Ніхто російську вакцину "Супутник V" в Україні не реєструватиме, - Степанов. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні не реєструватимуть вакцину російського виробництва "Супутник V".

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МОЗ заявив у ході онлайн-брифінгу.

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За словами міністра, одна політична сила "влаштувала істерію" з приводу реєстрації російської вакцини "Супутник V".

"Відразу можу сказати, можете істерити ще дуже довго. Ніхто російську вакцину в країні реєструвати не буде", - додав Степанов.

У той же час, глава МОЗ підкреслив, що вакцинація від коронавірусу в країні почнеться вчасно.

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Нагадаємо, російська вакцина "Супутник V" досі не пройшла третього етапу клінічних випробувань. ВООЗ не підтвердила, що препарат можна використовувати. Однак в Росії на це не звертають уваги і прищеплюють людей. До речі, вже зафіксували повторні випадки інфікування коронавірусом після такої вакцинації.