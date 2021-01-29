Антоненко - Зеленському: Просто 37-й рік. Дякую, що створили таку безвихідну ситуацію. Ви - не чоловік. ВIДЕО

Ветеран АТО Андрій Антоненко, обвинувачений у вбивстві журналіста Павла Шеремета в липні 2016 року, вважає, що Президент України Володимир Зеленський створив безвихідну ситуацію в цій справі.

Про це Антоненко заявив після сьогоднішнього засідання Апеляційного суду Києва, коментуючи відмову змінити йому запобіжний захід, передає Цензор.НЕТ.

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"Сволота ... Просто 37-й рік. Дякую, пане президенте, що ви створили таку безвихідну ситуацію. Ви - не чоловік", - заявив Антоненко після оголошення рішення суду про відмову в задоволенні клопотання його захисту про зміну йому запобіжного заходу.

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Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

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Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

10 грудня 2020 року Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіція про допит Макара: Свідок надав інформацію, яка допоможе вийти на слід замовників вбивства Шеремета

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року.Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив аудіозапис, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

19 січня Ігор Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві.