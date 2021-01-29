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арешт (1626) Москва (1103) протест (2247) Росія (47133) українці (2380) Навальний (573)

Російський суд на два місяці заарештував українку Бендас за "побиття поліцейського" на мітингу в підтримку Навального. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У Росії заарештували уродженку України Ольгу Бендас. Її звинувачують у нібито побитті поліцейського на акції протесту на підтримку Олексія Навального.

Про це повідомило російське агентство "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.

Російський суд вирішив заарештувати українку на два місяці.

За версією російської поліції, Бендас під час мітингу в Москві кілька разів ударила поліцейського.

Нагадаємо, минулої суботи в містах Росії відбулися акції протесту через арешт опозиціонера Олексія Навального. Акції супроводжувалися сутичками з силовиками і затриманнями учасників протесту. Загалом на акціях по всій Росії затримали близько 4 тисяч учасників.

Читайте також: Путін про акції протесту в Росії: "Так політика не робиться"
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Топ коментарі
+40
Смелая Украинка отбивалась от мента бутылкой, гордый Чеченец голыми руками надавал пи...дюлей 7-м ОМОНОвцам в шлемах... и только 300 трусливых русских снимало все это на свои айфоны.......
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29.01.2021 16:56
+21
Реально,в Мацкве дать в пыку менту может дать только чеченец или украинец)
Потомки Разина и Пугачева "скисли душами",как пел Высоцкий.Про подвиги дидов-то попроще вспоминать...
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29.01.2021 16:56
+11
Да они давно уже не "русские".Последних русских Сталин добил.Даже в 91-ом на московском Майдане, на перешедших на сторону народа 2-х танках подняли украинский флаг,т.к. экипажи были из украинцев.Кацапы они,а не русские(
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29.01.2021 17:01
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ну зараз побачимо, наскільки зеля крутий,
і чи почне вимагати від російських судів і поліції
швидкого і "справедливого" розслідування
несправедливо покараної громадянки України
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29.01.2021 16:55 Відповісти
она не гражданка Украины.
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29.01.2021 16:57 Відповісти
сорі.. точно..
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29.01.2021 17:06 Відповісти
а пацан избитый громадянин?
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29.01.2021 18:41 Відповісти
ты о чем? какой пацан?
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29.01.2021 19:20 Відповісти
во Франции избитый
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29.01.2021 19:34 Відповісти
к чему эта "новость"?
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29.01.2021 16:56 Відповісти
к тому,что русские-нация рабов! из всего населения московии-сопротивление произволу полиции оказали лишь одна украинка и 1 чеченец
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29.01.2021 19:21 Відповісти
Небось "космонавту" шлем пробила кулаком.
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29.01.2021 16:56 Відповісти
Смелая Украинка отбивалась от мента бутылкой, гордый Чеченец голыми руками надавал пи...дюлей 7-м ОМОНОвцам в шлемах... и только 300 трусливых русских снимало все это на свои айфоны.......
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29.01.2021 16:56 Відповісти
Да они давно уже не "русские".Последних русских Сталин добил.Даже в 91-ом на московском Майдане, на перешедших на сторону народа 2-х танках подняли украинский флаг,т.к. экипажи были из украинцев.Кацапы они,а не русские(
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29.01.2021 17:01 Відповісти
Он их породил, он их и добил. )))
Русских, как народ придумал Сталин. Во время первой переписи СССР были только вяликороссы и малороссы. Ему это не понравилось и вот в 30х годах появился росчерком пера Сталина "русский народ". А славную историю этому "рюзькому народу" добыл Петр 1й и Катька. Один переименовал Московское государство 300 лет назад в россию, а Катька собирала все рукописи по монастырям и уничтожала оригиналы, заменяя их фальшивками, чтобы натянуть историю Руси на ордынское государство.
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29.01.2021 17:07 Відповісти
Как бы ни было,но их уже нет.Главное,не процесс,а конечный результат
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29.01.2021 18:18 Відповісти
Реально,в Мацкве дать в пыку менту может дать только чеченец или украинец)
Потомки Разина и Пугачева "скисли душами",как пел Высоцкий.Про подвиги дидов-то попроще вспоминать...
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29.01.2021 16:56 Відповісти
Разін і Пугачов були з "малоросских станиц". А в Разіна ще й мати була кримською татаркою.
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29.01.2021 20:41 Відповісти
нескромный вопрос - а зачем она туда поперлась , а если присядет , то тоже будет политзаключенной ?
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29.01.2021 17:09 Відповісти
Может не Бендас, а Бандерас?
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29.01.2021 17:14 Відповісти
Она была самой заметной воительницей на российском майданчике.

Російський суд на два місяці заарештував українку Бендас за "побиття поліцейського" на мітингу в підтримку Навального - Цензор.НЕТ 6949
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29.01.2021 17:25 Відповісти
какие же кремляди жалкие, опустились до такой низости, когда по сути ни за что винтят подростков, деградировала расея полностью.
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29.01.2021 17:46 Відповісти
Як там ще влада тримається, коли там так "зніжені" поліцаї, яких вже жінки і діти б*ють.
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29.01.2021 19:14 Відповісти
срана паРаша. Орда.
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29.01.2021 19:53 Відповісти
Нова гадя. Героя їй
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29.01.2021 20:39 Відповісти
А что украинка делает на этой помойке?
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29.01.2021 21:49 Відповісти
ну, теперь суд и лет 5 общего режима, а то думают что можно вести себя как на майдане
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30.01.2021 02:07 Відповісти
Для всех желающих набить морду москалю есть тематический парк ОПЗЖ, сидят и гадят в центре Киева
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30.01.2021 03:34 Відповісти
 
 