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Проєкт "Без цензури": "Росія-матушка, забєрі Донбас!". Чому Україні потрібен тільки український Донбас. ВIДЕО

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Як Росія хоче зробити всіх нас заручниками донбаських зомбі? І чому Україні потрібен лише український Донбас і виключно на наших умовах і ні на яких інших?

Про це сьогодні в стратегічно-далекоглядному "Без цензури" із Богданом Буткевичем.

Сьогодні мова піде про дивний захід під промовистою назвою "Русский Донбасс", який днями відбувся в окупованому Донецьку. На такому собі "форумі" зібралися ватажки терористичних угрупувань "ДНР" та "ЛНР" і топові російські пропагандисти - головний редактор міжнародного агітпроп-каналу Маргарита Симоньян, її чоловік і ведучий "НТВ" Тигран Кеосаян, головред радіостанції "Говорить Москва" Роман Бабаян, депутат Держдуми РФ Андрій Козенко та чимало іншої нечисті.

Усі ці люди зібралися, щоб представити таку собі доктрину "Русский Донбасс", а ще - напряму закликати Росію анексувати частину української території.

Який сигнал Кремль посилає українській владі загалом та Володимиру Зеленському зокрема? Скільки іще після цього останній шукатиме мир в очах Володимира Путіна? Що означатиме це зборище для мирного процесу в Мінську? І коли вже нарешті до всіх дійде, що Путін дійсно вірить у те, що "границы России нигде не заканчиваются"?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", у нас нічого особистого - тільки факти.

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Як повідомлялося раніше, вчора російська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала включити Донбас до складу РФ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Проєкт "Без цензури": "Росія-матушка, забєрі Донбас!". Чому Україні потрібен тільки український Донбас - Цензор.НЕТ 6818
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29.01.2021 14:33
+14
Проєкт "Без цензури": "Росія-матушка, забєрі Донбас!". Чому Україні потрібен тільки український Донбас - Цензор.НЕТ 2097
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29.01.2021 14:35
+10
Интересно обсудить тему, что Китай скоро возвратит исконно китайскую Сибирь, Япония скоро возвратит свой Дальний Восток. Обсудить, как скоро Россия начнет разваливаться, кому какие земли отойдут. Куда скоро пойдут все эти Симоньяны, ее муж и ведущий "НТВ" Тигран Кеосаян, главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, депутат Госдумы РФ Андрей Козенко и многие другие нечисти
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29.01.2021 14:15
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Будет прикольно если крысм раньше домбаса вернется в Украину. Но мы еще подумаем принимать ли бомжей обратно Проект "Без цензуры": "Россия-матушка, забери Донбасс!". Почему Украине нужен только украинский Донбасс - Цензор.НЕТ 3461
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29.01.2021 14:04 Відповісти
А они никуда с Украины и не убегали. Бойко, Фокин, Сивохо, Королевская... И это только те, кто на виду
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29.01.2021 14:30 Відповісти
Проєкт "Без цензури": "Росія-матушка, забєрі Донбас!". Чому Україні потрібен тільки український Донбас - Цензор.НЕТ 6818
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29.01.2021 14:33 Відповісти
Призывать надо арабистан(ее историческая Родина),а не Иреванское ханство ,где по переписи 1863г. 99% составляли мусульмане.После АхырБаха(Конец смотрящего)=Карабаха цель ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим др.)=Од(Аз)эрбэйджана будет освобождение Иреванского ханства.
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29.01.2021 14:50 Відповісти
Проєкт "Без цензури": "Росія-матушка, забєрі Донбас!". Чому Україні потрібен тільки український Донбас - Цензор.НЕТ 8848
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29.01.2021 20:44 Відповісти
да ...ах нам той Димбассятина бомбу грязную нейтронную и 100 лет покоя и полоса отчуждения 200 км между ********* и Украиной достал ля это еврейско кацапский мыр о мыре...
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29.01.2021 14:06 Відповісти
но-но. точки У по параду в донецке 9го мая Проект "Без цензуры": "Россия-матушка, забери Донбасс!". Почему Украине нужен только украинский Донбасс - Цензор.НЕТ 7478 и ноу проблем так сказать
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29.01.2021 14:08 Відповісти
Вообще то в их правительстве кацапов 0 целых хрен десятых,последних там не считают за людей, в основном там маланцы и их помеси ,в фильм Навального это довольно чётко прослеживается с его Хероями ,ну а в регионах наместники это их смеси с разными узкоглазыми и кавказцами
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29.01.2021 14:19 Відповісти
Доунбасята продаються на брудному кацапському базарі дешевше за картоплю. Дожилися любітелі "русского мира", що вже вірмени приїзжають рекламувати засмердівшийся товар, бо ніхто брати не бажає.
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29.01.2021 15:17 Відповісти
Интересно обсудить тему, что Китай скоро возвратит исконно китайскую Сибирь, Япония скоро возвратит свой Дальний Восток. Обсудить, как скоро Россия начнет разваливаться, кому какие земли отойдут. Куда скоро пойдут все эти Симоньяны, ее муж и ведущий "НТВ" Тигран Кеосаян, главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, депутат Госдумы РФ Андрей Козенко и многие другие нечисти
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29.01.2021 14:15 Відповісти
Та зачем Мордору тот даунбасс нужен, своих крепостных скоро уже кормить будет нечем
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29.01.2021 14:20 Відповісти
Типичные русскомирцы - Симонян, Кеосаян и Бабаян собрались присоединять русский Донбасс к русскому миру. Боже, роди меня обратно. В каком мире я живу?
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29.01.2021 14:26 Відповісти
Проєкт "Без цензури": "Росія-матушка, забєрі Донбас!". Чому Україні потрібен тільки український Донбас - Цензор.НЕТ 2097
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29.01.2021 14:35 Відповісти
Сказочники, забудьте о тои что бездарно просрали! Это то же самое что рассчитывать роиси на возвращении Аляски. А кричать можно хоть 200 лет теперь и "крымнаш" и "донбасснаш" а твой конь под седлом чужака...
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29.01.2021 14:27 Відповісти
Єдина коняка яка у вас є це Лавров))Ми не поспішаємо,ми почекаємо коли ви його з"їсте у канаві))
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29.01.2021 14:43 Відповісти
Бутылка не жмёт?
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31.01.2021 05:08 Відповісти
Выдержка - обратная сторона стремительности (как говорил герой Высоцкого) .
Пусть кацапы воюют и срутся со всеми, Китай укрепится, Китай подождёт, Китай своего не упустит. слава хитрожопому рашисту пу. Китай будет в первых рядах по "возвращению" и "присоединению" своих территорий, без всяких там голимых путинских "рейхферендумов".
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29.01.2021 14:29 Відповісти
потому буржуи и не дали развалиться Расеи в 90-х, что Китая больше боятся чем скрепных орков. Только зачем было Украину и Казахстан разоружать, да еще их ядерное оружие кацапам отдавать Проєкт "Без цензури": "Росія-матушка, забєрі Донбас!". Чому Україні потрібен тільки український Донбас - Цензор.НЕТ 3768 ? Ошиблись пиндосы и бриты
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29.01.2021 14:34 Відповісти
Bogdanu podyaka za analitiku .
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29.01.2021 14:39 Відповісти
Буткевич не правий в утому сенсі , що навіть с "пенсами Донбасії" у лубянської наволочі нема жодного шансу прийти до влади . Просто наволочі буде більше в ЗРаді .
Зараз в їх 48 мандатів , якщо ***** поверне захоплену частину Донбасу до електорального поля ну буде 78 . Але ж ніколи їх не буде більше . Бо Дніпровська область за останні 7 років остоточно увійшла до помаранчьового поясу . Да в Херсонській з Миколаївській дуже впала кількість ватників .
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29.01.2021 14:49 Відповісти
Самый адекватный выпуск передачи за этот год. Обьективно, без популизма: 1. Крымчане к нам возвращаться не хотят, это предатели "ватники" и прощать их нельзя, тем более возвращать украинское гражданства в замен российского, которое они получили после оккупации Крыма. 2. Никакой следущий президент России (даже Навальный) Крым Украине не вернет, даже если он будет в 100 раз более лояльным и адекватным чем *****. 3. Разрушенный Донбасс, где каждый второй житель призывного возраста воевал против ВСУ возвращать тоже нет смысла, что мы будем делать с этими миллионами предателей, понадобятся миллиарды долларов и десятки лет чтобы востановить инфраструктуру этих территорий. Вы хотите чтобы Ваши дети этим занимались??? Лично Я своим детям такой судьбы не желаю, поэтому поддерживаю путь Украины в Европу, А Донбасс и Крым пусть остануться темной частью украинской истории, почти любая страна мира имеет в прошлом и удачи и пораженич. Главное смириться, сохранить то что есть и жить дальше, пусть это все будет уроком нам на будущее..
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29.01.2021 14:49 Відповісти
Ну и смирись чучело что твоя жана спит с любовником ....а украинский Донбасс следует вернуть СИЛОЙ ! Во что бы то ни стало .Сейчас нет. НО потом обязательно ! Чтоб кацапских тварей там не было вообще под кокосовый арех
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29.01.2021 20:13 Відповісти
Мальчик, в твоём пистолетике не кончились пистоны?
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30.01.2021 12:46 Відповісти
Главное смириться, сохранить то что есть и жить дальше, пусть это все будет уроком нам на будущее..

Донбасс это в первую очередь специалисты, технологии, промышленность, а вы за всяких Пенисов Душилиных, бородаев . пасечников,курощупов.
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30.01.2021 18:33 Відповісти
Два тупарика в политике и одна аферистка.
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29.01.2021 14:52 Відповісти
Проєкт "Без цензури": "Росія-матушка, забєрі Донбас!". Чому Україні потрібен тільки український Донбас - Цензор.НЕТ 8198
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29.01.2021 15:05 Відповісти
все уже давно знают об этом, за что отец и сослан был в Казахстан, где и родилось это чмо. гены есть гены
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30.01.2021 12:14 Відповісти
трудно не согласиться - вот как раз рассейский Донбасс заберут найух, а Украинский останеться нам
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29.01.2021 15:42 Відповісти
А навіщо нам ті поліцаї, які давали нам "порожняк", зека, бойків, єфремових та різних московських гнид. Забирайте, тільки без нашої земельки, вони нам непротрібні, бо це гальма руху України в сім'ю цивілізованих країн. Вони дуже великі роботяги, годували не тільки Україну, а і Європу.
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29.01.2021 16:11 Відповісти
Мероприятие под названием "Армянские проститутки просят рашу принять даунбас в лоно русской задницы".
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29.01.2021 17:10 Відповісти
Армянская диаспора как-то сказали: "армянская диаспора закрывает глаза, как именно, каким способом армяне зарабатывают деньги" - . т.е. не гнушаются ничем.
полное отсутствие совести и маразм. правда и среди украинцев есть такие - полный состав 112 канала, Зика и ньюс вана.
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30.01.2021 12:13 Відповісти
Щ це так сказанув! S U P E R !!! Проєкт "Без цензури": "Росія-матушка, забєрі Донбас!". Чому Україні потрібен тільки український Донбас - Цензор.НЕТ 3275
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30.01.2021 22:36 Відповісти
Велика подяка турецьким бандерiвцям:
Проєкт "Без цензури": "Росія-матушка, забєрі Донбас!". Чому Україні потрібен тільки український Донбас - Цензор.НЕТ 4444

https://zen.yandex.ru/media/id/5fe237c18d94893dc9d4a778/turciia-oficialno-vkliuchila-chast-rossii-v-svoi-sostav-voina-neizbejna-prokommentiroval-rossiiskii-politolog-kotenok-5ffb8a0baf142f0b173d0693




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29.01.2021 17:16 Відповісти
Этот грязный армянский трансветит Маргарин Симонян имеет миллиарды из карманов тупоголового быдлоскота "рф"!
Мама Карабах,забери Маргарина и прочих свинособак домой на Хачикастан!!
Проєкт "Без цензури": "Росія-матушка, забєрі Донбас!". Чому Україні потрібен тільки український Донбас - Цензор.НЕТ 5928
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29.01.2021 20:09 Відповісти
Проєкт "Без цензури": "Росія-матушка, забєрі Донбас!". Чому Україні потрібен тільки український Донбас - Цензор.НЕТ 9477
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29.01.2021 20:48 Відповісти
"рускій мір".
Як казав один доброволець з Росії про Україну " я никогда не видел столько белых людей как в Украине".
Якісь хачі несуть понос про "расію-матушку".
лютий треш.
Тримаймося, нищимо бариг та олігархів, платимо податки, відмовляємось від хабарів та використання влади у власних інтересах і ми порвемо Росію!
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30.01.2021 08:22 Відповісти
и после этого Пукин говорит "Мы один народ".
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30.01.2021 12:21 Відповісти
это как "на заборе тоже написано...". Это говорится для лохов,которые поведутся на его "русский мир" и станут оружием в его руках для борьбы с неудобной украинской властью. Это все, что нужно понимать в том, что он говорит
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30.01.2021 13:42 Відповісти
" Маргарита Симоньян, ее муж и ведущий "НТВ" Тигран Кеосаян, главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, депутат Госдумы РФ Андрей Козенко"

Три армянина и хохол вершать судьбы Расии!
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30.01.2021 12:48 Відповісти
нафига России Донбасс? Дурацкие лозунги кидают те, которіе тупо непанимают, что ими ПРОСТО ПОПОЛЬЗОВАЛИСЬ. Єто же не Крім, интересній местами под пляжные домики. Вкинули им рускиймир, чтобы нагадить неудобной украинской владе, получилось.Из Донбасса вывезли все, что нужна фурами, которые типа привезли гуманитарку, а дальше нафиг им депрессивный регион с шахтами, они такие же рядом позакрывали. Конечно, его нужно навесить Украине обратно, да еще и так, чтобы они сваим руским мирам воняли на всю остальную территорию
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30.01.2021 13:38 Відповісти
Надо помнить, что в 1991 году на референдуме Донбасс, как и вся Украина, убедительно проголосовал за независимость Украины. И даже крым. Спрашивается, кто виноват, что в Украине создалась ситуация, что пуйлу удалось забрать Крым и развязать войну на Донбассе. Ясно, что это олигархи и уроды-политики, которыми стала уродливая коммунистическая и комсомольская номенклатура времён СССР созданная для нас Москвой из всяких уродов.
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30.01.2021 14:55 Відповісти
россиянин, смотри не
перепутай: в Южной Осетии и Абхазии ты за повстанцев, в Чечне и Сирии - против,
а на Донбассе и в Крыму - вместо....
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30.01.2021 16:16 Відповісти
Адекватні донетчани і луганці давно переселились на материкову
Україну. Чому б не запропонувати комфорт молодих республік тим, хто не зовсім добре почувається на наших теренах? Отій професорці-московитській-поетесі, юній блогерці ,що обирає рашу, Віто Фоміну з онучкой?! Кидайте київські халупи, вас чекають прекрасні ордловські палаццо. І аусвайс з ********* , ну самі плюси . Їх до речі теж туди . Проект "Корзина".
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30.01.2021 16:32 Відповісти
Ара!!! Цирк приехал!!!
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30.01.2021 18:48 Відповісти
Усіх у.банів які не знають української потрібно позбавляти українського громадянства. Ось тоді у нас все буде гаразд.
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30.01.2021 19:25 Відповісти
Дебильное существо -эта пропагандонка💀Закрой €ба&о !!!!!!!!
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30.01.2021 19:57 Відповісти
🤐🤐🤐🤐
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30.01.2021 19:58 Відповісти
Проєкт "Без цензури": "Росія-матушка, забєрі Донбас!". Чому Україні потрібен тільки український Донбас - Цензор.НЕТ 7463
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30.01.2021 20:28 Відповісти
Надеюсь, экскурсия по Изоляции им понравилась!
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31.01.2021 09:31 Відповісти
 
 