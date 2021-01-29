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У Нікополі затримали чоловіка, який кинув на територію дитсадка саморобний вибуховий пристрій, - Нацполіція. ВIДЕО

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У Дніпропетровській області поліція затримала чоловіка, який підірвав саморобний вибуховий пристрій на території дитячого садка в Нікополі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Вчора, 27 січня, близько 13 години в поліцію надійшло повідомлення від завідуючої дитячим садком у місті Нікополі про вибух поблизу котельні на території закладу. Під час огляду слідчо-оперативна група вилучила залишки невідомого саморобного вибухового пристрою і направила їх на експертизу.

Унаслідок оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили 37-річного чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в хуліганських діях. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Дивіться також: Поліція розслідує вибух на території дитячого садочка у Вінниці за статтею про незаконне поводження зі зброєю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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Засунуть ему в сраку самодельное устройство и взорвать.
Нет, ну какой надо быть отбитой мразью, чтобы кидать подобное на территорию детсада?
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28.01.2021 19:03 Відповісти
засунуть и обмотать изолентой...
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28.01.2021 20:56 Відповісти
Это тебе не мелочь по карманам тырить... (с)
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28.01.2021 19:09 Відповісти
где подельник? их там двое было. Трахать в сраку парнишку следующие 7 лет.
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28.01.2021 20:32 Відповісти
поколение тиктокеров, избиратель-приколист - это обезьяна с гранатой..
у хйла, зелёных и рыгоаналов большие надежды на этих беззаботных жлобов и их силиконо-айфоновых половинок
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28.01.2021 21:33 Відповісти
Данило, ты лучший! Из пяти человек, прокомментировавших этот материал, только тебе удалось вскрыть связь Зеленского с этим безмозглым дегенератом. Мне кажется, ты далеко пойдёшь. Как когда-то говорили, к борьбе за дело партии будь готов! И следовал ответ: "Всегда готов!" Вот ты, Данило, как мне кажется, уже готов. Так держать, Данило!
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29.01.2021 11:05 Відповісти
.. ничо не понял, но очень интересно
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29.01.2021 11:21 Відповісти
больной ублюдок. его за это нужно Линчевать!
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29.01.2021 06:13 Відповісти
Обов"язково знайти і поламать руки, ноги, ребра....По любе!
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29.01.2021 08:28 Відповісти
тупое животное
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29.01.2021 09:03 Відповісти
 
 