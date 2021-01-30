Смолоскипна хода на честь полеглих за Україну в роки Першої світової війни відбулася у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Кияни вшанували пам'ять вшанувати полеглих понад сто років тому в боях за Україну - Бахмач, Крути, завод Арсенал.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, хода стартувала від метро "Арсенальна". Близько сотні учасників пройшли до Аскольдової Могили.
Топ коментарі
+28 Ислам Джафаров
показати весь коментар30.01.2021 19:03
+28 Ksenia VB
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+21 Панас Стець
показати весь коментар30.01.2021 19:06
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вв.путлер 2014 год...шакал гребанный...Беслан тебе в дупло "вояка"
А оці "ходоки" хотять примазатись до слави справжніх героїв, а Ахметов досі ходит по землі.
Смолоскипи догорять, і їхні носії підуть додому заповнювати ахметовські платіжки.
Зате погорлали "Україна понад усе!", "Смерть ворогам!" - насмішили Медведчука, Ахметова,
Коломойського, путіна та Зеленського.
Якби у нього палав пердак - пересувався таємно б через Білорусь.
А він відкрито літає напряму, його охорона відкрито б'є наших журналістів,
і націоналіств це цілком влаштовує.
Бандера не забував підкріплювати гасла конкретними ДІЯМИ.
все вам наш Майдан муляє.
И средство взять на карандаш патриотично настроенных потенциальных лидеров.
Рядовые члены - украинцы, а верхушка - полностью состоит из юристов.
Потому Украина самая бедная страна Европы.
На улицах городов которой "Порше" больше, чем в самой Германии, и за рулём
этнического украинца вы не увидите - и "Свободу" это устраивает.
сфоткайтесь.