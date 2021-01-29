Антоненко - Зеленському: Просто 37-й рік. Дякую, що створили таку безвихідну ситуацію. Ви - не чоловік. ВIДЕО
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Ветеран АТО Андрій Антоненко, обвинувачений у вбивстві журналіста Павла Шеремета в липні 2016 року, вважає, що Президент України Володимир Зеленський створив безвихідну ситуацію в цій справі.
Про це Антоненко заявив після сьогоднішнього засідання Апеляційного суду Києва, коментуючи відмову змінити йому запобіжний захід, передає Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"Сволота ... Просто 37-й рік. Дякую, пане президенте, що ви створили таку безвихідну ситуацію. Ви - не чоловік", - заявив Антоненко після оголошення рішення суду про відмову в задоволенні клопотання його захисту про зміну йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.
21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.
Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.
10 грудня 2020 року Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.
4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року.Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив аудіозапис, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.
19 січня Ігор Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві.
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2 ч. ·
Соотношение роста фигурантов на видео явно не то, человек на видео с принтом на свитере возле ЛЭП, питающих крымский полуостров, абсолютно не похож на Антоненко, девушка, которая фотографировала видеокамеры, не похожа на Дугарь даже конституцией тела... а
Андрій Антоненко
продолжает сидеть в СИЗО. По факту мы не услышали ни одного доказательства. Кроме домашнего макета взрывчатки зелёного цвета. Страшно проживать в таком государстве...
Тримайтеся, Андрію !
Ви мусите вистояти !
А ця гнида буде знищена.
Мені так шкода.
Лише за це можна ненавидіти зеленського.
А кто выбрал урода?
Нечего пенять на зеркало коль рожа Крива...
Они зележопики и счас считают что правильный выбор сделали..несмотря на тарифы..вызвали..но бабочка лучший.