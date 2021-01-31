У Дніпрі таксист врятував жінку, яка хотіла накласти на себе руки. ВIДЕО

Уночі в неділю, 31 січня, на центральному мосту Дніпра водій таксі помітив жінку, яка стояла біля огорожі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інформатор" із посиланням на свої джерела.

Видання також опублікувало відео інциденту. За інформацією журналістів, сталося це приблизно о 3:20. Водій підійшов до жінки, зауважив, що вона під дією алкоголю. Вона постійно повторювала, що хоче накласти на себе руки через проблеми в сім'ї.

"Залишати жінку в такому стані не можна було, тому на місце приїхала психіатрична бригада. Лікарі забрали жінку в лікарню", - повідомило видання.





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