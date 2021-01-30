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За викрадення людей і рекет на Київщині судитимуть підполковника СБУ і двох поліцейських. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У Київській області судитимуть працівників правоохоронних органів, які входили до складу озброєної банди. Злочинці викрадали заможних людей, вимагали у них гроші та здійснювали розбої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації Національної поліції.

Зазначається, що злочинна група складалася з 7 осіб, де двоє - працівники оперативних підрозділів Національної поліції, а організатор - підполковник СБУ.

З метою забезпечення існування, збагачення та функціонування організованої озброєної банди між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з її фігурантів.

Бандитський план складався з кількох пунктів. Насамперед - це викрадення потерпілих, надалі - вимагання у них грошей. Також вчинення розбійних нападів, поєднаних із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я людей.

Матеріальні збитки, завдані зловмисниками жителям Київщини та столичним жителям, сягають майже 5 млн. гривень. Під час проведення досудового розслідування встановлено 11 фактів злочинів, вчинених цими зловмисниками.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рекет, наркоторгівля, сутенерство та розбій: поліцейські затримали членів ОЗУ, які діяли в Кривому Розі, Дніпрі та Павлограді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні ст. 257 (Бандитизм), ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.4 ст. 189 (Вимагання), ч.4 ст. 187 (Розбій), ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Наразі досудове розслідування Слідчим управлінням поліції Київщини завершено і обвинувальний акт за погодженням прокуратури області скеровано до суду.

Максимальне покарання, яке їм загрожує – ув’язнення до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці викрили банду викрадачів, до складу якої входили 2 поліцейських і співробітник СБУ, в травні минулого року. Двоє з учасників банди підшукували жертв і передавали інформацію своїм поплічникам, які, використовуючи професійні навички і можливості, відстежували "майбутніх потерпілих", вивчали їх спосіб життя і викрадали, після чого вимагали гроші.

За викрадення людей і рекет на Київщині судитимуть підполковника СБУ і двох поліцейських 01
За викрадення людей і рекет на Київщині судитимуть підполковника СБУ і двох поліцейських 02
За викрадення людей і рекет на Київщині судитимуть підполковника СБУ і двох поліцейських 03

Тоді ж поліцейські опублікували відео затримання учасників банди.
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Топ коментарі
+18
чудесно. Особенно подполковник СБУ понравился. За похищение людей и рэкет на Киевщине будут судить подполковника СБУ и двух полицейских - Цензор.НЕТ 496
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30.01.2021 19:44
+14
Служба безпеки перетворилась на якусь банду.
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30.01.2021 19:39
+11
Они всегда были филиалом фсб, за исключением патриотов ! Вспомните начало войны , когда они предали Украину и аннексию Крыма и в Одессе почти все готовы были приветствовать *****
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30.01.2021 20:09
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куди поділись старі добрі бандити? )))
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30.01.2021 19:37 Відповісти
упс, знову несподіванка!! )))) мусор = бандюк! прям ніколи такого не було і опля, знову!
мусорам вже роздали шокєри?
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30.01.2021 20:09 Відповісти
ну если наперсточник 10 лет был мэром Харькова то бандитыОБЯЗАНЫ быть в силовых структурах.Именно это единственная возможность построить демократию в Украине.А если еще начать выбирать судей полицейских проводить референдумы по всем вопросам так Украина улетит в...Ну вы знаете куда.
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30.01.2021 22:06 Відповісти
А президентом - «дважды не судимый «, а порношут на поводке у Каломоя ? Удивляться не чему
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30.01.2021 22:50 Відповісти
Кто хуже - Баваков или Аканов ?
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30.01.2021 19:38 Відповісти
Абаканов
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30.01.2021 19:41 Відповісти
Кабанаков
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30.01.2021 20:10 Відповісти
А бананов ?
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30.01.2021 20:15 Відповісти
цей небезпечний, але найнебезпечніший Ванабаков
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30.01.2021 20:16 Відповісти
А на бак кавунов ?
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30.01.2021 20:18 Відповісти
це вже схоже на хабар
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30.01.2021 20:19 Відповісти
у нас всё в конце концов к этому сводится
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30.01.2021 20:26 Відповісти
поравну)))
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30.01.2021 21:58 Відповісти
Кого там будут судить. Максимум с работы попрут или переведут на должность похуже
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30.01.2021 19:39 Відповісти
в них там вже є підрозділ з гвалтівниками і вбивцями дітей
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30.01.2021 20:18 Відповісти
Спецназ НПУ при задержании нарушил Закон о госязыке: обслуживал клиентов и общался с ними по-русски.
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31.01.2021 03:21 Відповісти
Служба безпеки перетворилась на якусь банду.
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30.01.2021 19:39 Відповісти
Они всегда были филиалом фсб, за исключением патриотов ! Вспомните начало войны , когда они предали Украину и аннексию Крыма и в Одессе почти все готовы были приветствовать *****
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30.01.2021 20:09 Відповісти
бандой были НКВД ОГПУ КГБ.Аесли учесть что там работают только родные и близкие то и СБУ работаютвнуки и правнуки бандитов
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30.01.2021 22:15 Відповісти
ВО, саме те. Зельцман теж створив ОГПУ. Охвіс Генеральної Прокурорші України.
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30.01.2021 22:23 Відповісти
Потужненько
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30.01.2021 19:40 Відповісти
так себе новость
хорошей она бы была - "посадили..." и апеляция с кассацией подтвердили
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30.01.2021 19:41 Відповісти
ну так в Украине плохие условия для хранения опыта прошлых поколений
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30.01.2021 21:55 Відповісти
чудесно. Особенно подполковник СБУ понравился. За похищение людей и рэкет на Киевщине будут судить подполковника СБУ и двух полицейских - Цензор.НЕТ 496
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30.01.2021 19:44 Відповісти
"За похищение людей и рэкет на Киевщине будут судить подполковника СБУ и двух полицейских" За похищение людей и рэкет на Киевщине будут судить подполковника СБУ и двух полицейских - Цензор.НЕТ 3195

Главное в ходе расследования не выйти на себя...
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30.01.2021 19:45 Відповісти
Х`ясе... подполковник в ОПГ! Хотя что это я, когда у нас вообще власть - это ОПГ.
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30.01.2021 19:46 Відповісти
При таких масштабах полномочий у государства, оно всегда будет эти пользоваться. Причём за ваши же деньги. Сама система преступна- а неконкретные лица временно пришедшие в управление ей. Особенно, когда пришедшие- это всегда те, кто больше и натуральней всех смог наврать до своего избрания.
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30.01.2021 19:54 Відповісти
А шо дєлать? Видали ксіву, ствол, - і крутись як хочеш. )))
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30.01.2021 19:46 Відповісти
90 тые возвращаются
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30.01.2021 19:54 Відповісти
в 90ые - таких индивидуумов просто отстреливали, не спрашивая как зовут и что за ксива в кармане.
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30.01.2021 21:59 Відповісти
А шо тут такого? То же СБУ И МВД пополняется тем человеческим материалом, который есть в наличии. Все эти бандиты в погонах-плоть от плоти выходцы из лав "мудрого и трудолюбивага нарида", ""нарид" кушать хочет, а эти шо, рыжие? Дальше будет только хуже, уже СБУшники друг друга у бандитов из Белгорода заказывают.
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30.01.2021 19:59 Відповісти
ПРИ ЗЕ-ДОЛБОДЯТЛЕ СБУ ВО ГЛАВЕ С БАКЛАНОВЫМ ПРЕВРАТИЛОСЬ В КОНТОРУ ПО ДОБЫВАНИЮ И ВЫБИВАНИЮ ДЕНЕГ А НЕ ПО РАБОТЕ С ВНЕШНИМИ ВРАГАМИ!!!
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30.01.2021 20:00 Відповісти
Там є нормальні - але їх меншість...
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30.01.2021 20:09 Відповісти
нормальных выжили давным-давно
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30.01.2021 22:21 Відповісти
С внешним ,они саботируют , пример - «убийцы вагнеровцы «и ………
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30.01.2021 20:13 Відповісти
Боже святий, що це за нові віяння? Бандити - СБУ і менти. Так, вАни завжди були бандитами, але зараз....?
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30.01.2021 20:08 Відповісти
Горжусь страной
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30.01.2021 20:09 Відповісти
А им еще и тазеры шокеры выдали.
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30.01.2021 20:12 Відповісти
паяльною лампою обсмалити по-живому, це вже нелюди
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30.01.2021 20:21 Відповісти
Нормальненько так. То, что судят - несомненно плюс, но как-то от таких новостей, где бандой руководит целый подполковник, страшно жить.
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30.01.2021 20:39 Відповісти
Обычно там ещё судья ,прокурор и депутат присутствуют, а тут какой-то некомплект😁
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30.01.2021 20:41 Відповісти
в ходе расследования найдут и этих.Но при условии ЧЕСТНОГО расследования
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30.01.2021 22:24 Відповісти
А ті, хто ще не вигнаий з країни, і не в гробу на кладовищах, в країні де життя 20 років без перепису населеня, виявляється, бяться громадян, яким би дозволили мати зброю, як в США. Смішні люди. Ось як вам діє спецслужба, то горіхи в фурах чмирить, то пасічники не можуть власний мед вивезти без відкатів для СБУ, то ліс вивезли до пеньків, а це вже людей викрадають. Кому багато дано з того і повині сурово спитати, а в час війни це постріл їм в потилицю з конфіскацією майна.
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30.01.2021 20:43 Відповісти
Вони не хотіли ділитися з Арменборисовичем.
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30.01.2021 20:52 Відповісти
За це у нормальній країні міністр йде у відставку...
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30.01.2021 20:55 Відповісти
В нормальной - население не выбирает сцаря - порношута агента оккупантов
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30.01.2021 21:27 Відповісти
Для них тюрьмы с комфортом и раньше были, а теперь и подавно...А других дурачков без погонов в обычную тюрягу запроторят...
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30.01.2021 21:20 Відповісти
Эх, сдаётся мне, что и судьи, по этому делу, будут под стать сбушника и полицаев...
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30.01.2021 21:34 Відповісти
СБУ... пора эту банду разогнать, но нет, реформировать собираются.....
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30.01.2021 21:35 Відповісти
А чем еще сбу занимается??
Если бы оно занималось безопасностью Украины
не было бы ни Крыма ни Лугандона
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30.01.2021 21:48 Відповісти
ой не смешите ! по три года получат максимум , и то не все За викрадення людей і рекет на Київщині судитимуть підполковника СБУ і двох поліцейських - Цензор.НЕТ 8347 суд учтет и характеристики с работы и по месту жительства и первый раз, и ордена и медали и погоны )
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30.01.2021 22:00 Відповісти
СБУ похоже одна величезна банда на шиї людей.
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30.01.2021 22:53 Відповісти
ну слушайте...УКРАИНА была вплену у ГУЛАГА...я подняла список расстреляных военных в 1937 году..А ПОТОМ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ лучших военных..я читала целый час....При чем за ст.56 58 ВМН арестовывали и в тот же день расстреливали..ПОЭТОМУ НАШИ МЕНТЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ,,тем болеее они видят...что президенты воруют..и т.д....НУ ЕСЛИ ПРЕЗИДЕНТЫ ВОРУЮТ......тогда наши менты ----невинные люди..НУ НЕМНОГО ВЕРТУХАИ
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30.01.2021 23:31 Відповісти
"Самый опасный враг не колонизатор и оккупант, а твой соотечественник - прикормленный оккупантом", - Махатма ГАНДИ
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31.01.2021 01:16 Відповісти
Фіктивні заборгованості популярні не тільки в злочинному світі.
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31.01.2021 07:26 Відповісти
если малеха потянут дело может успеют сесть в модельную тюрьму а там ...и футбол и бильярд и т д
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31.01.2021 09:05 Відповісти
 
 