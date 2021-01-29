Російський суд на два місяці заарештував українку Бендас за "побиття поліцейського" на мітингу в підтримку Навального. ВIДЕО

У Росії заарештували уродженку України Ольгу Бендас. Її звинувачують у нібито побитті поліцейського на акції протесту на підтримку Олексія Навального.

Про це повідомило російське агентство "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.

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Російський суд вирішив заарештувати українку на два місяці.

За версією російської поліції, Бендас під час мітингу в Москві кілька разів ударила поліцейського.

Нагадаємо, минулої суботи в містах Росії відбулися акції протесту через арешт опозиціонера Олексія Навального. Акції супроводжувалися сутичками з силовиками і затриманнями учасників протесту. Загалом на акціях по всій Росії затримали близько 4 тисяч учасників.

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