УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14200 відвідувачів онлайн
Новини Відео ПодіїСуспільство
23 057 80
Дніпро місто (2154) самогубство (489) порятунок (109)

У Дніпрі таксист врятував жінку, яка хотіла накласти на себе руки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Уночі в неділю, 31 січня, на центральному мосту Дніпра водій таксі помітив жінку, яка стояла біля огорожі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інформатор" із посиланням на свої джерела.

Видання також опублікувало відео інциденту. За інформацією журналістів, сталося це приблизно о 3:20. Водій підійшов до жінки, зауважив, що вона під дією алкоголю. Вона постійно повторювала, що хоче накласти на себе руки через проблеми в сім'ї.

"Залишати жінку в такому стані не можна було, тому на місце приїхала психіатрична бригада. Лікарі забрали жінку в лікарню", - повідомило видання.


Читайте також: Колишній віцепрезидент "Енергоатому" Резуник наклав на себе руки, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
Не безразличие спасёт этот гребаный мир
показати весь коментар
31.01.2021 11:23
+16
Что ты несешь?
показати весь коментар
31.01.2021 11:19
+12
молодец!
показати весь коментар
31.01.2021 11:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Искрене сочуствую таксисту,теперь как минимум полгода его будут таскать по полиции отрывая от работы которая кормит его семью.
показати весь коментар
31.01.2021 11:16 Відповісти
Что ты несешь?
показати весь коментар
31.01.2021 11:19 Відповісти
Таксист не только спас женщину, но и немного заработал - довёз её домой по двойному тарифу У Дніпрі таксист врятував жінку, яка хотіла накласти на себе руки - Цензор.НЕТ 4879
показати весь коментар
31.01.2021 11:20 Відповісти
не угадали...ее увезла "скорая" ...сдадут видимо в психушку (это стандартная процедура с суицидниками)
показати весь коментар
31.01.2021 11:24 Відповісти
Нет психушек, их реформировала супруниха.
показати весь коментар
31.01.2021 11:32 Відповісти
реформировала...но видать недореформировала
из местной прессы:
Когда водитель подошел к незнакомке, то заметил, что та нетрезва. Она постоянно повторяла, что хочет убить себя. Мужчина начал общаться с ней и выяснил, что на такой отчаянный шаг ее толкнули проблемы в семье Оставлять женщину в таком состоянии было нельзя, поэтому на место приехала психиатрическая бригада. Врачи забрали женщину в больницу.
показати весь коментар
31.01.2021 11:35 Відповісти
Если жить по кремлевским методичкам и в параллельной реальности, то конечно в Украине нет психушек.
показати весь коментар
31.01.2021 11:58 Відповісти
Не стоит писать, о чем ничего не понимаете. Психушки есть, толку от них нет. То, что ее туда отвезла скорая, значит только то, что через несколько минут она поехала домой своим ходом. Опросили, записали и до свидания. Сейчас даже буйных невозможно определить на лечение без согласия самого буйного (если он совершеннолетний) либо по заявлению от родственников, после решения суда, который длится месяцами.
показати весь коментар
31.01.2021 14:25 Відповісти
Не переваливайте с (вашей) больной головы на (мою) здоровую. Это не я не понимаю, это вы лжете, написав, что "нет психушек, их реформировала супруниха". И какой алгоритм действий по определению пациентов в психбольницы мне писать не нужно, не об этом речь, речь о том, что вы балабол и трепло, так как психиатрические больницы ЕСТЬ.
показати весь коментар
31.01.2021 15:24 Відповісти
Да все он правильно сказал. В конкретном данном случае психушек нет, хотя они как бы и существуют.
показати весь коментар
31.01.2021 16:03 Відповісти
так сист расказал про свою жизнь таксиста и женщина понялал что у нее не так все плохо
показати весь коментар
31.01.2021 17:52 Відповісти
Во первых, покажите мне пальцем где Я написал про супруниху.
Во вторых с какого вы переходите на личные оскорбления?
В смысле какой алгоритм не писать? А какой смысл в существовании мед заведения, если оно не принимает пациентов? Существуют ли физически здания психушек из кирпичей и бетонных блоков - да. Есть ли от них толк, который мог бы быть - нет.
показати весь коментар
31.01.2021 17:52 Відповісти
Земер не читатель,он писатель.Спасибо,что Шевченко Вася решил его прсветить...
показати весь коментар
31.01.2021 12:59 Відповісти
А где видно, что женщина собиралась покончить с собой? Придурки те, кто ее забрал.
показати весь коментар
31.01.2021 13:33 Відповісти
Тебя не станут забирать У Дніпрі таксист врятував жінку, яка хотіла накласти на себе руки - Цензор.НЕТ 3825
показати весь коментар
31.01.2021 13:38 Відповісти
Не буди лиха, а когда всё гладко, не выражай сочувствие!
показати весь коментар
31.01.2021 11:20 Відповісти
А то что женщину спас Вас как бы расстроило ?
показати весь коментар
31.01.2021 11:22 Відповісти
Дело благородное это однозначно,но проблем обберется немеряно.Мой друг утром идя на работу пешком обнаружил в кювете сбитого кем-то велосепедиста,так почти год его таскали по ментуре каждые 2-3 дня ,,для каких-то уточнений,,.После этого он зарекся что что-бы не увидел или не услышал в ментуру ни гу-гу.
А виновника так и ненашли по сей день.
показати весь коментар
31.01.2021 11:54 Відповісти
когда мьі обнаружим тебя в канаве то никому сообщать не станем, убедил У Дніпрі таксист врятував жінку, яка хотіла накласти на себе руки - Цензор.НЕТ 753
показати весь коментар
31.01.2021 13:39 Відповісти
Та да, коллега помог женщине которая упала подняться, а у нее травма головы оказалась и она умерла. Чуть не посадили еще.
показати весь коментар
31.01.2021 16:05 Відповісти
Я когда пацана соседа вытянул уже неживого из петли, составили протокол на месте и всё, да и не думал я тогда за последствия, думал спасу...
показати весь коментар
31.01.2021 18:57 Відповісти
молодец!
показати весь коментар
31.01.2021 11:19 Відповісти
оба
показати весь коментар
31.01.2021 11:28 Відповісти
Не безразличие спасёт этот гребаный мир
показати весь коментар
31.01.2021 11:23 Відповісти
По тому мы и не все герои .
Но мы не знаем что у нас в голове щёлкнет в критическую минуту ))
показати весь коментар
31.01.2021 11:48 Відповісти
Человек тем и отличается от тупой бабы,что у него нет критических минут...... Думать надо до,а не потом решать свои проблемы таким поступком.
показати весь коментар
31.01.2021 11:56 Відповісти
У вас когда то что то болело , зуб к примеру ?
Правда в тот момент вы хотели помощи, и вы знали где ее найти, в стоматологии.
Психические заболевание, это тоже самая боль как и ваша зубная, просто человек не знает где искать помощь, ему нужно помочь .
У нас общество отстаёт от цивилизации на лет триста, или когда там людей прокаженных помещали в обсервации ?
В цивилизованном обществе не обращают внимание на диагнозы, а относятся ко всем одинаково , так как любая болезнь, это болезнь, и ни чего более, и болезнь нужно лечить а не осуждать .
показати весь коментар
31.01.2021 12:10 Відповісти
Когда болит зуб идут ко врачу,а не прыгают с моста....Разницу улавливаете?
показати весь коментар
31.01.2021 12:35 Відповісти
У тебя проблемы с логикой ?
Книги начни читать, может не поздно ещё .
Я тебе написал в сравнении, а ты понять и теперь не можешь , беда .....
показати весь коментар
31.01.2021 12:50 Відповісти
Не обращайте внимения. Либо тупая малолетка, либо....уже могила исправит.
показати весь коментар
31.01.2021 14:27 Відповісти
Причем нагружая других своим действием.
показати весь коментар
31.01.2021 11:57 Відповісти
тьі нагрузил собой бутьілку У Дніпрі таксист врятував жінку, яка хотіла накласти на себе руки - Цензор.НЕТ 8186
показати весь коментар
31.01.2021 13:41 Відповісти
а с чего он вобще взял что она собиралась прыгнуть? на видео она просто стоит и любуется видом
показати весь коментар
31.01.2021 11:26 Відповісти
В три часа ночи? У Дніпрі таксист врятував жінку, яка хотіла накласти на себе руки - Цензор.НЕТ 9318
показати весь коментар
31.01.2021 11:27 Відповісти
ну и что
показати весь коментар
31.01.2021 11:29 Відповісти
Вы часто в три часа ночи ходите любоваться видом с моста,причем в мороз?
показати весь коментар
31.01.2021 11:30 Відповісти
не часто, но я видел что люди и в 3 часа, и в 4 иногда гуляют по улице, и ничего
показати весь коментар
31.01.2021 11:34 Відповісти
Отож! Нормальные люди в три часа ночи сидят у компа и фтыкают в ЦЕНЗОР У Дніпрі таксист врятував жінку, яка хотіла накласти на себе руки - Цензор.НЕТ 8865
показати весь коментар
31.01.2021 11:46 Відповісти
Вы не поняли?!
Она просто хотела спросить: как пройти в библиотеку? У Дніпрі таксист врятував жінку, яка хотіла накласти на себе руки - Цензор.НЕТ 4727
показати весь коментар
31.01.2021 12:10 Відповісти
ситуация похожая
Собирался прыгать: в Днепре на Новом мосту спасли мужчину от суицида

https://youtu.be/-gt2hjjW8bk

Так, проезжавший мимо водитель легковушки заметил мужчину, который перелезал через перила на Новом мосту, и сразу остановился. Автомобилист попробовал поговорить с несчастным и выяснил, что тот собирается прыгнуть. Водитель вызвал на место полицию и скорую помощь, которая забрала 22-летнего днепрянина. Спасенный рассказывает, что хотел покончить жизнь самоубийством из-за смерти тяжелобольной матери.
С ним будут работать специалисты.
показати весь коментар
31.01.2021 11:26 Відповісти
Вы не поверите - ничего )))))))
показати весь коментар
31.01.2021 11:34 Відповісти
Мы не против!
Но хочешь покончить с собой, так забери с собой 1-2-3-х из 73% У Дніпрі таксист врятував жінку, яка хотіла накласти на себе руки - Цензор.НЕТ 8275
показати весь коментар
31.01.2021 12:14 Відповісти
Я в понедельник подсчитаю - не хочется портить себе выходной!
показати весь коментар
31.01.2021 11:33 Відповісти
Ходят проверяют счетчики..... Ну пару кубов газа и киловатт света можно перенести. Только это не повлияет особо на платежки.
показати весь коментар
31.01.2021 11:35 Відповісти
А что, "транспортировку" отменили? Я что-то хорошее пропустил?
показати весь коментар
31.01.2021 12:43 Відповісти
У Дніпрі таксист врятував жінку, яка хотіла накласти на себе руки - Цензор.НЕТ 6813
показати весь коментар
31.01.2021 14:03 Відповісти
10 грн экономии? пусть подавятся
показати весь коментар
31.01.2021 11:38 Відповісти
а нашо швидку, зранку проспиться і забуде.
показати весь коментар
31.01.2021 12:10 Відповісти
Поступок!
показати весь коментар
31.01.2021 12:48 Відповісти
для порядка в стране за самоубийство нужно вводить криминальную ответственность - расстрел
показати весь коментар
31.01.2021 14:03 Відповісти
Хорошо что есть небезразличные люди,не прошедшие мимо,когда кому то плохо.
показати весь коментар
31.01.2021 14:30 Відповісти
К такому видео можно прицепить любую версию событий.
Может, девушка вышла подзаработать.
показати весь коментар
31.01.2021 15:04 Відповісти
премию дадут
показати весь коментар
31.01.2021 15:23 Відповісти
може она рыбу ловила на ужин или смотрела на воду хз почему самоубийца сразу
показати весь коментар
31.01.2021 15:24 Відповісти
На завтрак.
показати весь коментар
31.01.2021 15:32 Відповісти
И ОПЯТЬ ЖЕ Ж В ЭТОМ ВИНОВАТЫ КОРРУПЦИОНЕРЫ И ОЛИГАРХИ !!! СКОЛЬКО МЫ ИХ ТЕРПЕТЬ БУДЕМ !!!???
показати весь коментар
31.01.2021 18:22 Відповісти
мужской поступок
показати весь коментар
31.01.2021 21:08 Відповісти
Надеюсь, что у женщины есть шанс справиться с проблемами. Во всяком, случае, неравнодушный человек уже дал ей шанс просто жить.
показати весь коментар
01.02.2021 07:27 Відповісти
пеленгас и щуки на ужин к шашлыку и пиву к чаю и картошке с курочкой
показати весь коментар
01.02.2021 15:39 Відповісти
 
 