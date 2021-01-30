За викрадення людей і рекет на Київщині судитимуть підполковника СБУ і двох поліцейських. ВIДЕО

У Київській області судитимуть працівників правоохоронних органів, які входили до складу озброєної банди. Злочинці викрадали заможних людей, вимагали у них гроші та здійснювали розбої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації Національної поліції.

Зазначається, що злочинна група складалася з 7 осіб, де двоє - працівники оперативних підрозділів Національної поліції, а організатор - підполковник СБУ.

З метою забезпечення існування, збагачення та функціонування організованої озброєної банди між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з її фігурантів.

Бандитський план складався з кількох пунктів. Насамперед - це викрадення потерпілих, надалі - вимагання у них грошей. Також вчинення розбійних нападів, поєднаних із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я людей.

Матеріальні збитки, завдані зловмисниками жителям Київщини та столичним жителям, сягають майже 5 млн. гривень. Під час проведення досудового розслідування встановлено 11 фактів злочинів, вчинених цими зловмисниками.

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Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні ст. 257 (Бандитизм), ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.4 ст. 189 (Вимагання), ч.4 ст. 187 (Розбій), ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування Слідчим управлінням поліції Київщини завершено і обвинувальний акт за погодженням прокуратури області скеровано до суду.



Максимальне покарання, яке їм загрожує – ув’язнення до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці викрили банду викрадачів, до складу якої входили 2 поліцейських і співробітник СБУ, в травні минулого року. Двоє з учасників банди підшукували жертв і передавали інформацію своїм поплічникам, які, використовуючи професійні навички і можливості, відстежували "майбутніх потерпілих", вивчали їх спосіб життя і викрадали, після чого вимагали гроші.







Тоді ж поліцейські опублікували відео затримання учасників банди.