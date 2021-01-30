16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику (оновлено)

Команда Олексія Навального 19 січня опублікувала розслідування про "палаці Путіна" під Геленджиком. Журналісти російського видання "Медуза" поспілкувалися з людьми, які працюють на цьому об'єкті під офіційною назвою "Пансіонат "Прасковіївка" багато років, а також вивчили документи, що стосуються його будівництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

Як вдалося з'ясувати журналістам, Путін рідко відвідує резиденцію на мисі Ідокопас. За підрахунками "Медузи", президент бував там як мінімум чотири рази. До кожного візиту готуються надзвичайно ретельно: службу експлуатації маєтку можуть підняти серед ночі, щоб перекласти газон, а під час прогулянки президента садибою на територію не допускають ані робітників, ані навіть керівників компаній-підрядників.

Підземний комплекс під резиденцією йде вниз на 16 рівнів і повністю пронизує мис Ідокопас, на якому стоїть палац. Вестибюль ліфта, на якому можна спуститися під землю, розташований за декілька десятків метрів від головного будинку - на випадок евакуації. При цьому всередину мису можна потрапити з трьох різних вестибюлів; один із них розташований в урочищі Молоканова ущелина і призначений для персоналу. Зведення шахти обійшлося свого часу (її будували в 2007-2011 роках) приблизно в три мільярди рублів. Таких бункерів у Прасковіївці мало бути два, але від другого замовник відмовився після економічної кризи 2008 року.

Знамениту аквадискотеку побудували фірми "Боронд" і "Аквастрой", які часто виконують замовлення для управління справами президента. Схожий світломузичний фонтан (його струмені танцюють і підсвічуються під треки Кайлі Міноуг і французький шансон) звели і в іншому місці резиденції, на території шато в селищі Дивноморське. Тобто так: у маєтку є дві аквадискотеки. Власника шато ще слід встановити, але цю будівлю називають "Діминою дачею", а побудували її в роки президентства Дмитра Медведєва.

Багато компаній, які брали участь у будівництві, роками тримали на своїх сайтах звіти про престижний "урядовий контракт". "Медуза" нарахувала вісім фірм, які писали про роботу в Прасковіївці - часто називаючи резиденцію "об'єктом "Пансіонат" у місті Геленджик". А завдяки повідомленню на сайті "АБЛ-Інженеринг Груп" ми знаємо загальну площу всіх будівель резиденції - 40 тисяч квадратних метрів. Підприємство "Управління будівництва № 30" навіть виклало фотографії своєї ділянки робіт у резиденції - ліфтових шахт і тунелів.

Кар'єра одного з колишніх керівників резиденції Івана Сердитова щільно пов'язана з родиною президента, з'ясувала "Медуза". До того, як стати розпорядником у Прасковіївці, Сердитов допомагав колишній дружині Путіна Людмилі: згідно з даними ЕГРЮЛ, з 2007 по 2008 рік молодий юрист очолював компанію ТОВ "Будметал", записану на Ольгу Цомаєву, рідну сестру колишньої першої леді.

ФСО повністю керує будівництвом у Прасковіївці, розповіли "Медузі" четверо її учасників. Саме співробітники цієї спецслужби відповідають за дисципліну на об'єкті, водять президента резиденцією під час рідкісних візитів і передають підрядникам доручення замовника. Імена співробітників ФСО збереглися і на кресленнях, що опинилися в розпорядженні "Медузи". В одному з них згадується О. С. Кузнєцов; як писав The New Times, полковник Кузнєцов під час роботи на будівництві керував ще й військовою частиною № +1473 ФСТ, яка виступала замовником будівництва палацу.

"Медуза" також повідомила, що головний редактор прокремлівського новинного інтернет-проекту Mash Максим Іксанов опублікував відео, нібито зроблене, у "палаці Путіна" під Геленджиком. Шестихвилинний ролик містить приблизно чотири хвилини зйомок з цього маєтка.

"Це один суцільний бетон. По суті, все перебуває на нульовому етапі будівництва. Коротше, перед друзями не похвалитися", - каже Іксанов. Палац, як видно з відео, готовий тільки зовні. Всередині роботи не дійшли навіть до стадії обробки приміщень.

"Попри всі складнощі, нам все-таки вдалося першими туди потрапити", - заявив Іксанов. Як саме вдалося це зробити, він не пояснив.

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Увечері 29 січня сюжет про "палац Путіна" випустив телеканал "Росія 1". У ньому говориться, що особняк є недобудованим апарт-готелем. Автор сюжету Олександр Рогаткін заявив, що всередину знімальну групу пустили з дозволу власника, ім'я якого попросили не називати.

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