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Генпрокуратура Білорусі заявила про плани заборонити біло-червоно-білий прапор - у країні відбулися протести. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Увечері 29 січня Генпрокуратура Білорусі розповіла про думки визнати біло-червоно-білий прапор екстремістським - і вже від самого ранку 30-го білоруси почали виходити на акції підтримки національного символу, а також активно підписувати петицію проти планів прокуратури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

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Генпрокуратура Білорусі заявила про плани заборонити біло-червоно-білий прапор - у країні відбулися протести 01
Генпрокуратура Білорусі заявила про плани заборонити біло-червоно-білий прапор - у країні відбулися протести 02
Генпрокуратура Білорусі заявила про плани заборонити біло-червоно-білий прапор - у країні відбулися протести 03
Генпрокуратура Білорусі заявила про плани заборонити біло-червоно-білий прапор - у країні відбулися протести 04

До 21:30 кількість тих, хто підписався під петицією проти визнання біло-червоно-білого прапора екстремістським, перевалила за 40 тисяч осіб.

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Видання зазначає, що також 30 січня прихильники "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, влаштували автопробіг у "Великий камінь".
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Топ коментарі
+27
А теперь смотрите что бьІ бьlло и у нас в случае поражения Революции Достоинства. Нужно все таки ценить то, что имеешь.
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30.01.2021 22:01
+17
а то у кацапни платежки меньше Генпрокуратура Білорусі заявила про плани заборонити біло-червоно-білий прапор - у країні відбулися протести - Цензор.НЕТ 7441.или у беларусов...а уж если в процентном отношении к песиям и средним зарплатам...
а если затраты на хавчик посчитать?
а если на одежду?
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30.01.2021 22:11
+14
давай про "безвиз на хлеб не намажешь" и т.д как же вы о100пи сдели, желудки двуногие ...
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30.01.2021 22:12
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Дивіться, бо накаркаєте.
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30.01.2021 22:29 Відповісти
Жаль, ничего у беларусов не выйдет. Там уже вовсю работают расейские силовики.
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30.01.2021 22:36 Відповісти
Коли пси напівнацистського режиму до смерті б"ють протестуючих, гвалтують гумовими кийками, ламають і принижують, а вони приносять квіти своїм гвалтівникам і знімають взуття, щоб стати на лавку, то було зрозуміло що хитрого бацьку цим не злякаєш, він нікуди не піде. Була слабка надія, коли стали вираховувати адреси і прізвища опричників і погрожувати їм помститися. Смішно було спостерігати московські протести- прямо снігове побоїще. ОМОН ну дуже злякався, а коли протестувальники стали на коліна - це був апофеоз. Згадався Салтиков-Щедрін. Пройшло 150 років, а нічого не змінилося
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30.01.2021 22:49 Відповісти
Ви так сказали, ніби в нас зараз краща ситуація. Мимоволі замислюєшся, що ж чекає на нас попереду. І мені чомусь здається, що шансів, на даний момент, зберегти свою країну у білорусів навіть більше, ніж у нас
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30.01.2021 23:03 Відповісти
Дурну маячню верзеш, кацапська гидота.
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30.01.2021 23:15 Відповісти
Безумовно ,пан має рацію !!! Загроза перемоги кремлівських реваншистів дуже велика !!)))
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30.01.2021 23:22 Відповісти
Хто випустив тебе зі свиноферми, поросятко?
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30.01.2021 23:27 Відповісти
Козлорила кацапська потвора, повзи до свого ху#ла нах...
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30.01.2021 23:30 Відповісти
Генпрокуратура Білорусі заявила про плани заборонити біло-червоно-білий прапор - у країні відбулися протести - Цензор.НЕТ 6787
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30.01.2021 23:39 Відповісти
К сожалению, у нас ситуация кошмарная. Пятая колонна подняла голову и распушила хвост. В главном кресле враг Украины.
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31.01.2021 08:24 Відповісти
картошку тоже запретят ?)))
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30.01.2021 22:28 Відповісти
Заборонять бульбу, а картошку навпаки.
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30.01.2021 22:36 Відповісти
Нечестная игра.
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30.01.2021 22:38 Відповісти
Нарушители конституции.
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30.01.2021 22:40 Відповісти
А ЗЕлёная жидкость покупает електроэнергию у этой власти вурдалаков !
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30.01.2021 22:49 Відповісти
А в 1995-м почему молчали когда скот лукашенко совковый флаг и герб вернул?? Или это не скот лукашенко...а вы на референдуме??
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30.01.2021 22:50 Відповісти
У нас олигархические партии тоже ходят с желто-голубым флагом, спекулируя на нем. Так что, они меньше крадут? И те ходят с беларусскими историческими флагами, чтобы дорваться до дерибана. Не нам не понимать всяческие технологии.
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30.01.2021 23:18 Відповісти
Запрещенного ещё больше хочется.
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30.01.2021 23:30 Відповісти
Какое же оно оказалось упоротое.
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30.01.2021 23:36 Відповісти
РФ, Украина, Беларусь - насколько мы разные. Помните, как в Беларуси жильцы открывали двери подъездов и прятали в своих квартирах людей от ОМОНа.
В РФ рассказывает Шендерович - в моих родных Сокольниках ребят, вышедших на митинг к "Матросской тишине", сдавали полиции жильцы. Ребята прятались в подъездах, их сдавали…
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30.01.2021 23:37 Відповісти
Генпрокуратура Білорусі заявила про плани заборонити біло-червоно-білий прапор - у країні відбулися протести - Цензор.НЕТ 5293
щучий экстремист подпольный
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31.01.2021 00:11 Відповісти
Чёт не густо...
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31.01.2021 00:14 Відповісти
Картошенко ніяк не розлучиться з сесесером...
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31.01.2021 00:33 Відповісти
Білоруси їздили в окупований Крим. Масово. Тому стануть на коліна. Протести це для них не форма боротьби, а мазохістичний кайф "білих і пухнастих". Волюнтаристи - "Движение все! Цель- ничто." Лідери отримають статус "біженця" і втечуть в Європу (як Тіхановская), а решта знову в ярмо. Але тепер це буде подвійне ярмо - ***** і лука.
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31.01.2021 01:24 Відповісти
Беларусы сами своими руками, благодаря "катлетажарке, милиция с налодам" зачищают территорию для руцкага мира.
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31.01.2021 01:51 Відповісти
Вона для того й виповзла зі своїм "штабом". Ще й "лауреата" їй дадуть за цей злочин.
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31.01.2021 04:08 Відповісти
Хто б що не говорила, а Біларусь має реальну державність. А отой договір про "союзне государство" ніколи не діяв і не буде діяти. З ним Лукашенко хутіна за ніс водить.
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31.01.2021 13:56 Відповісти
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