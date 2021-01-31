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протест (2249) Санкт-Петербург (246) ОМОН (66) Навальний (573)

На протестах у Петербурзі один із поліцейських погрожував людям табельною зброєю, силовики застосовують шокери та сльозогінний газ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Російські силовики жорстоко б'ють і затримують учасників акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, в Санкт-Петербурзі проти людей застосували електрошокери та сльозогінний газ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "МБХ Медіа".

Повідомляється, що на Сінний площі в Петербурзі зібралися кілька сотень людей, але ОМОН влаштовував набіги на окремі групи і жорстко затримував по дві-три людини, після чого відходив назад. Наразі відомо про щонайменше 40 затриманих.

Також повідомляється, що проти учасників протесту застосували електрошокери та сльозогінний газ. Затримують також і журналістів.

У Санкт-Петербурзі силовики почали застосовувати електрошокери проти протестувальників, передає кореспондент "Північно-Захід. МБХ Медіа". Людей жорстко затримують.

Одного із затриманих вдарили електрошокером. На відео чути, як він кричить: "Допоможіть". Повідомляється, що йому стало зле.

Крім того, під час спроби відтіснити силовиків один із поліцейських дістав табельний пістолет і направив його на людей. Наразі на Сінний площі залишаються лише кілька десятків людей.

Дивіться також: ОМОН проводить масові затримання на протестних акціях на підтримку Навального в РФ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Загалом, за даними ОВД-Инфо, кількість затриманих на акціях на підтримку Навального в РФ становить вже понад 1640 осіб.
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Топ коментарі
+28
Токо угрожал? Стреляйте. Макшане в ментов - менты в бурятов. Нам меньше останется.
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31.01.2021 14:18
+19
Мочи кацапов😁😁😁😁
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31.01.2021 14:21
+19
Для України що путін , що навальний один х-р. Обоє--імпреріалісти ,які мріють про імперію,а такої держави як Україна для иних не і снує.
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31.01.2021 14:21
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Токо угрожал? Стреляйте. Макшане в ментов - менты в бурятов. Нам меньше останется.
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31.01.2021 14:18 Відповісти
к сожалению бабы еще нарожают
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31.01.2021 14:31 Відповісти
Що насральний, що нассальний - один хєр це все ставленики того самого геб'я. І тому найкращій вихід для України, це блокада всього і вся з рф, люта русофобія, як засіб гігієни і блокада всього, що кацапи просувають, на зовнішніх дипломатичних напрямках. Іншого шляху для повернення на нормальні шляхи розвитку в України відсутні. Взірцем мусить стати Ізраіль 50х років. Нам треба починати з таких кроків.
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31.01.2021 14:45 Відповісти
С мусорьём разбираться могут только украинцы ,остальным не дано ... На протестах в Петербурге силовики применяют шокеры и слезоточивый газ, один из полицейских угрожал людям табельным оружием - Цензор.НЕТ 8868
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31.01.2021 14:18 Відповісти
Кстати да, даже на Донбассе хоть и обманутые украинцы, но таки мусоров нажмурили немало. За 14 год украинские мусора потеряли больше чем за все годы независимости
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31.01.2021 16:18 Відповісти
На протестах в Петербурге силовики применяют шокеры и слезоточивый газ, один из полицейских угрожал людям табельным оружием - Цензор.НЕТ 4009
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31.01.2021 14:19 Відповісти
На протестах в Петербурге силовики применяют шокеры и слезоточивый газ, один из полицейских угрожал людям табельным оружием - Цензор.НЕТ 468
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31.01.2021 14:20 Відповісти
Мочи кацапов😁😁😁😁
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31.01.2021 14:21 Відповісти
На протестах в Петербурге силовики применяют шокеры и слезоточивый газ, один из полицейских угрожал людям табельным оружием - Цензор.НЕТ 7430 ацкий бунт!!!!
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31.01.2021 14:35 Відповісти
Для України що путін , що навальний один х-р. Обоє--імпреріалісти ,які мріють про імперію,а такої держави як Україна для иних не і снує.
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31.01.2021 14:21 Відповісти
Навальный не бутерброд, посадили-пусть сидит.
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31.01.2021 15:01 Відповісти
Это хорошо или плохо?? На протестах в Петербурге силовики применяют шокеры и слезоточивый газ, один из полицейских угрожал людям табельным оружием - Цензор.НЕТ 2832
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31.01.2021 14:22 Відповісти
шо европейцу хорошо,то рускаваму смерть На протестах в Петербурге силовики применяют шокеры и слезоточивый газ, один из полицейских угрожал людям табельным оружием - Цензор.НЕТ 2449
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31.01.2021 14:24 Відповісти
Печенеги, ищите сартиры и мочите половцев !
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31.01.2021 14:23 Відповісти
как все таки изменились национальные костюмы и сами хороводы лаптеносцев На протестах в Петербурге силовики применяют шокеры и слезоточивый газ, один из полицейских угрожал людям табельным оружием - Цензор.НЕТ 3337.появились новые па

На протестах в Петербурге силовики применяют шокеры и слезоточивый газ, один из полицейских угрожал людям табельным оружием - Цензор.НЕТ 2853
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31.01.2021 14:23 Відповісти
Ну и чего не отобрали у него пукалку??? Пока не ответите силой на силу не будет толку.
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31.01.2021 14:26 Відповісти
"гоп-стоп,мы подошли из-за угла..."

На протестах в Петербурге силовики применяют шокеры и слезоточивый газ, один из полицейских угрожал людям табельным оружием - Цензор.НЕТ 1152
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31.01.2021 14:27 Відповісти
На протестах в Петербурге силовики применяют шокеры и слезоточивый газ, один из полицейских угрожал людям табельным оружием - Цензор.НЕТ 1634
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31.01.2021 14:27 Відповісти
Хай відкривають вогонь на ураження.
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31.01.2021 14:27 Відповісти
Чем больше они поразят там, тем меньше нам поражать тут
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31.01.2021 14:30 Відповісти
Наконец-то добрались до жолтых жилетов! А то бегают,видосики снимают,работать мешают!А может это секретно-штурмовая группа навального?
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31.01.2021 14:30 Відповісти
Запамятайте одне, коли злочинний імперський режим впаде в мацкве, потрібно відразу братися за наших злочинців, які 30 років грабували державу і будували під кришою кремля злодійсько корумповану олігархічну систему, яка ослаблювала нашу державу та грабувала її народ.
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31.01.2021 14:30 Відповісти
Золотые слова! Чувствую что когда рашистов додавят и разделят, в Украине полыхнет. Народная пружина сжималась 30 лет - и она даст чудовищный обратный ход! И никто уже не скажет что это пятая колонна или агент Путина. Потому что ни Путина, ни России уже не будет!

Коррумпированные мрази всех мастей, готовьтесь уже сейчас!
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31.01.2021 14:37 Відповісти
Олигархат, готовься к переходу в лучший мир. Падение преступных олигархических режимов в России, Беларуси и Украине произойдет +/-одновременно. Так задумано США.
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31.01.2021 14:41 Відповісти
Ви перебільшуєте роль ********** на корупцію в Україні. По фіг який режим там у них якщо займатися своїм. Наприклад, прибалтійські країни на кацапів не зважають зовсім. Коли ********* почне розвалюватися для нас найголовнішою проблемою буде відстріл голодних і тупих біженців які ломануться через дірявий кордон до нас "пожрать". І ця орда халявщиків, злодіїв і вбивць є більш небезпечною...
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31.01.2021 15:16 Відповісти
Ви не дуже гарно бачите причинно наслідкові звязки. А їх потрібно бачити, тоді ви будете розуміти корінь проблем і зла.
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31.01.2021 15:20 Відповісти
О... Дуже багато патріотів так завязли в причинно-наслідкових звязках що перестали діяти і лише рефлексують чисто по кацапські "хто віноват?, что дєлать? "кругом одні врагі...". Та пофіг які причини! Є факт і з цим потрібно негайно щось робити самим сьогодні! Якось воно не виходить "рухатись вперед з головою поверненою назад".
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31.01.2021 15:31 Відповісти
То, что менты психуют и уже оружие достают- это показатель конечно. Но всё равно, это разовые случаи и не носит массовый характер. Без кровищи- этот режим не скинуть. Лука уже это доказал. Максимум, такие протесты, заставят кремль сделать финт ушами и назначить приемника. До и то не сейчас, а потом(типа дело не в протестах). Но сама вороватая система(с её элитой) не поменяется при этом. Тот же Ленин, наоборот прятался на Западе(а не приехал для своего ареста) и вооружал народ подпольно. Потому что он понимал, это война и нужно победить или победят тебя. А это всё имитация- кремль раздражается конечно, но не более. По большому счёту он понимает- фигня эти ваши хороводы.
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31.01.2021 14:33 Відповісти
Протестанты вообще обнаглели, видел как они в ОМОн снежки кидали, сволочи короче. Всех расстрелять.
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31.01.2021 14:53 Відповісти
картина маслом вниз "Бутерброд" На протестах в Петербурге силовики применяют шокеры и слезоточивый газ, один из полицейских угрожал людям табельным оружием - Цензор.НЕТ 9189
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31.01.2021 14:33 Відповісти
"НеБутерброд" точнее.
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31.01.2021 14:49 Відповісти
"интеллигенция выходит на протесты" "светлые лица"...Где вы были когда Макшания напала на Украину? Ходили и орали "Крымняш!" Быдло вы макшанское а не интеллигенция.
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31.01.2021 14:34 Відповісти
Шокером в попу, это наверно больно?
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31.01.2021 14:35 Відповісти
Таким как ты...все что в попу все должно быть приятно... На протестах в Петербурге один из полицейских угрожал людям табельным оружием, силовики применяют шокеры и слезоточивый газ - Цензор.НЕТ 1966
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31.01.2021 14:42 Відповісти
Это смотря какой стороной На протестах в Петербурге один из полицейских угрожал людям табельным оружием, силовики применяют шокеры и слезоточивый газ - Цензор.НЕТ 1582
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31.01.2021 14:50 Відповісти


Andrei Piontkovsky



Ротенберг это явка Путина с повинной. Он ему ближе всех кривоножек мира. Они с ним уже полвека вместе на татами валяются. Их дружба, как говорил поэт, сильнее страсти, больше чем любовь. Дворец это выкидыш Ротенберга от Путина.
В дальний путь им обоим. На долгие срока!
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31.01.2021 14:36 Відповісти
Они наверное и Галкина-палкина с ОРТ возьмут-дружбана своего,засравшего этот канал.
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31.01.2021 14:47 Відповісти
А шо такоооееее? Не всем нрааится? А где....спасибо ОМОНу, что нас сберег? Та неее, ребятня, вы должны канкретно по хлебалку получить, чобы заворушится...
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31.01.2021 14:37 Відповісти
Кацапи, стріляйте в лягавих! Лягаві, стріляйте в кацапів! Бо як не будете стріляти, то по вас стрілятимуть солдати НАТО!
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31.01.2021 14:37 Відповісти
Лапти хотят сцарря поменять.
Как?!!!
Так на так!
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31.01.2021 14:40 Відповісти
Покричали,побігали,і фсьо. А тепер всі по норам,бо завтра на роботу. Протестуни,***...
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31.01.2021 14:40 Відповісти
В Моцкве самоликвидировался мусоровоз
На протестах в Петербурге один из полицейских угрожал людям табельным оружием, силовики применяют шокеры и слезоточивый газ - Цензор.НЕТ 4540
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31.01.2021 14:41 Відповісти
первый пошел?изобретение молотова?бо проводка так на крыше не горит На протестах в Петербурге один из полицейских угрожал людям табельным оружием, силовики применяют шокеры и слезоточивый газ - Цензор.НЕТ 8926
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31.01.2021 14:43 Відповісти
видос как тушат то ведро

https://twitter.com/i/status/1355860545090560001
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31.01.2021 15:05 Відповісти
это не молотова изобретение а финнов воевавших против коммуняк
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31.01.2021 17:39 Відповісти
согласен На протестах у Петербурзі один із поліцейських погрожував людям табельною зброєю, силовики застосовують шокери та сльозогінний газ - Цензор.НЕТ 112
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31.01.2021 18:23 Відповісти
Ого. Майдан начинается?
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31.01.2021 14:45 Відповісти
хз. что это было. но автобус этот видел на стриме что потушили, сгорел полностью.
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31.01.2021 15:02 Відповісти
ооо, еще чуть чуть, и встанут с колен
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31.01.2021 14:42 Відповісти
Скот в паРаше с колен может встать разве что в позу раком....
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31.01.2021 14:44 Відповісти
протесты - это хорошо, режим рф надо раскачивать снизу, сбоку, сверху.
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31.01.2021 14:49 Відповісти
На це можно дивитись вічність!
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31.01.2021 14:56 Відповісти
Маловато ватной крови - не интересно.
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31.01.2021 14:57 Відповісти
Сайт помойка риаСру в Украине заблокирован....
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31.01.2021 15:00 Відповісти
Мне одинаково плевать на автомобиль...на сайт помойку...на твою паРашу ...и на тебя...
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31.01.2021 15:04 Відповісти
Забавно наблюдать как получают по мордам от муссоров люди которые называли нас майданутыми.
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31.01.2021 15:03 Відповісти
ватнек в стойло)
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31.01.2021 15:06 Відповісти
Пазор, пазор, пазор😁😁😁😁😁 вот клоуны
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31.01.2021 15:08 Відповісти
Не порно, но задорно!
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31.01.2021 15:09 Відповісти
Тот кто в поллюции работает может только безоружных бить и стрелять. Один как то с автоматом и форме говорит мне -давай один на один , ахаха ! А сам в форме ! И с автоматом! Черти ! На протестах у Петербурзі один із поліцейських погрожував людям табельною зброєю, силовики застосовують шокери та сльозогінний газ - Цензор.НЕТ 7328
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31.01.2021 15:31 Відповісти
А как же диды. Они в атаку ходили оружие добывать с одной винтовкой на двоих. Мельчают кацапы однако.
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31.01.2021 17:04 Відповісти
та мне как то все равно мельчают кацапы или или нет, пусть хоть море океян там будет
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31.01.2021 18:57 Відповісти
Прощай немытая расия и мытая тоже получай по роже.
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31.01.2021 16:09 Відповісти
Кутін= Пацальний.💩=💩.
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31.01.2021 16:11 Відповісти
мало их бьют, ихним силовикам нужен на подмогу наш Беркут.
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31.01.2021 18:18 Відповісти
В видео сюжетах мелькает кто-то маленький с красно-чёрным рюкзачком. Он(она) бросается в гущу омоновцев обхватывает мужчину без шапки и отпихивает его в право от омоновцев. Потом он (она) впереди идёт на пистолет полицая. Хотелось бы узнать, кто это такой отчаянный(отчаянная)...
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31.01.2021 20:05 Відповісти
 
 