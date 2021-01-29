Ведуча "1+1" Мосейчук: "Зеленський трішечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше". ВIДЕО
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На ефір токшоу "Право на владу" були запрошені лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, які підтвердили свою присутність, але не прийшли в студію.
Про це ведуча Наталія Мосейчук сказала 28 січня в прямому ефірі токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на zaxid.news.
"У нас немає людей. І ви помітили ці порожні крісла. Мені не часто доводиться виходити в ефір в такому форс-мажорі. Немає в студії Давида Арахамії – лідера фракції "Слуга народу", і немає в нас Олександра Трухіна – народного депутата фракції "Слуга народу". Я мушу сказати і привідкрити карти, тому що мене лякає тенденція. Але тенденція погана. Тому що кілька років тому, за іншого президента я говорила про це: коли вже допекли у прямому ефірі, про те, що депутатів видають як цукерки. Тодішній президент дуже образився на це порівняння. І я мушу сказати, що зараз нічого не змінилося", - наголосила Наталія Мосейчук.
"Ми дійшли згоди, і в результаті ці депутати не прийшли на ефір. Тому питання: що змінилося, коли країна поміняла президента? Я мушу це сказати, знаєте чому? Не заради того, щоб піддати обструкції цих депутатів, а заради того, що мені здається, що президент Зеленський трошечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. А мені дуже хочеться... я вже була готова цей ефір не видавати, чесно кажучи. Я була готова сказати "стоп ефір". Я сподіваюся, що Володимир Олександрович нас дивиться. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше"", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Посмейтесь, смотрите до конца.
https://twitter.com/Did_Mitya/status/1354762556867489793
Залдостанов-2!
Мне еще хочется увидеть в новостях что США ввели санкции против етой тупой курицьі - шестерки коломойского
Н.Мосейчук
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Сміттєвих
Новин
Дура, ВСЕ поменялось! Все про-рали,разворовали, испортили, поломали, изгадили, нечисть зеленая, прислуга воровитая!
Останні голосування в українському парламенті наочно продемонстрували, що ніякої більшості у Зеленського більше немає і не буде. Що "Слуги народу" готові голосувати хіба що за відверто популістські пропозиції президента - на зразок того ж закону про народовладдя - щоб потім з'явилася можливість використовувати цей механізм проти самого Зеленського. Але голосування з принципових питань - і вже тим більше з питань кадрових - демонструє, що у фракції Зеленського тепер інші господарі. А може, ці господарі і раніше були? Може, таким чином колишньому телевізійному коміку показують його справжнє місце у владній вертикалі?
І це при тому, що головні виклики для Зеленського ще попереду. Економічні та соціальні проблеми тільки починаються - і ніяким зниженням тарифів їх вже не пом'якшити. Вакцинацію країни влада популістів провалила. Історія із Дубинським ставить Зеленського перед непростим вибором. Закрити очі на санкції проти цього депутата - значить, закрити перед самим собою двері до Білого дому. А боротися із Дубинським - значить, боротися із Коломойським, одним з "акціонерів" влади затятих популістів. А ще втік до Брюсселю колишній заступник глави СБУ Дмитро Нескоромний, який і без всяких прес-конференцій розповість про корумпованість діючої влади резидентам всіх розвідок світу. І це добре ще, якщо тільки про корумпованість. Погано - якщо про якісь особливі перемовини з Москвою. Ну, добре, не всім резидентам - тільки американцям, англійцям і європейцям. Але для Зеленського і цього буде достатньо. І як відповідати на всі ці виклики, якщо ані популярності, ані влади?
Відповідь є простою - ніяк. Зеленський всього цього просто не помітить. А помітить - так не зрозуміє. А зрозуміє - так перелякається і постарається не помічати.
Так і буде йти на дно. І Україна - разом із ним.
Віталій Портников