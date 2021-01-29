Патрульний катер типу ISLAND для ВМС України здійснив контрольний вихід у море в США. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
У Балтиморі (США) контрольний вихід у море для проведення ходових випробувань зробив патрульний катер типу ISLAND, який буде переданий Військово-Морським Силам ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбук командування ВМС України.
Топ коментарі
+11 Сергей Марикуца
показати весь коментар29.01.2021 17:06
+9 Харьков Сумской
показати весь коментар29.01.2021 17:10
+6 Siergiej Mironienko
показати весь коментар29.01.2021 17:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Мы же начинали с маленьких корабликов, эти уже больше. У нас моря много, им будет чем заняться, ловить контрабандистов, рыбаков которые ловят с нарушениями. Дальше будут корабли более крупные, реально же у нас не було военного флота, была рухлядь советская которая уже давно устарела и стала ни кому не нужная, бутафорная. Надо радоваться, что у нас появляються новые-современные корабли !!!
Краще б 50 років безплатного газу вибив за ядерні боєголовки, вивезені в московію!