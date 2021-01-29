Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції". ВIДЕО
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Нардеп Олександр Дубінський вважає, що санкції США запровадили проти нього через те, що американських чиновників ввели в оману недостовірною інформацією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Дубінський розповів в ефірі програми "Право на владу" і назвав джерелом фейкової інформації Центр протидії корупції.
"Введення цих санкцій було наслідком фейковий доносу, який написали аферисти під назвою "Центр протидії корупції" в офіційні органи Сполучених Штатів Америки. За всіма фейковими фактами, які наведені, я дав свої відповіді. Я вважаю, що вони максимально переконливі, щоб показати, що ці санкції були запроваджені в результаті того, що офіційні особи США були введені в оману українськими "активістами", - заявив Дубінський.
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Решение о внесении Дубинского и других лиц в санкционный список OFAC's SDN List регламентируется государственным документом, подписанным Дональдом Трампом 12 сентября 2018 года Federal Register Vol. 83, No. 179 "Применение определенных санкций в случае иностранного вмешательства в участие в выборах в США". В данном решении указаны четкие критерии для принятия такого решения. Данные требования абсолютно исключают принятие решений на основе непроверенных данных. (tZE)
лайно вспливе....
Запасайтеся попкорном, горішками та пивасиком!!
)))
- Доллары в вентиляции, - задумчиво сказал первый и спросил Никанора Ивановича мягко и вежливо:
- Ваш пакетик?
- Нет! - ответил Никанор Иванович страшным голосом, - подбросили враги!
- Это бывает, - согласился тот, первый, и опять-таки мягко добавил: - Ну что же, надо остальные сдавать.
- Нету у меня! Нету, богом клянусь, никогда в руках не держал! - отчаянно вскричал председатель.
Он кинулся к комоду, с грохотом вытащил ящик, а из него портфель, бессвязно при этом выкрикивая:
- Вот контракт... переводчик-гад подбросил... Коровьев... в пенсне!
Он открыл портфель, глянул в него, сунул в него руку, посинел лицом и уронил портфель в борщ. В портфеле ничего не было: ни Степиного письма, ни контракта, ни иностранцева паспорта, ни денег, ни контрамарки. Словом, ничего, кроме складного метра.
- Товариши! - неистово закричал председатель, - держите их! У нас в доме нечистая сила!
вообще забудьте за него писать
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Для общего понимания.
Решение о внесении Дубинского и других лиц в санкционный список OFAC's SDN List
регламентируется государственным документом подписанным Трампом 12.09.2018 г. Federal Register Vol. 83, No. 179 "Применение определенных санкций в случае иностранного вмешательства участие в выборах в США" с которым можно ознакомиться тут
В данном решении указаны четкие критерии и необходимые сведения, их обоснованность и объем для принятия такого решения. Данные требования абсолютно исключают принятие решений на основе непроверенных или единичных данных.
отлично юдёныш формулирует