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санкції (6830) США (14437) Центр протидії корупції (226) Дубінський Олександр (415)

Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції". ВIДЕО

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Нардеп Олександр Дубінський вважає, що санкції США запровадили проти нього через те, що американських чиновників ввели в оману недостовірною інформацією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Дубінський розповів в ефірі програми "Право на владу" і назвав джерелом фейкової інформації Центр протидії корупції.

"Введення цих санкцій було наслідком фейковий доносу, який написали аферисти під назвою "Центр протидії корупції" в офіційні органи Сполучених Штатів Америки. За всіма фейковими фактами, які наведені, я дав свої відповіді. Я вважаю, що вони максимально переконливі, щоб показати, що ці санкції були запроваджені в результаті того, що офіційні особи США були введені в оману українськими "активістами", - заявив Дубінський.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+36
Сказочник этот Дыбильский, в США и так в курсе кто есть кто и без разных центров противодействия коррупции.
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29.01.2021 17:15
+27
Це наслідок аферистичної сутності Дубінського
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29.01.2021 17:15
+17
Все больше прихожу к выводу, что нехер их там сортировать. Гнать нужно всех, всем кодлом!
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29.01.2021 17:19
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Це наслідок аферистичної сутності Дубінського
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29.01.2021 17:15 Відповісти
Для общего понимания.
Решение о внесении Дубинского и других лиц в санкционный список OFAC's SDN List регламентируется государственным документом, подписанным Дональдом Трампом 12 сентября 2018 года Federal Register Vol. 83, No. 179 "Применение определенных санкций в случае иностранного вмешательства в участие в выборах в США". В данном решении указаны четкие критерии для принятия такого решения. Данные требования абсолютно исключают принятие решений на основе непроверенных данных. (tZE)
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29.01.2021 20:36 Відповісти
Сказочник этот Дыбильский, в США и так в курсе кто есть кто и без разных центров противодействия коррупции.
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29.01.2021 17:15 Відповісти
А я думаю не сказочник ,а СЫКУН
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29.01.2021 18:10 Відповісти
Таки да, он своим тупым собачьим ртом может разных сказок порасказывать. И ЗеЛохам его росказни нравятся.
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29.01.2021 19:11 Відповісти
+
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30.01.2021 12:53 Відповісти
Дубинский объяснил причину санкций против него со стороны США: "Это следствие фейкового доноса аферистов из Центра противодействия коррупции" - Цензор.НЕТ 8927 Дубинский объяснил причину санкций против него со стороны США: "Это следствие фейкового доноса аферистов из Центра противодействия коррупции" - Цензор.НЕТ 6031
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29.01.2021 17:35 Відповісти
73% зедаунів і не таке схавають. Як же вони знущаються над тими, хто їх обрав. Навіть боров їм підказує за 2019: "Стефанчук о том, если граждане через референдум отменят хороший закон: "Это вопрос ответственности народа Украины". Такі дауни, жесть
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29.01.2021 17:16 Відповісти
Всі павучари в банці(Банковій) зараз в шоці, таке
лайно вспливе....
Запасайтеся попкорном, горішками та пивасиком!!
)))
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29.01.2021 17:16 Відповісти
Поздно пить боржоми когда почки отвалились куда делась твоя спесь собачего рта
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29.01.2021 17:17 Відповісти
Та да. Де й дівся стьоб накшалт "мама любіт скорость".
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29.01.2021 17:22 Відповісти
закрив би ти свій тупий собачий рот, поки ще щось не прилетіло тобі.
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29.01.2021 17:17 Відповісти
Так в чому річ. Надішли листа Байдену зі своїми аргументами. Що вони не люди, чи що?
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29.01.2021 17:17 Відповісти
Не пошлет,т к этот бред рассчитан на идиотов-они не назначают санкции просто из за доносов
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29.01.2021 17:21 Відповісти
Так отож...
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29.01.2021 17:22 Відповісти
Дубинский объяснил причину санкций против него со стороны США: "Это следствие фейкового доноса аферистов из Центра противодействия коррупции" - Цензор.НЕТ 4075
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29.01.2021 17:18 Відповісти
другими словами: "а не пришарился ли бы ты, если бы не отвислючился.."
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29.01.2021 17:56 Відповісти
В глазах у Никанора Ивановича потемнело, газету сняли, но в пачке оказались не рубли, а неизвестные деньги, не то синие, не то зеленые, и с изображением какого-то старика. Впрочем, все это Никанор Иванович разглядел неясно, перед глазами у него плавали какие-то пятна.
- Доллары в вентиляции, - задумчиво сказал первый и спросил Никанора Ивановича мягко и вежливо:
- Ваш пакетик?
- Нет! - ответил Никанор Иванович страшным голосом, - подбросили враги!
- Это бывает, - согласился тот, первый, и опять-таки мягко добавил: - Ну что же, надо остальные сдавать.
- Нету у меня! Нету, богом клянусь, никогда в руках не держал! - отчаянно вскричал председатель.
Он кинулся к комоду, с грохотом вытащил ящик, а из него портфель, бессвязно при этом выкрикивая:
- Вот контракт... переводчик-гад подбросил... Коровьев... в пенсне!
Он открыл портфель, глянул в него, сунул в него руку, посинел лицом и уронил портфель в борщ. В портфеле ничего не было: ни Степиного письма, ни контракта, ни иностранцева паспорта, ни денег, ни контрамарки. Словом, ничего, кроме складного метра.
- Товариши! - неистово закричал председатель, - держите их! У нас в доме нечистая сила!
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29.01.2021 17:19 Відповісти
Все больше прихожу к выводу, что нехер их там сортировать. Гнать нужно всех, всем кодлом!
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29.01.2021 17:19 Відповісти
Если идиот ,то это надолго 🙄🤔😂🤦
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29.01.2021 17:21 Відповісти
он это уже устал повторять - зам тиражировать ?
вообще забудьте за него писать
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29.01.2021 17:21 Відповісти
Яке ж воно тупориле, тьху, б##дь! Дубинский объяснил причину санкций против него со стороны США: "Это следствие фейкового доноса аферистов из Центра противодействия коррупции" - Цензор.НЕТ 9733
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29.01.2021 17:31 Відповісти
Покруче! Покруче делайте говно инфозамесы ! Это я к дваждыговенному ТБ и его ПАПЕ БЕНЕ
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29.01.2021 17:33 Відповісти
Шо там ,зайчику,з тими квартирами,чи що там у тебе?Виходить,скоро звітувати прийдеться.
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29.01.2021 17:43 Відповісти
Хроника одного президента ‎29.‎01.‎2021
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

Для общего понимания.
Решение о внесении Дубинского и других лиц в санкционный список OFAC's SDN List
регламентируется государственным документом подписанным Трампом 12.09.2018 г. Federal Register Vol. 83, No. 179 "Применение определенных санкций в случае иностранного вмешательства участие в выборах в США" с которым можно ознакомиться тут

В данном решении указаны четкие критерии и необходимые сведения, их обоснованность и объем для принятия такого решения. Данные требования абсолютно исключают принятие решений на основе непроверенных или единичных данных.
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29.01.2021 17:45 Відповісти
от "ротовая полость существа отряда псовых", никак его скудный умишко не сообразит что спецслужбы в США - это не квартал 95, не канал Г+Г, и даже не "монобровь СН в ВР"))) они пока инфу на подлинность не перепроверят - выводов и действий не предпримут, т.е. - они проверили, убедились и наказали мразь)))
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29.01.2021 17:47 Відповісти
дупинський обізвав мінюст США Трампа тупими ідіотами
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29.01.2021 17:49 Відповісти
тогда почему же, Собачий Рот, американские чиновники не разберутся вновь и не снимут с тебя "ошибочные" санкции... аааа?.. или ты Собачий Рот за идиота кого-то считаешь
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29.01.2021 17:53 Відповісти
Это точно Дубинский? Куда делась его антизападная риторика с соросятами и внешним управлением? Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції" - Цензор.НЕТ 3594
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29.01.2021 17:56 Відповісти
Мама уже любит Сороса
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29.01.2021 21:34 Відповісти
Очень мрого внимания уделяется псине коломойши, пора этого ублюдка. утилизировать и с глаз долой.
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29.01.2021 18:05 Відповісти
БЕНИНА ЖОПА, подай иск в Печерский районный суд, и он санкции США за пять минут отменит.
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29.01.2021 18:08 Відповісти
і наступного дня дадуть 60 діб Байдену без права застави
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29.01.2021 18:24 Відповісти
В ОАСК
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29.01.2021 19:13 Відповісти
Усрался передаст - собачья пасть, воняет через экран...
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29.01.2021 18:17 Відповісти
Так в любом случае-насрать. Разве жопе бени это не понятно?
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29.01.2021 18:35 Відповісти
какой Шабунин влиятельный чел! Навешал лапшы американской разведке! ))))
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29.01.2021 18:43 Відповісти
То есть этот тупой собачий рот утверждает что США ведутся на фейковые доносы? Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції" - Цензор.НЕТ 8118 Мало дали, нужно добавить. Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції" - Цензор.НЕТ 8393
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29.01.2021 18:50 Відповісти
Дубіно, змирись! Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції" - Цензор.НЕТ 2026 Визнай, що ти й є той самий собачій рот. Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції" - Цензор.НЕТ 7958 І тоді захисники тварин тебе захистять від амерськіх санкцій! Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції" - Цензор.НЕТ 7340
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29.01.2021 18:59 Відповісти
Хитрожопый жид зашевелился. Не так оказалось хорошо у Бени на зарплате сидеть)))
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29.01.2021 19:01 Відповісти
Собачий рот не сдается, ну-ну...
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29.01.2021 19:06 Відповісти
Так подав би позов на "аферистів" в "печерний" чи "вовчий" суд і потім з рішенням на "поклін" до Байдена.
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29.01.2021 19:08 Відповісти
Собачий рот все более воняет.
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29.01.2021 20:07 Відповісти
молодець бобік. безкоштовно попіарив ЦПК
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29.01.2021 20:15 Відповісти
Міністерство фінансів США не діти малі і не ідіоти. Якщо санкції пішли, то все перевірено з різних джерел і, головне, на цьому справа не закінчиться...
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29.01.2021 20:16 Відповісти
Жаль некому набить ворожью харю єтому бениному холую Дебилискому.
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29.01.2021 21:15 Відповісти
******** жопу чешит
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29.01.2021 22:09 Відповісти
Мда... Или это НАСТОЛЬКО тупое животное, не способное понять, что серьёзные организации без серьёзных проверок информации действий не предпринимают, или это "вброс" для таких же тупых животных, однопартийцев...
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29.01.2021 23:17 Відповісти
"фейковый донос" - это донос которого на самом деле не было Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції" - Цензор.НЕТ 4686 Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції" - Цензор.НЕТ 4598
отлично юдёныш формулирует Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції" - Цензор.НЕТ 9394
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30.01.2021 04:27 Відповісти
о, сашунчік, приготуйся до того, що із тебе будуть робити пєльмєні - спочатку перечавлять на фарш, потім загорнуть, зварять і з'їдять.
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30.01.2021 06:57 Відповісти
 
 