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На трасі Київ-Одеса через снігопад утворився затор на 30 км: для розчищення застосовували інженерний танк. ВIДЕО

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Через сніг на ділянці траси М-05 Київ-Одеса утворився затор на 30 кілометрів, заблоковано приблизно 300 вантажівок, закрито рух у бік Києва.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 14 годину 29 січня в Одеській області заборонено рух великовагових транспортних засобів на автодорогах державного значення М-05 Київ-Одеса, М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса – Кучурган. У Миколаївській області обмежено рух великовагових транспортних засобів та автобусів на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове. О 13 год. 30 хв. ДСНС розпочала роботу з розчищення дорожнього полотна на ділянці дороги від с. Ганнівка в напрямку Одеської області.

На автодорозі М-05 Київ - Одеса найбільш проблемною ділянкою залишається відрізок Знам’янка – Ревова (спостерігаються перемети протяжністю приблизно 30 км). Вантажні автомобілі почали рух у напрямку м. Києва. В напрямку м. Одеса продовжуються роботи з вивільнення вантажівок. Рух легкового транспорту забезпечено у двох напрямках.

Також читайте: Приблизно 300 вантажних автомобілів заблоковано в снігових переметах на автодорозі в Одеській області, - ДСНС

Загалом від початку негоди підрозділами ДСНС здійснено буксирування понад 900 транспортних засобів (з них 29 машин швидкої допомоги, 25 автобусів) та надано допомогу приблизно 1 тис. 800 особам (з них 3 породіллі), прибрано 67 повалених дерев, розчищено майже 750 км автодоріг.

Учора для розчищення застосовували навіть інженерний танк.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
... или водилам мозги включить ? Ничего , через месяц весна . Оттают .
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29.01.2021 15:18
+3
А где танк? Думаю это был БАТ или ИМР...
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29.01.2021 15:20
+1
Да , рулил на такой . Страшный и очень тяжелый монстр с клешнёй и отдельной башней .
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29.01.2021 15:47
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у нас всё делают когда уже просто коллапс .... а когда снег сыпал что тяжело было технику пустить
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29.01.2021 15:15 Відповісти
... или водилам мозги включить ? Ничего , через месяц весна . Оттают .
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29.01.2021 15:18 Відповісти
Лише в тих, в кого вони є. В більшості там кістка.
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29.01.2021 15:22 Відповісти
Иногда бывают ситуации когда надо. Например, сервис грузоперевозок, или кому то запланированно надо приехать, бизнес там или вернутся с путешествия. А ктото просто не ожидал подобного. Мозги включи.
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29.01.2021 16:15 Відповісти
А где танк? Думаю это был БАТ или ИМР...
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29.01.2021 15:20 Відповісти
Это T-55 без башни .
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29.01.2021 15:32 Відповісти
БТС-2 або 4 !!!))
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29.01.2021 15:39 Відповісти
На базе Т-55 и есть ИМР с лопатой впереди...
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29.01.2021 15:44 Відповісти
Да , рулил на такой . Страшный и очень тяжелый монстр с клешнёй и отдельной башней .
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29.01.2021 15:47 Відповісти
БАТ 100%
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29.01.2021 16:18 Відповісти
На трассе Киев-Одесса из-за снегопада образовалась пробка на 30 км: для расчистки применяли инженерный танк - Цензор.НЕТ 9963
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29.01.2021 15:20 Відповісти
Гайцам лопаты в руки пусть снег чистят!
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29.01.2021 15:28 Відповісти
А маникюр?
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29.01.2021 16:27 Відповісти
Цікаво,яким чином Знам"янка до М05 !!!))))
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29.01.2021 15:36 Відповісти
то інша Знам'янка - село....
Я і сам здивувався спочатку ))
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30.01.2021 00:34 Відповісти
Де там танк ?? Одні автівки ...
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29.01.2021 15:48 Відповісти
Уже уехал . Снег растаял . На трасі Київ-Одеса через снігопад утворився затор на 30 км: для розчищення застосовували інженерний танк - Цензор.НЕТ 6308
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29.01.2021 15:51 Відповісти
куда вы смотрели, танк этот та желтенькая машина на гусеницах, не в самом начале ролика, медленно упорно едет а зачищают следом другие машины полегче
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29.01.2021 16:02 Відповісти
красиво) а скоро машины сами всё будут делать, искусственный интеллект победит ЖК и коррупцию
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29.01.2021 16:00 Відповісти
Ну так це ж краснознамьонная ордєна лєніна Одеська волость - і чому я не здивований?
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30.01.2021 00:33 Відповісти
 
 