Генпрокуратура Білорусі заявила про плани заборонити біло-червоно-білий прапор - у країні відбулися протести. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 29 січня Генпрокуратура Білорусі розповіла про думки визнати біло-червоно-білий прапор екстремістським - і вже від самого ранку 30-го білоруси почали виходити на акції підтримки національного символу, а також активно підписувати петицію проти планів прокуратури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

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До 21:30 кількість тих, хто підписався під петицією проти визнання біло-червоно-білого прапора екстремістським, перевалила за 40 тисяч осіб.

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Видання зазначає, що також 30 січня прихильники "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, влаштували автопробіг у "Великий камінь".