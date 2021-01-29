Ніхто російську вакцину "Супутник V" в Україні не реєструватиме, - Степанов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні не реєструватимуть вакцину російського виробництва "Супутник V".
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МОЗ заявив у ході онлайн-брифінгу.
За словами міністра, одна політична сила "влаштувала істерію" з приводу реєстрації російської вакцини "Супутник V".
"Відразу можу сказати, можете істерити ще дуже довго. Ніхто російську вакцину в країні реєструвати не буде", - додав Степанов.
У той же час, глава МОЗ підкреслив, що вакцинація від коронавірусу в країні почнеться вчасно.
Нагадаємо, російська вакцина "Супутник V" досі не пройшла третього етапу клінічних випробувань. ВООЗ не підтвердила, що препарат можна використовувати. Однак в Росії на це не звертають уваги і прищеплюють людей. До речі, вже зафіксували повторні випадки інфікування коронавірусом після такої вакцинації.
Будь ласка, зачекайте...
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з"явиться "чорний ринок" вакцинування Спутніком 5..
для "віруючих в рашен медицину"...
з майже гарантованою доставкою до клієнта НЕ В ХОЛОДИЛЬНИКУ.. *
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*В проводимом в России пострегистрационном клиническом исследовании «Спутник V» участвуют 40 000 добровольцев.
Клинические испытания «Спутник V» объявлены в ОАЭ, Индии, Венесуэле и Беларуси.
«Строго говоря, вакцина не может даже пять минут находиться выше -18 градусов», -
объяснил Глушков. При этом международным стандартом для перевозки медицинских препаратов уже более 50 лет является диапазон +2 - +8 градусов. Под этот стандарт давно выстроена вся мировая, в том числе российская, фармацевтическая логистика. Таким образом, запрет на превышение температуры -18 стал масштабной логистической проблемой.
https://meduza.io/feature/2021/01/14/vaktsina-sputnik-v-dolzhna-vse-vremya-nahoditsya-pri-temperature-minus-18-i-nizhe-v-rezultate-ee-okazalos-ne-v-chem-hranit-i-perevozit
Теперь понимают что смогут пропихнуть только через Китай - сменив бирку.
И хреново выглядит прямое вмешательство в работу организма муйни, что не зарегистрирована ВОЗ и МОЗ и еффективность которой под очень большим вопросом.
Но ты не расстраивайся ежай в мордор или ордлдор и ширнись етой бодягой. Можешь как Медведчук на камеру, который якобы привился еще осенью.
Кстати, если ты меня считаешь активным, то себя как противоположность, пассивным???
КА-РА-УЛь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)))))))))))))))))))))))))
Тут была новость, вот выдержки:
"что вакцина от Novavax является эффективной на 95,6% против основного штамма, и на 85,6% против новой разновидности вируса.
Novavax также объявил о результатах второй фазы исследования, проведенного в Южной Африке, где бурлит другой, "африканский" штамм коронавируса. Эффективность вакцины там составляла около 49,4%.Источник: https://censor.net/ru/n3244790
Как видим, эффективность вакцины сильно зависит от штамма. Так вот, расиянцы свой "спутник в" пытались сделать много лет назад против разработанного ими же коронавируса, того, первого штамма, который они применили в Китае, возможно, там эффективность была у расиянцев выше статистической погрешности.
убийцывирусологи придумывают одновременно и биологическое оружие и антидот для "своих".
Что оно? Нормальной не положено, вражеской тоже, а вам может быть какой то фуфломицин за бешенные деньги в его карман. Очередной божок выискался.
Или будет жить к концу года после вакцинации...
Или мы чего-то не знаем...
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Кроме того, заселение китайцами Сибири и Зауралья четко говорит о том, что Сибир пуста, людей там нет. Астронавты НАСА постоянно мониторят состояние освещенности территорий в ночное время. По уровню освещенности тоже легко определяется плотность населения. НАСА утверждает, что кацапов по состоянию на 2010 год было не более 84 миллионов. С учетом падежа кацапов от бояры и прочих суррогатов, получаются те же 70 миллионов придурков на сегодняшний день.
Клінічні випробування «Супутник V» оголошені в ОАЕ, Індії, Венесуелі та Білорусі.
у Африці,виявляється,вже вакцинують..
Где хоть один протокол на этого гражданина? Или у нас министры уже незаразные? Вот все заразные потенциально - но он нет? Что за блин ...