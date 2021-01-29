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Патрульний катер типу ISLAND для ВМС України здійснив контрольний вихід у море в США. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

У Балтиморі (США) контрольний вихід у море для проведення ходових випробувань зробив патрульний катер типу ISLAND, який буде переданий Військово-Морським Силам ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбук командування ВМС України.

Читайте: У Чорному морі тривають випробування середнього розвідувального корабля проєкту "Лагуна" для ВМС України

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
На самом деле интересно другое: на следующих два катера поставят родное амеровское вооружение интегрированное в системы корабля. А не так как на два первых старую пушку на "ручном" приводе.
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29.01.2021 17:06
+9
А ватные пердаки и от ручной пушки рванули, как от противокорабельных ракет.
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29.01.2021 17:10
+6
Лучше чем ничего.
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29.01.2021 17:11
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На самом деле интересно другое: на следующих два катера поставят родное амеровское вооружение интегрированное в системы корабля. А не так как на два первых старую пушку на "ручном" приводе.
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29.01.2021 17:06 Відповісти
А ватные пердаки и от ручной пушки рванули, как от противокорабельных ракет.
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29.01.2021 17:10 Відповісти
Лучше чем ничего.
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29.01.2021 17:11 Відповісти
Это они по заливу Чизапик прогулялись. На 1:00 проплывают под Bay Bridge там километров 5 ширина и достаточно глубоко - небольшое море.
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29.01.2021 17:11 Відповісти
Спасибо за помощь!
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29.01.2021 18:01 Відповісти
решил посмотреть насколько там глубоко - оказалось что залив по размеру 80% от Азовского моря и такой же глубины - 14м
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29.01.2021 18:46 Відповісти
Скоро цей катер відвоює нам Крим...
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29.01.2021 17:13 Відповісти
Кому вам? Лаптеногим петушкам?
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29.01.2021 17:33 Відповісти
вооружение наши морское командование на него очень мощное установили, что бы росиянцам легче его захвать было или поржать чисто, этот гавнокомандующий ВМС из Крыма уж очень какой=то мягко говоря подозрительный
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29.01.2021 17:32 Відповісти
Какие ваши, чмо набутылочное, кузю иди спасай
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29.01.2021 17:34 Відповісти
А колись же крейсера та авіаносці будували. А зараз катери купуємо...
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29.01.2021 17:38 Відповісти
Навіщр нам крейсера та авіаносці на таку калюжу як Чорне море?Максимум фрегати.
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29.01.2021 18:40 Відповісти
Ну у Першу світову і лінкори були...
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29.01.2021 20:55 Відповісти
ИМЕЯ ТАКОГО ЧЕКНУТОГО СОСЕДА, ЗАЧЕМ "ПАТРУЛЬНЫЙ КАТЕР" ВСУ????
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29.01.2021 17:50 Відповісти
нам для того чтобы с кацапами бороться все сойдёт. АК-47 и АКМ тоже устарели , но зато как сепаров валит любо дорого смотреть!
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29.01.2021 23:36 Відповісти
Спасибо США !!!
Мы же начинали с маленьких корабликов, эти уже больше. У нас моря много, им будет чем заняться, ловить контрабандистов, рыбаков которые ловят с нарушениями. Дальше будут корабли более крупные, реально же у нас не було военного флота, была рухлядь советская которая уже давно устарела и стала ни кому не нужная, бутафорная. Надо радоваться, что у нас появляються новые-современные корабли !!!
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29.01.2021 18:30 Відповісти
В України з 1993 були з нормальних кораблів тільки Сагайдачний та Вінниця. Москалі взагалі хотіли щоб Україні від Чорноморського флоту нічого не дісталося.
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29.01.2021 18:44 Відповісти
Там при поділі флоту дісталося більше, але Кучма за газ повіддавав - чи москалі надавили, чи сам дурень...
Краще б 50 років безплатного газу вибив за ядерні боєголовки, вивезені в московію!
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29.01.2021 20:56 Відповісти
В Казахстан)))) ещё до того как газпром выкупил все месторождения...И формально стал собственником добываемого топлива....Обама кстати не дал летальное вооружение когда его просил гетьман.
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30.01.2021 15:56 Відповісти
если бы кравчук поставил условия правильно и за яд опужие выгнал бы чф из крыма на йух то было бы вообще все по другому! но чего теперь скулить, нет в политике сослагательных наклонений - даже путлер знает что если бы у бабушки был бы йух она была бы дедушкой! поезд ушёл пацаны!!!
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29.01.2021 23:44 Відповісти
Там все ясно було відразу - голосувати за члена КПУ як за першого президента це зашквар.
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30.01.2021 01:16 Відповісти
всегда весело наблюдать как молодежь употребляет лагерные термины не зная их смысла Патрульний катер типу ISLAND для ВМС України здійснив контрольний вихід у море в США - Цензор.НЕТ 4533 Патрульний катер типу ISLAND для ВМС України здійснив контрольний вихід у море в США - Цензор.НЕТ 4859
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30.01.2021 04:24 Відповісти
Спасибо Байдену и американскому народу.
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12.05.2021 15:09 Відповісти
 
 