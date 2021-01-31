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У Дніпрі таксист врятував жінку, яка хотіла накласти на себе руки. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
Уночі в неділю, 31 січня, на центральному мосту Дніпра водій таксі помітив жінку, яка стояла біля огорожі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інформатор" із посиланням на свої джерела.
Видання також опублікувало відео інциденту. За інформацією журналістів, сталося це приблизно о 3:20. Водій підійшов до жінки, зауважив, що вона під дією алкоголю. Вона постійно повторювала, що хоче накласти на себе руки через проблеми в сім'ї.
"Залишати жінку в такому стані не можна було, тому на місце приїхала психіатрична бригада. Лікарі забрали жінку в лікарню", - повідомило видання.
Топ коментарі
+22 Александр Лихошва
показати весь коментар31.01.2021 11:23
+16 Иннокентий beer
показати весь коментар31.01.2021 11:19
+12 Nikos KGB
показати весь коментар31.01.2021 11:19
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из местной прессы:
Когда водитель подошел к незнакомке, то заметил, что та нетрезва. Она постоянно повторяла, что хочет убить себя. Мужчина начал общаться с ней и выяснил, что на такой отчаянный шаг ее толкнули проблемы в семье Оставлять женщину в таком состоянии было нельзя, поэтому на место приехала психиатрическая бригада. Врачи забрали женщину в больницу.
Во вторых с какого вы переходите на личные оскорбления?
В смысле какой алгоритм не писать? А какой смысл в существовании мед заведения, если оно не принимает пациентов? Существуют ли физически здания психушек из кирпичей и бетонных блоков - да. Есть ли от них толк, который мог бы быть - нет.
А виновника так и ненашли по сей день.
Но мы не знаем что у нас в голове щёлкнет в критическую минуту ))
Правда в тот момент вы хотели помощи, и вы знали где ее найти, в стоматологии.
Психические заболевание, это тоже самая боль как и ваша зубная, просто человек не знает где искать помощь, ему нужно помочь .
У нас общество отстаёт от цивилизации на лет триста, или когда там людей прокаженных помещали в обсервации ?
В цивилизованном обществе не обращают внимание на диагнозы, а относятся ко всем одинаково , так как любая болезнь, это болезнь, и ни чего более, и болезнь нужно лечить а не осуждать .
Книги начни читать, может не поздно ещё .
Я тебе написал в сравнении, а ты понять и теперь не можешь , беда .....
Она просто хотела спросить: как пройти в библиотеку?
Собирался прыгать: в Днепре на Новом мосту спасли мужчину от суицида
https://youtu.be/-gt2hjjW8bk
Так, проезжавший мимо водитель легковушки заметил мужчину, который перелезал через перила на Новом мосту, и сразу остановился. Автомобилист попробовал поговорить с несчастным и выяснил, что тот собирается прыгнуть. Водитель вызвал на место полицию и скорую помощь, которая забрала 22-летнего днепрянина. Спасенный рассказывает, что хотел покончить жизнь самоубийством из-за смерти тяжелобольной матери.
С ним будут работать специалисты.
Но хочешь покончить с собой, так забери с собой 1-2-3-х из 73%
Может, девушка вышла подзаработать.