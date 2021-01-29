Ведуча "1+1" Мосейчук: "Зеленський трішечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше". ВIДЕО

На ефір токшоу "Право на владу" були запрошені лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, які підтвердили свою присутність, але не прийшли в студію.

Про це ведуча Наталія Мосейчук сказала 28 січня в прямому ефірі токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на zaxid.news.

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"У нас немає людей. І ви помітили ці порожні крісла. Мені не часто доводиться виходити в ефір в такому форс-мажорі. Немає в студії Давида Арахамії – лідера фракції "Слуга народу", і немає в нас Олександра Трухіна – народного депутата фракції "Слуга народу". Я мушу сказати і привідкрити карти, тому що мене лякає тенденція. Але тенденція погана. Тому що кілька років тому, за іншого президента я говорила про це: коли вже допекли у прямому ефірі, про те, що депутатів видають як цукерки. Тодішній президент дуже образився на це порівняння. І я мушу сказати, що зараз нічого не змінилося", - наголосила Наталія Мосейчук.

"Ми дійшли згоди, і в результаті ці депутати не прийшли на ефір. Тому питання: що змінилося, коли країна поміняла президента? Я мушу це сказати, знаєте чому? Не заради того, щоб піддати обструкції цих депутатів, а заради того, що мені здається, що президент Зеленський трошечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. А мені дуже хочеться... я вже була готова цей ефір не видавати, чесно кажучи. Я була готова сказати "стоп ефір". Я сподіваюся, що Володимир Олександрович нас дивиться. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше"", - додала вона.

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