Проєкт "Без цензури": "Росія-матушка, забєрі Донбас!". Чому Україні потрібен тільки український Донбас. ВIДЕО
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Як Росія хоче зробити всіх нас заручниками донбаських зомбі? І чому Україні потрібен лише український Донбас і виключно на наших умовах і ні на яких інших?
Про це сьогодні в стратегічно-далекоглядному "Без цензури" із Богданом Буткевичем.
Сьогодні мова піде про дивний захід під промовистою назвою "Русский Донбасс", який днями відбувся в окупованому Донецьку. На такому собі "форумі" зібралися ватажки терористичних угрупувань "ДНР" та "ЛНР" і топові російські пропагандисти - головний редактор міжнародного агітпроп-каналу Маргарита Симоньян, її чоловік і ведучий "НТВ" Тигран Кеосаян, головред радіостанції "Говорить Москва" Роман Бабаян, депутат Держдуми РФ Андрій Козенко та чимало іншої нечисті.
Усі ці люди зібралися, щоб представити таку собі доктрину "Русский Донбасс", а ще - напряму закликати Росію анексувати частину української території.
Який сигнал Кремль посилає українській владі загалом та Володимиру Зеленському зокрема? Скільки іще після цього останній шукатиме мир в очах Володимира Путіна? Що означатиме це зборище для мирного процесу в Мінську? І коли вже нарешті до всіх дійде, що Путін дійсно вірить у те, що "границы России нигде не заканчиваются"?
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Як повідомлялося раніше, вчора російська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала включити Донбас до складу РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Пусть кацапы воюют и срутся со всеми, Китай укрепится, Китай подождёт, Китай своего не упустит. слава хитрожопому рашисту пу. Китай будет в первых рядах по "возвращению" и "присоединению" своих территорий, без всяких там голимых путинских "рейхферендумов".
Зараз в їх 48 мандатів , якщо ***** поверне захоплену частину Донбасу до електорального поля ну буде 78 . Але ж ніколи їх не буде більше . Бо Дніпровська область за останні 7 років остоточно увійшла до помаранчьового поясу . Да в Херсонській з Миколаївській дуже впала кількість ватників .
Донбасс это в первую очередь специалисты, технологии, промышленность, а вы за всяких Пенисов Душилиных, бородаев . пасечников,курощупов.
полное отсутствие совести и маразм. правда и среди украинцев есть такие - полный состав 112 канала, Зика и ньюс вана.
https://zen.yandex.ru/media/id/5fe237c18d94893dc9d4a778/turciia-oficialno-vkliuchila-chast-rossii-v-svoi-sostav-voina-neizbejna-prokommentiroval-rossiiskii-politolog-kotenok-5ffb8a0baf142f0b173d0693
Мама Карабах,забери Маргарина и прочих свинособак домой на Хачикастан!!
Як казав один доброволець з Росії про Україну " я никогда не видел столько белых людей как в Украине".
Якісь хачі несуть понос про "расію-матушку".
лютий треш.
Тримаймося, нищимо бариг та олігархів, платимо податки, відмовляємось від хабарів та використання влади у власних інтересах і ми порвемо Росію!
Три армянина и хохол вершать судьбы Расии!
перепутай: в Южной Осетии и Абхазии ты за повстанцев, в Чечне и Сирии - против,
а на Донбассе и в Крыму - вместо....
Україну. Чому б не запропонувати комфорт молодих республік тим, хто не зовсім добре почувається на наших теренах? Отій професорці-московитській-поетесі, юній блогерці ,що обирає рашу, Віто Фоміну з онучкой?! Кидайте київські халупи, вас чекають прекрасні ордловські палаццо. І аусвайс з ********* , ну самі плюси . Їх до речі теж туди . Проект "Корзина".