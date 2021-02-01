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Глава Укрдержархіву Хромов: Оприлюднити імена політиків-агентів КДБ неможливо, оскільки архіви було знищено. ВIДЕО

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Державна архівна служба України не зможе оприлюднити імена українських політиків - агентів КДБ, оскільки майже всі відповідні документи були знищені.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів Анатолій Хромов - кандидат історичних наук, архівіст і поет, який вже протягом року керує Державною архівною службою. Раніше він працював заступником директора Архіву СБУ.

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"Наприкінці 1980-х та у 1990 році дуже великі масиви документів, за негласною вказівкою, були знищені. Зробили це дуже технічно, скоротивши терміни їхнього зберігання. Але це був негласний наказ - зачищати документи", - стверджує Хромов.

За його словами, ті, хто працює із документами радянських спецслужб, зазначають, що "краще збереглися документи 1930-1940 років, і навіть 1920-х, ніж 1980-х і 1970-х. Тому що саме ці документи могли нести певну загрозу для політичної еліти, яка після розвалу СРСР прийшла до влади в незалежній вже Україні".

Хромов переконаний, що дуже складно буде довести причетність політика до спецслужб, однак це можливо.

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"Якщо ми знаємо якесь оперативне прізвисько агента і воно простежується в матеріалах інших справ, і будуть свідки, які будуть знати, хто там перебував, то можна, в принципі, довести, що агентом "Стрілою", наприклад, була ось відома або невідома конкретна людина", - зазначив Хромов.

Водночас він наголосив, що "саме списків агентів 1970-1980 років практично не збереглося, їх немає".
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Топ коментарі
+35
По мертведчуку и не нужны документы кгб. Его можно сажать пожизненно за соучастие в убийстве Стуса.
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30.01.2021 17:52
+31
Что вы говорите!
Может тогда есть смысл поинтересоваться у США Who is who, так сказать?
Глава Укргосархива Хромов: Обнародовать имена политиков-агентов КГБ невозможно, поскольку архивы были уничтожены - Цензор.НЕТ 5843
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30.01.2021 17:51
+29
Янукович, Кучма, братья Литвины, Медведчук, баба Йуля Тимошенко, Леквочкины (отец, сын, дочка), Шуфрич, братья Буряки, братья Клюевы, Сивкович, вся верхушка депутатов Партии рЫгЫонов, Царев, Журавко, Шепелев, Губский, Портнов, Лукаш, Деркачи (отец и сын), Мороз, Вася Цушко, Билоконь, и еще сотни и сотни предателей в СБУ, в МВД, в ГосМогрнаслужбе, в Армии, среди депутатов всех уровней и всех каденций, в Министерствах, в культуре и в религии..
каких, ***, вам еще архивов не хватает???!!!.. все на виду и все про всех всё знают!!!
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30.01.2021 17:57
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Жалко! Скільки цікавого ми б взнали про наших політиків?А може,ще не пізно?Хтось же шантажує наших політиків, досить глянути на їхні голосування та поступки! Значить, інформація є , треба тільки шукати і знайти її.
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31.01.2021 13:40 Відповісти
Наконец-то, лед тронулся, господа присяжные заседатели: я уже думал что гебнявые табу наложили на эти вопросы. Один лишь я маюсь, о сексотах кричу.
Перечитал комментарии, все - оказывается - отлично понимают, что творится в нашей стране. Почему же молчали 30 лет?! Пока эти твари вытворяли в этой стране такие безобразия. То никакущего ющенко подсунут, то зэка...то клоуна, - и грабят, и сдают, и провоцируют.
Это в Киеве еще не так ужасно выглядит - народу здесь, как людей; сливки, так сказать. А что там по селах эти выродки творят? Они же угробили все!
Мы потеряли страну. Поколение. Эти гебнявая камарилья уничтожает все к чему дотянется. Ведь, по сути дела, молодежи не к чему стремиться. Гебнюки все решают в своем кругу.
О Кравчуке молчу. Скорее всего тоже начинал, как сексот. Потом, когда вошел в элиту кпсс, на таких уже информацию зачищают. Кучму возьмите! Тесть у него кто?
Все эти турчиновы, тимошенки, луценки и прочая прочая гебешная сволочь, это 100% сексоты, а значит: стучали, провоцировали, врали, грабили, убивали по их доносам, садили в тюрьмы. С них сформировали себе элиту, которая не элита, а дерьмо собачье, в котором барахтаемся, теряем, имеем крохи с того, что могли иметь.
Все страны которые люстрировали этот генетический непотреб, живут уже достойно.
Эх...
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31.01.2021 15:36 Відповісти
Государственная архивная служба Украины не сможет обнародовать имена украинских политиков - агентов КГБ, поскольку почти все соответствующие документы были уничтожены.Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал Анатолий Хромов Источник: https://censor.net/ru/v3245077

Схоже на банальний п*здеж - все звалити на попєрєдніков Глава Укрдержархіву Хромов: Оприлюднити імена політиків-агентів КДБ неможливо, оскільки архіви були знищено - Цензор.НЕТ 9131
Думаю доказів співпраці і Кравчука і Медведчука і Литвина з пінчуком і Коломойським в архівах достатьно, треба тількитрохи покопирсатись, як що справи свідчення Медведчука проти Стуса знайшлись, то знайдуться і інщі Глава Укрдержархіву Хромов: Оприлюднити імена політиків-агентів КДБ неможливо, оскільки архіви були знищено - Цензор.НЕТ 7065
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31.01.2021 17:59 Відповісти
До речі може тому КАЦАПИ І ШАТАЖУЮТЬ ПОЛІТИКІВ УКРАЇНИ для потрібних рішень, бо в них на них є компромат по ії співпраці з КДБ на Лубянці і інших архивах, у цьому світлі зрозуміло чому були підписані "Харківські угоди" по продовжуванні базування кацапсьеого флоту у Севастополі, голову ВР п*дара Литвина і Яника було чим шатажувати Глава Укрдержархіву Хромов: Оприлюднити імена політиків-агентів КДБ неможливо, оскільки архіви були знищено - Цензор.НЕТ 2637
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31.01.2021 18:03 Відповісти
Эта коммунистическая падла под именем Кравчук. хорошо постаралась!! Скрыла все свои злоденяния!!
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31.01.2021 18:45 Відповісти
открою тебе секрет все ОПГ за ЖоПу меРтвечук(соколовский), рабинович(жолудь), тимошенко-капительман(актриса), деркач, литвин, ермак и т.д все так называемые "олигархи" а по жизни просто Крысы начиная с рыжего и т.д
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31.01.2021 20:46 Відповісти
Українськими архівами керують якщо не Гінзбург то якийсь Хромов.
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01.02.2021 01:02 Відповісти
брехун... брешет и не заикается... его архивы к архивам СБУ (а у них все архивы с царских времен) никакого отношения не имеют... агентуру пусть раскроет сбу... но у СлаБоУмных сейчас подковерная борьба и им не до архивов...
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01.02.2021 03:18 Відповісти
да ладно.... все копии имен агентов давно в Москве лежат и та их будет пользовать по необходимости
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01.02.2021 08:00 Відповісти
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