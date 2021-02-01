Глава Укрдержархіву Хромов: Оприлюднити імена політиків-агентів КДБ неможливо, оскільки архіви було знищено. ВIДЕО

Державна архівна служба України не зможе оприлюднити імена українських політиків - агентів КДБ, оскільки майже всі відповідні документи були знищені.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів Анатолій Хромов - кандидат історичних наук, архівіст і поет, який вже протягом року керує Державною архівною службою. Раніше він працював заступником директора Архіву СБУ.

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"Наприкінці 1980-х та у 1990 році дуже великі масиви документів, за негласною вказівкою, були знищені. Зробили це дуже технічно, скоротивши терміни їхнього зберігання. Але це був негласний наказ - зачищати документи", - стверджує Хромов.

За його словами, ті, хто працює із документами радянських спецслужб, зазначають, що "краще збереглися документи 1930-1940 років, і навіть 1920-х, ніж 1980-х і 1970-х. Тому що саме ці документи могли нести певну загрозу для політичної еліти, яка після розвалу СРСР прийшла до влади в незалежній вже Україні".

Хромов переконаний, що дуже складно буде довести причетність політика до спецслужб, однак це можливо.

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"Якщо ми знаємо якесь оперативне прізвисько агента і воно простежується в матеріалах інших справ, і будуть свідки, які будуть знати, хто там перебував, то можна, в принципі, довести, що агентом "Стрілою", наприклад, була ось відома або невідома конкретна людина", - зазначив Хромов.

Водночас він наголосив, що "саме списків агентів 1970-1980 років практично не збереглося, їх немає".