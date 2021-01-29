Закон про реформу "Укроборонпрому" має корупційні ризики, - експерти. ВIДЕО

Законопроєкт №3822 передбачає приховану приватизацію майна військово-промислового комплексу.

Про це голова Ради громадського контролю НАБУ Марк Савчук заявив під час круглого столу з питань державної політики у сфері військово-промислового комплексу і реформи "Укроборонпрому", який відбувся в "Українських новинах", передає Цензор.НЕТ.

За словами Марка Савчука, законопроєкт 3822 передбачає приховану приватизацію майна військово-промислового комплексу. "Згідно з проєктом закону, оборонні підприємтсва будуть перетворені на акціонерні товариства. По-перше, питання викликає прозорість процедури оцінки майна, яке буде включено до нових акціонерних кампаній. Немає гарантії того, що чиновники не скористаються непрозорою процедурою для корупційних маніпуляцій. По-друге, премії керівникам кампаній згідно з законопроєктом будуть прив’язані до обороту компанії. Оборот може розігнати штучно, щоби призначити собі премії. РГК НАБУ вбачає в ньому корупційні ризики", - зазначив Савчук.

Співзасновник ГО "Українське правниче товариство" Тарас Котов додав, що за проєктом закону 3822 фактично виводять концерн "Укроборонпром" з-під дії цивільного та господарського права, створюючи для холдингу власне правове поле. "Не передбачений якись адекватний контроль з боку держави. Оскільки не встановлено умов взаємодії центрального органу виконавчої влади, який відповідає за оборонну політику з концерном", - сказав він.

Також Котов бачить великі корупційні ризики в процедурі перетворення державного концерну на акціонерне товариство. "В перехідних положеннях законопроєкту закладено, що майно підприємства можна буде передавати приватній фірмі без прозорої процедури оцінки. Закладається така корупційна складова, як докапіталізація", - зазначив експерт.

Він додав, що текст закону стосується перш за все не питань та механізмів посилення обороноздатністі, а виключно питань майна: "Якщо буде утворене акціонере товариство, 100% акцій його буде належати державі. Державу повинен представляти Кабмін чи міністерство. Я на можу зрозуміти, як відповідне міністерство зможе на щось вплинути в "Укроборонпромі" згідно з цим законопроєктом".

Побоювання експертів щодо корупційних ризиків законопроєкту 3822 поділяє і народний депутат від "Європейської Солідарності" Ростислав Павленко.

"Навіть особи, яки зараз показують себе реформаторами концерну, до свого потрапляння у владу говорили, що "Укроборонпром" потрібно розформувати", - сказав нардеп.

Він зазначив, що законопроєкт 3822 зберігає надбудову у вигляді концерну-прокладки, від якої країну переконували позбавитися західні партнери та громадянське суспільство.

Також він зазначив, що під терміном "корпоратизація" може ховатися намір похованої приватизації підприємств концерну. "Ми давно живемо. І пам’ятаємо, як це відбувалося в 90-х. Інструменти лишаються тими самими. Під виглядом "корпоратизації" підприємства потрапляють під приватний контроль, який потім легалізується. Якщо навіть така консервативна структура як головне науково-експертне управління Верховної Ради готове вживати у своєму аналізі формулювання "прихована приватизація" - значить рівень таких загроз дуже високий", - долав політик.

Голова ГО "Безпка та взаємодія в Україні" Семен Кабакаєв зазначив, що концерн "Укроборонпром" мав бути ліквідований ще в 2014 році. Оскільки саме створення концерну відбувалося за часів Януковича задля продажу українських оборонних підприємств Росії. "Наші партнери, наприклад США, попереджали, що "Укроборонпром" несе в собі корупційні ризики. Формування політики в питаннях військової промисловості повинне займатися центральний орган виконавчої влади. Наразі він є - це Міністерство стратегічних галузей промисловості".

Кабакаєв зазначив, що реформа "Укроборонпрому", законопроєкт 3822 щодо якої зараз перебуває на розгляді в парламенті, несе в собі корупційні ризики, бо в ньому закладена непрозора процедура відчуження майна військово-промислового комплексу.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 2016-2019 років Георгій Тука зазначив, що сама система "Укроборонпрому" наскрізь прогнила. "На мою думку є проблема закритості. Коли гроші державного бюджету, які розподіляються в оборонці, розподіляються непрозоро", - зазначив Тука.

За його словами головний акцент авторів реформи полягає в приватизації активів концерну. "Як доросла людина, я розумію, що в оборонних підприємтсв є числені непрофільні активи. Це і приміщення. І земельні ділянки. Погоджуюсь, що такі активи потрібно приватизувати. Але в цьому законі йдеться про тотальну приватизацію під виглядом інвестицій", - зазначив Тука.

Він заявив, що залучення інвестицій та технологій не завжди повинно супроводжуватись приватизацією об’єкту. "Яким чином передбачений контроль над тим, що ці підприємства не підпадуть під контроль Російскої Федерації. Не зрозуміло" - заявив він.

Окрім того, за його словами, дивною видається механізм внесення цього закону до залу парламенту. "Те, що законопроєкт був внесений до зали депутатами від монобільшості значить, що він не пройшов погодження з виконавчою владою та громадським суспільством", - сказав Тука.

Ветеран російсько-української війни Мирослав Гай розповів, що саме створення "Укроборонпрому" купувалося російськими спецслужбами.

"Єжель, Лебедєв, Саламітін - які зараз в Росії, займалися розкраданням армії. Створення "Укроборонпрому" громадянином Росії Саламатіним було частина підготовки збройної агресії РФ. Коли ми пішли добровольцями на фронт - в нас не було техніки. Ми знімали техніку з пам’ятників та постаментів, ремонтували та відправляли на фронт", - зазначив Гай. Від додав, що в 2014 році "Укроборонпром" показав, що концерн не в змозі виконувати декларовані функції, окрім корупції.

Гай додав, що попри звіт про майже 100% виконання державного оборонного замовлення, "Укроборонпром", навіть зараз не спромігся поставити в армію сучасні зразки озброєнь. "Укроборонпром бажано ліквідувати", - заявив він.

Експерти зазначили, що попри те, що організатори круглого столу запрошували до діалогу і депутатів від монобільшості, і представників "Укроборонпрому", в тому числі заступника генерального директора "Укроборонпрому" Мустафу Найєма, представники влади вирішили не дискутувати з експертами.