У Нікополі затримали чоловіка, який кинув на територію дитсадка саморобний вибуховий пристрій, - Нацполіція. ВIДЕО
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У Дніпропетровській області поліція затримала чоловіка, який підірвав саморобний вибуховий пристрій на території дитячого садка в Нікополі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Вчора, 27 січня, близько 13 години в поліцію надійшло повідомлення від завідуючої дитячим садком у місті Нікополі про вибух поблизу котельні на території закладу. Під час огляду слідчо-оперативна група вилучила залишки невідомого саморобного вибухового пристрою і направила їх на експертизу.
Унаслідок оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили 37-річного чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в хуліганських діях. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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Нет, ну какой надо быть отбитой мразью, чтобы кидать подобное на территорию детсада?
у хйла, зелёных и рыгоаналов большие надежды на этих беззаботных жлобов и их силиконо-айфоновых половинок