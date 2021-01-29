УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6793 відвідувача онлайн
Новини Відео Суспільство Коронавірус і карантин
4 848 45
вакцина (3528) карантин (16095) Росія (47118) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Ніхто російську вакцину "Супутник V" в Україні не реєструватиме, - Степанов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні не реєструватимуть вакцину російського виробництва "Супутник V".

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МОЗ заявив у ході онлайн-брифінгу.

За словами міністра, одна політична сила "влаштувала істерію" з приводу реєстрації російської вакцини "Супутник V".

"Відразу можу сказати, можете істерити ще дуже довго. Ніхто російську вакцину в країні реєструвати не буде", - додав Степанов.

У той же час, глава МОЗ підкреслив, що вакцинація від коронавірусу в країні почнеться вчасно.

Читайте: Європейський регулятор схвалив використання вакцини проти COVID-19 AstraZeneca

Нагадаємо, російська вакцина "Супутник V" досі не пройшла третього етапу клінічних випробувань. ВООЗ не підтвердила, що препарат можна використовувати. Однак в Росії на це не звертають уваги і прищеплюють людей. До речі, вже зафіксували повторні випадки інфікування коронавірусом після такої вакцинації.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Ну чому??? Для зебілів я би її дозволив. Їм все одно яка різниця.
показати весь коментар
29.01.2021 09:44
+6
Степашке верить - себя не уважать! Напомните, кто говорил, что если эффективность вакцины будет меньше 70%, ее применять в Украине не будут? А чем степашка собирается начинать вакцинацию в феврале? Не 50%-м ли китайским фуфломицином?
показати весь коментар
29.01.2021 09:53
+6
На авианосце адмирал Кузя после сварочніх работ начался пожар... Никто российскую вакцину "Спутник V" в Украине регистрировать не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 9944в ремонтном доке...один ДОК уже утопили...которій изготовила Норвегия для дохлого СССР....рюскіе рукожопікі везде мастаки...
показати весь коментар
29.01.2021 09:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну чому??? Для зебілів я би її дозволив. Їм все одно яка різниця.
показати весь коментар
29.01.2021 09:44 Відповісти
Я бы не стал верить тому что он говорит. Как показывает практика - иногда он говорит правду, но очень редко...
показати весь коментар
29.01.2021 09:48 Відповісти
Также как и ЗЕбанутый приписдент, для которого слово "правда" - ругательное.
показати весь коментар
29.01.2021 09:50 Відповісти
Никто российскую вакцину "Спутник V" в Украине регистрировать не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 5282 Никто российскую вакцину "Спутник V" в Украине регистрировать не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 5282 Никто российскую вакцину "Спутник V" в Украине регистрировать не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 5282 А Степанову не укол, а клизьму ведровую поставить. Из его стутника. В виде премии из мацквы.
показати весь коментар
29.01.2021 09:48 Відповісти
Ніхто російську вакцину "Супутник V" в Україні не реєструватиме, - Степанов
----------------
з"явиться "чорний ринок" вакцинування Спутніком 5..
для "віруючих в рашен медицину"...
з майже гарантованою доставкою до клієнта НЕ В ХОЛОДИЛЬНИКУ.. *Ніхто російську вакцину "Супутник V" в Україні не реєструватиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 3937
---------

*В проводимом в России пострегистрационном клиническом исследовании Ніхто російську вакцину "Супутник V" в Україні не реєструватиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 9814 «Спутник V» участвуют 40 000 добровольцев.
Клинические испытания «Спутник V» объявлены в ОАЭ, Индии, Венесуэле и Беларуси.

«Строго говоря, вакцина не может даже пять минут находиться выше -18 градусов», -


объяснил Глушков. При этом международным стандартом для перевозки медицинских препаратов уже более 50 лет является диапазон +2 - +8 градусов. Под этот стандарт давно выстроена вся мировая, в том числе российская, фармацевтическая логистика. Таким образом, запрет на превышение температуры -18 стал масштабной логистической проблемой.

https://meduza.io/feature/2021/01/14/vaktsina-sputnik-v-dolzhna-vse-vremya-nahoditsya-pri-temperature-minus-18-i-nizhe-v-rezultate-ee-okazalos-ne-v-chem-hranit-i-perevozit
показати весь коментар
29.01.2021 10:38 Відповісти
Так и написать на этикетке - Ахтунг! Только для зебилов!!
показати весь коментар
30.01.2021 16:40 Відповісти
І яка ж політсила істерить? Невже ЗАЖОПу?
показати весь коментар
29.01.2021 09:45 Відповісти
а что ты имеешь против лидирующей партии "мудрого нариду" быдлостана?
показати весь коментар
29.01.2021 09:49 Відповісти
Ліве крило Партії Регионів.
показати весь коментар
29.01.2021 09:50 Відповісти
Получается слуга урода...
показати весь коментар
29.01.2021 10:23 Відповісти
************ надо обколоть спутником
показати весь коментар
29.01.2021 10:06 Відповісти
По три раза. Шоб доказали как они любят Макшанию.
показати весь коментар
30.01.2021 16:42 Відповісти
Партия за пуйло..
показати весь коментар
29.01.2021 10:14 Відповісти
А раньше это сказать нельзя было? Или команда не поступала?
показати весь коментар
29.01.2021 09:48 Відповісти
была надежда пропихнуть не меняя название...
Теперь понимают что смогут пропихнуть только через Китай - сменив бирку.
показати весь коментар
29.01.2021 09:51 Відповісти
Хм. Нефть, газ, уголь, ядерное топливо...и прочее - можно, вакцину НИЗЗЗЯ! Это американские хозяева так распорядились?! Так пусть свою дают....нет? Вот как то так хреново всё выглядит.
показати весь коментар
29.01.2021 09:50 Відповісти
Звісно що ніззя, з колоній качають лише копалини, а не технології.
показати весь коментар
29.01.2021 09:51 Відповісти
Не знаю о чем ты там бредишь, но перечисленное, если не устраивать пожары и аварии вроде, как на организм никак не влияют.

И хреново выглядит прямое вмешательство в работу организма муйни, что не зарегистрирована ВОЗ и МОЗ и еффективность которой под очень большим вопросом.

Но ты не расстраивайся ежай в мордор или ордлдор и ширнись етой бодягой. Можешь как Медведчук на камеру, который якобы привился еще осенью.
показати весь коментар
29.01.2021 10:07 Відповісти
узбагойся активный щебень.
показати весь коментар
29.01.2021 10:12 Відповісти
Да я спокоен. Ты уже вмазался спутником и на мозговую деятельность повлияло?
Кстати, если ты меня считаешь активным, то себя как противоположность, пассивным???
КА-РА-УЛь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)))))))))))))))))))))))))
показати весь коментар
29.01.2021 10:49 Відповісти
Никто российскую вакцину "Спутник V" в Украине регистрировать не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 2978
показати весь коментар
29.01.2021 09:51 Відповісти
Степашке верить - себя не уважать! Напомните, кто говорил, что если эффективность вакцины будет меньше 70%, ее применять в Украине не будут? А чем степашка собирается начинать вакцинацию в феврале? Не 50%-м ли китайским фуфломицином?
показати весь коментар
29.01.2021 09:53 Відповісти
Фуфломицин Путлера рано или поздно спасет РАБссию... Никто российскую вакцину "Спутник V" в Украине регистрировать не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 8995
показати весь коментар
29.01.2021 09:54 Відповісти
А зря, сократили бы популяцию ваты
показати весь коментар
29.01.2021 09:55 Відповісти
Зачит зарегистрируют)) Степанов типа дистанцируется от факта регистрации..типа он не в доле..и заодно общественное мнение пробивает
показати весь коментар
29.01.2021 09:55 Відповісти
зачем же так категорично ? можно и взять немного . фанаты ОПЗЖ с удовольствием себе ее уколет . заодно и электорат этой партии уменьшится
показати весь коментар
29.01.2021 09:55 Відповісти
Справедливость требует вступиться за расейских "специалистов":
Тут была новость, вот выдержки:
"что вакцина от Novavax является эффективной на 95,6% против основного штамма, и на 85,6% против новой разновидности вируса.
Novavax также объявил о результатах второй фазы исследования, проведенного в Южной Африке, где бурлит другой, "африканский" штамм коронавируса. Эффективность вакцины там составляла около 49,4%.Источник: https://censor.net/ru/n3244790
Как видим, эффективность вакцины сильно зависит от штамма. Так вот, расиянцы свой "спутник в" пытались сделать много лет назад против разработанного ими же коронавируса, того, первого штамма, который они применили в Китае, возможно, там эффективность была у расиянцев выше статистической погрешности.
показати весь коментар
29.01.2021 09:56 Відповісти
Да, сначала придумывают противовирусную вакцину , а потом вирус запускают в народ
показати весь коментар
29.01.2021 10:08 Відповісти
Военные убийцы вирусологи придумывают одновременно и биологическое оружие и антидот для "своих".
показати весь коментар
29.01.2021 10:11 Відповісти
возможно, там эффективность была у расиянцев выше статистической погрешности. Ніхто російську вакцину "Супутник V" в Україні не реєструватиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 2221
показати весь коментар
29.01.2021 11:20 Відповісти
Кстати, Китай вроде первым "победил" вспышку...
показати весь коментар
29.01.2021 11:41 Відповісти
На авианосце адмирал Кузя после сварочніх работ начался пожар... Никто российскую вакцину "Спутник V" в Украине регистрировать не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 9944в ремонтном доке...один ДОК уже утопили...которій изготовила Норвегия для дохлого СССР....рюскіе рукожопікі везде мастаки...
показати весь коментар
29.01.2021 09:57 Відповісти
Зачем министру мозги? Почему министр должен быть проукраинским (в смысле, не на словах, а на деле)? Потому, что такому министру будет очевидно, что регистрация вражеской ПСЕВДОвакцины выгодна Украине. Вакцинироваться ей будет вата. Вот и послушаем медведчуковскую комарилью об эффективности этой "вакцины" после массовых заражений вакцинированных.
показати весь коментар
29.01.2021 09:57 Відповісти
Степанов претендует на право быть Последней инстанцией, народа Украины?
Что оно? Нормальной не положено, вражеской тоже, а вам может быть какой то фуфломицин за бешенные деньги в его карман. Очередной божок выискался.
показати весь коментар
29.01.2021 10:02 Відповісти
Когда говорится про расейский спутник, слово "вакцину" нужно брать в кавычки
показати весь коментар
29.01.2021 10:05 Відповісти
Судя по официальной агитке по прививке, в России живёт уже меньше 114 млн человек...
Или будет жить к концу года после вакцинации...
Или мы чего-то не знаем...

.
.
Ніхто російську вакцину "Супутник V" в Україні не реєструватиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 1467
показати весь коментар
29.01.2021 10:23 Відповісти
Все мы знаем. Существует такое понятие как индекс зерна. Чтобы в стране не было голода, нужно производить не менее 1 тоння зерна в год на 1 жителя. Голода в России нет. Выращено в сезоне 2019-2020 почти 110 миллионов тонн зерна. 40 миллионов отгружено на экспорт. Чистый остаток - 70 миллионов тонн. В России 70 миллионов жителей! Так что 68,6 миллионов жителей это почти все кацапы.
Кроме того, заселение китайцами Сибири и Зауралья четко говорит о том, что Сибир пуста, людей там нет. Астронавты НАСА постоянно мониторят состояние освещенности территорий в ночное время. По уровню освещенности тоже легко определяется плотность населения. НАСА утверждает, что кацапов по состоянию на 2010 год было не более 84 миллионов. С учетом падежа кацапов от бояры и прочих суррогатов, получаются те же 70 миллионов придурков на сегодняшний день.
показати весь коментар
29.01.2021 10:40 Відповісти
Шо, *************, струхнуло? Похоже, интернет полистало, ага. Понял крысеныш вороватый, что прокацапские ******* только в ОПе да ОПЗЖопе заходят, а в целом по Украине можно и отгрести за свои финты ватно-откатные.
показати весь коментар
29.01.2021 10:27 Відповісти
У проведеному в Росії післяреєстраційний клінічному дослідженні беруть участь 40 000 добровольців.

Клінічні випробування «Супутник V» оголошені в ОАЕ, Індії, Венесуелі та Білорусі.

у Африці,виявляється,вже вакцинують.. Ніхто російську вакцину "Супутник V" в Україні не реєструватиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 9509
показати весь коментар
29.01.2021 11:52 Відповісти
Тільки спробуйте, с.и
показати весь коментар
29.01.2021 12:00 Відповісти
Тільки спробуйте, с.и
показати весь коментар
29.01.2021 12:00 Відповісти
Ніхто російську вакцину "Супутник V" в Україні не реєструватиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 6304
показати весь коментар
29.01.2021 14:40 Відповісти
И опять он и его переводчик в общественном месте без средств индивидуальной защиты!!!
Где хоть один протокол на этого гражданина? Или у нас министры уже незаразные? Вот все заразные потенциально - но он нет? Что за блин ...
показати весь коментар
09.02.2021 13:57 Відповісти
 
 