УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13867 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика України
3 253 24
арешт (1626) Шеремет (519) Владислав Грищенко (8)

Суд відпустив під домашній арешт ветерана АТО Грищенка (Бучу), який фігурував у справі Шеремета. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Івано-Франківський апеляційний суд звільнив під цілодобовий домашній арешт Владислава Грищенка (Бучу), якого підозрювали у замаху на бізнесмена в Косові на Прикарпатті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Бабель. Цей факт також підтвердив адвокат Леонід Маслов у фейсбуці.

Telegram-канал "Заборона" опублікував відео судового засідання у справі Грищенка.

За рішенням суду, Грищенко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом у Києві і носитиме електронний браслет до 20 лютого. Крім цього, він зобов'язаний не виїжджати з Києва без дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, здати паспорти для виїзду за кордон, утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим суддею або судом, а також прибувати до певної посадової особи зі встановленою періодичністю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продовжив арешт для підозрюваного у замаху на бізнесмена Чекурака ветерана АТО Грищенка (Бучу) і можливого замовника Шкондеюка

Сам Грищенко заявив, що його справа є "політичною і пов'язаною з Шереметом".

Грищенко був бійцем Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", згодом пішов служити за контрактом у 95-у бригаду, є професійним сапером.

Зазначимо, Буча фігурував у справі про вбивство Шеремета, однак звинувачень йому не висували.

Також читайте: Кількість підозрюваних і їхнє знайомство між собою, фото Антоненка на тлі підірваних електроопор і принти на одязі, - Маслов розповів про міфи в справі Шеремета

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Сегодня зеля щемит патриотов, завтра патриоты будут щемить зелю!!!
показати весь коментар
29.01.2021 14:51
+6
Т.е. он уже не страшный киллер и не опасен? А он вообще им был?
показати весь коментар
29.01.2021 15:12
+5
Пора вже і Антоненка звільняти, Всерівно з того роя не вийде ....... (не буде меду).
показати весь коментар
29.01.2021 15:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сегодня зеля щемит патриотов, завтра патриоты будут щемить зелю!!!
показати весь коментар
29.01.2021 14:51 Відповісти
Ничего личного, просто взаимодействие материи, третий закон Ньютона.
показати весь коментар
29.01.2021 15:18 Відповісти
З якех це пір в бити баригу - в Україні злочин? Мочить бариг, і весь приказ.
показати весь коментар
29.01.2021 15:19 Відповісти
Пруфы есть ? Или снова ************ транслируешь?
показати весь коментар
29.01.2021 15:38 Відповісти
та набери в Гугле ФИО "героя", и кушай пруфы, обеими руками черпай.
показати весь коментар
29.01.2021 15:41 Відповісти
Черпать будешь ты сам свои де испражнения. Нет пруфов- значит ты умышленно лжешь на человека .
показати весь коментар
29.01.2021 15:51 Відповісти
Украинская Правда пойдет? ссылка
показати весь коментар
29.01.2021 15:58 Відповісти
даже облегчу тебе задачу:
"Свою першу судимість Владислав Грищенко отримав у 17-річному віці. За вироком Мінського районного суду (нині - Оболонський районний суд) м. Києва від 05.07.1995 р. він був засуджений за ч. 3 ст. 140 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна."
А дальше пошло-поехало:
1998 рік - шахрайство і вимагательство

2003 рік - заподіяння тяжкого тілесного ушкодження та ***********

2004 рік - грабіж та умовно-дострокове звільнення

2011 рік - крадіжка та умовно-дострокове звільнення

2016 рік - кримінальне провадження № 12016040000000529, від відповідальності звільнено - сдал подельников.
показати весь коментар
29.01.2021 15:56 Відповісти
Ок
показати весь коментар
29.01.2021 16:01 Відповісти
Суд отпустил под домашний арест ветерана АТО Грищенко ("Бучу"), фигурировавшего в деле Шеремета - Цензор.НЕТ 9467Суд отпустил под домашний арест ветерана АТО Грищенко ("Бучу"), фигурировавшего в деле Шеремета - Цензор.НЕТ 34
показати весь коментар
29.01.2021 14:57 Відповісти
Ти ссиль по людськи можеш давати?
показати весь коментар
29.01.2021 15:22 Відповісти
Адрес могли бы и "запикать".
показати весь коментар
29.01.2021 15:04 Відповісти
А потрібно за злочини відповідать перед Законом як потрібно. Тим більше за вбивство. Тому і наголошувать що злочинець приймав участь АТО це не позволяе йому убивати людей. Це неправильно і не по людски. Миж хочем побудувати демократичну країну - значіть перед Законом повинні бути рівні всі. Тут оправдовунь неповинно бути.Бо тоді втрачаеться довіра до держави і її інституцій. З повагою пенсіонер
показати весь коментар
29.01.2021 15:10 Відповісти
Соглашаюсь на все 100%, но есть одно но...
На данный момент его вина не доказана, это первое, и то что он являлся участником АТО ни как не повлияло на то, что мера пресечения была изменена на домашние й арест.
Следуйте ещё идёт.
показати весь коментар
29.01.2021 15:15 Відповісти
А что был суд, его признали виновным?
Раз отпустили, значит следаки усрались, хотя им не привыкать...
показати весь коментар
29.01.2021 15:15 Відповісти
Ти пєдік дєбіл, чи імбезил? Такі ВИСОКІЄ слова в бандитській неньці Україні.
показати весь коментар
29.01.2021 15:21 Відповісти
Пора вже і Антоненка звільняти, Всерівно з того роя не вийде ....... (не буде меду).
показати весь коментар
29.01.2021 15:12 Відповісти
Рифа они не отпустят. Страшно сцикотно им.
показати весь коментар
29.01.2021 15:22 Відповісти
А далі буде ще страшніше і сцикотніше.
показати весь коментар
29.01.2021 16:25 Відповісти
Т.е. он уже не страшный киллер и не опасен? А он вообще им был?
показати весь коментар
29.01.2021 15:12 Відповісти
 
 