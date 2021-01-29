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Російський суд на два місяці заарештував українку Бендас за "побиття поліцейського" на мітингу в підтримку Навального. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
У Росії заарештували уродженку України Ольгу Бендас. Її звинувачують у нібито побитті поліцейського на акції протесту на підтримку Олексія Навального.
Про це повідомило російське агентство "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.
Російський суд вирішив заарештувати українку на два місяці.
За версією російської поліції, Бендас під час мітингу в Москві кілька разів ударила поліцейського.
Нагадаємо, минулої суботи в містах Росії відбулися акції протесту через арешт опозиціонера Олексія Навального. Акції супроводжувалися сутичками з силовиками і затриманнями учасників протесту. Загалом на акціях по всій Росії затримали близько 4 тисяч учасників.
Топ коментарі
+40 Рома Маестро
показати весь коментар29.01.2021 16:56
+21 Alexey Lexx
показати весь коментар29.01.2021 16:56
+11 Alexey Lexx
показати весь коментар29.01.2021 17:01
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і чи почне вимагати від російських судів і поліції
швидкого і "справедливого" розслідування
несправедливо покараної громадянки України
Русских, как народ придумал Сталин. Во время первой переписи СССР были только вяликороссы и малороссы. Ему это не понравилось и вот в 30х годах появился росчерком пера Сталина "русский народ". А славную историю этому "рюзькому народу" добыл Петр 1й и Катька. Один переименовал Московское государство 300 лет назад в россию, а Катька собирала все рукописи по монастырям и уничтожала оригиналы, заменяя их фальшивками, чтобы натянуть историю Руси на ордынское государство.
Потомки Разина и Пугачева "скисли душами",как пел Высоцкий.Про подвиги дидов-то попроще вспоминать...