Суд відпустив під домашній арешт ветерана АТО Грищенка (Бучу), який фігурував у справі Шеремета. ВIДЕО
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Івано-Франківський апеляційний суд звільнив під цілодобовий домашній арешт Владислава Грищенка (Бучу), якого підозрювали у замаху на бізнесмена в Косові на Прикарпатті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Бабель. Цей факт також підтвердив адвокат Леонід Маслов у фейсбуці.
Telegram-канал "Заборона" опублікував відео судового засідання у справі Грищенка.
За рішенням суду, Грищенко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом у Києві і носитиме електронний браслет до 20 лютого. Крім цього, він зобов'язаний не виїжджати з Києва без дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, здати паспорти для виїзду за кордон, утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим суддею або судом, а також прибувати до певної посадової особи зі встановленою періодичністю.
Сам Грищенко заявив, що його справа є "політичною і пов'язаною з Шереметом".
Грищенко був бійцем Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", згодом пішов служити за контрактом у 95-у бригаду, є професійним сапером.
Зазначимо, Буча фігурував у справі про вбивство Шеремета, однак звинувачень йому не висували.
Будь ласка, зачекайте...
"Свою першу судимість Владислав Грищенко отримав у 17-річному віці. За вироком Мінського районного суду (нині - Оболонський районний суд) м. Києва від 05.07.1995 р. він був засуджений за ч. 3 ст. 140 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна."
А дальше пошло-поехало:
1998 рік - шахрайство і вимагательство
2003 рік - заподіяння тяжкого тілесного ушкодження та ***********
2004 рік - грабіж та умовно-дострокове звільнення
2011 рік - крадіжка та умовно-дострокове звільнення
2016 рік - кримінальне провадження № 12016040000000529, від відповідальності звільнено - сдал подельников.
На данный момент его вина не доказана, это первое, и то что он являлся участником АТО ни как не повлияло на то, что мера пресечения была изменена на домашние й арест.
Следуйте ещё идёт.
Раз отпустили, значит следаки усрались, хотя им не привыкать...