Патрульний катер типу ISLAND для ВМС України здійснив контрольний вихід у море в США. ВIДЕО

У Балтиморі (США) контрольний вихід у море для проведення ходових випробувань зробив патрульний катер типу ISLAND, який буде переданий Військово-Морським Силам ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбук командування ВМС України.

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