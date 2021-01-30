Смолоскипна хода на честь полеглих за Україну в роки Першої світової війни відбулася у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кияни вшанували пам'ять вшанувати полеглих понад сто років тому в боях за Україну - Бахмач, Крути, завод Арсенал.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, хода стартувала від метро "Арсенальна". Близько сотні учасників пройшли до Аскольдової Могили.

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Фото, відео: Олег Богачук