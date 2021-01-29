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Антоненко - Зеленському: Просто 37-й рік. Дякую, що створили таку безвихідну ситуацію. Ви - не чоловік. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Ветеран АТО Андрій Антоненко, обвинувачений у вбивстві журналіста Павла Шеремета в липні 2016 року, вважає, що Президент України Володимир Зеленський створив безвихідну ситуацію в цій справі.

Про це Антоненко заявив після сьогоднішнього засідання Апеляційного суду Києва, коментуючи відмову змінити йому запобіжний захід, передає Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Сволота ... Просто 37-й рік. Дякую, пане президенте, що ви створили таку безвихідну ситуацію. Ви - не чоловік", - заявив Антоненко після оголошення рішення суду про відмову в задоволенні клопотання його захисту про зміну йому запобіжного заходу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Читайте також: Справа Шеремета: Суд залишив Антоненка під вартою

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

10 грудня 2020 року Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіція про допит Макара: Свідок надав інформацію, яка допоможе вийти на слід замовників вбивства Шеремета

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року.Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив аудіозапис, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

19 січня Ігор Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+75
Антоненко - Зеленскому: Просто 37-й год. Спасибо, что создали такую безвыходную ситуацию. Вы, не мужчина - Цензор.НЕТ 8000
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29.01.2021 16:36
+58
Антоненко - Зеленскому: Просто 37-й год. Спасибо, что создали такую безвыходную ситуацию. Вы, не мужчина - Цензор.НЕТ 9244
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29.01.2021 16:34
+54
Сцикло, серло, *****, і бубочка з монікою в одному флаконі.
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29.01.2021 16:31
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Sergey Naumovich

2 ч. ·

Соотношение роста фигурантов на видео явно не то, человек на видео с принтом на свитере возле ЛЭП, питающих крымский полуостров, абсолютно не похож на Антоненко, девушка, которая фотографировала видеокамеры, не похожа на Дугарь даже конституцией тела... а
Андрій Антоненко
 продолжает сидеть в СИЗО. По факту мы не услышали ни одного доказательства. Кроме домашнего макета взрывчатки зелёного цвета. Страшно проживать в таком государстве...
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29.01.2021 20:57 Відповісти
Може воно і так, але бува і гірше. Ти не в курсі як воно жити в нинішній Білорусі чи расеї: менти відтрахують ********** фалоімітатором, а потім ще й посадять на 5 років суворого режиму
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29.01.2021 21:08 Відповісти
Воно - істота середнього роду. Це - якщо нейтрально.

Тримайтеся, Андрію !
Ви мусите вистояти !

А ця гнида буде знищена.
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29.01.2021 20:59 Відповісти
колись маленький вовочка поїхав в село, а місцеві українські діти обісцяли його за брехливість та манію величі. Тільки так можна пояснити його ненависть до України та українського.
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30.01.2021 07:16 Відповісти
Никто же не возражает. Почему бы и не устроить 37-й.
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30.01.2021 14:34 Відповісти
Ну, не скажіть . Такими речами можливо балуватись тільки за поребриком , тим : "можно все"...
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30.01.2021 15:05 Відповісти
А кто-то заступился за Антоненко?
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30.01.2021 15:12 Відповісти
вы думаете, что можете чем-нибудь оскорбить зелю ? Нет! он ниже этого.
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30.01.2021 14:34 Відповісти
Пытались дестабилизировать обстановку в Украине в 16 году? Для кого старались? Почему виновных ищут в 20-21 году?
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30.01.2021 15:45 Відповісти
Бідна людина..
Мені так шкода.
Лише за це можна ненавидіти зеленського.
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30.01.2021 16:44 Відповісти
За что ненавидеть зеленского? Что он урод?
А кто выбрал урода?
Нечего пенять на зеркало коль рожа Крива...
Они зележопики и счас считают что правильный выбор сделали..несмотря на тарифы..вызвали..но бабочка лучший.
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31.01.2021 02:28 Відповісти
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