Глава Укрдержархіву Хромов: Оприлюднити імена політиків-агентів КДБ неможливо, оскільки архіви було знищено. ВIДЕО
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Державна архівна служба України не зможе оприлюднити імена українських політиків - агентів КДБ, оскільки майже всі відповідні документи були знищені.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів Анатолій Хромов - кандидат історичних наук, архівіст і поет, який вже протягом року керує Державною архівною службою. Раніше він працював заступником директора Архіву СБУ.
"Наприкінці 1980-х та у 1990 році дуже великі масиви документів, за негласною вказівкою, були знищені. Зробили це дуже технічно, скоротивши терміни їхнього зберігання. Але це був негласний наказ - зачищати документи", - стверджує Хромов.
За його словами, ті, хто працює із документами радянських спецслужб, зазначають, що "краще збереглися документи 1930-1940 років, і навіть 1920-х, ніж 1980-х і 1970-х. Тому що саме ці документи могли нести певну загрозу для політичної еліти, яка після розвалу СРСР прийшла до влади в незалежній вже Україні".
Хромов переконаний, що дуже складно буде довести причетність політика до спецслужб, однак це можливо.
"Якщо ми знаємо якесь оперативне прізвисько агента і воно простежується в матеріалах інших справ, і будуть свідки, які будуть знати, хто там перебував, то можна, в принципі, довести, що агентом "Стрілою", наприклад, була ось відома або невідома конкретна людина", - зазначив Хромов.
Водночас він наголосив, що "саме списків агентів 1970-1980 років практично не збереглося, їх немає".
Будь ласка, зачекайте...
Перечитал комментарии, все - оказывается - отлично понимают, что творится в нашей стране. Почему же молчали 30 лет?! Пока эти твари вытворяли в этой стране такие безобразия. То никакущего ющенко подсунут, то зэка...то клоуна, - и грабят, и сдают, и провоцируют.
Это в Киеве еще не так ужасно выглядит - народу здесь, как людей; сливки, так сказать. А что там по селах эти выродки творят? Они же угробили все!
Мы потеряли страну. Поколение. Эти гебнявая камарилья уничтожает все к чему дотянется. Ведь, по сути дела, молодежи не к чему стремиться. Гебнюки все решают в своем кругу.
О Кравчуке молчу. Скорее всего тоже начинал, как сексот. Потом, когда вошел в элиту кпсс, на таких уже информацию зачищают. Кучму возьмите! Тесть у него кто?
Все эти турчиновы, тимошенки, луценки и прочая прочая гебешная сволочь, это 100% сексоты, а значит: стучали, провоцировали, врали, грабили, убивали по их доносам, садили в тюрьмы. С них сформировали себе элиту, которая не элита, а дерьмо собачье, в котором барахтаемся, теряем, имеем крохи с того, что могли иметь.
Все страны которые люстрировали этот генетический непотреб, живут уже достойно.
Эх...
Схоже на банальний п*здеж - все звалити на попєрєдніков
Думаю доказів співпраці і Кравчука і Медведчука і Литвина з пінчуком і Коломойським в архівах достатьно, треба тількитрохи покопирсатись, як що справи свідчення Медведчука проти Стуса знайшлись, то знайдуться і інщі