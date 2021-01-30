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Геленджик (8) Путін (21421) резиденція (29)

16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику (оновлено)

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Команда Олексія Навального 19 січня опублікувала розслідування про "палаці Путіна" під Геленджиком. Журналісти російського видання "Медуза" поспілкувалися з людьми, які працюють на цьому об'єкті під офіційною назвою "Пансіонат "Прасковіївка" багато років, а також вивчили документи, що стосуються його будівництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

Як вдалося з'ясувати журналістам, Путін рідко відвідує резиденцію на мисі Ідокопас. За підрахунками "Медузи", президент бував там як мінімум чотири рази. До кожного візиту готуються надзвичайно ретельно: службу експлуатації маєтку можуть підняти серед ночі, щоб перекласти газон, а під час прогулянки президента садибою на територію не допускають ані робітників, ані навіть керівників компаній-підрядників.

Підземний комплекс під резиденцією йде вниз на 16 рівнів і повністю пронизує мис Ідокопас, на якому стоїть палац. Вестибюль ліфта, на якому можна спуститися під землю, розташований за декілька десятків метрів від головного будинку - на випадок евакуації. При цьому всередину мису можна потрапити з трьох різних вестибюлів; один із них розташований в урочищі Молоканова ущелина і призначений для персоналу. Зведення шахти обійшлося свого часу (її будували в 2007-2011 роках) приблизно в три мільярди рублів. Таких бункерів у Прасковіївці мало бути два, але від другого замовник відмовився після економічної кризи 2008 року.

Знамениту аквадискотеку побудували фірми "Боронд" і "Аквастрой", які часто виконують замовлення для управління справами президента. Схожий світломузичний фонтан (його струмені танцюють і підсвічуються під треки Кайлі Міноуг і французький шансон) звели і в іншому місці резиденції, на території шато в селищі Дивноморське. Тобто так: у маєтку є дві аквадискотеки. Власника шато ще слід встановити, але цю будівлю називають "Діминою дачею", а побудували її в роки президентства Дмитра Медведєва.

Багато компаній, які брали участь у будівництві, роками тримали на своїх сайтах звіти про престижний "урядовий контракт". "Медуза" нарахувала вісім фірм, які писали про роботу в Прасковіївці - часто називаючи резиденцію "об'єктом "Пансіонат" у місті Геленджик". А завдяки повідомленню на сайті "АБЛ-Інженеринг Груп" ми знаємо загальну площу всіх будівель резиденції - 40 тисяч квадратних метрів. Підприємство "Управління будівництва № 30" навіть виклало фотографії своєї ділянки робіт у резиденції - ліфтових шахт і тунелів.

Кар'єра одного з колишніх керівників резиденції Івана Сердитова щільно пов'язана з родиною президента, з'ясувала "Медуза". До того, як стати розпорядником у Прасковіївці, Сердитов допомагав колишній дружині Путіна Людмилі: згідно з даними ЕГРЮЛ, з 2007 по 2008 рік молодий юрист очолював компанію ТОВ "Будметал", записану на Ольгу Цомаєву, рідну сестру колишньої першої леді.

ФСО повністю керує будівництвом у Прасковіївці, розповіли "Медузі" четверо її учасників. Саме співробітники цієї спецслужби відповідають за дисципліну на об'єкті, водять президента резиденцією під час рідкісних візитів і передають підрядникам доручення замовника. Імена співробітників ФСО збереглися і на кресленнях, що опинилися в розпорядженні "Медузи". В одному з них згадується О. С. Кузнєцов; як писав The New Times, полковник Кузнєцов під час роботи на будівництві керував ще й військовою частиною № +1473 ФСТ, яка виступала замовником будівництва палацу.

"Медуза" також повідомила, що головний редактор прокремлівського новинного інтернет-проекту Mash Максим Іксанов опублікував відео, нібито зроблене, у "палаці Путіна" під Геленджиком. Шестихвилинний ролик містить приблизно чотири хвилини зйомок з цього маєтка.

"Це один суцільний бетон. По суті, все перебуває на нульовому етапі будівництва. Коротше, перед друзями не похвалитися", - каже Іксанов. Палац, як видно з відео, готовий тільки зовні. Всередині роботи не дійшли навіть до стадії обробки приміщень.

"Попри всі складнощі, нам все-таки вдалося першими туди потрапити", - заявив Іксанов. Як саме вдалося це зробити, він не пояснив.

Увечері 29 січня сюжет про "палац Путіна" випустив телеканал "Росія 1". У ньому говориться, що особняк є недобудованим апарт-готелем. Автор сюжету Олександр Рогаткін заявив, що всередину знімальну групу пустили з дозволу власника, ім'я якого попросили не називати.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Палац Путіна за 100 млрд рублів: фонд Навального випустив фільм про "найбагатшу людину у світі". ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+57
Плохи дела у *****.
Нанять идиота, чтобы так топорно его отмазывал.
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29.01.2021 13:35
+40
16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 8109 16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 3182
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29.01.2021 23:29
+31
Манипуляция. Показали какой-то фрагмент какой-то стройки. И это даже не важно. Этому строительству уже добрые 15 лет и потрачено на него бюджетных денег смиренных рассеян немеренно много, даже не знаю, радоваться за них или просто пофиг.
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29.01.2021 13:41
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В Совке "морские/южные" дачи генсеков были в основном в Крыму и Грузии. В РСФСР лишь Бочаров Ручей в Сочи, практически в черте города. Лет 10 назад узнал, что рашка начала строительство под Геленджиком и вообще не удивился - это нормально строить правительственные резиденции в своей стране. Ненормально захватывать чужие.
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29.01.2021 23:15 Відповісти
Грузия была тогда раем для коррупционеров и воров ,сейчас слава богу всё изменилось
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29.01.2021 23:26 Відповісти
Ничем не лучше.
И дворец этот никому служить не может.
Из нормальных людей. Абсолютное омертвление капитала. Точно такое же преступление против своей страны, как и покупка зарубежной недвижимости.
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30.01.2021 00:04 Відповісти
Ну почему же? Грянет новая революция как в 1917 - отдадут под дворец пионеров или санаторий.
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30.01.2021 00:33 Відповісти
Я понимаю.
Но считаю это очень плохим решением.
Я за то, чтоб санаторий строился как санаторий. Где всё должно быть продуманно и максимально функционально. А "это", вы же понимаете, строилось совершенно по другим стандартам и с другими целями. И служить санаторием просто не в состоянии. Но ради "революции как в 1917" не буду больше спорить. С удовольствием принимаю ваш вариант.
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30.01.2021 00:45 Відповісти
Умом Володю не понять.
Усатый пресс-секретарь князя Темнейшего заявил, что у оппозиционера Алексея Навального мания преследования. А его патрон, Председатель ОПГ «Кооператив Озеро», бывший носильщик чемодана Собчака, признал, что за Навальным четыре месяца следили «топтуны Патрушева.
Я наблюдаю за «успехами» россиян со дня «крымнаша». И не могу умом их понять, Вот взять, например, российскую космическую программу. 6 ноября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ о строительстве нового космодрома «Восточный» в Амурской области, чтобы использовать его для запуска новейшей ракеты «Ангара» и с её помощью превратить в радиоактивный пепел жителей Флориды, Калифорнии и Майами.
Через тринадцать лет, когда стратегический объект был уже сдан в эксплуатацию, выяснилось, что железнодорожные туннели, которые ведут к станции «Ледяная» с материка - слишком узкие, чтобы в них прошли негабаритные конструкции новейшей «Ангары». Генералы доложили бывшему носильщику чемодана Собчака, что с «Восточного» можно запускать только корабли типа «Союз», а это нерентабельно для российской казны. Денег нет! Стабилизационный Фонд прекратил свое существование 1 февраля 2018 года, а Пенсионный Фонд РФ дышит «на ладан». Макароны в Московии подорожали, а подсолнечное масло удвоилось в цене. Простояв две недели на полустанке у первого непроходимого туннеля Забайкальской железной дороги литерный железнодорожный состав с элементами «убийцы Флориды» взял курс на космодром Плесецк.
Чтобы электорат «Если не Путин, то кто?» не догадался об очередном провале космического лузера в космос решили запустить человеческий манекен под громогласным названием «Робот Федор». Но как «Ангара» не влезала в тоннели, так «Робот Федор» не влезал в космический корабль «Союз МС-14». Чтобы 106-ти килограммового мастодонта поместить в кабину космического корабля, инженерам «Восточного» пришлось убрать оттуда все лишнее оборудование. Когда корабль вышел на предполагаемую орбиту специалисты из ЦУПа выяснили, что демонтированное оборудование было вовсе не лишним и без него «Робот Федор» не может автоматически пристыковаться к модулю МКС, как это предполагалось в программе. Поэтому «Робота Федора» трое суток вручную пристыковывали к модулю «Звезды». Чтобы перетащить «Федю» к месту приписки, астронавтам пришлось «болгаркой» распиливать переходной люк и молотком и зубилом отрубить лишний металл, отчего в корпусе станции образовалась трещина и нарушилась герметичность.
После развала СССР у россиян наступила «черная полоса». Аэротакси стоимостью 12 миллионов рублей рухнуло в сугроб через 13 секунд после взлета. Умом россию не понять, с умом она не совместима...
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30.01.2021 09:31 Відповісти
Це димова завіса, фуйло трильйони вивів за границю, а кацапи хлебають щі хоть фуйла полощі.
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30.01.2021 13:14 Відповісти
почему нет пенной дискотеки, в 65 самое оно...
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29.01.2021 23:02 Відповісти
Джо Байден наградит Зелю орденом Кучмы Первой степени...,Бене даст 2 степень... "Суцільне розчарування", - російський проєкт Mash опублікував відео нібито з "палацу Путіна" біля Геленджика - Цензор.НЕТ 1583
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29.01.2021 23:02 Відповісти
двом першу. сашку мамочці -другу
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30.01.2021 09:54 Відповісти
ложь и провокация!
***** сидит в шалаше, в разливе, как все приличные кацпридурки, обложеный клизмами...
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29.01.2021 23:03 Відповісти
Не клизмами, а ногами Зиновьева который там его дырявил в очко...
мАТЕРИАЛЫ В ГУГЛЕ
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30.01.2021 21:59 Відповісти
Там переписка те іще гей-порно... про "прочистку марксистской попочки"... 16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 4633
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31.01.2021 00:08 Відповісти
Борис Ельцин наградил Кучму в 1994 году ...дал миллиард долларов на избирательную компанию Данилыча... "Суцільне розчарування", - російський проєкт Mash опублікував відео нібито з "палацу Путіна" біля Геленджика - Цензор.НЕТ 7341братаны плин
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29.01.2021 23:05 Відповісти
общая площадь всех строений резиденции - 40 тысяч квадратных метров. /Шаломову до Коломойского ещё воровать и воровать. Коломойский построил в Днепре крупнейший в мире еврейский центр из семи башен : первые башни семиэтажные, следом за ними две двенадцатиэтажные, далее - семнадцатиэтажные, а замыкает композицию двадцатидвухэтажная башня высотой 77 метров. Общая площадь комплекса - более 50 тыс. квадратных метров.
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29.01.2021 23:06 Відповісти
Минора
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30.01.2021 06:36 Відповісти
Це суспільний заклад. Звісно для однієї певної релігії, але не закритий для будь яких відвідувачив. Тобто це все одно, що порівняти виставочний центр з закритою дачою корупціонера.
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30.01.2021 08:45 Відповісти
все там поместятся. тоді беня дбав про єврейську громаду, однак в єереїв прийнято будувати за спільні гроші, так що ігор Валерійович там не головний.
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30.01.2021 09:56 Відповісти
основная часть под землей, как я и думал, кремлевский объект "муравейник"
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29.01.2021 23:08 Відповісти
дворец это только верхушка айсберга, кремлёвская хунта нажилась на войнах, на продаже оружия и наркотиков
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29.01.2021 23:22 Відповісти
16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 18 16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 3189
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29.01.2021 23:28 Відповісти
ДЕНЕГ НЕТ НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ --- БОЯРЫШНИК ПОДЕШЕВЕЛ
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30.01.2021 06:51 Відповісти
16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 5768
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29.01.2021 23:29 Відповісти
на видео 99 пауз с переходами на другой кадр и это за 3 минуты видео с 99 урезок
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29.01.2021 23:22 Відповісти
Все просто супер у кацапів: вся пара в свисток. Чим більше грошей вони потратять на нори для *****, тим менше їм залишиться грошей на зброю і бухло. Нехай ще і на свою місячну зарплату зможуть купити лише одну пляшку горілки. От тоді ***** в жодній норі не сховається, бо порвуть кацапи з похмілля.
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29.01.2021 23:26 Відповісти
16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 8109 16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 3182
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29.01.2021 23:29 Відповісти
Лапті створили лаптєрейх.
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29.01.2021 23:31 Відповісти
мы со своими бубочко-кучмо-перду.овочами не пасем задних, хай йому грець !
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30.01.2021 09:35 Відповісти
он всех обманул
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30.01.2021 08:16 Відповісти
Единственная ТРЕЗВАЯ мысль во всем блоге!!!
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30.01.2021 08:38 Відповісти
Цими сюжетами нас відволікають від українських олігархів і проблем.Хіба хтось думав,що Х..ло бідний?
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29.01.2021 23:31 Відповісти
Кацапи думали. Наши чиновники таки самі. А більшість наріта, як і маскалі, мають совкові погляди. Нормальмальний человек не может отвлечся от математики изучая историю, а дебили все равно останутся дебилами, на уровне випить и закусить.
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30.01.2021 10:23 Відповісти
На росіі хло краде безбожно , а у нас в Украіні своє Зехло пихате ніяк нажертися не може !😡
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29.01.2021 23:35 Відповісти
пионэрлагерь "Вовачка" 16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 7820
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29.01.2021 23:37 Відповісти
16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 2989. 16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 9976 .
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29.01.2021 23:40 Відповісти
Снегом завалило? Петушок удмуртский
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30.01.2021 03:26 Відповісти
Ти про той кінчений фільм сімонянші?))) Так бездарно просирати кошти платників податків ще треба повчитись)
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30.01.2021 08:04 Відповісти
До чого сюди - міст .?? 16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 1823 .
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30.01.2021 09:15 Відповісти
"потому что гладиолус" (с)
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30.01.2021 10:03 Відповісти
Знакомая обстановка. Я когда строил загородный дом, примерно так все и было внутри при отделке. Правда масштабы поменьше и подвал не такой глубокий.
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29.01.2021 23:43 Відповісти
А чемоданы Собчаку, ты тоже носил?.. 16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 8727
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30.01.2021 09:52 Відповісти
ИНТЕРЕС ВЕСЬ МИР БЕРЁТ-
КТО В ГЕЛЕН-ДЖИ-КЕ ЖИВЁТ ?
УЖ НЕДЕЛЮ БАБА ЛЮБА -
НЕ ВЫЛАЗИТ ИЗ ЮТЬЮБА !
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29.01.2021 23:55 Відповісти
Интересно, интересно. Это Путин на пенсию хотел в подземные катакомбы уйти?
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30.01.2021 00:25 Відповісти
в конечном итоге ***** его же новичком, его же соратники и напоят...
так принято на кацапии -думаю ето будет ерш....
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30.01.2021 03:32 Відповісти
для Украины ето абсолютно ничего не значит - там ****** без перевода...
одно с копыт? другое тут же замычит в ту же дудку....
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30.01.2021 03:34 Відповісти
Ну що ж, на росії знову "війна контор", які там у них зараз є? ФСБ проти МВД проти ФСО проти СВР проти ГРУ? Це тішить, традиційний перевірений англійський метод- натравлювати своїх ворогів один на одного, щоб якомога менше ризикувати своїми солдатами.
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30.01.2021 03:50 Відповісти
Придурни из сми продолжают пиарить ботоксного упыря на весь мир. Радуйтесь! Алилуя!
Припомнился фильм Сердце ангела. Монолог пастора может повторить Пуйло практически без купюр:
Идите за мной. Я поведу вас чрез врата его. Покажите, как сильно вы любите господа. Вы говорите, что любите его? Так откройте свои сердца и свои кошельки, откройте свои сумочки. И карманы, и выверните их. Восславьте господа. Кому-то не нравится, что я езжу на "Кадиллаке". Если вы любите меня безоглядно, я должен кататься на "Роллс-ройсе"! Возьми.
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30.01.2021 04:03 Відповісти
Да, хорошо Пыня, он же Кремлевский Карлик, он же питерский Гопник с подворотни, он же дед Кабай, он же ***** поимел Рассею Матушку.
Даже у самой **@нутой Путинской Ваты БЮЯРА в глотку перестала заходить от стопора.
Ну, что, КОЗЛОРОГИЕ - ПУТИН ПРЕЗИДЕНТ МИРАААААААААААА????
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30.01.2021 05:51 Відповісти
Было бы о чем кацапов упрекать, когда у самих Слуги урода всем по маразму фору дадут.
***** нервно курит.
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30.01.2021 10:08 Відповісти
Про резденцію "Геленджик" я читав, ще на початку 2010-х, перед виборами ********* на третій термін.
Мля, правдоруб Наваля, такі першовідкривач.
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30.01.2021 07:08 Відповісти
Это Навальный построил дворец,чтобы снять видос.Так по тиливизеру Саловьеф сказал
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30.01.2021 08:53 Відповісти
Пуйло дуже не хоче вмирати. Навіть після ядерної зими. Але треба. Людина не вічна
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30.01.2021 09:04 Відповісти
Анекдот.
Дзвоник в двері.
Путін відчиняє. На порозі особа у чорному плащі з косою, яка питає:
- Тут живе Путін Володимир Володимирович?
- Це я! Ну і що?
- Ну і усе..!
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30.01.2021 09:10 Відповісти
а он может и рад,бо шо понту наблюдать за тем как тебя медленно , но уверенно живьем пожирает рак... Да разве ему совкокомитет -300 дает это сделать(вызывают среди ночи даже амерврачей специалистов. Кому охота отвечать за все грехи против человечества совершенные во времена пыни. Одно радует : сколь веревочке не виться, ДА уже свилась вся в петлю... Если не жанчына с косой, то решение гаагского трибунала... АМИНЬ И ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО -ЧИСТО КОКЦАП ПРОДУК(ВОТ ВОИСТИНУ У КАЦАПОВ НЕ ОТБЕРЕШЬ НИ ЛАПТЕЙ, НИ ТАНЕЦ МАЛЕНЬКИХ, УРОДЛИВЫХ ЛЕБЕДЕЙ, ИЗОБРАЖАЮЩИХна сцене КОНВУЛЬСИИ подопытных ЛЯГУШЕК в исследовательском институте им.Павлова.
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30.01.2021 09:47 Відповісти
танец маленьких лебедей
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30.01.2021 10:25 Відповісти
Меньше слушайте сказки!
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30.01.2021 09:38 Відповісти
какие сказки? Это уже диагноз вяаличия от царской клептомании среди ластоногих ааленей дикунiв... Виллы и дворцы В.Путина :- LiveJournal
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30.01.2021 09:56 Відповісти
знатная плять, рекомендую.

маленька україночка..."Маленька-невинність".

https://twitter.com/i/status/1354898275359449088

виявилось, що "маленька україночка" насправді проста шльондра... користуйся.

А ось її відео, де ви, панове, може послухати, яка вона гарна та невинна, та прочитати під ним про карателів та нациків. Прошу.

https://youtu.be/J_oMD7m7U8c
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30.01.2021 09:57 Відповісти
Mora Zfayfer

знатная плять, рекомендую.
маленька україночка..."Маленька-невинність".

виявилось, що "маленька україночка" насправді проста шльондра... користуйся.
А ось її відео, де ви, панове, може послухати, яка вона гарна та невинна, та прочитати під ним про карателів та нациків. Прошу. "маленька україночка"
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30.01.2021 10:44 Відповісти
Дякую.
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30.01.2021 14:56 Відповісти
для штурма вполне подойдёт 😉
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30.01.2021 10:07 Відповісти
восьме диво світу. і там же ніхто жити не буде. музей. а охорона, а полотери,сантехніки, електрики, а пригожин із своїми повар-коками, цілий космодром людей. А новина із будівництвом нового космодрому-захоплююча. Будували будували, а рулетки (вимірювальної) не було. так і хочеться сказати -слава покорювачам космосу . Вони нехай на автомобілях везуть, оце буде хохма. Одним словом замість того щоб оленів пасти і поїти їх в морі Лаптевих, хочуть побувати на далеких планетах, особливо на пильних тропинках. в мережі був хвастливий ролик про рейхову ракету - двигун старий, вантажопідйомність - в ....пу, коротше, все що зробив браун - викинули а свого не зробили. Рейх-це на віки.
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30.01.2021 10:10 Відповісти
скоро сопля начнет строит такой же....)
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30.01.2021 10:22 Відповісти
Тупо смонтированная нарезка кадров. Фсбешная отмазка.
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30.01.2021 10:29 Відповісти
Теперь клоун задумается о своём бункере.
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30.01.2021 10:30 Відповісти
16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 6948
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30.01.2021 11:33 Відповісти
И для чего ***** все это строит? Ведь ему осталось топтать эту землю совсем ничего. При таких темпах строительства он даже не успеет всем этим воспользоваться. А тупорылые нащадки, которые выросли в тепличке, все равно все просрут.
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30.01.2021 12:44 Відповісти
Ти ще запитай у Хряка, Бєні, суки православної чи донецького татарина що вони збираються зжерти на свої мільярди і чи не подавляться.
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30.01.2021 13:27 Відповісти
Навальному воно і відійде, як стане Верховним.
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30.01.2021 14:36 Відповісти
Брехня. Якась нарізка незрозуміло чого. Є відео 11-го року, де палац готовий на 90%. Видно, що зараз усе здерто (див на цеглу). А ворота були (з птахом), ось доказ (5:46) -
https://www.youtube.com/watch?v=6HDJBMC2I-g&t=80s
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30.01.2021 14:37 Відповісти
За 100 лет на России вернулись
к тому, от чего пытались уйти убив 100 млн. человек - к царю, попам и буржуям… 100
лет и 100 млн. коту под хвост!
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30.01.2021 16:13 Відповісти
Команда Алексея Навального 19 января опубликовала расследование о "дворце Путина" под Геленджиком Источник: https://censor.net/ru/n3244873

Та нахрєна мені знати що там на Кацапії, от коли вона почне розвалюватись на частини, тоді буде цікаво 16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 4022

16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 8572
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30.01.2021 21:44 Відповісти
Вгадай країну :

16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 857
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30.01.2021 21:46 Відповісти
Вгадай країну :

16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 9175
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30.01.2021 21:47 Відповісти
всем привет я один только вижу что это 3д модель
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30.01.2021 22:11 Відповісти
я один вижу только что этот дворец 3д модель
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30.01.2021 22:12 Відповісти
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