів..
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28.01.2021 18:04 Відповісти
у кацапопитека бомбануло...
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29.01.2021 02:19 Відповісти
Молодец!
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28.01.2021 17:47 Відповісти
А що, "графу Толстому" Лавров з Машкою не повідомили, що Путіна вже почали у Росії "зливать", і він - вже не "священна корова"?
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28.01.2021 17:50 Відповісти


Serbin Sergiy@SerbinSergiy 11 ч

Пуйло у відкриту погрожує війною США і Європі:
"Санкції підвищують рівень військового конфлікту".
А ще ж рік тому були навіть корисними.
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28.01.2021 18:35 Відповісти
Молодец Лёха!
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28.01.2021 17:51 Відповісти
"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2928
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28.01.2021 17:54 Відповісти
Льоша вміє дати кацапам під дих "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6441 "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6441 "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6441
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28.01.2021 17:58 Відповісти
+
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28.01.2021 22:25 Відповісти
Гончаренку повага і респект !!👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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28.01.2021 18:08 Відповісти
Леха молодец, ткнул их мордой в навоз...
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28.01.2021 18:09 Відповісти
навоз для кацапа дом родной, живут в гавне, скульптуры лепят, срут в дырку, зимой сталагниты с гавна от потолка до плинтуса "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 7138
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29.01.2021 16:32 Відповісти
Молодець Олексій - ось так би всі кацапів у їх же гівно мордою!!!
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28.01.2021 18:11 Відповісти
Красавчик!!!
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28.01.2021 18:17 Відповісти
Молодец, красава!
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28.01.2021 18:18 Відповісти
а здесь вы член простой
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28.01.2021 18:22 Відповісти
Ріфмується!
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28.01.2021 18:25 Відповісти
"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5455
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28.01.2021 18:33 Відповісти
ГГГГо-о-осподи,а що на це скажуть скобеєва і солов"йов?! Хана нам,братця.За тиждень лайно із їхніх вонючих пащ буде ллятись на наші бідні голови...Але подивитись парашеську тележопу буде таки цікаво,хоча би для того,щоби насолодитися їхнім шакалячим скавучанням і істеричним тявканням. Респект Гончаренку,молодця,поставив раком перед Європою мацькавськава пса!
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28.01.2021 18:37 Відповісти
Російських свиней треба тримати в хліві, а то весь світ засеруть... Русіш швайн він і в Африці русіш швайн.
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28.01.2021 18:47 Відповісти
Слуцкий,это та гнида,которая любит за лобки журналисток хвататься. Надо было сказать лобок босой.
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28.01.2021 18:48 Відповісти
Молодец Алексей, смело, напористо, патриотично, честно.»
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28.01.2021 18:48 Відповісти
"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2734
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28.01.2021 18:48 Відповісти
"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 4683 "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2777
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28.01.2021 18:48 Відповісти
XDDDD

"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6862
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28.01.2021 18:50 Відповісти
Жеееесть...
"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 7655
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28.01.2021 19:24 Відповісти
Как тонко, с литературным изыском помечено.
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28.01.2021 20:10 Відповісти
"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2748 "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2748 "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2748
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28.01.2021 22:10 Відповісти
Офіс президента України не підтримує українську делегацію у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ)

Про це в ефірі "Прямого" заявив член української делегації в ПАРЄ і народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
"Колеги з усіх фракції, крім ОПЗЖ, займають проукраїнську позицію. Я не бачу тут ніяких коливань. Сьогоднішнє голосування це підтвердило. Всі голосували, окрім представників ОПЗЖ, проти того, щоб дати Росії тут працювати. В усіх фракції є проукраїнське бажання. Щодо комунікації з офісом президента. Тут, чесно кажучи, її особливо не відчуваю.
Якраз у 2019 році - це нас і підвело. Тоді у нас який був досвід, що коли ми маємо проблеми в самій Асамблеї, які ми не можемо вирішити, ми звертались до президента, на той момент Порошенка. І він включався і допомагав. Така ситуація склалась у нас влітку 2019 року, ми тоді звернулись за зустріччю з Зеленським і він з нами не зустрівся. І сьогодні, я не дуже відчуваю роботу Офісу президента, а щодо колег по делегації, то вони всі намагаються захищати Україну", - заявив Гончаренко.
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28.01.2021 19:10 Відповісти
Льоха атжигает )))))) зачОт кампаньеро !))
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28.01.2021 19:18 Відповісти
Приятный молодой человек, хороший английский и за словом в карман не лезет, не нужно стесняться говорить подонкам о том что они подонки.
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28.01.2021 19:27 Відповісти
та цих Толстих на паРашi, як собак нерiзаних...i всi родичi того самого Толстого, ага...близькi))
пуй прАстой) мурло ёпта...


"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2745

"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5208

"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 9749
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28.01.2021 19:27 Відповісти
фіноугорська рожа з ординськими рисами обличчя
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29.01.2021 15:17 Відповісти
що так і сказав "фуй простой"? "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 611
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28.01.2021 19:45 Відповісти
Олексій - це наша гордість у ПАСЕ. Справжній син України! "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 57
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28.01.2021 19:49 Відповісти
Молодець ! Що тут добавиш ? Молодець !
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28.01.2021 19:51 Відповісти
"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 9397
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28.01.2021 19:52 Відповісти
Ті ні , просто руськоненависник , чого кацапню боятися ? Hехай вони самі від себе жахаються !
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28.01.2021 20:04 Відповісти
русько?

рассеяноненавистник. какое отношение рассеяне, кацапо-орда то есть, имеют к Руси?
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28.01.2021 20:49 Відповісти
Слухай !А сходи ти на туди , куди Гончаренко послав кацапів ,"русіст германський " , і не порти своїми ідеями скрепними іншим настрій
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28.01.2021 22:10 Відповісти
не псуй! настрій... краще вчи мову, зкацаплене нещастя.)
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29.01.2021 08:01 Відповісти
Підгоряє ? Не вчи вченого їсти хліба печеного , тролику кацапсінський ( ти , дурнику , про параметр "автозаміна ворд" чув - особисто для тебе , немічного, підкреслене слово залишив ) , сиди під своїм германським прапорцем і не підвивай , "щастя мокшанське" , а як буде геть важкувато - поскавчи у бік " собіратєльніци земєль" ! Бувай , "возрождатєль Русі " !
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29.01.2021 12:35 Відповісти
пiдгорАє у тебе, недолуге)
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29.01.2021 12:49 Відповісти
Кацапенятко ! Это только у кацапов "подгорАет" Хотів тебе одним чудовим словом українським назвати " убогий" , але в силу того , що в одному з районів України у це слово вкладають трішки інше значення аніж до нього звикла решта суспільства , вирішив твою єдину звивину не напружувати ; відпочинь ," недогойданий ", невже і досі до тебе не дійшло те що своїм дзявканням мене не зачепиш ? Бувай , мокша болотяна смердюча !
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29.01.2021 16:23 Відповісти
українською називають вбогий, бо убогий то на твому свинособачому.))
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29.01.2021 16:26 Відповісти
Морфосинтаксичні ознаки
відм. однина (чол. р.) однина (жін. р.) однина (сер. р.) множина Н. убо́гий убо́га убо́ге убо́гі Р. убо́гого убо́гої убо́гого убо́гих Д. убо́гому убо́гій убо́гому убо́гим З. убо́гого (іcт.)
убо́гий (неіст.) убо́гу убо́ге убо́гих (іст.)
убо́гі (неіст.) О. убо́гим убо́гою убо́гим убо́гими М. убо́гім
убо́гому убо́гій убо́гім
убо́гому убо́гих
у-бо́-гий
Прикметник, відмінювання 1a.
Префікс: у-; корінь: -бог-; закінчення: -ий. ВимоваМФА: []"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5422 прослухати вимову?, файлУФ: []Семантичні властивостіЗначенняякий живе в нестатках, злиднях; бідний; протилежне багатий недостатньо забезпечений матеріально; небагатий, незаможнийу знач. ім. бідна людинастарець, жебрак . Бувай , злидень !
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29.01.2021 16:35 Відповісти
Лев смотрит на нащадка и переворачивается."Лучче б ты был конченным наркоманом,и зачем я этим кацап...здам,"Войну и мир" написал они же понятия местами меняют".А кто знает может в паспорте ошибка и оно Толстый.
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28.01.2021 20:16 Відповісти
Прошу на Бис раз десять "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 7116
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28.01.2021 20:17 Відповісти
Оце шие красава
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28.01.2021 20:33 Відповісти
Згадалось:
Це він на масковіі граф, а в Одесі він був би єлє-єлє поц. "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5147
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28.01.2021 20:37 Відповісти
Коротко,ясно,доходчиво...вот так и надо,а то зелень мямлит как хером подавилась.
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28.01.2021 20:47 Відповісти
Этот праправнучек Льва Толстого еще одно подтверждение прописной истины что
НА ПОТОМКАХ ВЕЛИКИХ ПРИРОДА ОТДЫХАЕТ.
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28.01.2021 20:52 Відповісти
Достойно мокнул, зауважал
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28.01.2021 21:07 Відповісти
Красавец! Окунул их в унитаз знатно! Смотрю частенько Гончаренко в Ютубе,-рубит холопов положено! "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 3783
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28.01.2021 21:47 Відповісти
...как положено...
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28.01.2021 21:48 Відповісти
Шо то графьев развелося дохрена, всех и не прокормишь.
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28.01.2021 21:50 Відповісти
Головне те, що в кацапії президент *****!!!
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28.01.2021 22:07 Відповісти
жалко, что он так и не сказал, кто именно он простой, а только намекнул "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2056
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28.01.2021 22:44 Відповісти
Кому надо, те поняли. А для европейцев все равно будет " непереводимая игра идиоматических выражений".
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29.01.2021 02:10 Відповісти
а вот я как раз и сокрушаюсь, что европейцы ни хрена не поняли! "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 4986
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29.01.2021 02:13 Відповісти
кацап понял только то, что он сказал в конце на рузком "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5741
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28.01.2021 22:44 Відповісти
Красиво "надел его на бутылку"!, Пусть срань мокшанская не забывает что ее место у параши.
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28.01.2021 22:51 Відповісти
Русский граф, это тот, кто лакает бояру графинами?
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28.01.2021 23:29 Відповісти
Правильно відповів свинособаці!
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28.01.2021 23:32 Відповісти
молодец, умную вещь сказал!
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28.01.2021 23:58 Відповісти
А на посту президента он тоже так смог бы, а не блеял, как нынешняя прокладка.
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29.01.2021 02:45 Відповісти
Ото панунцію ЗЕ потрібно вчитсь , вчтсь і вчитись у красави і розумнички Гончаренка,як розмовляти із москоб-дями і ставити оту паскудну,вонючу,неуцьку(розмовляють горедипломати у ПАРЄ тільки руцькою мовою,бо інших Создатель не дав талану вивчити) , хамську,брехливу до нємогу кремлекозлоорду у різні непристойні "сексопози" перед усім світовим співтовариством,а ще із файним юморком,та таким,що аж пупики люди надіривали би від реготу над козломордими. Отае,панунцю ЗЕ потрібно із тими б-дями розмовляти і не інакше!
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29.01.2021 08:05 Відповісти
Гончаренко молодец, за словом в карман не лезет. В СЕ, где все собираются только лишь потрындеть, он идеально подходит. Человек на своем месте.
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29.01.2021 10:12 Відповісти
Молодець! А краще було б дістати з кишені маленький пістолетiк , і вистрілити в голову слуцькеру і товстому ((:
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29.01.2021 10:24 Відповісти
А що значить не можно ображати? Я щось пропустив? Хтось образив *****? Цікаво, як?
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29.01.2021 11:31 Відповісти
Свинособаки розперезались бо давно батогами не пряжені.
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29.01.2021 12:44 Відповісти
Не люблю Альошу, але слід віддати належне ))
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29.01.2021 14:09 Відповісти
фіноугри з Орди і тут тобі графи, цирк "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 9855
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29.01.2021 15:16 Відповісти
Граф Толстой, был ещё при жизни фигурой анекдотичной...
Едет дачный поезд мимо Ясной Поляны.
Пассажир проводнику:
-- Скажите, а Лев Николаевич сегодня будет землю пахать -- мы его увидим?
-- Граф перед дачными поездами не пашет, только перед курьерскими...
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29.01.2021 15:27 Відповісти
Лёха конечно кусок дерьма, но в данном случае он прав))))))
Снимаю шляпу)
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29.01.2021 15:30 Відповісти
О.Гончаренко молодець, честь йому і хвала!
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20.04.2021 15:33 Відповісти
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